Надругательство над чучелом кота — «Свекровь Факера» в законе

Факеры нас переживут: четвёртая часть франшизы, в которой Ариана Гранде единственная ещё живая.

С самого своего рождения в далеком 2000 году франшиза «Знакомство с родителями» строилась на беспроигрышной маркетинговой формуле в духе «Тупого и еще тупее», четко разделяя аудиторию на два лагеря. Первые шли в кино ради великих актеров, искренне наслаждаясь тем, как легенда «Таксиста» и «Крестного отца» Роберт Де Ниро играет в гляделки с комиком Беном Стиллером. Вторые же просто радостно хихикали в кулачок при каждом произнесении фамилии главного героя — Гейлорд Факер (Focker). Но кто бы мог подумать, что спустя 26 лет после оригинала (и через 16 лет после, казалось бы, окончательно похоронившего серию триквела «Маленькие Факеры») голливудские продюсеры снова выкопают эту стюардессу и в четвертый раз попытаются продать нам одну и ту же шутку из словаря пятиклассника?

В середине фильма Focker-in-Law (Свекровь Факера / Факеры в законе / Знакомство с Факерами: Новая глава — выбирайте название сами) вечно невротичный медбрат Грег Факер (Бен Стиллер) вдруг осознает печальный математический факт: сегодня он уже на пару лет старше, чем был его суровый тесть Джек Бёрнс (Роберт Де Ниро) в день их первого знакомства. Это открытие отрезвляет не только героя, но и зрителей в зале: 60-летний Стиллер действительно перерос 57-летнего Де Ниро образца двухтысячного года, а самому Де Ниро тем временем стукнуло уже 83. Время неумолимо летит вперед — везде, кроме сценариев Джона Гамбурга (соавтора всех предыдущих частей, который на этот раз лично сел в режиссерское кресло).

На экране царит удручающая атмосфера повинности — фильм напоминает то самое вымученное семейное застолье с дальними родственниками, от которого нормальный человек пытается отвертеться под предлогом собственной смерти. Стиллер и Де Ниро честно отрабатывают гонорар в режиме энергосбережения, не напрягая ни одной лишней лицевой мышцы. Тери Поло и Блайт Даннер мелькают в кадре с видом заложниц, а самые мудрые участники прошлых серий — Дастин Хоффман и Барбра Стрейзанд — благоразумно передали привет через одну строчку в сценарии, объясняющую их отсутствие.

На этом фоне новичок франшизы Ариана Гранде сияет как прожектор мощностью в несколько сотен ватт. Ворвавшись в проект после успеха «Злой», поп-дива оказывается единственным человеком на площадке, который искренне рад здесь находиться, и отчаянно вытягивает этот уставший балаган на собственной харизме и отличном комедийном тайминге.

Главная сценарная задумка квадриквела проста как мычание: поменять героев местами. Семья собирается на 80-летний юбилей Джека, и теперь уже сам Грег Факер превращается в брюзгливого, подозрительного патриарха, который в штыки встречает невесту своего взрослого сына Генри (Скайлер Джизондо) — ту самую Оливию в исполнении Гранде. Вот только схема дает сбой с самого начала. Если молодой Грег был ходячей социальной катастрофой, то Оливия — бывший переговорщик ФБР по освобождению заложников, а ныне успешный бизнес-коуч. Она умна, собрана, чертовски обаятельна и с первой секунды очаровывает всю родню, включая бывшего цэрэушника Джека.

Но поскольку комедию положений не построишь на том, как идеальная суперженщина всех побеждает, отдуваться за идиотизм в кадре снова приходится старине Грегу. И наблюдать за тем, как большой режиссер и актер Бен Стиллер на автопилоте изображает клинического дебила, физически больно.

Все его противостояние с Оливией высосано из пальца. Еще в самолете по пути на праздник, до официального знакомства, Грег пытается прорваться в туалет чужого салона и каким-то образом умудряется украсть у Оливии противозачаточные таблетки (даже не спрашивайте как — со здравым смыслом сценарий попрощался на первой странице). Дальше — больше: нас ждет бессмысленная велогонка, разборки в магазине праздничных товаров и кулинарная битва. Выясняется, что 83-летний Джек ударился в ЗОЖ, щеголяет в обтягивающем спортивном трико и стал убежденным веганом. Когда он отвергает стейк зятя, Оливия берется приготовить веганский ужин, что приводит к натужному фарсу на кухне, в ходе которого Джек получает серьезный ожог лица (обхохочешься, не правда ли?).

Но вершина авторского отчаяния наступает, когда Грег решает сорвать помолвку сына и крадет фамильное кольцо, которое Джек подарил внуку. По следу вора пускается новый питомец тестя — немецкая овчарка Лоренцо, которая ненавидит Грега и понимает команды исключительно на немецком языке («Был бы пуделем — я бы говорил с ним по-французски», — глубокомысленно поясняет герой Де Ниро). Бешеная погоня пса за Грегом по дому заканчивается тем, что овчарка с остервенением разрывает в клочья… набитое опилками чучело покойного кота Мистера Джинкса из прошлых фильмов. И это, пожалуй, самая точная метафора того, что студия Universal прямо на наших глазах делает с трупом самой франшизы.

Молодая поросль актеров — от аморфного Джизондо и совершенно лишней здесь Бини Фелдштейн (в роли сестры-близнеца Генри, Саманты) до звезды «Очень странных дел» Эдуардо Франко (ухажер Саманты, мечтающий попасть в «Круг доверия» деда) — просто создает массовку в перегруженном кадре.

Вспышек живого юмора за полтора часа случается ровно две. Первая — когда в кадр возвращается невозмутимый Оуэн Уилсон в роли бывшего жениха Кевина и крадет все сцены, просто сыпля еврейскими идиомами на идише. Вторая — до спазмов неловкий, но действительно смешной эпизод, где Грег, пытаясь замести следы своих пакостей, с чувством поет крайне озадаченному тестю приторно-романтическую балладу Джона Ледженда «All of Me».

В остальное время режиссер Гамбург даже не пытается шутить по-новому, а просто тычет пальцем в музейный реквизит двадцатилетней давности: «Смотрите, вот урна с прахом! А вот детектор лжи! Помните, как вы смеялись над этим в 2000-м, когда у вас еще не болела поясница?». Что ж, спасибо, что напомнили. Но самое страшное происходит в финале, когда героиня Арианы Гранде вскользь упоминает своих собственных родителей — прозрачно намекая на пятую часть. Неважно, сколько лет Грегу, сколько лет Джеку и сколько лет нам с вами: похоже, Факеры переживут человечество.

Примечания:

Лингвистический казус названия (Оригинал против локализации): В оригинале фамилия героя пишется через «о» — Focker (что в английском является игрой слов на грани фола, созвучной с Fucker). В российском прокате в 2004 году переводчики решили не миндальничать и перевели фамилию в лоб как «Факер» . Название четвертого фильма «Focker-in-Law» — это двойной каламбур: с одной стороны, обыгрываются английские термины родства через брак (Father-in-law — тесть/свекор, Daughter-in-law — невестка), а с другой — созвучие с главным американским ругательством Motherfucker (Mother-in-law + Focker). В русском языке это идеально ложится на криминально-комедийный штамп «Факер в законе».

В оригинале фамилия героя пишется через «о» — (что в английском является игрой слов на грани фола, созвучной с Fucker). В российском прокате в 2004 году переводчики решили не миндальничать и перевели фамилию в лоб как . Название четвертого фильма — это двойной каламбур: с одной стороны, обыгрываются английские термины родства через брак (Father-in-law — тесть/свекор, Daughter-in-law — невестка), а с другой — созвучие с главным американским ругательством Motherfucker (Mother-in-law + Focker). В русском языке это идеально ложится на криминально-комедийный штамп «Факер в законе». Парадокс Бена Стиллера и Роберта Де Ниро: Удивление, что эти актеры снова вошли в эту реку, объясняется контрастом с их нынешним статусом. Бен Стиллер за последние годы вообще перестал сниматься в глупых комедиях и превратился в одного из самых уважаемых драматических режиссеров телевидения (именно он снял гениальный научно-фантастический триллер «Разделение» / Severance для Apple TV+ и тюремную драму «Побег из Даннеморы»). Но когда студия выписывает чек с семью нулями за пару недель кривляний с овчаркой — устоять сложно даже творцам высокого искусства.

Удивление, что эти актеры снова вошли в эту реку, объясняется контрастом с их нынешним статусом. Бен Стиллер за последние годы вообще перестал сниматься в глупых комедиях и превратился в одного из самых уважаемых драматических режиссеров телевидения (именно он снял гениальный научно-фантастический триллер для Apple TV+ и тюремную драму «Побег из Даннеморы»). Но когда студия выписывает чек с семью нулями за пару недель кривляний с овчаркой — устоять сложно даже творцам высокого искусства. Феномен Арианы Гранде: До того как стать мировой поп-певицей, Ариана Гранде начинала карьеру в детских ситкомах канала Nickelodeon («Виктория-победительница») и славилась на шоу Saturday Night Live как блестящий пародист и комик. После номинации на «Оскар» за мюзикл «Злая» (Wicked) она активно перезапускает карьеру именно как комедийная актриса старой школы.

Рекомендации:

«Отец невесты» (Father of the Bride, 1991, со Стивом Мартином) или версия 2022 года (с Энди Гарсией) — классическая, гораздо более теплая и умная комедия о том, как любящий отец сходит с ума, пытаясь пережить свадьбу дочери и знакомство с новой родней.

— классическая, гораздо более теплая и умная комедия о том, как любящий отец сходит с ума, пытаясь пережить свадьбу дочери и знакомство с новой родней. «Король комедии» (The King of Comedy, реж. Мартин Скорсезе, 1982) или «Успеть до полуночи» (Midnight Run, 1988) — две лучшие комедийные роли Роберта Де Ниро времен его расцвета, где его суровая харизма работает на тонкую иронию, а не на фарс со спандексом.

— две лучшие комедийные роли Роберта Де Ниро времен его расцвета, где его суровая харизма работает на тонкую иронию, а не на фарс со спандексом. «Истории семьи Майровиц» (The Meyerowitz Stories, реж. Ноа Баумбах, 2017) — блестящая трагикомедия Netflix, где Бен Стиллер и Дастин Хоффман снова играют сына и невыносимого отца (в компании Адама Сэндлера и Эммы Томпсон!). Вот там тот же конфликт поколений и семейных неврозов разыгран на уровне высокой драматургии и невероятно смешно.

— блестящая трагикомедия Netflix, где и снова играют сына и невыносимого отца (в компании Адама Сэндлера и Эммы Томпсон!). Вот там тот же конфликт поколений и семейных неврозов разыгран на уровне высокой драматургии и невероятно смешно. «Взлеты и падения» (Flirting with Disaster, реж. Дэвид О. Расселл, 1996) — ранняя, хулиганская и очень остроумная авторская комедия с молодым Беном Стиллером, который ищет своих биологических родителей. Именно после этого фильма Стиллер и придумал свой фирменный образ невротика, который позже монетизировал в «Знакомстве с родителями».

Если любите Стиллера в режиме вечного неудачника и Де Ниро в роли ворчливого тестя — можно глянуть из ностальгии, но лучше пересмотрите первый фильм. Он хотя бы был свежим. Для Гранде — «Злая» гораздо интереснее. Если франшиза продолжится (а она, видимо, будет), требуйте, чтобы Гранде осталась. Остальным актёрам уже пора на пенсию. И да, не ведитесь только на фамилию — она уже не тянет.