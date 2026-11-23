Пять грузовиков вместо двадцати пяти: анатомия конформизма и соучастия в новом кино о Второй мировой войне

«А что, если из-за твоего ухода в Сопротивление расстреляют твоих друзей?»: пугающий тренд новых фильмов, показывающих нацистских коллаборационистов в сочувственном свете.

Десятилетиями европейское кино об оккупации воспевало бесстрашных подпольщиков и не жалело черной краски для презренных предателей. Так что же стоит за нынешней волной картин, предлагающих взглянуть на пособников врага с пониманием?

Молодая горничная хлопочет в просторной квартире с высокими потолками: подает хозяину дымящийся кофе в тонком фарфоре и натирает до блеска массивное фамильное серебро, лавируя по шахматному паркету в мягком свете дизайнерских ламп Поуля Хеннингсена. Действие фильма «Неизвестная женщина» (Woman Unknown), завоевавшего в этом году «Золотого льва» на Венецианском кинофестивале, разворачивается сразу после освобождения Дании от нацистского господства. Но по открывающим сценам об этом не догадаться: пять лет оккупации, военного положения и карточной системы каким-то чудом оставили роскошный быт датской буржуазии совершенно нетронутым.

Травма военного насилия врывается в кадр лишь короткими вспышками: в размытых флешбэках темные фигуры приставляют пистолеты к чужим вискам, а тела глухо падают на пол. Вот только красное полотнище, проступающее сквозь туман памяти героини, — это вовсе не нацистский флаг со свастикой, а родной датский Даннеброг с белым крестом. И палачи в черном — не офицеры СС, а бойцы Сопротивления, сводящие счеты с коллаборационистами.

Для горничной Мари, которая состояла в интимной связи с немецким офицером и теперь живет в ужасе перед ритуальным уличным унижением «горизонтальных коллаборационисток» на мостовых Копенгагена, День освобождения становится не концом террора, а его началом. Однако фильм ставит перед зрителем неудобный вопрос: разве ее поведение в годы войны было более постыдным, чем поведение ее хозяина-фабриканта, который приумножал свое состояние, исправно ведя бизнес с немцами?

Картина режиссера Май эль-Тухи (выходящая в британский прокат в марте) — лишь часть целой обоймы новых громких европейских кинопроектов, которые пересматривают историю нацистской оккупации глазами коллаборационистов. Так, вышедшая в сентябре во Франции драма Эммануэля Марра «Человек своего времени» (Notre Salut) рассказывает историю чиновника-карьериста, карабкающегося по бюрократической лестнице режима Виши. А фильм Ксавье Джанноли «Лучи и тени» (Les Rayons et les Ombres) рисует скандально сочувственный портрет Жана Люшера — довоенного пацифиста и сторонника франко-германского примирения, который в итоге превратился в яростного пропагандиста коллаборационизма.

Сопротивление и сотрудничество с врагом едва ли можно назвать запретными темами для европейского экрана. Но на протяжении почти всей послевоенной эпохи режиссеры смотрели на них глазами тех, кто бросил вызов тоталитаризму: будь то подпольщики из «Рима — открытого города» Роберто Росселлини (снятого на улицах итальянской столицы всего через несколько месяцев после освобождения), владельцы театра на Монмартре, прячущие евреев в подвале в «Последнем метро» Франсуа Трюффо, или еврейская разведчица, внедрившаяся в ряды нацистов в «Черной книге» Пола Верховена. Когда в 1974 году Луи Маль снял картину «Лакомб Люсьен» о 17-летнем деревенском парне, который по воле случая идет служить в гестапо, а не в партизаны, во Франции разразился грандиозный скандал, а режиссера обвинили в нравственном релятивизме и отказе занять четкую сторону.

Новое поколение драм о коллаборационизме чувствует себя в «серой моральной зоне» куда уютнее. Эпиграфом к фильму Джанноли служит строчка из Виктора Гюго: «У каждого человека на земле два лица — Добро и Зло. Осуждать всё — значит не понимать ничего». Но сегодня, когда ультраправые националистические партии готовятся побеждать на выборах по всей Европе, не кроется ли нечто глубоко тревожное в фильмах, которые возвращают нас в 1940-е и предлагают сопереживать тем, кто встал на сторону угнетателей, а не тем, кто им сопротивлялся? — задается вопросом Филип Ольтерманн из The Guardian.

Миф о всенародном подполье

Многие историки скажут, что новые фильмы просто дают более трезвую и реалистичную картину того, как на самом деле выглядела жизнь в оккупированной Европе.

— Один из величайших мифов, которые европейцы внушили самим себе после 1945 года, заключается в том, что Европа освободила себя сама, — говорит Халик Кохански, чья книга 2023 года «Сопротивление: Подпольная война в Европе 1939–1945» стала одним из первых масштабных сравнительных исследований на эту тему. По словам Кохански, вооруженное сопротивление было «куда более малочисленным, чем принято думать», и в большинстве стран в нем активно участвовало «не более 5% населения».

Готовность — как и физическая возможность — давать отпор сильно разнилась от страны к стране. В Польше, где немецкая политика подразумевала расчленение государства, физическое истребление интеллигенции и стирание любых признаков национальной идентичности, оккупанты столкнулись с народом, имевшим богатый исторический опыт восстаний и конспирации. Там сопротивление было вопросом биологического выживания.

В Западной Европе всё было куда сложнее. В Нидерландах не было недавнего опыта оккупации, а плоский равнинный ландшафт делал партизанскую войну логистическим кошмаром. В нейтральной Дании, которую нацисты заняли в 1940 году ради контроля над выходом в Балтийское море, королю позволили остаться на троне, а в стране даже проводились свободные выборы. В результате датское подполье оставалось малозаметным вплоть до 1943 года, когда немцы ввели прямое военное положение.

В Норвегии был свой хрестоматийный предатель — глава марионеточного правительства Видкун Квислинг — и законное правительство в изгнании, что сделало послевоенное сведение счетов предельно простым. Но даже там не все иконы антифашизма выдержали проверку временем. Ранее в этом году историк литературы Нарве Фульсос обнаружил, что нобелевская лауреатка Сигрид Унсет, бежавшая в США после вторжения нацистов и ставшая символом борьбы с гитлеризмом, спокойно продолжала издавать свои книги в Германии вплоть до 1940 года — несмотря на то, что еще в 1936-м нацисты «ариизировали» ее немецкое издательство и отправили его основателя-еврея в концлагерь.

Даже во Франции, возведшей миф о своем Сопротивлении в абсолют, массовое недовольство началось лишь в 1942 году, когда немцы ввели принудительную трудовую повинность. Как и герой фильма «Человек своего времени», большинство французов недолюбливали оккупантов, но легко убеждали себя в том, что сотрудничество с ними отвечает национальным интересам. «Мы ведь не можем позволить немцам заправлять здесь всем единолично», — оправдывается чиновник перед коллегой.

— Режим Виши и коллаборационистские администрации стран Бенилюкса твердили одно и то же: «Мы — щит, который убережет наш народ от худших немецких бесчинств», — объясняет Кохански. — Подлинное Сопротивление родилось тогда, когда этот щит треснул, и люди увидели, что именно их собственные местные чиновники составляют списки на угон в Германию и проводят облавы на евреев.

Дилемма в пабе и моральное позерство

Но даже тогда вооруженные акции и саботаж случались гораздо реже, чем нам показывал послевоенный кинематограф. Главная причина — за связь с подпольем человека ждали пытки и смерть. Причем не только его самого. 10 июня 1944 года подразделение войск СС стерло с лица земли французскую деревню Орадур-сюр-Глан, убив 642 мирных жителя в качестве мести за то, что неподалеку партизаны убили одного немецкого офицера.

Кохански вспоминает, как однажды поставила перед друзьями в пабе жесткий мысленный эксперимент:

— Представьте, что вы живете в оккупации и решили спрятать у себя друга-еврея. Отлично, вы берете этот риск на себя. А теперь представьте, что вся наша компания за этим столиком согласилась вам помочь. Тоже хорошо — мы все осознанно пошли на риск. Но имеете ли вы моральное право обречь на расстрел всех случайных посетителей этого паба из-за того, что лично вы решили спасти одного человека?

Бернхард Фульда, профессор современной истории в Кембридже, иногда спрашивает абитуриентов на собеседовании, пошли бы они в Сопротивление, если бы жили в нацистской Германии. Тех, кто уверенно отвечает «да», он воспринимает со скепсисом:

— У меня вызывает отторжение подобное моральное позерство. Если вы никогда не жили при диктатуре, откуда вам знать, как бы вы себя повели?

В 2019 году Фульда вызвал переполох в Берлине, организовав выставку о политических взглядах экспрессиониста Эмиля Нольде — одного из тех художников, чьи картины нацисты заклеймили на выставке «Дегенеративное искусство», но который при этом сам был убежденным членом НСДАП и исправно платил партийные взносы.

— Откуда в нас уверенность, что мы не поступили бы так, как поступило подавляющее большинство: пытались бы как-то крутиться, не высовываться, а при случае — и сделать пару оппортунистических шагов по карьерной лестнице? — спрашивает историк.

В фильме «Лучи и тени» коллаборационизм Жана Люшера позволяет ему снабжать еврейских друзей и родственников документами для побега; он даже закрывает глаза на то, что в подвале его редакции подпольщики печатают антифашистские листовки. Вот только его главный мотив — сохранить привычный богемный образ жизни с вечеринками и наркотиками.

А в картине «Человек своего времени» (снятой режиссером по биографии собственного прадеда!) иллюзия вишистского чиновника о «щите для народа» рассыпается в прах в одной конкретной сцене. Немцы требуют выделить 25 грузовиков для вывоза французских евреев в лагеря смерти на восток. Чиновник торгуется и выделяет им только пять грузовиков, да еще и заправленных лишь наполовину.

— Таким образом, — гордо заявляет он, — мы сделали всё, что в наших силах. И немцы не смогут придраться.

Сопротивление без выстрелов и эпоха тотального соучастия

Впрочем, сопротивление могло быть тихим и при этом действенным.

— Главная ошибка — сводить Сопротивление исключительно к стрельбе, — считает Кохански. — В широком смысле это любое действие, направленное на то, чтобы помешать врагу.

Это мог быть простой батрак на ферме, который записывал объемы поставок молока в немецкую часть и передавал цифры разведке, чтобы та вычислила численность гарнизона. В Норвегии массовые увольнения судей и священников, бойкоты спортивных федераций и сотни тысяч писем протеста от обычных родителей, парализовавших работу министерства образования, сорвали план Квислинга по нацификации школ.

А один из самых невероятных актов ненасильственного сопротивления произошел в Амстердаме, где группа художников и типографов создала подпольный «Центр удостоверений личности» (Persoonsbewijzencentrale). В ответ на введение немцами обязательных аусвайсов они вручную, с ювелирной точностью изготовили 80 000 фальшивых паспортов и продуктовых карточек для евреев и нелегалов. В конце концов группу выследили, и большинство ее участников были казнены. Их работу запечатлела на камеру фотограф Виолетта Корнелиус — негативы пролежали зарытыми в земле до конца войны, а сегодня выставлены в Музее фотографии Нидерландов. Но даже здесь, по словам куратора выставки Лус ван Харревельт, не всё было черно-белым:

— Фотографы играли двойную роль: одни ночами в фотолабораториях помогали подделывать документы для подполья, а днем в своих ателье делали официальные портреты граждан для настоящих немецких паспортов.

Для европейцев кино о Второй мировой всегда было формой коллективной психотерапии — способом не столько осмыслить прошлое, сколько примерить на себя чужой выбор. Возможно, идея «чистого, безупречного подвига» просто перестала укладываться в сознание современного человека, болезненно чувствительного к любому лицемерию.

— В 1980-е годы встать в позу праведника и заявить: «Вы бы поддержали фашистов, а вот я — никогда!» было гораздо проще, — резюмирует профессор Фульда. — Но в сегодняшнем мире, определяемом климатическим кризисом, тыкать пальцем в других стало сложнее, потому что мы знаем: наш собственный комфортный быт приближает катастрофу. Многие искренне стараются быть экологичными, сортируют мусор, но при этом продолжают летать в отпуск лоукостерами easyJet. Возможно, само понятие «коллаборационизм» теряет прежнюю остроту тогда, когда соучастниками чувствуют себя все.

Примечания:

Синдром «Пяти грузовиков» (Теория малых дел и системные технократы): Сцена из фильма «Человек своего времени», где чиновник режима Виши гордится тем, что дал гестаповцам для депортации евреев не 25 грузовиков, а всего 5 и недолил бензина, — это абсолютный портрет сегодняшнего российского технократа (в правительстве, Центробанке, IT-гигантах, медицине или образовании). Именно этим аргументом («Если я уйду, на мое место придет настоящий людоед, а я тут смягчаю углы и спасаю отрасль / людей») сегодня оправдывается работа военной экономики и государственного аппарата. Историк Халик Кохански в статье ставит этому диагноз: диктатура держится не на идейных фанатиках (их, как и активных борцов, всегда около 5%), а на «щите» из нормальных, образованных управленцев, которые делают систему эффективной. Феномен Жана Люшера (Богема и нормализация катастрофы): Герой фильма «Лучи и тени» Жан Люшер (в реальности расстрелянный в 1946 году) — невероятно узнаваемый сегодня типаж. До войны он был левым интеллектуалом, гуманистом и пацифистом. Когда пришли нацисты, он стал главным редактором оккупационной газеты Les Nouveaux Temps в Париже. Он искренне помогал отдельным знакомым евреям со справками, но при этом создавал в Париже глянцевую витрину «нормальной культурной жизни» — театры, выставки, рестораны, — убеждая французов, что с новой реальностью нужно смириться. В сегодняшней Москве, живущей под девизом «А у нас все хорошо, открываются новые рестораны и проходят фестивали», этот механизм нормализации войны работает один в один. Горничная против Фабриканта (Кто ответит в конце?): Завязка датского фильма «Неизвестная женщина» (режиссер Май эль-Тухи, автора знаменитой «Королевы сердец») вскрывает еще один вечный закон истории. Когда режим падает, гнев толпы всегда обрушивается на самых слабых и видимых («горизонтальных коллаборационисток», которых брили наголо на площадях, мелких исполнителей, рядовых учителей или солдат), в то время как крупный бизнес и элиты, обеспечивавшие войну ресурсами и деньгами в тиши кабинетов, спокойно переходят в новую эпоху, попивая кофе из датского фарфора под лампами Poul Henningsen. Высокомерие «белого пальто» и заложники: С другой стороны, статья очень трезво бьет и по моральному позерству тех, кто, находясь в полной безопасности (как студенты Кембриджа на собеседовании у профессора Фульды), легко требует от людей внутри тоталитарного режима немедленно бросаться с голыми руками на пулеметы. Мысленный эксперимент в пабе и трагедия деревни Орадур-сюр-Глан напоминают о том, как работает система заложничества в диктатурах, где за жест одного человека репрессиям подвергаются его близкие, коллеги или целые институции.

Рекомендации:

Фильм «Лакомб Люсьен» (Lacombe, Lucien, реж. Луи Маль, 1974) — великий фильм (сценарий к которому Маль написал вместе с будущим нобелевским лауреатом по литературе Патриком Модиано). История крестьянского парня, которого не взяли в партизаны по малолетству, а потом он случайно проколол шину велосипеда в комендатуре, его напоили вином немецкие агенты — и вот он уже вершит судьбы людей с корочкой гестапо. Никакой идеологии — чистая банальность зла.

— великий фильм (сценарий к которому Маль написал вместе с будущим нобелевским лауреатом по литературе Патриком Модиано). История крестьянского парня, которого не взяли в партизаны по малолетству, а потом он случайно проколол шину велосипеда в комендатуре, его напоили вином немецкие агенты — и вот он уже вершит судьбы людей с корочкой гестапо. Никакой идеологии — чистая банальность зла. Фильм «Мефисто» (Mephisto, реж. Иштван Сабо, 1981, премия «Оскар») — по роману Клауса Манна. Лучшее в истории кино исследование того, как талантливый театральный актер и режиссер в Германии 1930-х годов шаг за шагом продает душу нацистскому государству. Он убеждает себя, что делает это «ради сохранения театра, труппы и высокого искусства», пока в финале не оказывается на залитом прожекторами стадионе в полной власти людоедов.

— по роману Клауса Манна. Лучшее в истории кино исследование того, как талантливый театральный актер и режиссер в Германии 1930-х годов шаг за шагом продает душу нацистскому государству. Он убеждает себя, что делает это «ради сохранения театра, труппы и высокого искусства», пока в финале не оказывается на залитом прожекторами стадионе в полной власти людоедов. Документальная эпопея «Печаль и жалость» (Le Chagrin et la Pitié, реж. Марсель Офюльс, 1969) — четырехчасовой документальный фильм, который взорвал Францию (и был запрещен к показу по французскому ТВ до 1981 года!). Офюльс просто приехал в провинциальный французский город Клермон-Ферран и поговорил с обычными жителями, парикмахерами, лавочниками и чиновниками о том, что они на самом деле делали при немцах. Именно этот фильм разрушил голливудский и голлистский миф о «стране партизан».

— четырехчасовой документальный фильм, который взорвал Францию (и был запрещен к показу по французскому ТВ до 1981 года!). Офюльс просто приехал в провинциальный французский город Клермон-Ферран и поговорил с обычными жителями, парикмахерами, лавочниками и чиновниками о том, что они на самом деле делали при немцах. Именно этот фильм разрушил голливудский и голлистский миф о «стране партизан». Книга Ханы Арендт «Личная ответственность при диктатуре» (Personal Responsibility Under Dictatorship, 1964) — блестящее небольшое эссе автора «Банальности зла». Арендт в пух и прах разбивает главный аргумент коллаборационистов о «меньшем зле» и «теории малых дел», доказывая одну простую вещь: «В политике слабость аргумента «выбора меньшего зла» всегда заключается в том, что выбирающий меньшее зло очень быстро забывает, что он все равно выбрал зло».

Смотреть все эти фильмы лучше пакетом, чтобы увидеть разницу подходов. Для контекста: «Лакомб Люсьен» Маля, «Чёрная книга» Верхувена, документальные кадры оккупации. Книга Халик Кохански «Resistance» даёт сухую, но честную картину. Если интересует тема «серых зон» в войне — «Обыкновенный фашизм» Ромма или современные исследования коллаборационизма в Восточной Европе. Не ждите катарсиса: эти картины оставляют неприятный осадок именно потому, что не дают лёгкого ответа «кто герой, кто предатель».