Блеск неонового нуара и поиски души: каким получился «Бегущий по лезвию 2099»

Рокировка в неоновом нуаре — обзор сериала «Бегущий по лезвию 2099» (Blade Runner 2099) с Мишель Йео и Хантер Шафер.

На протяжении почти полувека франшизу «Бегущий по лезвию» преследовал один и тот же упрек: её гипнотический визуальный стиль затмевает собой сюжет и живых людей. Еще в 1982 году критики The New York Times и TIME восхищались футуристическим дизайном фильма Ридли Скотта, но называли его историю «сценарной кашей» и «прекрасным организмом, пожирающим жизнь». Спустя тридцать пять лет сиквел Дени Вильнёва «Бегущий по лезвию 2049» удостоился схожих оценок: его токсично-шафрановые пейзажи разрушенного Лас-Вегаса врезаются в память куда сильнее, чем запутанная детективная интрига.

Переход вселенной в телевизионный формат — восьмисерийный мини-сериал «Бегущий по лезвию 2099», целиком выходящий на Prime Video 25 ноября, — дает надежду тем зрителям, кто устал от избыточного пафоса спецэффектов и ждал более камерной, ориентированной на персонажей и диалоги истории. И шоураннер Силка Луиза («Сияющие») действительно предлагает свежий, интригующий взгляд на классику киберпанка, хотя окончательно избавиться от родовых травм большого экрана сериалу так и не удается.

Мир, перевернутый с ног на голову

Главный и самый смелый ход «2099» — радикальная смена полюсов власти. За полвека, прошедшие после событий прошлого фильма, между человечеством и искусственными людьми (репликантами) вспыхнула война. Созданные корпорацией «Тайрелл» биороботы, которые были умнее, сильнее и в двадцать раз продуктивнее своих творцов, свергли несовершенных хозяев.

Теперь, в 2099 году, пока репликанты пытаются восстановить убитую глобальную экосистему, само человечество превратилось в касту неприкасаемых: людей заносят в каталоги и сгоняют на грязную черную работу (ходят лишь слухи о свободном Мехико, оставшемся последним оазисом для людей). Соответственно, изменилась и суть заглавной профессии: отныне «бегущие по лезвию» — это элитные детективы-репликанты полиции Лос-Анджелеса, которые выслеживают и ликвидируют бунтующих людей.

В центре этого перевернутого мира — классический напарнический дуэт с двойным дном. Олвен (великолепная Мишель Йео) — стареющий репликант, которой до заложенной в генетическом коде даты смерти осталась всего одна неделя. Свои последние дни она решает потратить на поиски пропавшего экс-напарника. В пару к ней назначают Кору (Хантер Шафер, звезда «Эйфории») — беглую девушку-человека, которая ради спасения своего прикованного к постели младшего брата Элиаса пошла на отчаянный шаг и внедрилась в полицию под видом репликанта.

Здесь рождается блестящий психологический парадокс. Поскольку репликанты выращиваются в искусственных утробах сразу взрослыми и лишены детских привязанностей, их главный признак — полное отсутствие эмпатии и чувства стыда. И Коре удается идеально сходить за «свою» среди бездушных машин именно потому, что чудовищно жестокое детство выжгло в ней самой почти все человеческие эмоции. На протяжении восьми серий Йео (которая в свои 64 года демонстрирует потрясающую физическую форму, своим примером опровергая концепцию «запланированного устаревания») и Шафер мастерски отыгрывают уязвимость, спрятанную под непроницаемыми каменными масками. Постепенно ледяная оболочка трескается: человек вспоминает, что такое доверие, а готовящийся к смерти андроид обнаруживает в себе пугающую способность к состраданию.

Блестящие детали и провисающая середина

В эпоху стриминговых шоу, рассчитанных на зрителей, не отрывающихся от экрана смартфона, «Бегущий по лезвию 2099» кажется благородным анахронизмом: он медлителен, методичен и обстоятелен. И когда авторы вспоминают о деталях мироустройства, сериал выдает настоящие шедевры научной фантастики.

Чего стоят хотя бы мрачные подпольные клубы, где люди втайне от надзирателей дают волю чувствам, или жутковатые салоны в духе пип-шоу для самих репликантов! Поскольку физически совершенные биороботы не могут размножаться и стареть, они приходят в эти заведения, чтобы примерить на себя гиперреалистичные накладные костюмы — с беременными животами или дряблой, морщинистой старческой кожей, — пытаясь хотя бы на час почувствовать недоступный им человеческий опыт.

Увы, таких пронзительных социологических находок (на которых строятся великие сериалы вроде «Андора» или «Пространства») здесь меньше, чем хотелось бы. В средних эпизодах восьмичасовой хронометраж начинает ощутимо жать: сюжет провисает, увязая во второстепенных линиях и плоских персонажах (так, потенциально яркий образ безумного репликанта в исполнении Эми Леннокс остается почти нераскрытым), а сам квест героев вокруг таинственного «макгаффина», способного перевернуть жизнь обоих видов, порой начинает напоминать прохождение видеоигры. Пытаясь взбодрить тягучий темп, создатели добавляют больше экшена, чем было в фильмах, и слишком часто эксплуатируют напряженные сцены с тестом Войта — Кампфа, где герои сверлят друг друга взглядами, как стрелки в вестерне, — к финалу этот прием приедается.

Что касается визуальной части, то тем, кто надеялся на скромный телевизионный минимализм, стоит быть готовыми: художники-постановщики Пол Инглис и Хлоя Арбитюр сотворили настоящее техническое чудо, которое выглядит стократ убедительнее любого современного блокбастера Marvel. Да, это ретрофутуристическое великолепие — с пузатыми мониторами, циклопическим брутализмом корпораций, поглощенным природой, и белыми арочными руинами, напоминающими метафизическую живопись Джорджо де Кирико, — порой снова перетягивает одеяло с живой драматургии на себя. Из-за того, что характеры людей выписаны слишком скупо, временами кажется, что перед нами не репликанты, ставшие «более человечными, чем люди», а люди, ставшие суше репликантов.

И всё же главное достоинство «Бегущего по лезвию 2099» — помимо магнетического дуэта Мишель Йео и Хантер Шафер и их неизменно крутых плащей — заключается в том, что это законченная история. В отличие от бесконечных сериальных жвачек, этот мини-сериал ставит в финале четкую, бескомпромиссную точку, оставляя зрителя наедине с вечными философскими вопросами, которые полвека назад и сделали эту вселенную культовой.

Примечания:

Что такое тест Войта — Кампфа (Voight-Kampff test): Прибор — визитная карточка вселенной «Бегущего по лезвию» (и романа Филипа К. Дика «Мечтают ли андроиды об электроовцах?»). В оригинальном фильме 1982 года детективы-люди с помощью этого прибора следили за расширением зрачка и реакцией капилляров подозреваемого, задавая ему провокационные вопросы на эмпатию (например, о перевернутой на солнце черепахе), чтобы вычислить бездушного репликанта. В сериале 2099 года этот тест вывернут наизнанку с пугающей иронией: теперь репликанты тестируют подозреваемых, и если твой зрачок дрогнул от жалости или стыда — ты провалил тест, потому что проявил человеческую слабость! Параллель с живописью Джорджо де Кирико: Сравнение заброшенных городов в сериале с картинами итальянского художника Джорджо де Кирико (1888–1978), основателя «метафизической живописи». Его полотна знамениты пустынными площадями, бесконечными рядами белых классических арок, резкими длинными тенями и безликими манекенами вместо людей — это идеальный визуальный образ мира, где правит холодный искусственный разум. Кто стоит за камерой и дизайном: Художник-постановщик Пол Инглис — это человек, который создавал визуальный мир сериала «Чернобыль», «Игры престолов» и того самого «Бегущего по лезвию 2049» (за который он получил премию BAFTA). А исполнительным продюсером сериала выступил сам 88-летний Ридли Скотт. Именно поэтому в кадре преобладают реальные массивные декорации, неон и дождь, а не дешевый зеленый экран. Неясность с репродукцией репликантов (Для знатоков лора): Репликанты в 2099 году «не могут размножаться половым путем и выращиваются в лабораториях». Это интересный момент: ведь вся интрига предыдущего фильма «Бегущий по лезвию 2049» строилась вокруг «чуда» — репликанта Рейчел, которая смогла родить ребенка естественным путем, что и стало искрой для восстания андроидов. Видимо, за прошедшие 50 лет секрет естественного рождения так и остался уникальной аномалией (или тем самым «макгаффином», который ищут героини Мишель Йео и Хантер Шафер!).

Рекомендации:

«Остановись и гори» (Halt and Catch Fire, сериал AMC, 2014–2017) — абсолютный шедевр телевизионной драмы (кстати, одну из главных ролей там сыграла Маккензи Дэвис из «Бегущего по лезвию 2049»). Никаких роботов и бластеров — только реальная история компьютерной революции 1980-х и зарождения интернета, поданная через судьбы четырех одержимых гениев. По накалу страстей и глубине характеров дает фору любому киберпанку.

— абсолютный шедевр телевизионной драмы (кстати, одну из главных ролей там сыграла Маккензи Дэвис из «Бегущего по лезвию 2049»). Никаких роботов и бластеров — только реальная история компьютерной революции 1980-х и зарождения интернета, поданная через судьбы четырех одержимых гениев. По накалу страстей и глубине характеров дает фору любому киберпанку. «После Янга» (After Yang, реж. Когонада, 2021) — антипод шумным голливудским блокбастерам. Тихая, невероятно красивая и камерная научно-фантастическая драма с Колином Фарреллом о семье будущего, у которой сломался домашний андроид-помощник Янг. Читая файлы его памяти, герой понимает, что робот чувствовал мир глубже и тоньше, чем сами люди.

— антипод шумным голливудским блокбастерам. Тихая, невероятно красивая и камерная научно-фантастическая драма с Колином Фарреллом о семье будущего, у которой сломался домашний андроид-помощник Янг. Читая файлы его памяти, герой понимает, что робот чувствовал мир глубже и тоньше, чем сами люди. «Разделение» (Severance, сериал Apple TV+, 2022 — наст. время) — тот самый сериал Бена Стиллера. Гениальная антиутопия в четырех белых стенах офиса: сотрудникам корпорации разделяют память так, что их «рабочая личность» не знает, кто она за пределами здания, и фактически становится бесправным рабом-репликантом у самой себя. Минимум спецэффектов — максимум саспенса и актерской игры.

— тот самый сериал Бена Стиллера. Гениальная антиутопия в четырех белых стенах офиса: сотрудникам корпорации разделяют память так, что их «рабочая личность» не знает, кто она за пределами здания, и фактически становится бесправным рабом-репликантом у самой себя. Минимум спецэффектов — максимум саспенса и актерской игры. «Из машины» (Ex Machina, реж. Алекс Гарленд, 2014) — эталон камерного сай-фай-триллера. Всего три актера (Донал Глисон, Оскар Айзек и Алисия Викандер), один дом в горах и семидневный тест Тьюринга (прямой аналог теста Войта — Кампфа) для девушки-андроида, который превращается в изощренную психологическую дуэль.

Если оригинальные фильмы казались слишком медленными или визуально перегруженными — сериал может разочаровать тем же, только растянутым. Для Йео стоит посмотреть хотя бы первые серии: она тащит молчанием и взглядом. Хантер Шафер добавляет человечности. Лучше смотреть без ожиданий глубокой философии — это больше атмосфера и перевёрнутая охота. После можно вернуться к «2049», чтобы сравнить, насколько далеко ушла вселенная. И да, куртки действительно отличные.