Без Финчера и без зубов: сиквел «Социальной сети» испугался назвать Трампа по имени

Шестнадцать лет спустя сценарист культового шедевра Дэвида Финчера решил лично доказать нам, что Марк Цукерберг — злодей.

Но без Финчера у руля «Социальная расплата» превратилась в беззубую, запоздалую политагитку с заторможенным Джереми Стронгом в роли кремниевого монстра.

Перед нами кино, созданное специально для тех благочестивых граждан, которые на каждом светском ужине с придыханием клеймят токсичность соцсетей, но сами почему-то так и не нашли времени удалить свои аккаунты.

В далеком 2010 году, когда вышла «Социальная сеть», скептики ворчали: «Снимать кино про Facebook — не слишком ли рано?». Оказалось — в самый раз. В эпоху, когда мы еще невинно рассылали друг другу «подмигивания» и собирали виртуальные фермы, хирургически точный, сумрачный шедевр Дэвида Финчера по блестящему сценарию Аарона Соркина сработал как тревожная сигнализация. Это была адреналиновая, обсессивно-компульсивная драма о зарождении цифровой империи в токсичном гарвардском котле из студенческого сексизма, зависти и задротской жалости к себе, где Джесси Айзенберг сыграл высокомерного, тараторящего со скоростью пулемета, но по-своему трагического гения.

Спустя шестнадцать лет Соркин вернулся с духовным сиквелом — драмой «Социальная расплата» (The Social Reckoning), снятой уже по собственному сценарию собственной же режиссерской рукой. Соркин словно кричит зрителю с экрана: «Смотрите, я же вас предупреждал! Я был прав!». Вот только есть одна загвоздка: в 2026 году мы и без него прекрасно это знаем.

Там, где «Социальная сеть» с годами лишь набирала пугающей пророческой силы, над «Социальной расплавой» витает тяжелый душок безнадежного опоздания.

Цукерберг на ручном тормозе

Первое, что сбивает с ног фанатов оригинала — кастинг. Зрители втайне надеялись, что Соркин устроит своеобразное «Отрочество» в мире айтишников (назовем это Techbrohood), вернув Джесси Айзенберга в канонический образ повзрослевшего миллиардера. Увы. Место узурпатора занял Джереми Стронг — и выдал нечто весьма озадачивающее.

Вместо нервного, вибрирующего социопата Айзенберга перед нами предстает деревянная ростовая кукла из детского кукольного шоу Thunderbirds. Стронг берет паралитическую тоску своего Кендалла Роя из «Наследников» и скрещивает ее с ленивым презрением человека, чья речь замедлена до черепашьих скоростей. Этот Цукерберг говорит так, будто каждое слово стоит миллион долларов, упиваясь знанием того, что он богаче, а следовательно — умнее всех присутствующих в комнате. (Помните чеканную фразу первого фильма: «Миллион долларов — это не круто. Знаешь, что по-настоящему круто? Миллиард»? Сиквел без лишней скромности сразу стартует с констатации: капитализация империи перевалила за триллион).

Беда в том, что Соркин-режиссер низвел заглавного титана до уровня функции. Цукерберг здесь — почти фоновый камео-персонаж, которому на экране элементарно не с кем разговаривать: вокруг него нет равных, лишь запуганная прислуга да кризис-менеджеры (вроде бессловесно закатывающей глаза Вунми Мосаку). Единственный живой диалог у него случается с персонажем комика Билла Берра — циничным экс-инвестором Чарли, который на репетиции перед слушаниями в Конгрессе буквально на пальцах учит бездушного Марка искусству человеческой улыбки. Комично? Да. Драматично? Ни капли: превратив Цукерберга в эмоционально кастрированного робота, Соркин загнал сложнейший характер в тупик.

Соркинспик и тайны следствия

Основное действие фильма фокусируется вовсе не на кремниевых небожителях, а на событиях 2019–2021 годов вокруг утечки знаменитых «Файлов Facebook» (The Facebook Files). Сюжет выстроен как старомодный процедурал о честной журналистике: репортер The Wall Street Journal Джефф Хорвиц (Джереми Аллен Уайт с фирменным взглядом побитой, хронически невыспавшейся собаки) при помощи принципиальной экс-сотрудницы корпорации Фрэнсис Хауген (Майки Мэдисон) вскрывает чудовищную правду. Оказывается — какой сюрприз! — алгоритмы соцсети сознательно накачивали пользователей ненавистью, гневом и фейками ради удержания трафика, калечили психику девочек-подростков в Instagram и координировали правых экстремистов.

Мэдисон и Уайт честно тянут на себе этот пресный, лишенный сексуальности служебный квази-ромком, где зумерша-идеалистка и уставший газетчик-луддит учат друг друга жизни. Но фирменная режиссура Соркина то и дело фальшивит. Чего стоит конспиративная встреча информатора с журналистом в отеле, куда Хауген заявляется… в обтягивающем вечернем платье с декольте! Зачем? Якобы для маскировки — мол, если нас засекут, решат, что это свидание. Серьезно? Или Соркину просто жизненно необходимо было раздеть главную героиню до гламурного вечернего туалета?

К тому же здесь в полный рост встает проклятие «соркинспика» (Sorkinspeak): все персонажи фильма — от сенаторов и репортеров до инженеров и правых радикалов — говорят с одинаковой пулеметной синкопой, сыплют книжными остротами и цитируют Филипа Рота. В этом вербальном пулемете начисто стираются индивидуальные голоса героев.

Синдром Капры: где потеряли Финчера?

Открывается фильм фиктивным прологом, чья манипулятивность заставила бы покраснеть даже создателей драмы «Столкновение» Пола Хаггиса. Белая барышня (Порша Даблдэй) голосует у сломавшейся машины на обочине; к ней подъезжают темнокожие полицейские с искренним предложением помощи, на что девица разражается площадной расистской бранью, параллельно ведя прямой эфир в телефоне. Затем этот ролик всплывает в неонацистском паблике Facebook, где его с ужасом видит Хауген: оказывается, скандалистка — ее бывшая либеральная подруга, разложенная лентой рекомендаций.

Сцена призвана наглядно показать, как алгоритмы превращают умеренных граждан в бешеных фанатиков, но выглядит это топорным плакатом. И в этом фундаментальная трагедия фильма: ему отчаянно не хватает Дэвида Финчера.

В 2010 году Финчер служил спасительным противоядием от соркинского пафоса. Он заливал язвительный текст холодной, клаустрофобической тьмой, гася излишнюю сентиментальность автора. Оставшись в режиссерском кресле в одиночестве, Соркин мгновенно мутирует в нравоучительного трибуна времен «Западного крыла» и «Суда над чикагской семеркой». Даже оператор первой части Джефф Кроненвет здесь бессилен: визуально лента выглядит не как кинематографическое полотно, а как плоская телевизионная постановка, где интерьеры лишены воздуха. А саундтрек Александра Деспла мечется между жалкой попыткой сымитировать гениальный зловещий индастриал-эмбиент Трента Резнора и Аттикуса Росса и приторными оркестровыми скрипками, под которые Соркин обычно умиляется американской демократии.

Трусливый триумф в эпоху катастрофы

Однако самый вопиющий грех картины — ее политическая трусость. Фильм, чье действие вплотную подбирается к штурму Капитолия 6 января 2021 года и яростно обличает ультраправый экстремизм, умудряется ни разу за два с лишним часа не произнести вслух фамилию «Трамп»! Соркин стыдливо прячет глаза, обходя тему движения MAGA стерильными эвфемизмами.

Кульминацией фильма становится триумфальное выступление Хауген перед комиссией Сената США: звучат патетические речи, соркинские герои говорят правду в лицо власти, зло обличено, справедливость торжествует!

Но на дворе 2026 год. И в зрительном зале этот прекраснодушный финал вызывает лишь кривую усмешку. Мы прекрасно знаем, что произошло дальше: Facebook как торговал ненавистью и фейками, так и торгует; политическую рекламу никто проверять не стал; Трамп триумфально вернулся в повестку рука об руку со своими верными кремниевыми олигархами; Джефф Безос демонстративно вытирает ноги об идеалы независимой расследовательской журналистики в The Washington Post; а искусственный интеллект окончательно смел остатки старого интернета.

«Социальная расплата» искренне оплакивает ламповые времена, когда соцсети были просто кривым местом для поиска однокурсников. Но сам фильм выглядит безнадежным даунгрейдом: в нем меньше нерва, меньше смелости и пугающе мало связи с той жестокой реальностью, в которой мы все проснулись.

Примечания:

Реальная основа сюжета (The Facebook Files, 2021 год): Фрэнсис Хауген — бывшая ведущая сотрудница подразделения гражданской честности (Civic Integrity) Facebook. Уволившись в мае 2021 года, она тайно скопировала десятки тысяч внутренних документов компании.

Джефф Хорвиц — журналист газеты The Wall Street Journal, выпустивший на основе этих документов серию расследований The Facebook Files. Публикации доказали: руководство Meta знало, что Instagram провоцирует суицидальные мысли у девочек-подростков, а изменение алгоритма ленты новостей 2018 года намеренно поощряло поляризацию общества и гнев ради роста метрик вовлеченности. Тандем Финчер – Соркин (почему сиквел проигрывает): «Социальная сеть» (2010) родилась из творческого конфликта: Аарон Соркин — классический либеральный идеалист, верящий в институты власти, закон и длинные благородные монологи. Дэвид Финчер — законченный мизантроп, визуальный перфекционист и циник. Финчер безжалостно резал сентиментальные порывы Соркина, упаковав его диалоговый фейерверк в холодную, тревожную форму триллера. Без Финчера Соркин скатывается в морализаторство (что критики отмечали еще в его режиссерских работах «Большая игра» и «Суд над чикагской семеркой»). Джереми Стронг и метод Кендалла Роя: Джереми Стронг известен фанатичной приверженностью системе Станиславского (Method Acting). В сериале «Наследники» (Succession) его герой Кендалл Рой стал эталоном надломленного, заторможенного богатством антигероя. Перенос этой же медлительной меланхолии на Марка Цукерберга вызвал у рецензентов отторжение: реальный Цукерберг в судах и на слушаниях выглядит скорее напряженным, заученным технократом, а не трагической шекспировской фигурой. Пол Хаггис и фильм «Столкновение» (Crash, 2004): Оскароносная драма «Столкновение» часто приводится кинокритиками как пример манипулятивного, фальшивого кино о расизме, где сложные системные проблемы сведены к банальным совпадениям и слезливым лобовым нравоучениям. Филип Рот и шутка про лопатку («Spatula»): Шутка из романа Филипа Рота «Случай Портного» (1969), классики американской сатиры еврейского происхождения. Это про повторение старых интеллектуальных клише в диалогах персонажей, которые в реальности так никогда бы не шутили.

Рекомендации:

Сначала обязательно пересмотрите «Социальную сеть» Финчера. Без неё этот фильм теряет половину смысла (и почти всю горечь). Если интересует именно история слива 2021 года и показания Хоген — смотреть можно, но без больших ожиданий: это грамотный, остроумный, но уже музейный процедуал. Тем, кто ждёт нового удара по техгигантам уровня оригинала, будет скучно и немного обидно. Лучше после просмотра почитать реальные «Facebook Files» и свежие материалы о текущем состоянии Meta, ИИ-модерации и политическом влиянии платформ — фильм заканчивается там, где реальность только разогналась. В целом, смотреть лучше тем, кто любит соркинский диалог сам по себе и не ждёт визуального или эмоционального прорыва.