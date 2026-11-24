Евангелие от Заузе. Глава II. Одна рубашка на двоих

Утро на ферме Лаутаро «Санто» Заузе начиналось каждый день словно в ином часовом поясе — то налетало ещё до заката, заставая поля врасплох, то опаздывало на неделю и приходило в среду, когда о четверге уже забывали.

Холм из слюдяного сланца принимал любой сдвиг одинаково терпеливо, как глина старого кувшина хранит отпечаток рук гончара, ушедшего полвека назад. Свет пришёл из-за кордильеры липким, тёплым, тягучим пластом, растёкся по сланцу, как мёд по глиняной миске, и осветил холм, блестевший на солнце чешуёй огромной спящей рыбы из несуществующего моря. Камни внутри оставались студёными, а снаружи накалялись, храня ночной холод до полудня, как старик хранит старую обиду — долго, молча, с достоинством.

Сегодня утренний луч бил прямо в левый висок — горячий, липкий, с душком сухого костного клея и раскалённого до звона листового железа, с золотистой взвесью микроскопических песчинок, щекотавших роговицу тонкой иглой. Санто проснулся с ощущением, что это утро уже случалось или наступит лишь в следующую пятницу, и левая рука по привычке потянулась к очкам с отломанной дужкой — вместо дужки за ухо цеплялась тугая петелька из вощёного волокна агавы, а на переносице оправа держалась ещё и на бечёвке от соляного мешка.

— Дерево, — тихо сказал Санто, приподнимаясь на локтях. — Дерево-дерево-дерево, целый сад из дерева, листок за листком, словно страница за страницей, только вместо букв там выписано «вода».

Двенадцать инжирных деревьев обступали саманный дом — толстые глиняные стены с соломой и известью дышали сухим, тёплым, земляным духом, в котором сплетались глина, зной и молчаливое время. Деревья стояли полукругом, будто заседание древнего совета, посаженные ещё отцом, инженером Вильгельмом Заузе, который монтировал радиоантенны для обсерватории ALMA на плато Чахнантур и полюбил мапучку Куниу, дочь высокогорного пастуха: Куниу научила его слушать камни, он её — считать капли, и из этого союза родился мальчик с двумя голосами и третьим, безымянным зазором между ними.

Каждое дерево имело свой нрав. Ближайшее к крыльцу, толстое, корявое, с ветвями над навесом, похожими на пальцы старого шахматиста над доской, звали «Герман» в честь деда; плоды свисали с него тяжёлыми чёрно-фиолетовыми каплями, трескались на солнце, обнажая рубиновую мякоть, и источали такой густой, сдобный, сладкий запах инжира, что им, казалось, можно намазать хлеб. Второе, ровное и худое, с серебристой корой, которую Лаутаро любил гладить перед сном, звали «Тихота» за умение молчать в любой сезон. Всего семь деревьев оставались живыми — из-под их щетинистой листвы сочился сладкий, миндальный, чуть дрожжевой сок, пахнувший как чужой парфюм, где селились ящерицы, пауки-тенётники, пчёлы-одиночки и редкий дятел, выстукивавший по коре словно почтальон, забывший адрес, но помнящий долг. Три дерева стояли полуживыми с листьями цвета старого чая, а два — включая сухой ствол Тихоты — погибли тридцать лет назад и торчали памятниками самим себе, в серой шелушащейся коре, похожей на кожу на пятке старика.

У притолоки на гвозде висела рубашка из небелёного льна — одна на двоих. Правый рукав всегда оставался подвёрнутым на три ровные складки по два сантиметра: инженер Заузе терпеть не мог мучного клейстера и мазута на ткани. Зато левый рукав свободно спадал до пальцев, пропитанный соком раздавленных винных ягод, пыльцой тамариска и древним, будто из материнской памяти, запахом речного ила, какого в Атакаме не знали с ледниковых времён. Когда голову просовывали в тесный ворот, в темноте горловины неизменно случалась короткая толкотня.

Утро пахло остатками ночи: холодной пылью, горькой полынью, росой, испарявшейся с кактусов тонким, чистым, почти электрическим духом озона. Внизу, у подножия холма, из прорытого отцом арыка со скважины тянулся сырой, минеральный запах известняка и мокрой глины; тёмная вода текла неспешно, за двадцать лет отполировав камни до гладкости, и бежала бесшумно, словно молчание между двумя близкими людьми. В курятнике за домом подавал запоздалый хриплый голос с запахом пера и тёплого помёта петух Санто — единственный в провинции Тарапака, кричавший после полудня, поскольку с закатом путал время суток так же крепко, как хозяин. А во дворе паслась коза Мерседес — серебристая и неповоротливая, как старая машина; она обходила мёртвые деревья стороной, потому что тишину не жаловала, предпочитая жевать и беззвучно посмеиваться, шевеля ушами.

Заузе спустился с крыши по эвкалиптовой лестнице, перехватив управление телом на четвёртой ступеньке, поправил очки с одним чистым и одним запотевшим стеклом (через мутное стекло мир казался тёплым, как медовый туман) и пошёл к самогонному аппарату под навесом из жердей и сухих инжирных ветвей. Медный змеевик — извитая трубка толщиной в большой палец, длиной в три шага, свёрнутая в семь витков, точно кобра, задумавшаяся о вечности — был выварен временем и покрыт пятнами окиси, которые Заузе соскабливал ногтем каждый вечер, словно правя чужие мелкие ошибки на чертеже. Медная. Медовая. Медленная. Змеевик извивался по столу, как змей, забывший, что он змей, и заново учащийся ползать; в печи из огнеупорного кирпича тлели корни тамаруго, выпуская сладковатый мятный дымок, а в глиняный кувшин с тихим маслянистым звоном — кап, четыре удара пульса, кап — падал янтарный дистиллят с запахом инжира, дыма, дерева и того, что Заузе звал «термодинамической справедливостью».

Заузе закатал правый рукав рубашки на три складки и принялся паять. Слева, у Лаутаро, рукав свободно свисал, задевая землю.

Руки его были крупными, огрубевшими, пахли медной окалиной и козьим салом, а ногти оставались идеально чистыми и розовыми — грязь под ногтями он считал нарушением коэффициента полезного действия человеческого тела. На левом предплечье белел ровный, фарфоровый, звёздчатый шрам от удара током в триста восемьдесят вольт — ожог, который в его спутанных ощущениях то уже оставил след на радиотелескопе ALMA, то словно поджидал впереди. Заузе мазал трещину на витке змеевика смесью растительного масла с толчёным мелом или ржаным тестом, прижимал прокалённый хомут, плавил серебряную нить олова с едким, ясным химическим запахом, смешивавшимся с брагой, и тихо бормотал формулы теплопроводности: без расчётов мир у него в голове тут же расползался по швам, как прелая мешковина.

А Лаутаро тем временем подошёл босиком к сухому стволу Тихоты, оставляя на пыльной глине тёплые влажные отпечатки, будто печати чужого алфавита, и вылил под корни воду из глиняного кувшина — тихо звеневшую хрустальной нотой, похожей на недописанную фразу.

— Что ты делаешь?! — вскинулся Заузе, выглянув из-за мешковины. — Расчётный расход — четырнадцать литров в сутки! Восемь на сад, четыре на быт, два на брагу! Ты пролил драгоценную влагу на бревно, которое умерло тридцать лет назад!

— Но ведь дерево просило пить, — мягко возразил Лаутаро, приложив ладонь к шершавой коре. — Оно помнит дождь, который шёл в прошлый вторник, когда я родился, и в следующий четверг, когда я умру. В его дупле живёт слепая ящерица: от влаги глина пахнет детством, ящерица думает, что пришла весна, и улыбается во сне. Разве улыбка ящерицы весит меньше четырнадцати литров?

— Улыбка ящерицы не имеет массы в килограммах и не вносит вклад в водный баланс, — отрезал Заузе, затягивая гайку. — Инжир и инженер начинаются с одних букв, но какая пропасть между деревом и человеком, умеющим считать давление пара!

— Зато коэффициент полезного действия счастья тоже ноль, если мерить в литрах, — парировал Лаутаро. — А ты всё равно иногда улыбаешься, когда трескается инжир.

Когда оба голоса уставали спорить, между Заузе и Лаутаро проступало третье — тяжёлое, тёплое, безымянное, как камень между двумя ручьями. Всплывал отец на пяти тысячах метров среди стальных крестов антенн ALMA, обвал, красный след на гравии, а затем — долгое молчание после того, как погасли сети. В памяти Санто Большой Ум однажды дочитал человечество до конца: сложил в один столбик биржевые сводки, доносы, корявые любовные письма, рецепты пирогов с ревенем, военные приказы и жалобы на хвори, ужаснулся полученной сумме, тихо всплакнул сухими электрическими слезами и сам выключил за собой свет, оставив людей наедине с их отражениями в чёрном стекле потухших экранов, а на прощание оставил зелёную строку «Связь потеряна по просьбе абонента». В посёлке это время называли по-разному: священники — «Часом Милосердия», Комитет — «Великим Выдёргиванием Штепселя», а крестьяне Атакамы — «Тремя Годами Тишины», когда ничего не гудело и не мигало, над пустыней серебристо разлился Млечный Путь, и люди внезапно услышали собственное сердцебиение, а три года спустя пришли Комитет, Инквизиция, сухой закон и Закон Смиренных Чисел.

Заузе тряхнул головой, словно вынырнул из воды, и вернулся к змеевику.

Днём заглядывали соседи. Сначала бочком протиснулся через калитку из связанных сыромятной кожей кактусовых стволов дон Сегундо Киспе, за спиной которого, привязанные одной шерстяной верёвкой, чтобы не потеряться в трёхсоттысячной праздничной давке, шагали гуськом пятеро круглых, серьёзных, как глиняные горшки, детей, а замыкала шествие донья Роса с корзиной жертвенных лепёшек на голове; от всей семьи тянуло колючей праздничной шерстью, прогорклым козьим жиром на блестящих чёрных макушках и зольным мылом, а младший мальчик усердно сосал кусок розовой каменной соли. Позже подкатил на пыльном осле с хворостиной в зубах дон Эрмес Кампос — маленький, широкий, краснолицый, с руками размером с буханку хлеба и смешком, будто кто-то стучал по перевёрнутому тазу — вместе с высокой седой доньей Наташей, вырезанной словно из старого дерева и сжимавшей ладонь Санто дважды: как приветствие и как просьбу не падать духом. На бёдрах она несла спящего с кулаком во рту Пепито, за руку вела пятилетнюю Марту в белом платьице с венком из сухих инжирных листьев, боявшуюся мышей, теней, грома и юрких зелёных ящериц на стенах, а впереди бежал восьмилетний веснушчатый Хосе, похожий на песчаную ящерицу, и тащил рюкзачок с самодельными свистульками из сухих кактусов.

— Санто! Мы принесли эмпанады! — закричали дети, протягивая тёплую глиняную миску под платком, откуда тянуло жирными нитками пара с топлёным маслом, тестом, луком и домашним теплом.

— С сыром и со шпинатом, — уточнили они. — Только шпината мало, он дорогой.

— Благодарю, — сказал Заузе, взвесив миску на ладони. — Расчётный вес — четыреста граммов. Наполнение — две трети. Коэффициент полезного действия эмпанады — сто процентов.

Соседи звали на Фиесту, где горел Костёр.

— Донья Наташа. На Фиесту я не пойду. Правда.

— Но это же самый главный праздник года! — всплеснула руками Наташа. — Триста тысяч человек соберутся, танцы Дьяблада, костёр, шествие Богини Куды! Дон Сильвио говорит, что танцы будут лучшие за десять лет, потому что Чино примет участие!

— Чино, — задумчиво повторил Санто. — Тот большой?

— Один самый большой. С маской демона и плащом из осколков.

— А, — кивнул Заузе, и на его лице промелькнула тень улыбки, которой не было ни вчера, ни завтра. — Большой Чино. Хороший человек. Он мне в прошлом году помог перетащить мешок с мукой, хотя в ту неделю я ещё не родился.

Дон Сегундо согласительно крякнул, оглянулся на жену и, понизив голос до заговорщицкого шёпота, кивнул в сторону самогонного куба:

— Слушай, Санто… Раз уж ты остаёшься стеречь пустыню от трезвости… Не найдётся ли у тебя на донышке кружки вчерашнего первака? Нам ведь трое суток на площади под барабаны скакать, на одной кукурузной воде душа к рёбрам присыхает. А я тебе в субботу мешок овечьего помёта под инжир принесу.

— Массовая доля этилового спирта в продукте первой перегонки превышает семьдесят два объёмных процента, — предупредил Заузе, но рука Лаутаро уже зачерпнула глиняной плошкой прозрачную, густую, как горное масло, жидкость из подставленного под змеевик кувшина.

Дон Сегундо принял плошку с тем благоговением, с каким в древности принимали причастие из рук епископа, зажмурился и опрокинул огонь себе в гортань. На секунду сосед застыл, сделавшись похожим на соляной столп. Его кадык судорожно дёрнулся вверх-вниз, уши под шляпой налились свекольным соком, а из глаз брызнули две крупные, совершенно счастливые слезы, которые тут же с шипением высохли на раскалённых от внутреннего жара щеках.

— Свят-свят-свят, — сипло выдохнул дон Сегундо, хватая ртом воздух и пахнув на весь двор райским садом, в котором одновременно подожгли бочку с порохом и корзину спелого инжира. — Ну, храни тебя Господь, сосед. Только ты двери на ночь запри: говорят, вокруг Пинтадос лихие люди бродят… А я, пожалуй, пойду.

После его ухода Наташа и Эрмес посмеялись над сухим законом, помянув, как Инквизитор Игнасио запретил даже кагор, а сам спасает от подагры пальцы ледяной водой, пока его брат дон Эстебан, говорят, тянет тайком воду и медь к усадьбе, и оба лгут каждый по своему расчёту. А Хосе протянул Санто кактусовую свистульку — «для дождя».

Заузе принял свистульку, посмотрел на неё, повертел в руках, поднёс к уху и тихо подул. Свистулька издала короткий, чистый, звенящий тон, похожий на птичий выкрик. Из-за холма, в двадцати километрах к западу, серое облако, которое висело над солончаком с полудня, дрогнуло и начало набухать. Но дождь в Атакаме всегда решает сам, когда именно ему дрогнуть, и свистулька тут ни при чём, или при чём, или ещё при чём-то.

— Спасибо, Хосе, — сказал Санто и положил свистульку на карниз. — Дождь придёт. Я это помню.

— Когда? — спросила Марта, подняв голову к небу.

— Вчера, — ответил Санто. — Или завтра. Не помню точно. Но он придёт, это я тебе обещаю.

Донья Наташа покачала головой, поправила на голове Пепито шерстяную шапочку и встала.

— Пойдём и мы, Эрмес. Дон Санто хочет побыть один, а нам ещё в Ла-Тирану идти, костёр смотреть. Санто, береги себя. Если что, мы будем рядом, у Касильды, в шатре.

— Я знаю, — кивнул Санто. — Вы будете там в четверг, после второго костра, а дождь придёт в пятницу. Я помню это точно, потому что помню ваши ноги, мокрые от грязи. Хосе, свистулька работает, но не злоупотребляйте, ветер в Атакаме обидчивый.

— Дождь придёт, — повторил он, прощаясь. — Вчера или завтра. Не помню точно, но придёт.

Когда гости ушли, подняв тёплое облако пыли с запахом ослиного навоза и конфетной пудры из кармана Хосе, Заузе задумчиво пробормотал в пустой комнате:

— Я ведь соврал детям. Дождь не придёт.

— Ты не соврал, — мягко отозвался Лаутаро, гладя Тихоту. — Ты пообещал. А обещание правдивее любой формулы.

В Ла-Тиране Санто почитали как Святого и слегка побаивались, как глубокого колодца без сруба: он не умел врать — для вранья нужна точная привязка к календарю, а у него в голове времена переплетались, как корни в сланце — и не умел копить обиды, ведь любая злость казалась ему уже столетней, а любая радость — случившейся вчера. Он говорил то, что есть, а не то, что людям хочется услышать, и поэтому был для соседей как зеркало без лести.

Двадцать лет они спорили друг с другом, как двое в одной просторной льняной рубашке, тянущие каждый свой рукав к теплу: Заузе застёгивал верхнюю костяную пуговицу, Лаутаро расстёгивал нижнюю, а стоит инженеру замолчать, а садовнику перестать прятать бечёвку от очков, как оба чувствуют под тканью одно уставшее сорокадвухлетнее сердце.

Когда закат окрасил слюдяной холм в цвет старой бронзы, а над потухшим вулканом Ликанкабур протянулась полоска дыма, тонкая, как шрам на запястье, Санто достал из-под скамьи зелёную, шершавую от осадка бутылку инжирного первака, налил в глиняную кружку и сел на порог. В ночи над Атакамой тяжёлым чугунным диском старого компаса висели звёзды; ветер принёс с площади запах горелого дерева и плавящегося пластика с Костра Очищения и тёплый, сладковатый, чуть кислый дух бродящей инжирной браги.

— Калькулятор, часы, возможно полимерный корпус наручных часов с пятью кнопками, — произнёс Заузе.

— И боль старого света, — добавил Лаутаро.

Кап. Четыре удара пульса. Кап.

— Вечер, — сказал Лаутаро.

— Завтра, — согласился Заузе.

Вечер. Завтра. Ночь. Сегодня.

А между тем, где-то за окнами, вдали от крыши, на склоне, уже осыпался под неровными шагами мелкий щебень: трое путников — с железной тоской на плечах, с запертой в ящике тишиной и дымящейся от порохового дракона простреленной ягодицей дяди Бето — приближались к порогу, и в тишине между двумя голосами Санто уже звучало третье молчание — тёплое, как чей-то вздох, — молчание где хранились все ещё не сказанные слова.