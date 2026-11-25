Трэвис Скотт, Лана Дель Рей и 41 000 лет стримов — изнанка музыкальной империи Grand Theft Auto VI

Президент Atlantic Music Group Кевин Уивер помог создать масштабный и разнообразный саундтрек к видеоигре, в который вошли треки Кита Ричардса, Моргана Уоллена, Ланы Дель Рей и Трэвиса Скотта.

Для своей самой масштабной игры разработчики Grand Theft Auto VI из студии Rockstar Games хотели получить столь же амбициозный саундтрек. Как и многие гиганты индустрии развлечений в наши дни, за помощью в реализации этой идеи они обратились к лейблу Atlantic Records.

За последнее десятилетие работа лейбла над музыкальным сопровождением, которую возглавляет президент Atlantic Music Group Кевин Уивер, превратила компанию в главную точку притяжения для медиагигантов, желающих собрать звездный альбом для своих проектов. Начиная с 2015 года Atlantic отвечал за музыку к таким фильмам, как «Форсаж 7», «Отряд самоубийц», «Величайший шоумен», «Формула-1», «Смерчи» и, конечно, «Барби» — саундтрек к последней стал настоящим культурным феноменом наравне с самой картиной.

Но самым грандиозным проектом в истории Atlantic на сегодняшний день суждено было стать не кино, а видеоигре.

И цифры говорят сами за себя. С момента выхода в прошлый четверг на консолях PS5 и Xbox, по данным Sony, предзаказы игры составили 32,5 миллиона копий — это крупнейший релиз в истории индустрии развлечений среди всех медиаформатов. Только за первый день проект заработал невероятные 3,8 миллиарда долларов. Более того, статистика стримингов от аналитической компании Streams Charts, отслеживающей долгожданный тайтл Rockstar Games, показывает: всего за два дня с момента релиза зрители суммарно просмотрели 364,5 миллиона часов трансляций. Это примерно 41 000 лет контента. Иными словами, человечество уже потратило более 41 тысячи лет, наблюдая за тем, как кто-то обчищает кассы, монтирует гипсокартон, наблюдает за птицами, занимается дайвингом или угоняет истребители.

— Я пришел в Rockstar и сказал: в ваших руках находится самая культурно значимая франшиза на планете, а то, что вы делаете с музыкой — просто невероятно, — вспоминает Уивер свой первый питчинг в телефонном разговоре с The Hollywood Reporter из Майами, где он провел большую часть прошлой недели на мероприятиях в честь запуска игры. — Музыка — это неотъемлемая часть ДНК самой GTA. Так почему бы нам не попытаться сделать нечто похожее на то, что я делал для «Барби» и других проектов, и с нуля не собрать для игры целый каталог новых эксклюзивных хитов?

Уивер спродюсировал саундтрек вместе с коллегами, топ-менеджерами Atlantic Джозефом Кхури, Коди Вердесиасом и Брэндоном Дэвисом. Для самого Уивера GTA стала неизведанной территорией: он впервые взялся за видеоигру, хотя раньше, по его собственному признанию, даже не смотрел в эту сторону.

— Буду откровенен, меня никогда не интересовали саундтреки к видеоиграм, — говорит Уивер. — Мы лицензируем много музыки для геймдева, и за эти годы ко мне обращалось множество игровых студий. Но если проект не меняет правила игры и не поднимает планку того, что я делаю, я за него не берусь. Здесь же выбор был очевиден — это был тот самый случай.

Как и при работе над кино, на раннем этапе Rockstar показала команде Atlantic несколько ключевых сцен из игры. На них уже были наложены черновые музыкальные дорожки (референсы), чтобы передать желаемое настроение и общую тональность.

По словам Уивера, одним из первых артистов, к которым они обратились, стал Трэвис Скотт; в числе первых запросов также были Морган Уоллен и Дуа Липа. Скотт прислал песню раньше всех — ею стал трек «Rhyno», один из заглавных синглов альбома. Другая композиция рэпера, «Burn This Shit Down», громко звучит во время ключевой миссии в первой главе игры.

Но официальный альбом-саундтрек — это лишь верхушка айсберга в том огромном, богатом музыкальном мире, который Rockstar создала для GTA VI. Например, за оригинальный инструментальный саундтрек (скор) отвечал французский электронный дуэт Justice. Однако кровеносная система музыкального мира GTA — это внутриигровые радиостанции. На двух десятках частот звучат сотни песен, а роль радиоведущих исполнили реальные знаменитости: Робин, Уоллен, Bad Bunny, Кит Ричардс, Лана Дель Рей и многие другие. Atlantic не занимался радиостанциями напрямую, но Уивер отмечает, что его команда и Rockstar «работали в тесной связке», поэтому предложения записать песню для альбома часто поступали артистам одновременно с приглашением стать ведущим в эфире.

Видение Rockstar не ограничивалось каким-то одним направлением: музыкальная палитра охватывает кантри, рок, хип-хоп, блюз, поп, электронику, латиноамериканскую музыку и другие жанры. Спустя всего несколько дней после релиза две сюжетные музыкальные вставки уже стали вирусными: игра вдохнула новую жизнь в культовую классику Карли Рэй Джепсен «When the Lights Go Out» и хит Dire Straits «Money For Nothing» (ни одной из этих песен нет в официальном альбоме, но они звучат в важнейших миссиях первых двух глав). Джепсен уже перевыпустила свой трек, надеясь на волне хайпа наконец-то завести его в чарт Billboard Hot 100.

— В Rockstar сразу обозначили нам позицию: это не «рэп-игра», — объясняет Уивер. — И не «кантри-игра», и не «танцевальная игра». Вся эта музыка живет внутри мира GTA в самых разных проявлениях, что развязало нам руки и дало потрясающую возможность записывать треки буквально в любом жанре. Секрет успеха здесь — в безупречном вкусе и выверенном стиле самой GTA.

Единственной сквозной темой, по словам продюсера, была задача уловить то, что он называет «блеском и грязью» Вайс-Сити и Леониды — игровых прототипов Майами и штата Флорида.

И хотя в Atlantic прекрасно умеют запускать саундтреки к фильмам, стратегия для видеоигр кардинально отличается. Жизненный цикл кинофильма в активной информационной повестке обычно длится несколько недель: предрелизный маркетинг, прокат в кинотеатрах и выход на стримингах. Видеоигра же калибра GTA удерживает аудиторию годами. Предыдущая часть, GTA V, сохраняла преданную фан-базу на протяжении 13 лет, вплоть до выхода новинки на прошлой неделе.

— Шлейф популярности этого проекта бесконечен, — рассуждает Уивер. — Прямо сейчас, когда игра только-только вышла на рынок, игроки открывают для себя эти треки в режиме реального времени. И у нас есть уникальная возможность наблюдать за тем, какие именно песни начинают «выстреливать» сами по себе.

За несколько дней, прошедших с момента релиза, Rockstar и Atlantic уже успели неожиданно выпустить делюкс-версию саундтрека, добавив к оригинальным 34 композициям еще 23. А сегодня эксклюзивно в iTunes вышли еще четыре песни от 100 gecs, Favored Nations, Джо Армон-Джонса и Алекса Франкеля.

Что же касается дальнейших музыкальных планов, Уивер отвечает интригующе:

— Миру просто придется подождать и увидеть всё своими глазами.

Примечания:

A&R (Artists and Repertoire): В музыкальной индустрии A&R-менеджер — это человек, который ищет таланты, подбирает песни для артистов и курирует сам процесс записи. Фишка Уивера (как это было в «Барби») в том, что он не просто покупает права на старые песни, а заставляет топ-звезд писать новые треки специально под конкретные сцены. Скор (Score) против Саундтрека (Soundtrack): В Голливуде и геймдеве есть четкое разделение. Soundtrack — это сборник песен (поп, рок, рэп), звучащих в проекте. Score — это фоновая, чаще всего инструментальная музыка, написанная специально для создания атмосферы во время погонь, перестрелок и кат-сцен. В GTA V за скор отвечали легендарные электронщики Tangerine Dream, Woody Jackson и The Alchemist. Привлечение французов Justice для GTA VI — гениальный ход, их агрессивный электро-клеш и синтвейв идеально ложатся на неоновую эстетику Майами/Вайс-Сити. Needle drop (Музыкальная вставка): Это кинематографический термин, означающий момент, когда в ключевой сцене фильма или игры внезапно вступает известная существующая песня (не написанная специально для проекта), задавая мощный эмоциональный тон. Именно это произошло с треками Карли Рэй Джепсен и Dire Straits в первых главах игры. Отсылка для фанатов (Favored Nations): Выход эксклюзивного трека от группы Favored Nations. Для фанатов серии это знаковое имя: именно их песня «The Setup» звучала в финальных титрах GTA V (если выбрать правильную концовку «Смертельное желание»), став неофициальным гимном прошлой части. Монтаж гипсокартона и бёрдвотчинг: Это ироничный реверанс в сторону невероятной детализации игр Rockstar (как это было в Red Dead Redemption 2, где нужно было изучать сотни видов птиц и строить дом по дощечкам), а также намек на популярность GTA RP (ролевых серверов), где игроки часами отыгрывают обычных рабочих.

Что послушать:

Justice — альбом Hyperdrama (2024) или классический Cross (2007): Чтобы понять, как звучит фоновая музыка (скор) в погонях по ночному Вайс-Сити.

Чтобы понять, как звучит фоновая музыка (скор) в погонях по ночному Вайс-Сити. Алекс Франкель (Alex Frankel) и проект Holy Ghost!: Музыкант мастер ретро-синти-попа родом из эпохи 80-х — то, что нужно для атмосферы Флориды.

Музыкант мастер ретро-синти-попа родом из эпохи 80-х — то, что нужно для атмосферы Флориды. Джо Армон-Джонс (Joe Armon-Jones): Блестящий лондонский джазовый клавишник, смешивающий джаз, даб и хип-хоп. Его присутствие в списке доказывает, насколько глубоко Rockstar копает в андеграундной музыке.

Блестящий лондонский джазовый клавишник, смешивающий джаз, даб и хип-хоп. Его присутствие в списке доказывает, насколько глубоко Rockstar копает в андеграундной музыке. Carly Rae Jepsen — альбом Emotion (и B-сайды к нему): Та самая синти-поп эстетика, которую геймеры вывели в тренды.

Послушайте deluxe-версию целиком, а потом отдельно включите внутриигровое радио — особенно станции с Ланой Дель Рей и Китом Ричардсом. Контраст «блеска и грязи» там слышен лучше всего. Если хотите понять, почему Уивер сравнивает это с «Барби», поставьте «When the Lights Go Out» Джепсен сразу после любого трека Скотта — это и есть ДНК GTA VI.