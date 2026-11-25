Убей невесту, послушай сороку: Оливия Колман и Сэм Нилл в абсурдистской сказке «Лиса»

«Лиса» Дарио Руссо — странная, мрачно-смешная и бескомпромиссно австралийская сказка для взрослых.

Создатель культовых хитов «Опасная пятерка» и «Итальянский Человек-паук» объединил Оливию Колман и покойного Сэма Нилла в своем полнометражном дебюте — черной комедии о говорящих животных, которая выглядит так, словно Даниил Хармс экранизировал неизвестную сказку братьев Коэн.

«Лиса» (The Fox) Дарио Руссо — это тот редкий сорт кино, в котором невозможно предсказать даже следующую сцену. Отчасти мрачная сказка, отчасти сатира на отношения, отчасти провинциальная австралийская комедия абсурда, картина разворачивается с уверенностью режиссера, которому плевать на конвенциональные правила. Ему куда интереснее проверить, какую дозу безумия готов проглотить зритель. И самое удивительное — насколько охотно мы соглашаемся на эту игру.

Впрочем, для тех, кто знаком с ранним творчеством уроженца Аделаиды Дарио Руссо, первые сцены его полнометражного дебюта могут показаться даже пугающе приземленными. Здесь нет ни нацистов, ни динозавров, ни роботов, ни кривого дубляжа, ни созданных ради мемов визуальных гэгов.

Действие фильма, снятого в основном в окрестностях городка Хандорф, разворачивается в сельской глубинке Австралии. В центре сюжета — Ник (Джай Кортни), до боли заурядный фермер, живущий на холмах. Его предложение руки и сердца давней подруге Кори (Эмили Браунинг) проходит с романтичностью налоговой проверки. Кори говорит «да», но с первых же секунд очевидно, что эмоционально она уже давно поставила крест на этих отношениях, закрутив роман со своим боссом Дереком (Дэймон Херриман).

Подозрения терзают Ника, когда он отправляется на ночную охоту. Его цель — пристрелить дикую лису, повадившуюся таскать кур у его матери. Но прежде чем он успевает сделать решающий выстрел, реальность дает сюрреалистический крен. Загнанная в угол лисица, говорящая голосом оскароносной Оливии Колман, вываливает на Ника горькую правду: его невеста действительно ему изменяет. Однако тут же хищница предлагает фаустовскую сделку и весьма эксцентричный способ вернуть любимую — волшебную яму в земле, которая сделает неверную невесту преданной. Нужно лишь слегка подтолкнуть ее туда.

— Смотреть правде в глаза — больно, — вкрадчиво объясняет лиса герою. — А в яме боли нет.

По иронии судьбы, Ник игнорирует реплики сидящей неподалеку сороки (озвученной Сэмом Ниллом), которая призывает его не верить лисам. С этого момента Руссо отправляет сюжет на самое дно кроличьей норы — с особым акцентом на слове «дно» — в пучину все более странных событий, о которых лучше не знать заранее. Ведь главная прелесть фильма заключается в том, чтобы своими глазами увидеть, как далеко способны зайти авторы.

Мир по законам Хармса и Коэнов

Что делает «Лису» по-настоящему захватывающей, так это абсолютная верность собственному безумию. Складывается стойкое ощущение, что этот фильм снял Даниил Хармс по сценарию братьев Коэн. Животные здесь непринужденно болтают с людьми, а упоительно сквернословящая сорока Сэма Нилла раздает житейские советы и пересказывает местные сплетни. И никто не реагирует на это как на чудо.

Руссо не делает пауз, чтобы объяснить правила этого мира, потому что для его обитателей никаких особых правил не существует. К говорящим зверям здесь относятся не как к магии, а как к слегка надоедливым соседям или мелкой бытовой неприятности. Эта непоколебимая приверженность абсурду придает картине львиную долю очарования. Даже когда сюжет порой с трудом удерживает все свои безумные идеи в одной упряжке, единство тона не дает зрителю заскучать. Руссо создал истинно австралийскую историю, пропитанную сухим юмором, странным фольклором и подспудным ощущением того, что мир вокруг чуточку безумнее, чем нам хотелось бы признавать.

По словам самого режиссера, история отчасти выросла из его детских воспоминаний о жизни на небольшой семейной ферме в Нортон-Саммит:

— Судя по всему, в этом районе одна из самых высоких концентраций лис в мире, — рассказывает он. — Мы держали кур и уток, которых постоянно жрали лисы. Так что эти звери всегда присутствовали в моей жизни.

Позже Руссо увлекся фольклором. Выгорев после бесконечных питчингов сериалов в Америке, он решил объединить свою любовь к практическим эффектам и фильмам о монстрах (в конце концов, вымышленное шпионское агентство в его сериале «Опасная пятерка» возглавлял антропоморфный орел!) в одну историю, вдохновленную японскими преданиями об оборотнях-кицунэ.

— Я хотел снять кино про говорящих животных для взрослых, — объясняет Руссо. — В детстве говорящие звери были огромной частью наших историй. Но их не обязательно оставлять в прошлом, равно как не стоит списывать со счетов сказки и мифы, считая их сугубо детским чтивом. Даже канон братьев Гримм изначально не был сырьем для мультиков Disney. Это были народные предания про взрослых людей в весьма взрослых обстоятельствах, содержащие психологические уроки, которые помогали расшифровать окружающий мир. Это невероятно мощный медиум, и его не нужно запирать в стерильном вольере детских сказок.

В результате получилась мрачновато-жуткая секс-комедия, которая балансирует где-то между работами Йоргоса Лантимоса, эстетикой Уэса Андерсона и сериалом «Веселая семейка» (Round the Twist) с рейтингом «18+». Услышав такое сравнение, Руссо смеется:

— Великолепно, просто идеально. Это готовый логлайн! Именно в этом направлении мы и двигались.

Бесстрашные актеры и лебединая песня Сэма Нилла

Фильм колоссально выигрывает от актерской игры Джая Кортни. Был период, когда Голливуд упорно пытался вылепить из него шаблонного героя боевиков, но такие работы, как сильно недооцененные прошлогодние «Опасные животные» (Dangerous Animals) и нынешняя «Лиса», доказывают: его главный талант кроется совсем в другом. Кортни — бесстрашный характерный актер, запертый в теле звезды блокбастеров. Его Ник — жалкий, раздражающий, туповатый и зачастую глубоко несимпатичный тип (классический коэновский неудачник!), но Кортни каким-то чудом делает его притягательным. Щеголяя роскошными усами и выражением вечного недоумения на лице, он с головой ныряет в пороки своего героя, даже не пытаясь вымолить у зрителей сочувствие.

Эмили Браунинг, Дэймон Херриман и Клаудия Думит (в роли подозрительной и агрессивной жены Дерека), а также звездный второй план в лице Миранды Отто, Хизер Митчелл, Фрэнки Джей Холдена и Питера О’Брайена — все они прекрасно понимают, в каком именно кино снимаются, секунда в секунду попадая в нестандартный ритм Руссо.

Визуально режиссер выстраивает впечатляюще осязаемый мир с помощью великолепных практических эффектов и аниматроники. Сама лиса — настоящее произведение кукольного искусства, придающее фильму сказочную фактуру, которая уютно соседствует с самыми мрачными темами. Чтобы оживить зверей, Колман и Нилл предварительно записали свои реплики по Zoom еще до начала съемок — это позволило кукловодам и актерам на площадке отталкиваться от их интонаций. Чистовую озвучку писали позже: Колман работала удаленно из Лондона, а вот к Ниллу в Сидней Руссо прилетел лично.

— Мы работали лицом к лицу, и это был невероятный опыт, — вспоминает режиссер. — Я вырос фанатом «Парка Юрского периода», так что возможность поработать с Сэмом Ниллом изменила мою жизн».

Увы, эта роль стала последней работой Нилла на большом экране, вышедшей при его жизни.

— К огромному сожалению, он ушел из жизни в этом году, всего через несколько недель после того, как приехал поддержать нас на Сиднейском кинофестивале — он тогда и по красной дорожке прошел, и поучаствовал в сессии вопросов и ответов, — с грустью делится Руссо. — Сэм был таким смешным, скромным и открытым к сотворчеству человеком. Он оказался именно таким потрясающим, каким его все описывали. Теперь я буду вспоминать о нем каждый раз, когда увижу сорок».

Матершинная, хулиганская партия Нилла стала достойной и эксцентричной лебединой песней великого актера — пусть сам уроженец Новой Зеландии поначалу и сомневался, сможет ли достоверно изобразить австралийскую птицу. «На самом деле Сэм отлично знал наших пернатых, — улыбается Руссо. — У него дома в сиднейском районе Сарри-Хиллз жило много птиц-друзей. Своего персонажа он списал с одной конкретной знакомой вороны».

Философия из комиссионки

Выход дебютного полного метра совпал для Руссо с еще одной важной вехой: ровно 20 лет назад они с университетскими друзьями сняли и загрузили в сеть «Итальянского Человека-паука» (Italian Spiderman) — фейковый трехминутный трейлер несуществующего фильма, который собрал миллионы просмотров и запустил карьеру режиссера (конечно же, звезда того ролика и «Опасной пятерки» Дэвид Эшби, ныне ставший разработчиком видеоигр, появился в «Лисе» с камео).

Трогательно осознавать, что эта любовная и нелепая пародия на итальянское кино 1960-х сегодня живет как артефакт ранней эпохи YouTube, покрытый пиксельной патиной низкоскоростного интернета нулевых.

— Тогда мы просто делали то, что казалось нам веселым, — рефлексирует Руссо. — Удивительно, но то, что казалось нишевым и странным, со временем обретает совершенно иной, культовый статус просто в силу своего возраста.

Несмотря на то, что сейчас «Лиса» выходит в широкий прокат по всей стране, момент высшего признания настиг режиссера в самом неожиданном месте:

— Недавно на кинофестивале в Мельбурне после показа ко мне подошел парень лет двадцати пяти и сказал, что открыл для себя «Опасную пятерку» в сетевой комиссионке Cash Converters. Он купил оба сезона на дисках за четыре бакса, причем скреплены они были обычной канцелярской резинкой. И вот тогда я по-настоящему почувствовал, что состоялся как режиссер — раз уж люди откапывают твои работы в «Кэшиз».

За фасадом этого хулиганского абсурда «Лисе» есть что сказать об отношениях, вечной неудовлетворенности и тех саморазрушительных способах, которыми люди пытаются достичь счастья. Фильм получился смешным, местами беспросветным и куда более циничным, чем обещает его причудливая завязка. Не все сюжетные нити связываются в аккуратные узелки, а некоторые философские амбиции автора кажутся скорее набросками, чем глубокими мыслями.

И все же от «Лисы» невозможно оторваться, потому что она не перестает удивлять. Как и ее заглавная героиня, эта картина хитра, непредсказуема и не вызывает полного доверия. Но, черт возьми, до чего же приятно провести в ее компании эти полтора часа.

Примечания:

Феномен Дарио Руссо (Откуда растут ноги): Чтобы понять юмор Руссо, нужно знать его бэкграунд. Italian Spiderman (2007) — один из первых вирусных хитов YouTube (именно оттуда знаменитая гифка-мем с усатым мужчиной с длинными волосами, который в шоке открывает рот). А его сериал Danger 5 («Опасная пятерка», 2012–2015) — это пародия на шпионские фильмы 60-х, где команда агентов (под руководством человека с головой орла) пытается убить Гитлера, который в конце каждой серии просто выпрыгивает в окно. Кстати, еще один легендарный интернет-мем — Sensible Chuckle (мужчина, листающий журнал «Разумный смешок» и сдержанно хихикающий) — это кадр именно из «Опасной пятерки»! «Веселая семейка» (Round the Twist): Российским зрителям, чье детство пришлось на 90-е и начало 2000-х, этот культовый австралийский сериал отлично знаком! У нас его показывали под названием «Веселая семейка» (про семью Твист, которая поселилась на маяке, где постоянно происходила какая-то дикая бытовая чертовщина: то мальчик забеременеет от духа дерева, то пугало оживет, то микроволновка начнет клонировать вещи). Сравнение гениальное: там тоже магия и абсурд вплетались в грубоватый австралийский быт. Австралийский сленг и реалии в тексте: Chooks (чукс): Чисто австралийское разговорное словечко для обозначения домашних кур (пришло из британских диалектов).

Cash Converters («Cashies»): Культовая в Австралии сеть ломбардов и комиссионных магазинов (в народе ласково «Кэшиз»), куда свозят старую технику, инструменты и затертые DVD. Найти там свой фильм за 4 доллара, перемотанный резинкой — это высшая степень «народного» признания в Австралии.

Хандорф (Hahndorf): Старейшее сохранившееся немецкое поселение в Австралии (недалеко от Аделаиды). Архитектура в стиле фахверк посреди австралийского буша создает идеальный сказочно-странный визуальный фон для фильма (отсюда и отсылки к братьям Гримм!).

Австралийская сорока (Aussie magpie): Это совсем не та трещотка, что живет в России. Австралийская сорока (внешне похожая на крупную черно-белую ворону) славится своим невероятно мелодичным, инопланетным пением и при этом чудовищной агрессией: весной они пикируют на головы велосипедистов и прохожих, разбивая их в кровь. Поэтому персонаж Сэма Нилла такой циничный и сквернословящий. Почему сравнение с Хармсом и Коэнами: От Коэнов здесь драматургический каркас: туповатый, ведомый главный герой (Джай Кортни), неверная жена, её хамоватый любовник и попытка решить житейскую проблему с помощью криминально-мистического идиотизма («просто столкни её в яму»).

От Хармса — абсурд и полное отсутствие психологической реакции на чудо. Когда в классическом кино герой встречает говорящую лису, он кричит и падает в обморок. У Хармса (и у Руссо) герой просто вступает с ней в бытовой спор, параллельно отмахиваясь от матерящейся сороки.

Рекомендации:

«Уилфред» (Wilfred, 2007–2010 — оригинальная австралийская версия, или ремейк США с Элайджей Вудом): Абсолютно та же ДНК. Депрессивный парень видит соседского пса как взрослого мужика в дешевом костюме собаки, который курит бонг, пьет пиво, матерится и дает разрушительные советы по отношениям. Для всех остальных это просто милый песик.

Абсолютно та же ДНК. Депрессивный парень видит соседского пса как взрослого мужика в дешевом костюме собаки, который курит бонг, пьет пиво, матерится и дает разрушительные советы по отношениям. Для всех остальных это просто милый песик. «Лобстер» (The Lobster, 2015) реж. Йоргос Лантимос: Абсурдистская сатира на отношения, где одиноких людей превращают в животных, если они не найдут себе пару за 45 дней.

Абсурдистская сатира на отношения, где одиноких людей превращают в животных, если они не найдут себе пару за 45 дней. «Серьезный человек» (A Serious Man, 2009) реж. братья Коэн: Чтобы прочувствовать вайб главного героя «Лисы» — история человека, чья семейная жизнь рушится в тартарары на фоне странных притч и равнодушной вселенной.

Чтобы прочувствовать вайб главного героя «Лисы» — история человека, чья семейная жизнь рушится в тартарары на фоне странных притч и равнодушной вселенной. «Бесподобный мистер Фокс» (Fantastic Mr. Fox, 2009) реж. Уэс Андерсон: Ради эстетики кукольной лисы и разговоров животных о взрослых экзистенциальных кризисах.

Ради эстетики кукольной лисы и разговоров животных о взрослых экзистенциальных кризисах. «Опасная пятерка» (Danger 5, 2012): Чтобы познакомиться с безумным гением самого Дарио Руссо. Серии короткие, градус абсурда зашкаливает.

Смотрите, если любите «Бедных-несчастных» Лантимоса, «Фарго» Коэнов, хармсовский абсурд повседневности и австралийский сухой юмор. Сначала — официальный саундтрек/атмосферу, потом обязательно внутриигровое (точнее, внутрифильмовое) радио сорок и лис. После сеанса перечитайте Хармса «Случаи» и «Старуху» — рифмы всплывут сами. Не ждите морали: дыра безболезненна, правда — нет.