Секс, ложь и краденая боеголовка: «Дипломатка» возвращается на Netflix
15.10.2026, 10:08, Культура
Теги: Война, Кино, Политика, Развлечения, Телевидение
Кери Расселл все еще пытается обуздать ораву высокопоставленных болванов, которых от начала третьей мировой войны отделяет разве что неудачная укладка волос. Вот только на сей раз уровень кортизола и градус язвительного флирта выкручены на абсолютный максимум.
Российская атомная подводная лодка приказала долго жить и теперь мирно ржавеет на дне Северного моря. Тем временем её новенькую ядерную ракету успели втихаря свистнуть предприимчивые американцы — в рамках секретной спецоперации, которую следовало бы озаглавить не иначе как «Спустим наш союз с британцами прямиком в сортир» (заодно спровоцировав третью мировую — гулять так гулять). Премьер-министр Великобритании Никол Тробридж (Рори Киннер) пребывает в блаженном неведении и по-прежнему остается редкостным олухом. Русские о краже тоже ни сном ни духом — во всяком случае, пока. Но посол США в Соединенном Королевстве Кейт Уайлер (Кери Расселл) уже вангует: когда пропажу обнаружат, кремлевские ушанки полетят прямиком в стратосферу.
— Россия придет за своей подлодкой! — паникует она, обращаясь к не моргающему мужу и по совместительству действующему вице-президенту США Хэлу (Руфус Сьюэлл). — Они взбесятся, когда поймут, что их оружие судного дня тю-тю, и сотрут Великобританию с лица земли!
— Хм-м, — невозмутимо мычит в ответ Хэл, у которого на уме, похоже, делишки куда более мутные. — М-м-м.
Аккурат на этой оптимистичной ноте мы застаем старт четвертого сезона «Дипломатки» — парада изысканно-взрывоопасного геополитического жульничества. Проще говоря: нам всем крышка. Мир балансирует на краю Большой Войны, и ситуация эта практически целиком срежиссирована капризами взбалмошного президента США Грейс Пенн (несравненная Эллисон Дженни). Какой кошмар! Но в то же время — какой чистый восторг! Ибо мало что на телевидении способно развлечь так же искрометно, как сериал «Дипломатка» в дурном расположении духа. Даже если этот апокалиптический кордебалет взвинчивает нервы до предела, требуя регулярного диафрагмального дыхания и панических спринтерских забегов в посольскую уборную.
Трансатлантический триллер Деборы Кан всегда питал нездоровую страсть к реальным последствиям чиновничьих истерик. Каждый его сюжетный кульбит насквозь пропитан нехорошим подозрением: человечество от Армагеддона отделяет всего лишь одна дурная прическа сильных мира сего.
На этот раз ставки и уровень кортизола в крови задраны еще выше, а Кейт вновь вынуждена метаться как ошпаренная, предотвращая катастрофы планетарного и сугубо постельного масштаба.
Действие переносится в Виндзорский замок: четы Пенн и Уайлер злобно шипят друг на друга, застряв в королевском поместье (временно свободном от присутствия монарха) после того, как толпа экоактивистов наглухо перекрыла кольцевую трассу M25.
Кейт требует от Хэла: он обязан убедить мадам президента признаться британскому премьеру в том, что ракета у американцев. Это, видите ли, поможет «прижечь этот гребаный бардак». Хэл, разумеется, идти на заклание не желает.
— Я твою дурацкую исповедь продвигать не нанимался, — огрызается он с фирменным капризным скрежетом в голосе. — Это тупо.
К тому же его ни капли не трогает замечание благоверной о том, что они со своей начальницей-президентшей «выглядят слишком мутно парочкой».
— Ты просто ревнуешь, — самодовольно лыбится он.
И ведь Кейт действительно ревнует — безнадежно и отчаянно. И не только к подозрительно интимным связям муженька с верховной главнокомандующей. Ее бесит, что Хэл в статусе вице-президента вальяжно порхает по миру, решая судьбы цивилизации с видом записного умника, пока сама она кукует в дождливом Лондоне, вынужденная с фальшивой улыбкой жевать сухое печенье с изюмом из рук Тробриджа. А еще Кейт ревнует к самой Грейс, к флегматичному президентскому мужу Тодду (Брэдли Уитфорд) и даже к рельефным бедрам неотразимого секс-шпиона Каллума Эллиса (Эйдан Тернер). До кучи она приревновала бы и королевских корги — не вывези их охрана из Виндзора до приезда американской делегации (мудрое решение: президентша Пенн наверняка перепутала бы собачек с ягнятами и потребовала подать их себе на обед «на ржаном тосте»).
Вокруг тем временем грохочут события колоссальной важности: снайперы на крышах, бреши в протоколах нацбезопасности и шарообразные русские генералы, вдавливающие двойные подбородки в воротники и монотонно бубнящие о неизбежном падении коллективного Запада. Напряжение звенит струной! Абсурд хлещет через край, почти переходя в карикатуру!
Но подлинным магнитом шоу по-прежнему остаются не ракеты, а микроскопические детали: вечная подковерная борьба за микрограммы власти и мимолетные вспышки искренней нежности в бесконечной партии в четырехмерные шахматы, именуемой браком четы Уайлер.
Актерский ансамбль традиционно великолепен. Чего стоит один Брэдли Уитфорд в образе глубоко уставшего от жизни Первого джентльмена, или Руфус Сьюэлл в роли скользкого нарцисса Хэла: его игра — это россыпь едва уловимых нервных тиков, спрятанных за скулами такой бритвенной резкости, что ими можно срезать паутину с театрального портала.
Но тс-с! На сцену снова выходит Кейт со своей полуфлиртующей-полуязвительной тирадой в адрес интрижки мужа с президентшей.
— Послушай, — сладко сочится ядом она. — Это ведь опасно. Вы вдвоем, несущиеся в бездну…
Госпожа посол, этим восхитительно-порочным нигилизмом вы нас просто балуете!
Примечания:
- Фраза («Ambassador, you are really spoiling us!»): Это классическая для Великобритании отсылка к культовой телерекламе конфет Ferrero Rocher 1990-х годов. По сюжету ролика, на роскошном дипломатическом приеме гости восхищаются пирамидой из золотых конфет, и одна из дам томно произносит послу: «Monsieur l’Ambassadeur, with these Rocher you are really spoiling us!» («Господин посол, этим угощением вы нас просто балуете!»). Фраза стала национальным британским мемом, обозначающим ироничное восхищение чем-то вычурно-роскошным.
- Печенье «Гарибальди» (Garibaldi biscuits): Традиционное сухое английское печенье с прослойкой из сплющенного изюма или смородины. В народе его саркастически называют «dead fly biscuits» («печенье с дохлыми мухами»). Упоминание того, что Кейт давится «гарибальди Тробриджа», подчеркивает ее муки от унылого британского дипломатического протокола.
- «Served on rye» (Подать на ржаном хлебе): Классический термин из меню еврейских нью-йоркских закусочных (deli), где знаменитую острую говядину пастрому подают тонкими ломтями исключительно на ржаном хлебе с горчицей. Шутка обыгрывает грубоватые, приземленные хищнические замашки американской президентши Грейс Пенн на фоне чопорных традиций Виндзора.
- Брэдли Уитфорд и Эллисон Дженни (Ностальгия по «Западному крылу»): Дуэт Брэдли Уитфорда (Тодд) и Эллисон Дженни (Грейс) — величайший пас фанатам политических сериалов. Оба актера были звездами легендарного сериала Аарона Соркина «Западное крыло» (The West Wing), где играли ключевых сотрудников Белого дома (Джоша Лаймана и Си Джей Крегг). Шоураннер «Дипломатки» Дебора Кан сама начинала карьеру сценариста именно в «Западном крыле».
- Кто такой «Berk»: Специфическое британское ругательство (происходит из кокни-сленга Berkeley Hunt), означающее беспросветного, раздражающего дурака. В рецензии так называют британского премьера Тробриджа, чья некомпетентность — постоянный двигатель сюжета.
Рекомендации:
Смотреть обязательно с первого сезона — без него четвёртый потеряет половину слоёв (особенно динамику Кейт и Хэла). Идеально для тех, кто любит политические триллеры с сильными женщинами, острыми диалогами и ощущением, что цивилизация держится на соплях. Если нравится «Наследники», «Скандал» или «Вест-Уинг», но хочется больше стресса и меньше идеализма — самое то. Смотреть лучше вечером, с бокалом чего-нибудь крепкого: уровень напряжения реально требует дыхательных упражнений. После просмотра можно перечитать новости — сериал слишком хорошо угадывает, как близко мы к катастрофе из-за человеческой глупости.