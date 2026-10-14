Фарфоровый Линк в 4K: ремейк The Legend of Zelda, который разозлит пуристов и влюбит новичков

Королевство Хайрул прихорашивается, саундтрек перезаписан с живым оркестром, а герой слушается пальцев совершенно иначе… Мы опробовали демоверсию ремейка революционной классики 1998 года для будущей консоли Nintendo Switch 2.

Когда культовое произведение искусства подвергают ревизии, в воздухе неизбежно повисает истошный вопль фанатов: «Вы убиваете мое детство!» Но в случае с грядущим ремейком Ocarina of Time для Switch 2 под угрозой оказались не только светлые детские воспоминания, но и реальный бизнес. А именно — доход владельца тира на площади Замкового городка. В оригинальной версии 1998 года для Nintendo 64 этот пройдоха бессовестно наживался на игроках: бедолаги спускали рупии сотнями, тщетно пытаясь прицелиться с помощью новомодного и еще неуклюжего аналогового стика.

Но на дворе 2026 год. Теперь в нашем распоряжении плавная частота кадров и точнейшая доводка прицела рогатки с помощью гироскопа. Мишени разлетаются в щепки с первой же попытки, а вместе с ними летит ко всем чертям и вся бизнес-модель бедолаги. Даже в сказочном Хайруле гибель малого бизнеса, увы, неотвратима.

Для владельца тира это трагедия, а вот для Линка — безусловный праздник. Дитя леса, как и в далеком 1998-м, делает шаг навстречу необъятному фэнтезийному миру, дабы сокрушить древнее зло, но делает это с кучей долгожданных удобств. Мальчик наконец-то научился спринтовать, что навсегда избавило нас от национального позора — бесконечных кувырков через плечо ради ускорения бега по бескрайним равнинам. Появился ручной прыжок по отдельной кнопке, свободное вращение камеры, полоса быстрой прокрутки инвентаря (забудьте о бесконечной возне в меню паузы!) и — что критически важно — куда более вместительный кошелек для драгоценных камней, выкачанных из разорившегося тировика.

Да, сегодня мы вынуждены аплодировать вещам, которые в других играх считаются стандартом индустрии уже добрых пару десятилетий. Но черт возьми, как же волнующе вновь оказаться на знакомой тропе с героем, который в руках ощущается настолько современно и послушно!

Вечная дилемма любого ремейка — особенно если речь идет об игре, сформировавшей сам трехмерный жанр: насколько строго держаться за замшелое прошлое? Как и в случае со свежим переосмыслением Star Fox, Nintendo подошла к Ocarina of Time в праздничном настроении триумфатора. Это образцовый круг почета для шедевра, которому уже никому ничего не нужно доказывать. Для новичков это редкий шанс наконец-то понять, вокруг чего тридцать лет ломали копья старшие товарищи, не ломая при этом глаза об угловатые полигоны N64 на современных плоских телевизорах.

Вряд ли просторы поля Хайрул — некогда символ абсолютной интерактивной свободы — вызовут сегодня тот же благоговейный трепет, что и в 1998 году: в сравнении с континентальным размахом Breath of the Wild местная локация выглядит компактным огороженным загончиком. Но когда видишь, как солнце мягко бликует в лужах, а травинки колышутся под ветром, об этой искусственности мгновенно забываешь.

Для многих фанатов старой закалки именно эта компактность и структурированность окажется главным плюсом. После концепции «развлеки себя сам» в последних «песочницах» на Switch, возвращение в традиционные подземелья ощущается как возвращение в уютную родную гавань. Здесь каждая комната — это штучный пазл: либо фактурный монстр, требующий особого тактического подхода, либо хитрый механизм, который нужно взломать с помощью растущего арсенала гаджетов.

Моим главным опасением было то, что культовые загадки слишком глубоко въелись в подкорку, чтобы решать их заново с интересом. И вот я стою, покрываясь испариной, гоняюсь за призраками в Лесном храме (Forest Temple) и воровато кошусь на соседний демонстрационный стенд, пытаясь вспомнить: «Так, стоп, сюда надо было… [спойлер вырезан ради вашего блага]». Удивительно: в 1998 году дизайнеры буквально наощупь осваивали законы трехмерных пространств, но геометрия этих залов до сих пор поражает дьявольской изощренностью — чтобы пройти их, приходится буквально удерживать в голове сложнейшую архитектурную схему всего уровня.

Отдельная ода — полностью перезаписанный оркестровый саундтрек Кодзи Кондо. Бессмертные темы, некогда пробивавшиеся сквозь скрипучие сжатые сэмплы картриджа Nintendo 64, чтобы навсегда выжечь себя в памяти поколения, наконец-то обрели подлинную филармоническую мощь. Чего стоит одна только осторожная партия духовых, включающаяся при фиксации прицела на враге (Z-targeting) — чистейший музыкальный эквивалент нервно прикушенной от напряжения губы.

А вот новый облик самого Линка уже успел спровоцировать сетевые баталии. Если окружение преобразилось ровно так, как ждешь — сочные заросли крапивы у лесных хижин, мраморные солнечные блики на речном дне, — то протагонист подвергся радикальному редизайну. Огромные стеклянные глаза и лоснящиеся пухлые щеки, отражающие свет словно лакированная игрушка, уже навлекли на Nintendo волну критики: дескать, компания слепо погналась за примитивным некстген-глянцем, забивая экраны 4K-панелей поверхностной мишурой в ущерб авторскому замыслу. В прошлом энтузиасты не раз пытались воссоздать «Окарину» на движках Unreal Engine, вызывая лишь насмешки за попытку подменить художественный стиль голыми терафлопсами. Было бы злой иронией, попадись сама Nintendo в ту же самую ловушку.

Впрочем, в динамике на экране Switch 2 картинка выглядит удивительно цельной. Четкость текстур 4K-эпохи скорее вызывает в памяти Twilight Princess — другую часть серии, некогда пытавшуюся привить Хайрулу более реалистичный, сумрачный тон. Да и гипертрофированные черты лица Линка могут оказаться вовсе не данью моде на «гламурность» (yassification), а глубоким поклоном традиционной японской культуре.

Ветеран компании и бывший арт-директор франшизы Такая Имамура на днях предположил в соцсети X, что новый облик Линка напрямую продиктован личными пристрастиями самого отца «Зельды» Сигэру Миямото: «Здесь отчетливо прослеживается давняя любовь Миямото к традиционному кукольному театру нингё-гэки». Фарфоровая кожа куклы действительно объясняет этот странный, почти потусторонний блеск.

Хотя сама Nintendo традиционно хранит партизанское молчание, писатель и переводчик Пол Маккуэйд считает эту версию более чем правдоподобной:

— В Японии искусство кукольного театра отнюдь не считается сугубо детской забавой, в отличие от Запада. Это древнее, высокое и глубоко уважаемое ремесло. Миямото вполне мог вдохновляться классическими кукольными постановками телеканала NHK послевоенной эпохи Сёва. В этом образе есть поэзия: Линк похож на фарфорового пупса с наивным детским румянцем. Это идеальная метафора леса Кокири — места, где дети никогда не взрослеют. Кому, как не создателю серии, обращаться к языку кукол, чтобы подчеркнуть вечную юность героя?

Есть что-то глубоко трогательное в том, как Nintendo отдает дань уважения сообществу, застывшему во времени, признавая при этом, что мир по ту сторону экрана неумолимо движется вперед. А с этим движением приходит право на деликатную реставрацию. В сказке, где мальчик мановением окарины способен превратиться во взрослого воина и вернуться назад, диалог вневременного с современным кажется абсолютно естественным. Виртуальный скелет шедевра 1998 года оказался настолько прочным, что сломать его невозможно даже под натиском 4K-разрешения.

Если вы, конечно, не держите тир на городской площади.

Примечания:

Исторический статус The Legend of Zelda: Ocarina of Time (1998): Игра для Nintendo 64 до сих пор удерживает абсолютный рекорд в истории агрегатора Metacritic — 99 баллов из 100 . Именно эта игра изобрела и закрепила базовые стандарты трехмерных экшенов: контекстно-зависимые кнопки действий, систему захвата цели камерой (Z-targeting, когда Линк кружит вокруг врага) и сложную пространственную навигацию.

Игра для Nintendo 64 до сих пор удерживает абсолютный рекорд в истории агрегатора Metacritic — . Именно эта игра изобрела и закрепила базовые стандарты трехмерных экшенов: контекстно-зависимые кнопки действий, систему захвата цели камерой (Z-targeting, когда Линк кружит вокруг врага) и сложную пространственную навигацию. Феномен кувырков (Roly-polies): В оригинале 1998 года разработчики не предусмотрели кнопку бега. Однако геймеры быстро выяснили: если непрерывно спамить кнопку переката (roll), Линк движется по полю Хайрул примерно на 15–20% быстрее, чем при обычной ходьбе. В результате миллионы игроков пересекали живописные луга королевства в позе бесконечного акробатического колеса. Введение полноценного спринта в ремейке — долгожданный реверанс здравому смыслу.

В оригинале 1998 года разработчики не предусмотрели кнопку бега. Однако геймеры быстро выяснили: если непрерывно спамить кнопку переката (roll), Линк движется по полю Хайрул примерно на 15–20% быстрее, чем при обычной ходьбе. В результате миллионы игроков пересекали живописные луга королевства в позе бесконечного акробатического колеса. Введение полноценного спринта в ремейке — долгожданный реверанс здравому смыслу. Нингё-гэки (人形劇 / Ningyōgeki): Традиционный японский кукольный театр (родственный древнему театру Бунраку). В послевоенную эпоху (1950–70-е годы, эпоха Сёва) телекомпания NHK выпускала легендарные кукольные телеспектакли для всей семьи (например, «Хроники трех царств» и «Восемь псов Сатоми»). Персонажи в них обладали характерными чертами: фарфоровый блеск лиц, выразительные миндалевидные глаза и подчеркнутая статичная скульптурность.

Традиционный японский кукольный театр (родственный древнему театру Бунраку). В послевоенную эпоху (1950–70-е годы, эпоха Сёва) телекомпания NHK выпускала легендарные кукольные телеспектакли для всей семьи (например, «Хроники трех царств» и «Восемь псов Сатоми»). Персонажи в них обладали характерными чертами: фарфоровый блеск лиц, выразительные миндалевидные глаза и подчеркнутая статичная скульптурность. Мем «Yassification» (Яссификация): Интернет-сленг, означающий чрезмерное применение бьюти-фильтров, макияжа и фотошопа к изображениям реальных людей или персонажей до состояния неестественного пластикового гламура. Западные фанаты в соцсетях начали в шутку обвинять Nintendo в «яссификации» сурового Линка.

Интернет-сленг, означающий чрезмерное применение бьюти-фильтров, макияжа и фотошопа к изображениям реальных людей или персонажей до состояния неестественного пластикового гламура. Западные фанаты в соцсетях начали в шутку обвинять Nintendo в «яссификации» сурового Линка. Ловушка фанатских ремейков на Unreal Engine: Феномен фанатских видео на YouTube вроде «Zelda on Unreal Engine 5 with Photorealistic Graphics». Подобные демки часто высмеиваются профессиональными геймдизайнерами: при ослепительном технологическом блеске (люмены, наниты, мокрые отражения) они напрочь лишены авторского художественного стиля и целостности.

Рекомендации: