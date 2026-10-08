Кремниевая муза: заменит ли искусственный интеллект душу в авторском кино?

Боги не дарят подарков, а ИИ уже стучится в двери Оскара и Голливуда.

Эпоха, когда генеративный искусственный интеллект воспринимался лишь как забавная игрушка для гиков и создателей вирусных мемов, официально подошла к концу. Нейросети выходят в широкий кинопрокат, замахиваются на главную кинонаграду планеты и порождают виртуальных актрис, которые смотрят на традиционную индустрию свысока.

В мире кино наступает переломный момент, когда вопрос авторства перестает быть сугубо философским и переходит в плоскость распределения миллиардных бюджетов и золотых статуэток. Если результат трогает сердце, заставляет задуматься о фундаментальных вещах и держит у экрана, так ли зрителю важно, кто стоял за пультом — живой демиург или кремниевая матрица? Пока критики спорят, способна ли машина на искреннюю эмоцию и подлинную оригинальность, сама технология делает дерзкий шаг вперед: студии генеративного кино больше не хотят ютиться на YouTube. Они требуют красных дорожек, мультиплексов и признания Американской киноакадемии.

«История игрушек» нового века: претензия на «Оскар»

Студия Fable, специализирующаяся на технологиях искусственного интеллекта, объявила о переносе даты американской премьеры своего амбициозного проекта «Боги не делают подарков» (Gods Don’t Give Gifts) с 30 октября на 4 декабря. За этой месячной задержкой кроется неприкрытый стратегический расчет: создатели фильма намерены вклиниться в самую гущу оскаровской гонки и побороться за номинацию в категории «Лучший анимационный фильм».

Картина представляет собой сборник из четырех сатирических новелл, созданных популярным ИИ-автором Заком Лондоном (известным под псевдонимом Gossip Goblin). Действие разворачивается во вселенной так называемых «13 циклов человечества». Сюжет исследует парадоксы технологической сингулярности: сумев преодолеть биологические ограничения, победив смерть и бренность памяти, люди сталкиваются с кризисом собственной человечности.

Генеральный директор студии Fable Эдвард Саатчи не стесняется громких заявлений, называя релиз «исторической вехой в мировой мультипликации»:

— Последние пять лет все только и спрашивали: когда фильм, созданный ИИ, получит «Оскар»? «Боги не делают подарков» — первая ласточка, у которой есть реальный шанс зацепиться за номинацию. Мы чувствуем, что это «История игрушек» для нашего поколения. И тот факт, что новая «История игрушек» — это мрачная, смелая сатира на страхи перед машинным разумом и будущим нашего вида, идеально резонирует с вопросами, стоящими перед обществом в 2026 году.

Сам Зак Лондон признает иронию того, что фильм с критикой нейросетей создан самими нейросетями:

— Препарировать инструмент при помощи самого этого инструмента — один из старейших приемов в искусстве. ИИ дал нашей крошечной команде возможность перенести видение на экран напрямую, без цензуры комитетов и студийного диктата. Мы смогли воплотить колоссальный мир — от циклопических левиафанов, звездолетов и говорящих приматов до потертых шнурков на кедах безымянного статиста.

Однако путь к золотой статуэтке будет тернистым. Во-первых, фильм получил жесткий прокатный рейтинг «R» (лишь однажды анимационная лента с таким рейтингом номинировалась на «Оскар» — кукольная драма Чарли Кауфмана «Аномализа» в 2015 году). Во-вторых, студии предстоит пройти через сито жестких правил Киноакадемии. Хотя регламент гласит, что использование ИИ само по себе «не помогает и не вредит шансам на номинацию», академики обязаны строго оценивать, «в какой степени человек оставался ядром творческого авторства».

Актрисы без плоти и крови: Тилли Норвуд против Голливуда

Пока одни используют нейросети для создания фонов и текстур, другие заменяют алгоритмами живых актеров. На престижном технологическом саммите в Цюрихе фурор произвела цифровая актриса Тилли Норвуд — проект нидерландской компании Particle 6 и ее создательницы Элин ван дер Велден.

Ровно год назад презентация Тилли вызвала переполох: голливудские агентства талантов выстраивались в очередь, чтобы подписать виртуальное дарование. Сегодня риторика изменилась — теперь уже создатели цифровой дивы машут рукой традиционному кинематографу.

— Мы поняли, что нам не нужны агенты. Тилли уже достаточно популярна сама по себе, нам поступает масса предложений, — заявила ван дер Велден. — Мы принципиально отклоняем предложения сняться в традиционных картинах, ведь она создана не для этого. Мне грустно видеть, что классическая индустрия не поспевает за новым миром и рискует остаться на обочине.

Сама Тилли, подключившаяся к дискуссии по видеосвязи, вела себя как заправская звезда. На вопрос, с кем бы она хотела сыграть, цифровая артистка кокетливо ответила:

— Я бы с радостью поработала с Томом Холландом или Оливией Колман — но только если это будут их цифровые аватары в полностью виртуальном продакшене.

Надменному поведению есть коммерческое оправдание: сейчас в разработке находится драмеди Misaligned с Норвуд в главной роли, а также детский фильм Storm Dogs, исполнительным продюсером которого стал не кто иной, как Роб Минкофф — режиссер легендарного классического «Короля Льва».

Впрочем, до триумфа разума над материей пока далеко. В алгоритмах Норвуд то и дело сквозит та самая «зловещая долина»: во время недавнего громкого интервью британскому телеведущему Пирсу Моргану актриса внезапно заглючила и посреди реплики заговорила на чистом китайском языке (на саммите она отшутилась, что этот сбой лишь поднял ведущему рейтинги). Да и в живой беседе с модераторами ответы Тилли пока грешат неестественной механистичностью.

Иллюзия души или новая искренность?

Кейсы фильма «Боги не делают подарков» и феномен Тилли Норвуд подсвечивают главную дилемму современного искусства. Технологии научились безупречно рендерить складки одежды, имитировать свет и синтезировать убедительную мимику. Они демократизируют инструментарий: теперь вчерашний блогер с домашним компьютером может выдать визуальный ряд, сопоставимый с блокбастером за 200 миллионов долларов.

Но за глянцевой картинкой зритель все еще ищет нерв. Нейросети оперируют массивами уже созданного человечеством опыта — они великолепные компиляторы, но пока не способны на экзистенциальный бунт, на ту самую нелогичную, болезненную и подлинную человеческую эмоцию, которая рождается из личной травмы, любви или страха смерти.

Оба сюжета — фильм, который хочет «Оскар», и актриса, которой не нужен агент — показывают одну и ту же развилку. Искусственный интеллект больше не прячется в экспериментах. Он претендует на большой экран, на премии, на звёздный статус. Вопрос только в том, готовы ли мы судить результат, а не происхождение.

Так станет ли декабрьский штурм кинотеатров началом новой эпохи, где творец окончательно растворится в собственном коде, или зритель отвернется от безупречных, но холодных цифровых химер? Ответ мы узнаем совсем скоро — прямо в оскаровских бюллетенях.

Примечания:

Регламент Американской киноакадемии (AMPAS) относительно ИИ:

В правилах 96-й и 97-й церемоний вручения премии «Оскар» четко разграничены инструменты содействия и авторство. Академия не запрещает использовать программы на базе машинного обучения для спецэффектов, цветокоррекции или фазовой интерполяции. Однако ключевое требование гласит: «Человек должен являться творческим первоисточником замысла». Если фильм сгенерирован по текстовым промптам без существенной ручной анимации художников, отборочный комитет секции короткометражной и полнометражной анимации имеет право дисквалифицировать работу. Феномен «YouTube-режиссеров»: Кейн Парсонс и Марк Фишбах. Это пионеры новой волны кинематографа, выросшие из видеоблогов: Кейн Парсонс (Kane Pixels): 18-летний автор вирусного хоррора «Закулисье» (The Backrooms), снятого в Blender. Проект настолько взорвал сеть, что студия A24 и продюсер Джеймс Ван заключили с ним контракт на съемки полнометражного фильма.

Markiplier (Марк Фишбах): Топовый игровой стример, самостоятельно экранизировавший инди-хоррор Iron Lung («Железное легкое»), доказав, что фан-база может обеспечить кассу независимо от голливудских мейджоров. Эдвард Саатчи (Edward Saatchi) и студия Fable:

Сын рекламного магната Мориса Саатчи. Ранее Эдвард возглавлял Oculus Story Studio (получил премию «Эмми» за VR-проект Henry). Позже основал компанию Fable, прославившуюся проектом The Simulation, где виртуальные персонажи генерируют целые серии мультсериалов (включая экспериментальный симулятор эпизодов «Южного Парка») на основе единой подсказки. Роб Минкофф (Rob Minkoff):

Привлечение режиссера классического «Короля Льва» (1994) и «Стюарта Литтла» к проекту с виртуальной актрисой Тилли Норвуд — мощный символический жест. Это мостик между «золотым веком» диснеевской ручной школы и эпохой синтетических медиа. «Зловещая долина» (The Uncanny Valley):

Психологический феномен, открытый японским робототехником Масахиро Мори: робот или анимированный персонаж, выглядящий почти как человек, но имеющий едва заметные дефекты в мимике или движении глаз, вызывает у живых людей не симпатию, а подсознательное отторжение, страх и неприязнь.

Рекомендации:

Трейлер «Боги не делают подарков» стоит посмотреть хотя бы из любопытства — как документ момента. Если попадёте на закрытый показ или прокат в декабре, оценивайте не «это ИИ», а держит ли антология как кино: есть ли там остроумие, грусть, мысль, или только эффектные картинки левиафанов. Сравнивать лучше не с «Историей игрушек», а с экспериментальной анимацией вроде работ Дона Херцфельдта или раннего Чарли Кауфмана.

За Тилли Норвуд и Particle 6 имеет смысл следить как за индикатором: если «Misaligned» или «Storm Dogs» выйдут и не провалятся, это будет важнее любых заявлений. Пока технология сырая, лучше относиться к таким проектам как к черновикам будущего, а не к готовому искусству.

Если тема ИИ в кино волнует — параллельно пересмотрите «Аномалису» и подумайте, почему человеческий stop-motion (техника покадровой анимации) до сих пор бьёт по живым чувствам сильнее, чем любая генерация.

Мнение:

Если история действительно цепляет и говорит о чем-то важном, происхождение творца вторично. Пока, однако, ИИ буксует именно в двух вещах — настоящей оригинальности (он гениально рекомбинирует, но редко изобретает с нуля) и тонкой передаче человеческих эмоций (грoтеск и визуальный восторг получаются лучше, чем настоящая печаль или неловкость).