Кремниевая муза: заменит ли искусственный интеллект душу в авторском кино?
08.10.2026, 9:11, Общество
Теги: Кино, Культура, Развлечения, Телевидение, Технологии
Боги не дарят подарков, а ИИ уже стучится в двери Оскара и Голливуда.
Эпоха, когда генеративный искусственный интеллект воспринимался лишь как забавная игрушка для гиков и создателей вирусных мемов, официально подошла к концу. Нейросети выходят в широкий кинопрокат, замахиваются на главную кинонаграду планеты и порождают виртуальных актрис, которые смотрят на традиционную индустрию свысока.
В мире кино наступает переломный момент, когда вопрос авторства перестает быть сугубо философским и переходит в плоскость распределения миллиардных бюджетов и золотых статуэток. Если результат трогает сердце, заставляет задуматься о фундаментальных вещах и держит у экрана, так ли зрителю важно, кто стоял за пультом — живой демиург или кремниевая матрица? Пока критики спорят, способна ли машина на искреннюю эмоцию и подлинную оригинальность, сама технология делает дерзкий шаг вперед: студии генеративного кино больше не хотят ютиться на YouTube. Они требуют красных дорожек, мультиплексов и признания Американской киноакадемии.
«История игрушек» нового века: претензия на «Оскар»
Студия Fable, специализирующаяся на технологиях искусственного интеллекта, объявила о переносе даты американской премьеры своего амбициозного проекта «Боги не делают подарков» (Gods Don’t Give Gifts) с 30 октября на 4 декабря. За этой месячной задержкой кроется неприкрытый стратегический расчет: создатели фильма намерены вклиниться в самую гущу оскаровской гонки и побороться за номинацию в категории «Лучший анимационный фильм».
Картина представляет собой сборник из четырех сатирических новелл, созданных популярным ИИ-автором Заком Лондоном (известным под псевдонимом Gossip Goblin). Действие разворачивается во вселенной так называемых «13 циклов человечества». Сюжет исследует парадоксы технологической сингулярности: сумев преодолеть биологические ограничения, победив смерть и бренность памяти, люди сталкиваются с кризисом собственной человечности.
Генеральный директор студии Fable Эдвард Саатчи не стесняется громких заявлений, называя релиз «исторической вехой в мировой мультипликации»:
— Последние пять лет все только и спрашивали: когда фильм, созданный ИИ, получит «Оскар»? «Боги не делают подарков» — первая ласточка, у которой есть реальный шанс зацепиться за номинацию. Мы чувствуем, что это «История игрушек» для нашего поколения. И тот факт, что новая «История игрушек» — это мрачная, смелая сатира на страхи перед машинным разумом и будущим нашего вида, идеально резонирует с вопросами, стоящими перед обществом в 2026 году.
Сам Зак Лондон признает иронию того, что фильм с критикой нейросетей создан самими нейросетями:
— Препарировать инструмент при помощи самого этого инструмента — один из старейших приемов в искусстве. ИИ дал нашей крошечной команде возможность перенести видение на экран напрямую, без цензуры комитетов и студийного диктата. Мы смогли воплотить колоссальный мир — от циклопических левиафанов, звездолетов и говорящих приматов до потертых шнурков на кедах безымянного статиста.
Однако путь к золотой статуэтке будет тернистым. Во-первых, фильм получил жесткий прокатный рейтинг «R» (лишь однажды анимационная лента с таким рейтингом номинировалась на «Оскар» — кукольная драма Чарли Кауфмана «Аномализа» в 2015 году). Во-вторых, студии предстоит пройти через сито жестких правил Киноакадемии. Хотя регламент гласит, что использование ИИ само по себе «не помогает и не вредит шансам на номинацию», академики обязаны строго оценивать, «в какой степени человек оставался ядром творческого авторства».
Актрисы без плоти и крови: Тилли Норвуд против Голливуда
Пока одни используют нейросети для создания фонов и текстур, другие заменяют алгоритмами живых актеров. На престижном технологическом саммите в Цюрихе фурор произвела цифровая актриса Тилли Норвуд — проект нидерландской компании Particle 6 и ее создательницы Элин ван дер Велден.
Ровно год назад презентация Тилли вызвала переполох: голливудские агентства талантов выстраивались в очередь, чтобы подписать виртуальное дарование. Сегодня риторика изменилась — теперь уже создатели цифровой дивы машут рукой традиционному кинематографу.
— Мы поняли, что нам не нужны агенты. Тилли уже достаточно популярна сама по себе, нам поступает масса предложений, — заявила ван дер Велден. — Мы принципиально отклоняем предложения сняться в традиционных картинах, ведь она создана не для этого. Мне грустно видеть, что классическая индустрия не поспевает за новым миром и рискует остаться на обочине.
Сама Тилли, подключившаяся к дискуссии по видеосвязи, вела себя как заправская звезда. На вопрос, с кем бы она хотела сыграть, цифровая артистка кокетливо ответила:
— Я бы с радостью поработала с Томом Холландом или Оливией Колман — но только если это будут их цифровые аватары в полностью виртуальном продакшене.
Надменному поведению есть коммерческое оправдание: сейчас в разработке находится драмеди Misaligned с Норвуд в главной роли, а также детский фильм Storm Dogs, исполнительным продюсером которого стал не кто иной, как Роб Минкофф — режиссер легендарного классического «Короля Льва».
Впрочем, до триумфа разума над материей пока далеко. В алгоритмах Норвуд то и дело сквозит та самая «зловещая долина»: во время недавнего громкого интервью британскому телеведущему Пирсу Моргану актриса внезапно заглючила и посреди реплики заговорила на чистом китайском языке (на саммите она отшутилась, что этот сбой лишь поднял ведущему рейтинги). Да и в живой беседе с модераторами ответы Тилли пока грешат неестественной механистичностью.
Иллюзия души или новая искренность?
Кейсы фильма «Боги не делают подарков» и феномен Тилли Норвуд подсвечивают главную дилемму современного искусства. Технологии научились безупречно рендерить складки одежды, имитировать свет и синтезировать убедительную мимику. Они демократизируют инструментарий: теперь вчерашний блогер с домашним компьютером может выдать визуальный ряд, сопоставимый с блокбастером за 200 миллионов долларов.
Но за глянцевой картинкой зритель все еще ищет нерв. Нейросети оперируют массивами уже созданного человечеством опыта — они великолепные компиляторы, но пока не способны на экзистенциальный бунт, на ту самую нелогичную, болезненную и подлинную человеческую эмоцию, которая рождается из личной травмы, любви или страха смерти.
Оба сюжета — фильм, который хочет «Оскар», и актриса, которой не нужен агент — показывают одну и ту же развилку. Искусственный интеллект больше не прячется в экспериментах. Он претендует на большой экран, на премии, на звёздный статус. Вопрос только в том, готовы ли мы судить результат, а не происхождение.
Так станет ли декабрьский штурм кинотеатров началом новой эпохи, где творец окончательно растворится в собственном коде, или зритель отвернется от безупречных, но холодных цифровых химер? Ответ мы узнаем совсем скоро — прямо в оскаровских бюллетенях.
Примечания:
- Регламент Американской киноакадемии (AMPAS) относительно ИИ:
В правилах 96-й и 97-й церемоний вручения премии «Оскар» четко разграничены инструменты содействия и авторство. Академия не запрещает использовать программы на базе машинного обучения для спецэффектов, цветокоррекции или фазовой интерполяции. Однако ключевое требование гласит: «Человек должен являться творческим первоисточником замысла». Если фильм сгенерирован по текстовым промптам без существенной ручной анимации художников, отборочный комитет секции короткометражной и полнометражной анимации имеет право дисквалифицировать работу.
- Феномен «YouTube-режиссеров»: Кейн Парсонс и Марк Фишбах. Это пионеры новой волны кинематографа, выросшие из видеоблогов:
- Кейн Парсонс (Kane Pixels): 18-летний автор вирусного хоррора «Закулисье» (The Backrooms), снятого в Blender. Проект настолько взорвал сеть, что студия A24 и продюсер Джеймс Ван заключили с ним контракт на съемки полнометражного фильма.
- Markiplier (Марк Фишбах): Топовый игровой стример, самостоятельно экранизировавший инди-хоррор Iron Lung («Железное легкое»), доказав, что фан-база может обеспечить кассу независимо от голливудских мейджоров.
- Эдвард Саатчи (Edward Saatchi) и студия Fable:
Сын рекламного магната Мориса Саатчи. Ранее Эдвард возглавлял Oculus Story Studio (получил премию «Эмми» за VR-проект Henry). Позже основал компанию Fable, прославившуюся проектом The Simulation, где виртуальные персонажи генерируют целые серии мультсериалов (включая экспериментальный симулятор эпизодов «Южного Парка») на основе единой подсказки.
- Роб Минкофф (Rob Minkoff):
Привлечение режиссера классического «Короля Льва» (1994) и «Стюарта Литтла» к проекту с виртуальной актрисой Тилли Норвуд — мощный символический жест. Это мостик между «золотым веком» диснеевской ручной школы и эпохой синтетических медиа.
- «Зловещая долина» (The Uncanny Valley):
Психологический феномен, открытый японским робототехником Масахиро Мори: робот или анимированный персонаж, выглядящий почти как человек, но имеющий едва заметные дефекты в мимике или движении глаз, вызывает у живых людей не симпатию, а подсознательное отторжение, страх и неприязнь.
Рекомендации:
- Трейлер «Боги не делают подарков» стоит посмотреть хотя бы из любопытства — как документ момента. Если попадёте на закрытый показ или прокат в декабре, оценивайте не «это ИИ», а держит ли антология как кино: есть ли там остроумие, грусть, мысль, или только эффектные картинки левиафанов. Сравнивать лучше не с «Историей игрушек», а с экспериментальной анимацией вроде работ Дона Херцфельдта или раннего Чарли Кауфмана.
- За Тилли Норвуд и Particle 6 имеет смысл следить как за индикатором: если «Misaligned» или «Storm Dogs» выйдут и не провалятся, это будет важнее любых заявлений. Пока технология сырая, лучше относиться к таким проектам как к черновикам будущего, а не к готовому искусству.
- Если тема ИИ в кино волнует — параллельно пересмотрите «Аномалису» и подумайте, почему человеческий stop-motion (техника покадровой анимации) до сих пор бьёт по живым чувствам сильнее, чем любая генерация.
Мнение:
Если история действительно цепляет и говорит о чем-то важном, происхождение творца вторично. Пока, однако, ИИ буксует именно в двух вещах — настоящей оригинальности (он гениально рекомбинирует, но редко изобретает с нуля) и тонкой передаче человеческих эмоций (грoтеск и визуальный восторг получаются лучше, чем настоящая печаль или неловкость).