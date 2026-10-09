Кальмар судного дня — сериал «Глубина» повторяет мотивы «Бухты вдов» в канадских льдах

Щупальца, водка и канадский акцент: новый сериал «Глубина» (Below).

Джош Хартнетт сражается с гигантским кальмаром, изменением климата и местным диалектом в новом экологическом триллере Netflix, подозрительно напоминающем мрачные тайны «Бухты вдов».

Океанские бездны пугают человека не столько тем, что ученые уже успели в них обнаружить, сколько тем, что все еще прячется на дне. В шестисерийном триллере Netflix «Глубина» (Below) шоураннер Джесси Маккеоун отправляет зрителя на суровый канадский остров Ньюфаундленд — в край соленых ветров, брошенных рыбацких поселков и людей, застрявших между похороненным прошлым и безнадежным будущим. На бумаге проект выглядит как образцовый представитель «атлантической готики», наследующий дух и атмосферу «Бухты вдов» (Widow’s Bay): та же клаустрофобия вымирающего приморского городка, то же родовое проклятие, смытое волнами сорок лет назад, и та же хтоническая расплата, поднимающаяся из черной пучины.

Но если «Бухта вдов» делала ставку на тягучий психологический мистицизм, то «Глубина» отчаянно пытается усидеть сразу на трех стульях: быть высокой климатической притчей, слезливой семейной мыльной оперой и безбашенным второсортным «кричер-фиче» про чудовище из глубин.

Дом на буксире и глаз размером с колесо

События стартуют в 1986 году. Девятилетний Келвин Пенни вместе с семьей покидает родной островок Литл-Пот-Рок. Переезд показан буквально: моторная лодка тащит за собой по ледяной воде на тросе… целый двухэтажный деревянный дом (привет реальной исторической программе расселения отдаленных поселений Ньюфаундленда). Путешествие оборачивается кошмаром: из глубин поднимается Нечто, дом начинает стремительно тонуть, и маленький Келвин вынужден топором перерубить натянутый трос, оставив собственного отца на дне залива. Единственное, что мальчик успевает запомнить перед катастрофой — всплывший на поверхность глаз чудовища размером с колесный диск грузовика.

Переносимся на сорок лет вперед. Взрослый Келвин (Джош Хартнетт) так и не оправился от детской травмы, но превратился в плечистого, работящего вдовца в вязаной шапке. Традиционная тресковая рыбалка в городке Снукс-Арм давно умерла, поэтому Келвин и его сын Уэйд (Чарли Хитон) выживают как могут: пилят в море айсберги, продавая лед на местный водочный завод для крафтовой фильтрации, и сдают комнаты туристам через Airbnb.

По случаю местного праздника «Год возвращения домой» (Come Home Year) на остров слетаются остальные дети Келвина, надеясь на душевное воссоединение. Но семейный ужин быстро накрывается медным тазом: ликеро-водочный завод с брезгливостью бракует партию льда из-за невыносимого трупного зловония; Уэйд, глушащий свой СДВГ ядерной смесью виски и галлюциногенных грибов, влипает в страшную аварию; а из воды рыбаки вытаскивают… наполовину переваренную тушу лося. Морской биолог местной исследовательской станции доктор Фонда Ховандер (Маккензи Дэвис) быстро понимает: в бухте завелся гигантский, крайне голодный и смертельно взбешенный глубоководный кальмар.

«Бухта вдов» на стероидах: экология против жадности

В своих лучших проявлениях «Глубина» работает на той же территории хтонической тревоги, что и «Бухта вдов». Сходство сквозит в каждой детали: вымирающая островная община, которую провинциальные власти пытаются стереть с карты ради копеечной компенсации; океан, выступающий не просто декорацией, а живым резервуаром памяти и грехов; и алчные сограждане, готовые продать историческое наследие под нож бульдозеров. Четвертый эпизод сериала («Океан заберет нас всех») — безусловный драматургический пик сезона. В нем наглядно показано, на какую бесчеловечную низость способны пойти загнанные в угол провинциалы ради сиюминутной наживы.

Маккеоун транслирует внятную метафору: гигантский моллюск выныривает из тающих арктических ледников не ради забавы — это сама раненая природа выставляет счет человечеству за климатическое безумие. Как и в «Бухте вдов», монстр здесь — зеркало внутренней гнили социума.

Но там, где создателям следовало бы поддать первобытного хтонического ужаса , сериал вдруг начинает топтаться на месте. Желание растянуть хронометраж до шести серий вынудило сценаристов нагородить ворох лишних сюжетов: токсины во льду, вызывающие у жителей неутолимую жажду и зудящие язвы; криминальные долги младшего сына; разборки с женихом дочери. Все это суетливо вводится в сюжет и столь же небрежно сливается, оставляя зрителя с главным разочарованием: в сериале преступно мало самого кальмара! Бюджетных щупалец на экране явно не хватает, и вместо зубодробительного морского хоррора шоу то и дело сворачивает на безопасную тропу заурядной семейной мелодрамы.

Битва за гласные: триумф ньюфаундлендского акцента

И все же у «Глубины» есть тайное оружие, способное удержать у экрана даже в моменты сценарных провисаний. И это — чертов акцент.

Забудьте об академической достоверности. В актерском ремесле важна не документальная точность говора, а страсть, с которой артист идет на таран. Уроженец Миннесоты Джош Хартнетт берется за специфический староанглийский диалект Ньюфаундленда с бесстрашием камикадзе: он агрессивно глушит согласные, безжалостно множествит глаголы и выкатывает гортанные звуки с таким упоением, будто родился в рыбацкой просмоленной лодке.

Маккензи Дэвис виртуозно круглит гласные с ангельской нежностью, создавая уморительный контраст со своим образом строгой женщины науки. А Чарли Хитон, окончательно скинувший с себя сонные оковы «Очень странных дел», играет недалекого сына с экспрессией ретривера, с энтузиазмом жующего диалоговые реплики словно теннисный мяч. Наблюдать за тем, как этот звездный ансамбль с серьезными лицами разговаривает на диалекте полубезумных канадских констеблей, балансируя между драмой и откровенной комедией — отдельное кинематографическое наслаждение.

Вердикт

«Глубина» зависла в неопределенности: для бескомпромиссного экологического хоррора калибра «Бухты вдов» ей не хватает смелости и монструозного экранного времени, а для серьезной психологической драмы о травме она слишком часто скатывается в бравурный трэш. Однако если снизить градус ожиданий, закрыть глаза на шероховатости компьютерной графики и отдаться во власть соленых туманов, величественных северных панорам и неподражаемой фонетической эквилибристики Хартнетта — этот шестисерийный заплыв вполне способен скрасить пару вечеров.

Примечания:

Тематические пересечения с «Бухтой вдов» (Widow’s Bay): Пространственный тупик: В обоих произведениях действие разворачивается в изолированном североатлантическом анклаве, отрезанном от большой цивилизации штормами и скалами.

Родовая вина и вода: В «Бухте вдов» океан хранит тайны утонувших предков и забирает долги у потомков; в «Глубине» Келвин Пенни физически перерезает пуповину (трос), связывающую его с отцом, запуская 40-летний цикл вины, который материализуется в виде глубоководного хищника.

Эрозия идентичности против переселения: В обоих нарративах внешняя сила (государство, девелоперы) пытается расселить/выкупить землю, уничтожив рыбацкую общину. Защита дома персонажами оборачивается фатальным столкновением со стихией.

«Бухта вдов» как эстетический ориентир: Там, где классический хоррор пугает скримерами, оба проекта используют фольклорный ужас перед древними морскими тайнами (Gothic Maritime Tropes) — гниющие причалы, туман, запах разлагающейся органики, странные мутации местных жителей. Программа переселения в Ньюфаундленде (Newfoundland Resettlement Program): Пролог сериала основан на подлинной исторической травме региона. В 1950–70-х годах правительство Канады проводило принудительно-стимулирующее переселение жителей отдаленных рыболовецких поселений («аутпортов») в более крупные центры, заявляя, что содержать инфраструктуру для пары десятков семей слишком накладно.

Перевозка домов целиком по воде на понтонах и буксирах (так называемый float-house move) была реальной практикой: деревянные дома снимали с фундаментов и сплавляли вдоль побережья. Нередко такие «переезды» заканчивались тем, что родовое жилье шло ко дну на глазах у владельцев. «Год возвращения домой» (Come Home Year): Официальная культурная кампания Ньюфаундленда и Лабрадора (впервые проведена в 1966 году, затем масштабно повторена в 2022-м), призывающая эмигрировавших уроженцев острова вернуться на родину, навестить родню и поддержать чахнущую экономику провинции. В сериале этот праздник служит катализатором встречи семьи Пенни. Ньюфаундлендский диалект (Newfoundland English): Один из самых сложных и архаичных диалектов английского языка в Северной Америке. Из-за вековой изоляции поселений он сохранил интонации юго-западной Англии XVII века и ирландского гэльского языка. Характеризуется заменой звука «th» на твердые «d/t» (dat вместо that), опущением начального звука «h» и нестандартной грамматикой (например, фраза «I loves it» вместо «I love it»). Композитор Марк Корвен (Mark Korven): Канадец Марк Корвен — признанный мастер гнетущих саундтреков к авторским хоррорам («Ведьма» и «Маяк» Роберта Эггерса). Его участие подчеркивает изначальную амбицию сериала звучать как серьезное авторское кино, даже когда сюжет буксует.

Рекомендации: