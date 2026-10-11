Карта есть, сокровищ нет — свежая экранизация «Острова сокровищ» похожа на партию в шахматы

Джек Хьюстон и Том Свит также снялись в ревизионистском переосмыслении классического романа «Остров сокровищ» Роберта Луиса Стивенсона о юноше, пересекающем океан в поисках зарытого клада.

Новую версию классики Роберта Луиса Стивенсона от стриминга MGM+ трудно упрекнуть в отсутствии старания. В то время как многие экранизации хрестоматийных литературных произведений довольствуются дословным покадровым воспроизведением первоисточника, шоураннер Роберт Мерфи перекраивает оригинал без малейших сантиментов.

Персонажей и сюжетные ветки тасуют с поразительной дерзостью. Темы порабощения и восстания выдвинуты на авансцену, а фоном разворачиваются подлинные исторические катаклизмы — в частности, революция на Гаити.

Здесь мощный актерский ансамбль (Дэвид Ойелоуо в роли легендарного Долговязого Джона Сильвера проявляет редкий дар выжимать максимум из крошечных полутонов), а физически осязаемые, выверенные декорации подкупают своей убедительностью. В своем стремлении сначала ослепить зрителя залихватским звоном пиратских сабель, а затем оставить наедине со сложными размышлениями, проект демонстрирует завидную амбициозность. Подводит его реализация: плоская, затянутая и в конечном счете откровенно унылая.

Впрочем, свои слабые места сериал выдает не сразу. Поначалу интрига работает как надо. Герой истории взросления — Джим Хокинс (Том Свит): простодушный малый мужского роста, с подростковыми угрями на щеках, распахнутым детским взглядом и — что важнее всего для сюжета — феноменальной эйдетической памятью, редчайшей для любого возраста. Джим и его овдовевшая мать Бесс (Хейли Этвелл) еле сводят концы с концами, управляя шумным портовым трактиром. Выживать помогает редкая лишняя монета, которую они выманивают у завсегдатаев-пьяниц, споря на способность Джима воспроизводить по памяти абсолютно всё, что он хоть раз увидел.

И вдруг на берег буквально выносит надежду на безбедное будущее в лице Билли Бонса (Томер Капон из сериала «Пацаны») — выжившего в кораблекрушении морского волка, который травит безумные байки о спрятанном золоте и размахивает загадочной картой в доказательство своих слов. К несчастью для Билли, но к счастью для авантюрного темпа сериала, за легендарным схроном охотится не он один. Когда Джим и Бесс отправляются на Карибы на корабле, зафрахтованном богатым торговцем Грэмом (Джек Хьюстон), на борту объявляется незваный попутчик — Джон Сильвер, пришедший в ярость после того, как его бывший соратник Билли сбежал с заветной картой.

Первые несколько серий этого шестичасового путешествия уверенно держатся на плаву благодаря ряду очевидных достоинств. Во-первых, картинка визуально безупречна — пусть без революционных находок, но с превосходным лоском. От барочных европейских поместий и бескрайней океанской лазури до диких непроходимых джунглей — этот мир кажется объемным, просторным и обжитым, что само по себе немалое достижение в эпоху, когда дорогие сериалы по горло тонут в мыльном зеленом экране. На этот мир элементарно приятно смотреть.

Но что куда важнее, шоу выигрывает за счет артистов, способных пробить четвертую стену чистой харизмой. Главная фигура притяжения — Джон Сильвер. В каждый его взгляд исподлобья, в каждую насмешку или ядовитую усмешку Ойелоуо вкладывает целый спектр психологических состояний: ярость человека, прошедшего через ад рабства и выгрызавшего зубами каждый кусок хлеба; ледяной расчет стратега, достаточно умного и жесткого, чтобы выжить во всех битвах; и крупицы благородства, все еще тлеющие где-то на дне души.

Но ярче всех искрит Бесс — расчетливая мать-одиночка, чья способность вить веревки из влюбленных мужчин граничит со сверхспособностью. Этвелл наделяет ее лукавым юмором и абсолютным, обезоруживающим меркантилизмом. Невозможно сдержать улыбку, глядя на то, как плохо ее героиня скрывает хищный восторг, когда купец Грэм в исполнении Хьюстона печально жалуется на одиночество после смерти супруги. А в сценах с Капоном, источающим порочное южное обаяние, сериал и вовсе уморительно флиртует с эстетикой страстного любовного бульварного романа.

Этвелл и Ойелоуо выкладываются на полную катушку — настолько, что поначалу даже не замечаешь, насколько поверхностно написан сам сценарий. Динамика взаимоотношений между героями кажется сложной лишь потому, что каждый здесь ведет двойную игру и меняет флаги на ходу. Персонажи без конца раздают фальшивые клятвы, готовят мятежи и подставляют друг друга под виселицу. Попытка уследить за этой паутиной сиюминутных союзов быстро начинает утомлять. Эмоционально же этот опыт оставляет зрителя абсолютно холодным: подавляющее большинство героев не движимо ничем, кроме банальной жадности. С тем же успехом можно полтора часа наблюдать за тем, как два компьютера играют в шахматы на максимальной сложности.

И снова: нельзя сказать, что создатели не пытались копнуть глубже. Сериал любит Бесс и дает ей пространство для исповеди: в патриархальном мире «я сама — единственный товар, который у меня есть». Можно ли винить женщину за то, что она пускает в ход женские чары ради выживания? Проект проявляет неподдельный интерес к Сильверу, вручая Ойелоуо короткий, но горький монолог о детстве, проведенном в кандалах, и перенесенных издевательствах: моря, кишащие разбойниками, — «не место для честных людей», но разве среди них нет антигероев, достойных сочувствия?

Беда в том, что, нащупав эти болезненные темы, авторы бросают их висеть в воздухе, не вплетая в общий нерв истории. Мотивы заявлены громко, но плоско. А поверить в них мешает то, что в мире тотального лицемерия вообще невозможно разобрать, искренен ли хоть кто-то хоть на секунду.

Даже единственная по-настоящему светлая связь во всем ансамбле — между матерью и сыном — лишена живой истории и тонкости. Сложно понять, как столь расчетливая хищница вырастила столь наивного дурачка, какие уроки матери он усвоил, а какие отверг. Юный Том Свит откровенно теряется на фоне матерых коллег, но винить начинающего актера трудно: сценарий в принципе не предлагает психологической глубины. Когда связь между матерью и ребенком дает трещину, сериал даже не позволяет Джиму перевести дух, отрефлексировать потерю или раскаяться — он тут же мчит его к следующему повороту сюжета.

Справедливости ради, эти сюжетные вехи включают в себя объективно зрелищные аттракционы: вооруженное восстание, аристократический званый ужин, поход через тропическую чащу, извергающийся вулкан и такое количество ножей у горла и кремневых пистолетов у виска, за которым человеческий мозг попросту не успевает следить (впрочем, без лишней расчлененки — если не считать душераздирающего кадра с убитым котом). Понятно, почему Джим с компанией сломя голову несутся через этот квест.

Проблема одна: если вам плевать на судьбы этих людей, то даже самая яростная драка в портовом кабаке или дерзкий побег из плена превращаются в унылую рутину. Избитая поговорка о том, что «главное сокровище — это друзья, которых мы обрели по пути», в новом «Острове сокровищ» доказывается от противного: если на экране некому сопереживать, даже самый ослепительный сундук с награбленным золотом кажется тусклой, никому не нужной безделушкой.

Примечания:

Ревизионизм и фигура Джона Сильвера (Дэвид Ойелоуо): В оригинале Стивенсона Джон Сильвер — бывший квартирмейстер капитана Флинта, хитрый кок без ноги, женатый на безымянной темнокожей женщине («негритянке», как писалось в XIX веке), что для викторианской Англии было маркером маргинальности.

Версия 2026 года делает радикальный шаг в сторону постколониальной оптики: Сильвер сам становится бывшим темнокожим рабом, а действие синхронизируется с событиями Гаитянской революции (1791–1804 гг.) — единственного в истории успешного восстания рабов, приведшего к созданию независимого государства. Это сближает сериал с культовыми «Черными парусами» (Black Sails), где тема пиратства исследовалась как ранний антиколониальный бунт против Британской империи. Эволюция Бесс Хокинс (миссис Хокинс): В книге мать Джима — эпизодическая и сугубо функциональная фигура: скромная, набожная и слегка пугливая вдова, держащая трактир «Адмирал Бенбоу», которая чуть не погибает, пересчитывая причитающиеся ей монеты из сундука Билли Бонса.

Создатель сериала Роберт Мерфи превращает героиню Хейли Этвелл (известной по роли агента Пегги Картер в киновселенной Marvel) в центрального персонажа, авантюристку и роковую соблазнительницу, отправляющуюся на шхуне «Испаньола» вместе с сыном. Эйдетическая память Джима Хокинса: Эйдетизм (фотографическая память) — редкая способность удерживать в сознании детальный зрительный образ увиденного. Введение этой черты — типичный современный сценарный «костыль» (троп вроде «Шерлока» BBC): это объясняет, почему карта сокровищ не нужна физически, если Джим однажды взглянул на нее и запомнил все ориентиры. Трагикомедия «Bodice-ripper»: Английский термин bodice-ripper (буквально «разрыватель корсажей») иронично обозначает сентиментальные любовные романы в исторических декорациях, где мужественные пираты, разбойники или лорды покоряют пылких красавиц в тесных платьях с корсетом. Это шутка про химию между Этвелл и Томером Капоном, выбивающуюся из тона сурового приключения.

Рекомендации:

Смотреть имеет смысл фанатам Стивенсона, которые хотят увидеть, как классику «осовременивают» (с оговорками), или тем, кто любит красивые костюмные приключения с сильным актёрским составом. Ойелово и Этуэлл — главная причина включить. Если ждёте глубокой драмы о рабстве, колониализме или взрослении — лучше перечитать оригинал или посмотреть более удачные адаптации (например, советский фильм 1971 года или мультфильм 1988-го). Для настроения «пираты + интриги» можно, но без больших ожиданий: это скорее красивая обёртка с пустотой внутри. Лучше смотреть не в одиночку — так легче иронизировать над плоскими мотивами и наслаждаться харизмой звёзд. После — сравнить с книгой, чтобы оценить, насколько вольно обошлись с материалом. Да, читать вообще полезно.