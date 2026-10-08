Мазафака номер один — Сэмюэл Л. Джексон спасает Америку, не вставая с водительского кресла

В трэш-боевике «Зверь» престарелый главнокомандующий материт террористов, на ходу оперирует раненого агента и давит педаль в пол. Получился гибрид GTA, сериала «Скорая помощь» и влажных фантазий американских ультрапатриотов.

Если бы Дональд Трамп однажды решил снять духоподъемный байопик о самом себе, наплевав на политкорректность и законы физики, у него получилось бы именно это кино. Новый опус ветерана голливудского брутального трэша Ренни Харлина («Крепкий орешек 2», «Скалолаз») с первых же секунд берет быка за рога и вываливает на зрителя титр с непревзойденным мачо-пафосом:

«Служба безопасности президента США — это динамичное, нерушимое воплощение несокрушимой американской мощи…»

И тут же, без паузы:

«…и ее только что разъе…али к чертовой матери!»

Никаких прелюдий, никаких дурацких объяснений того, кто напал, зачем и при чем тут геополитика. Это кино категории «Б» старой школы: драматургия здесь считается преступной тратой экранного времени. Камера тут же бросает нас в салон президентского бронированного лимузина по прозвищу «Зверь» (The Beast) — эдакого Белого дома на гусеничном (почти) ходу.

За рулем многотонной махины, виртуозно уворачиваясь от выстрелов из гранатометов, сидит сам президент Соединенных Штатов Оскар Палладин в исполнении 77-летнего Сэмюэла Л. Джексона. На заднем сиденье истекает клюквенной кровью и предсмертно хрипит единственный выживший телохранитель Тафт (Юэль Киннаман). А вокруг них носятся толпы анонимных террористов в масках из «Судной ночи» и с бензопилами наперевес.

Примерно на пятнадцатой минуте бешеного вихря ручной камеры, вращающейся на 360 градусов в тесном салоне, до зрителя доходит леденящая душу правда: мы не выйдем из этой чертовой машины до самых финальных титров.

Аристотель, матерщина и автопилот от Маска

Сценарист Умаир Алим («Эвакуация», «Кейт»), очевидно, открыл для себя закон «единства места» Аристотеля и решил сэкономить продюсерам бюджет на локациях. А заодно тщательно законспектировал золотой цитатник Сэмюэла Л. Джексона. Экранный президент Палладин смакует отборную ругань так самозабвенно, что наш реальный вашингтонский эстеблишмент выглядит на его фоне монашеским хором.

В одной из сцен тяжелораненый агент Тафт, захлебываясь кровью, с собачьей преданностью шепчет верховному главнокомандующему: «Боже, сэр, как же я обожаю, когда вы говорите «мазафака»… Ни у кого это не звучит так круто, как у вас». Занавес. Зрители рыдают от умиления.

Сам чудо-автомобиль — мечта параноика: броня выдерживает ядерный фугас, из потайных пазов вылетают боевые дроны, а огневой мощи хватит, чтобы стереть с лица земли небольшое европейское государство. Разумеется, лимузин оборудован искусственным интеллектом (спасибо Илону Маску!), который работает по принципу капризной колонки «Алекса». В моменты, когда президент бросает руль, система заставляет его каждые 120 секунд трогать баранку — прямо как сонного таксиста в эконом-классе, — подтверждая, что гарант конституции еще дышит.

Доктор Хаус на стероидах

Пока бедняга Киннаман выполняет в фильме роль декоративного хлюпающего пуфика на заднем диване, дедушка Джексон демонстрирует чудеса многозадачности, от которых у Рэмбо случился бы приступ зависти. Президент Палладин одновременно:

Дрифтует на десятитонном броневике по разрушенному мегаполису не хуже пилотов Formula 1; На ходу проводит сложнейшую полевую хирургическую операцию — голыми руками извлекает пули из тела агента, ставит капельницу и накладывает идеальные косметические швы; Вступает в рукопашный бой с запрыгивающими в окна головорезами; В перерывах между очередями зачитывает монологи о музыке и поп-культуре (привет Квентину Тарантино) и предается воспоминаниям о вьетнамском кошмаре.

В перерывах между пальбой президент звонит Первой леди, чтобы почерпнуть у нее немного духовного дзена (пикантная деталь: в трубке звучит голос реальной супруги Джексона, Латани Ричардсон).

По сути перед нами так называемый geezer teaser — жанр дешевых боевиков, изобретенный для позднего Брюса Уиллиса: престарелая звезда получает миллионный гонорар за то, что сидит на одном месте и безостановочно чешет языком. Но если Уиллис в таких фильмах просто устало щурился, то Джексон отрабатывает чек на все двести: он орет, вращает белками, потеет и галлюцинирует. В моменты особо жесткого посттравматического синдрома Харлин врубает адские широкоугольные крупные планы, визуализируя «внутреннего зверя» президента в виде молодого озверевшего солдата-срочника. Метафора тонкая, как удар бампером.

Худший кошмар или будущий хит соцсетей?

В девяностые дуэт Харлина и Джексона выдавал эталонный олдскульный экшен: культовый триллер «Долгий поцелуй на ночь» и восхитительный акульий гилти-плеже «Глубокое синее море». Но в «Звере» от былой самоиронии не осталось и следа. Фильм похож на прохождение кривой видеоигры — что-то вроде Grand Theft Auto: White House Edition, где убогие компьютерные задники за окном лимузина заселены одинаковыми безмозглыми ботами-мишенями.

Смотреть на это одновременно гомерически смешно и смертельно скучно. Попытка скрестить клаустрофобию фильма «Скорость» с пафосом «Саcombined Самолета президента» («Air Force One») разбивается о дешевую цифровую графику и чудовищную репетитивность происходящего: Джексон матерится — машина взрывает врага — Киннаман стонет — Джексон матерится громче.

Впрочем, не спешите хоронить этот шедевр категории «Б». Можно не сомневаться ни секунды: нарезка сцен, где крутой американский лидер в бронированном танке разносит к чертям мировой терроризм под треск отборных ругательств, уже через пару дней после премьеры разлетится по ленте Truth Social. Осталось только нейросетью прикрутить лицо Дональда Трампа поверх лица Сэмюэла Л. Джексона — и идеальный агитационный ролик готов.

Примечания:

Что такое «The Beast» («Зверь») в реальности: Это официальное кодовое название служебного бронированного лимузина президента США (модель Cadillac One). Автомобиль весит около 9–10 тонн, защищен 20-сантиметровой броней, выдерживает химические и биологические атаки, имеет автономную систему пожаротушения, кислородные баллоны и запас донорской крови группы президента на борту. В фильме все эти реальные фишки доведены до абсурдного уровня фантастического танка Джеймса Бонда.

Это официальное кодовое название служебного бронированного лимузина президента США (модель Cadillac One). Автомобиль весит около 9–10 тонн, защищен 20-сантиметровой броней, выдерживает химические и биологические атаки, имеет автономную систему пожаротушения, кислородные баллоны и запас донорской крови группы президента на борту. В фильме все эти реальные фишки доведены до абсурдного уровня фантастического танка Джеймса Бонда. Феномен «Geezer Teaser» (букв. «замануха с дедушкой»): Голливудский термин для низкобюджетных экшенов, куда на один-два съемочных дня приглашают увядающую мегазвезду (Сильвестр Сталлоне, Лиам Нисон, Джон Траволта, поздний Брюс Уиллис). Звезду помещают на постер, в самом фильме сажают на стул/в автомобиль, чтобы она минимально двигалась, а всю беготню выполняет никому не известный дублер или партнер по кадру.

Голливудский термин для низкобюджетных экшенов, куда на один-два съемочных дня приглашают увядающую мегазвезду (Сильвестр Сталлоне, Лиам Нисон, Джон Траволта, поздний Брюс Уиллис). Звезду помещают на постер, в самом фильме сажают на стул/в автомобиль, чтобы она минимально двигалась, а всю беготню выполняет никому не известный дублер или партнер по кадру. Ренни Харлин и его карьерное пике: Финский режиссер в начале 90-х был одним из самых кассовых постановщиков мира («Крепкий орешек 2», «Скалолаз»). Однако грандиозный крах его пиратского эпика «Остров головорезов» (1995) обанкротил студию Carolco и вошел в Книгу рекордов Гиннесса как один из крупнейших кассовых провалов в истории. С тех пор Харлин снимает малобюджетные жанровые поделки (включая недавний ремейк «Незнакомцев»).

Финский режиссер в начале 90-х был одним из самых кассовых постановщиков мира («Крепкий орешек 2», «Скалолаз»). Однако грандиозный крах его пиратского эпика «Остров головорезов» (1995) обанкротил студию Carolco и вошел в Книгу рекордов Гиннесса как один из крупнейших кассовых провалов в истории. С тех пор Харлин снимает малобюджетные жанровые поделки (включая недавний ремейк «Незнакомцев»). Сэмюэл Л. Джексон в роли президента — дубль два: Это напоминание о забытом финском боевике 2014 года «Большая игра» (Big Game) — к слову, снятом соотечественником Харлина Ялмари Хеландером. Там Джексон уже играл спасающегося в лесах президента США, которого защищал 13-летний подросток с луком (а чем лук хуже автомата?).

Это напоминание о забытом финском боевике 2014 года «Большая игра» (Big Game) — к слову, снятом соотечественником Харлина Ялмари Хеландером. Там Джексон уже играл спасающегося в лесах президента США, которого защищал 13-летний подросток с луком (а чем лук хуже автомата?). Юэль Киннаман («Тафт»): Шведский актер, известный по ролям в «Видоизмененном углероде», «Отряде самоубийц» и «Ради всего человечества». Здесь его амплуа сведено к гротескному образу «мальчика для битья», чья единственная драматургическая функция — пускать пену изо рта и восхищаться крутизной шефа.

Рекомендации: