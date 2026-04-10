«Я — часть тебя, а ты — моя же часть» - Такое кино
 

«Я — часть тебя, а ты — моя же часть»

10.04.2026, 7:07, Культура
Есть истории, которые читаешь, а потом долго не можешь выйти из них.

«Зона Лимбо» Юрия Мельникова — именно такая. Она не отпускает даже после того, как закрыта последняя страница и прочитан глоссарий. Потому что лимб — это не место действия. Это состояние, в которое попадает сам читатель.

Автор написал редкую сегодня вещь — роман-механизм. Всё в нём работает как часы, только эти часы показывают не время, а вину. Главный герой, Фриц Ланг (он же Ганс Вебер), — не монстр и не карикатура. Он — идеальный винтик системы, человек, для которого порядок важнее совести. Его профессия — «архитектура смерти»: аккуратные колонки, расчёты пропускной способности, вентиляция, «гигиеничные решения». И вот эта самая аккуратность, эта любовь к правильным линиям и ровным строчкам постепенно превращается в главный двигатель ужаса.

Повесть построена как идеально сшитый костюм. Каждый образ — стежок. Игла и ткань, дым и пепел, синее платье с белым воротничком, портфель с грифом Geheime Reichssache, считалка детей, песня Llorando, радио, которое читает имена живых как мёртвых, — всё это не украшения, а структура. Мельников не рассказывает историю — он пришивает читателя к ней. И когда в главе 12 загорается керосин под дверью портного Гольдштейна, ты физически чувствуешь, как горит последний кусок прежнего мира.

Особенно сильны сцены, где реальность и лимб перетекают друг в друга. Разбитое лобовое стекло «Кюбельвагена», превращающееся в хрустальную мандалу. Песня, которая звучит из приёмника, которого «не должно быть». Дети, поющие «Я — часть тебя, а ты — моя же часть» сначала в бреду — потом наяву. Эти переходы сделаны так точно, что границы между «было» и «есть» перестают существовать. Именно поэтому эпилог с его весенней идиллией и книгой Чемберлена на сиденье британского офицера бьёт сильнее любого прямого обвинения.

Отдельное удовольствие — язык. Мельников пишет плотной, фактурной прозой, где каждая метафора работает на уровне конструкции. Сравнения никогда не висят в воздухе — они держат каркас. «Расстояние от мужа до жены — бесконечность», «мир оказался мясорубкой, у которой кто-то сорвал резьбу», «лицо, которое было не лицом, а поверхностью» — это не красивости. Это инструменты.

Сцена, где чертежи лагеря смерти сержант принимает за проект «свинофермы» («Швайн! Швайн!»), — один из самых точных и жёстких моментов во всей повести. Это действительно работает как многомерный намёк. С одной стороны — горькая ирония: вся «архитектура чистоты» для нациста сводится к обычному конвейеру убоя. С другой — более глубокий, почти философский слой: система, которая превращает человека в «убыль», принципиально не отличает людей от скота. Для неё всё живое — лишь ресурс, подлежащий оптимизации. «Для животных все люди нацисты» — да, это ощущение здесь возникает очень отчётливо. Но Мельников не тычет им в лицо. Он просто позволяет читателю самому почувствовать эту параллель — и от этого она бьёт сильнее.

«Зона Лимбо» — не «ещё одна книга про войну» и не «про нацистов». Это книга про человека, который построил себе персональный ад и продолжал жить в нём даже после того, как сам Рейх рухнул. И самое страшное — этот ад оказался переносным. Его можно упаковать в портфель, оставить в пустой квартире, а потом снова носить с собой, в себе — даже под чужим именем.

Юрий Мельников написал вещь, которая по плотности, по точности и по моральной бескомпромиссности стоит в одном ряду с лучшими образцами современной русской прозы. Это не «перспективный текст». Это уже законченная, взрослая литература.

Рекомендую всем, кто готов к тому, что после прочтения внутри останется лёгкий, но очень стойкий запах дыма, которого «не было».

Оценка: 9,9/10.

Для кого: для тех, кто любит прозу, где стиль и идея — одно целое. Для тех, кто не боится смотреть в зеркало, которое не льстит.

Эйтан Леви, специально для Jüdische Rundschau

