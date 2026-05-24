«Мы расширяем кинематографический инструментарий» — Линия раскола из-за ИИ на Каннском фестивале

Даррен Аронофски выступает за использование новых технологий, в то время как Гильермо дель Торо заявляет, что «скорее умрет».

Под белым шатром на пляже набережной Круазетт, на фоне сверкающего Средиземного моря и дрейфующих на горизонте суперяхт, режиссер Даррен Аронофски обратился к аудитории, состоящей из кинопродюсеров и IT-евангелистов, собравшихся на саммит «ИИ для талантов».

— Сегодня ИИ сталкивается с колоссальным отторжением, — отметил Аронофски.

В последнее время он и сам подвергся критике за то, что его новая студия Primordial Soup («Первичный бульон») взяла на вооружение генеративные нейросети — и это в момент, когда искусственный интеллект стал одной из главных линий раскола в киноиндустрии.

— ИИ — ужасное слово, потому что это просто зонтичный термин для огромного множества разных явлений, — продолжил создатель «Реквиема по мечте», «Рестлера» и «Черного лебедя». — То, с чем мы имеем дело, когда спрашиваем у ChatGPT о погоде или о том, как провести три дня в Каннах, в корне отличается от ИИ, который мы используем для генерации изображений. Он не притворяется человеком, это просто инструмент.

Если Канны — это барометр страхов и одержимостей киноиндустрии, то в этом году тема ИИ доминировала над всеми остальными. На пляжных саммитах, яхтенных вечеринках и пресс-конференциях ведущие деятели кино спорили о том, чем является ИИ: новой творческой революцией или экзистенциальной угрозой для кинематографистов.

Студия Аронофски Primordial Soup уже заключила партнерство с Google DeepMind для работы над рядом проектов, включая короткометражку Дастина Йеллина Goodnight Lamby, премьера которой состоялась в Каннах.

Режиссер утверждал, что технология способна решать практические и этические проблемы на площадке. В качестве примера он привел проект, где ИИ позволил создателям отказаться от использования настоящего новорожденного в кадре: нейросеть цифровым образом превратила куклу в руках актера в «живого младенца».

— Ни один из этих фильмов не появился бы на свет без этой технологии, — заявил Аронофски. — Они ничего не заменяют, они служат исключительно дополнением.

В других уголках Канн ИИ-стартапы и студии соревновались за право возглавить грядущую трансформацию Голливуда. Во время мероприятия на яхте, организованного платформой для генерации видео Higgsfield, режиссер Чак Рассел представил два научно-фантастических проекта своей компании Neumorphic AI, созданных с помощью нейросетей.

— ИИ-технологии расширяют кинематографический инструментарий до масштабов, которых у нас никогда не было, — сказал он.

Искусственный интеллект также стал предметом горячих обсуждений из-за нового документального фильма оскароносного Стивена Содерберга «Джон Леннон: Последнее интервью». Созданная в партнерстве с корпорацией Meta, картина реконструирует последний радиоразговор Леннона и Йоко Оно, состоявшийся 8 декабря 1980 года, причем около 10% визуального ряда сгенерировано ИИ.

Содерберг описал стилизованные фрагменты — включая плачущих младенцев в одежде 1960-х годов и пещерных людей, разыгрывающих размышления Леннона о маскулинности, — как «тематический сюрреализм», настаивая на том, что они задумывались как метафора, а не как обман зрителя.

— По сути, вы используете это так же, как визуальные эффекты (VFX), компьютерную графику (CGI) или любую другую нефотографическую технологию, — заявил он недавно. — Мой моральный долг — быть честным в том, как именно мы достигли того или иного результата.

Однако сегодня раскол по поводу ИИ пронизывает всю индустрию. Гильермо дель Торо недавно заявил, что «скорее умрет», чем будет использовать ИИ в своих фильмах, в то время как другие, например Риз Уизерспун, инвестируют огромные средства в ИИ-инструменты для сторителлинга. Покойный Вэл Килмер недавно посмертно появился в трейлере благодаря сгенерированной ИИ реконструкции его актерской игры.

Студийные боссы отмечают, что гибридное ИИ-производство позволит снимать несколько среднебюджетных фильмов по цене одного блокбастера. Но в прошлом году презентация Тилли Норвуд — сгенерированной ИИ «актрисы», которую продвигали как потенциальную звезду Голливуда, — вызвала шквал возмущения со стороны живых актеров и профсоюзов.

И хотя фильмы, преимущественно созданные нейросетями, были не допущены к основному конкурсу Канн, лидеры индустрии призывают коллег адаптироваться. Аронофски назвал страхи о том, что компьютеры вскоре заменят людей-рассказчиков, «научной фантастикой» и вписал технологию в долгую историю технической эволюции кино — сравнив ИИ с появлением звука, портативных камер и визуальных эффектов. По его словам, это может создать бесчисленное множество новых рабочих мест.

— Фильмы Гильермо дель Торо и фильмы с Леонардо ДиКаприо в формате IMAX никуда не исчезнут, и я сам продолжу снимать такое кино, — сказал Аронофски. — Сторителлинг не умирает. Надеюсь, эти инструменты просто облегчат многим новым авторам возможность рассказывать свои истории и находить отклик.

Член жюри основного конкурса этого года Деми Мур отметила: «ИИ уже здесь, и бороться с ним — значит вести заведомо проигрышную битву». Мур признала опасения по поводу защиты прав художников, но настояла на том, что технология никогда не сможет заменить «человеческую душу и дух», лежащие в основе создания кино.

Питер Джексон, получивший почетную «Золотую пальмовую ветвь», выступил в защиту более ограниченного применения ИИ, сравнив его с техниками покадровой анимации на заре кинематографа.

— При правильном использовании ИИ — это просто инструмент, как и любой другой, — сказал он. — Но, как и всегда, всё будет зависеть от воображения и оригинальности человека, который скармливает инструкции ИИ-программе. Получается ли это интересно? Смешно ли это? Есть ли в этом фантазия?.

А вот Сет Роген, продвигая свой анимационный фильм «Клубки» (Tangles), отверг саму идею написания сценариев с помощью ИИ.

— Если ваш первый инстинкт — использовать ИИ, вам вообще не стоит быть писателем, — отрезал он, высмеяв поток сгенерированных нейросетями роликов в интернете как «самую тупую собачью чушь, которую я когда-либо видел в своей жизни».

Доминик Лис, глава Исследовательской сети синтетических медиа, отметил, что Канны уже несколько лет «варятся» в спорах об ИИ. В 2024 году в конкурсном фильме «Эмилия Перес» использовалась технология модификации голоса с помощью ИИ, чтобы расширить вокальный диапазон актрисы Карлы Софии Гаскон.

— А Американская киноакадемия сейчас пытается удержать лодку на плаву после громких скандалов вокруг использования ИИ для улучшения венгерского акцента Эдриена Броуди в фильме «Бруталист», но пока всё выходит из рук вон плохо, — добавил Лис. — Новые правила гласят, что актерская игра должна быть «доказуемо исполнена человеком». Но никто не знает, лишила бы Броуди корректировка акцента того «Оскара», который он в итоге получил за этот фильм.

Примечания:

Даррен Аронофски и Primordial Soup. Аронофски — один из самых смелых голливудских визионеров. Его новая студия Primordial Soup (название отсылает к «первичному бульону» — гипотезе о возникновении жизни) целенаправленно экспериментирует с генеративным ИИ. Важно, что его партнёр — Google DeepMind: речь идёт не о ширпотребных инструментах, а о передовых исследовательских моделях. «Тематический сюрреализм» Содерберга. Содерберг всегда интересовался технологическими рубежами (вспомним, что «Не в себе» он снял на iPhone). Его определение ИИ-сцен как «метафоры, а не обмана» — это фактически заявка на авторскую этику в обращении с генеративным инструментарием. Он проводит прямую параллель с VFX и CGI, которые тоже когда-то встречали сопротивление. Кейс с акцентом Эдриана Броуди. Спор вокруг «Бруталиста» (фильм Брэйди Корбета) стал триггером для новых правил Академии. Ирония в том, что технология использовалась для микроскопической корректировки гласных, а не для создания целой роли. Это напоминает ситуацию двухлетней давности, когда Андреа Райзборо чуть не лишилась оскаровской номинации за «To Leslie» из-за подозрений в неправомерном лоббировании; сейчас Академия пытается переопределить границы «человеческого исполнения» — и, как видим, делает это неловко. Тили Норвуд — цифровая звезда. Феномен ИИ-актрисы, вызвавший протесты профсоюзов, — не просто курьёз. Это прямое касание к главному табу Голливуда: кто владеет изображением артиста и может ли цифровая персона отнимать роли у живых актёров. Забастовка SAG-AFTRA отчасти и велась вокруг этого вопроса. Сет Роген и эстетическая реакция. Роген настаивает, что писательство — это не столько производство текста, сколько акт человеческого выбора, отбора, брака и удачи. Его гнев направлен не только против технологии, но и против того, что заполонившие интернет «ИИ-шедевры» размывают критерии качества и понижают общую планку вкуса. Каннский запрет и его смысл. Фильмы, преимущественно созданные ИИ, не допускаются в основной конкурс. Это сознательная охранительная позиция фестиваля, который, однако, позволяет ИИ-фильмам существовать в параллельных секциях и на закрытых показах («Hell Grind», о котором мы писали ранее, показали именно так). Канны пытаются усидеть на двух стульях — и у них это не всегда получается.

Фильмы, предвосхитившие спор:

«Конгресс» / The Congress (2013) Ари Фольмана — Робин Райт продаёт студии своё цифровое изображение; теперь это не фантастика, а пункт типового контракта.

«Она» / Her (2013) Спайка Джонза — ИИ, с которым человек выстраивает интимную связь; вопросы авторства и аутентичности здесь решены на уровне поэзии.

«Из машины» / Ex Machina (2014) Алекса Гарленда — и тест Тьюринга, и страх замены человека.

«Аниматрица» / The Animatrix (2003), особенно новелла «Последний полёт «Осириса»» — CGI и body capture, которые на момент выхода казались пределом, а теперь выглядят ручным трудом по сравнению с ИИ-генерацией.

