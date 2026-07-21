Горячие датчане и холодные гейзеры — стоит ли смотреть исландский триллер «Пламя»

Исландская драма-катастрофа «Пламя», в которой спасение Рейкьявика переплетается с извержением подавленных чувств вулканолога и фотографа.

Этот научно достоверный и под завязку набитый качественной графикой фильм-катастрофа (Eldarnir / The Fires) либо сослужит исландскому туризму отличную службу, либо похоронит его окончательно.

Вигдис Хрефна Паульсдоуттир играет вулканолога по имени Анна, которая происходит из весьма скромной династии ученых (вся династия состоит из нее самой и ее отца). Когда по стране прокатывается волна микроизвержений и землетрясений, Анна начинает подозревать: подземные системы, которые все считали изолированными, на самом деле питаются из одного гигантского магматического резервуара глубоко под землей. Диалоги то и дело заволакивает плотными клубами научной тарабарщины, подкрепленной унылыми графиками на мониторах и формулами на школьных досках. Но суть ясна без лишних слов: Рейкьявик в смертельной опасности.

Разумеется, сильные мира сего относятся к выкладкам Анны со скепсисом: кому захочется перекрывать поток сладких туристических денег? Впрочем, вскоре тревожные звоночки становятся слишком очевидными, чтобы их игнорировать. А масштабное извержение может продлиться как пару дней, так и все 30 лет — как уже случалось в IX веке (к счастью, письменная история Исландии уходит корнями так далеко, что помнит и это).

Пока под землей зреет катастрофа, в душе Анны вспыхивает пламя к горячему датскому фотографу Томасу (его играет Пилу Асбек — тот самый похотливый мерзавец Эурон Грейджой из «Игры престолов»). Анна весьма некстати (и довольно скучно) замужем за добропорядочным Кристинном (Йои Йоханнссон), с которым они растят дочь Салку. Однако эстетичные снимки Томаса — на которых запечатлены то облака ядовитых газов, то сама Анна, тревожно вглядывающаяся в эти самые облака, — в сочетании с его богемным холостяцким логовом под музыку Ника Кейва разжигают в героине нешуточный пожар плоти. Вскоре они становятся любовниками.

Учитывая, что население всей Исландии едва превышает население какого-нибудь английского Ковентри, слухи об их романе разлетаются мгновенно. Это дает отличный козырь в руки тем, кто сомневается в вулканических прогнозах Анны.

Да, этот фильм представляет собой довольно диковатый гибрид мыльной оперы и фильма-катастрофы, густо замешанный на штампах обоих жанров, смотрится он на одном дыхании — во многом благодаря великолепной актерской игре. Между Паульсдоуттир и Асбеком искрит нешуточная химия (пусть даже в сцене танца на вечеринке они улыбаются настолько широко, словно собираются провести друг другу стоматологический осмотр).

Еще один несомненный плюс — потрясающий, нагоняющий жуть оркестровый саундтрек от восходящей звезды, композитора Хердис Стефансдоуттир (автора музыки к двум последним фильмам М. Найта Шьямалана и стильным сериалам вроде «Змея в Эссексе»). Ее партитура, полная тревожного диссонанса и зловещего гула, идеально ложится на панорамные кадры пугающе прекрасных исландских ландшафтов. В целом для режиссера Углы Хауксдоуттир это впечатляющий и крепко сбитый дебют в полном метре.

Примечания:

Литературная основа: Фильм «Пламя» (Eldarnir / The Fires) снят по одноименному бестселлеру исландской писательницы Сигридур Хагалин Бьёрнсдоуттир. Книга в свое время стала сенсацией в Исландии, так как с пугающей точностью предсказала реальные извержения на полуострове Рейкьянес, начавшиеся в 2021 году после 800 лет затишья.

Фильм «Пламя» (Eldarnir / The Fires) снят по одноименному бестселлеру исландской писательницы Сигридур Хагалин Бьёрнсдоуттир. Книга в свое время стала сенсацией в Исландии, так как с пугающей точностью предсказала реальные извержения на полуострове Рейкьянес, начавшиеся в 2021 году после 800 лет затишья. Шутка про «династию из отца» (descended from a short line of volcanologists — just her dad): В Исландии население маленькое, профессиональные династии там редко бывают длинными. Перевод «скромная династия… из нее самой и отца» сохраняет эту иронию.

В Исландии население маленькое, профессиональные династии там редко бывают длинными. Перевод «скромная династия… из нее самой и отца» сохраняет эту иронию. Сравнение с Ковентри (population roughly equal to Coventry’s): Ковентри — британский город с населением около 350-380 тысяч человек. Население всей Исландии — около 390 тысяч.

Ковентри — британский город с населением около 350-380 тысяч человек. Население всей Исландии — около 390 тысяч. «Приапический плохой парень» (priapic bad boy Euron Greyjoy): Слово priapic (приапический) означает гиперсексуальный, озабоченный, фаллический. По отношению к персонажу Эурону Грейджою из «Игры престолов» это саркастический намек на его похотливость и разнузданное поведение.

Слово priapic (приапический) означает гиперсексуальный, озабоченный, фаллический. По отношению к персонажу Эурону Грейджою из «Игры престолов» это саркастический намек на его похотливость и разнузданное поведение. «Пожар в чреслах» (light a fire in Anna’s loins): Это умышленный штамп из дешевых любовных романов. Это намёк, чтобы показать контраст между серьезной наукой (вулканологией) и банальной романтической интрижкой.

Кому смотреть: