Токио, дрифт и рельсы — почему безумный платформер Denshattack! вернет вам ваш 2005-й

Яркая, бунтарская и завораживающая: эта игра об экстремальных поездках на поездах в декорациях антиутопической Японии безумна настолько же, насколько и великолепна.

Время от времени появляется игра с настолько безумной концепцией, что ты буквально застываешь на месте, пытаясь осознать происходящее. Denshattack! (поезд-атака) — игра, в которой вам предстоит крутить кикфлипы на многотонных поездах посреди футуристической Японии, — идеальное воплощение этого чувства.

Действие разворачивается в мире, пережившем климатическую катастрофу. Большая часть человечества укрылась в гигантских куполах мегакорпораций, влача беззаботное существование под кондиционерами в сытом неведении. За пределами куполов осталась лишь горстка отщепенцев и хаос разрушенной инфраструктуры, где враждующие банды ведут войну на руинах некогда великой железнодорожной сети Японии. У наивной и дерзкой девчонки по имени Эми есть лишь одна цель: стать лучшим «деншаттакером» в истории, прокладывая себе путь к славе через убойные ноузграйнды.

Доведя идею рельсового платформера до абсолютного экстремума, разработчики из студии Undercoders объединили лучшие элементы серии Tony Hawk’s Pro Skater (скольжения, флипы, вращения и целый словарь других безумных трюков) с бунтарским духом и эстетикой культовой Jet Set Radio. Соперники, которых Эми встречает на своем пути, представляют собой колоритный срез японских субкультур: вам придется соревноваться с престарелыми рокабилли и бандами воинственных девчонок-босодзоку, причем игра не капли их не осуждает.

Хотя на первый взгляд попытка скрестить серьезный лор с настолько абсурдной завязкой кажется дикостью, Denshattack! твердо стоит на плечах гигантов. Яркие, бунтарские платформеры существуют уже давно, равно как и безумные футуристические гонки. У Denshattack! очень много общего с Redline — культовым экшен-аниме о подпольных межгалактических гонках, где пилоты щеголяли невероятными помпадурами. В результате получился идеальный брак глупости и глубины, где за вырвиглазным, кричащим визуалом скрывается на удивление хардкорный игровой процесс. Приготовьтесь разбиваться — взрывоопасно, зрелищно и очень часто.

Вы начинаете с малого: в вашем распоряжении всего один поезд и пара обучающих уровней. Разработчики решили растянуть знакомство с механиками на несколько часов, что заметно сглаживает кривую сложности и позволяет экспериментировать с трюками прямо со старта. То, что начинается как довольно прямолинейный заезд по рельсам, быстро перерастает в ураганный микс из классических гонок, набора очков на время и сумасшедших испытаний, жемчужиной среди которых стали битвы с боссами. Отбивать гигантские бейсбольные мячи в поезд-крот, прорывающий туннель, — это невероятное зрелище. Как и нестись по радужной железной дороге прямо в небесах, пытаясь сбежать из летающего замка, работающего на виниловых пластинках.

В мире «деншаттакеров» царит атмосфера чистого, незамутненного драйва. Вся игра ощущается как безумный трип по японским островам — как если бы мультсериал «Безумные гонки» снял рекламный ролик для японского министерства туризма. На одном уровне вам нужно с оглушительным гудком пронестись прямо сквозь сцену театра кабуки во время представления. На другом — развозить миски с дымящимся рамэном на бешеной скорости в духе легендарной гоночной манги Initial D. Каждый сантиметр игры буквально пропитан японской культурой прошлого и настоящего, что выглядит особенно впечатляюще, учитывая, что разработчики студии базируются в Барселоне.

Но если дизайн уровней просто фантастический, то истинное удовольствие доставляет то, как круто игра ощущается на кончиках пальцев. Любой, кто хоть немного ностальгирует по золотой эпохе скейт-симуляторов, мгновенно узнает классические механики жанра. Но здесь, пропущенные через призму экстремального общественного транспорта, они обретают второе дыхание. Есть какая-то неописуемая магия в том, чтобы выстраивать безумные комбо, наблюдая, как разрисованный граффити вагон крутит пируэты на экране.

Выйди Denshattack! в начале 2000-х, она, скорее всего, затерялась бы среди аналогов. Но сегодня, в эпоху бесконечных ремейков, ремастеров и безопасных сиквелов, находить такие странные, самобытные проекты — ни с чем не сравнимое удовольствие (сопоставимое разве что с идеально приземленным трюком после сложного комбо). Такие игры нужно ценить и носить на руках уже просто за то, что они не боятся быть абсурдными. Так что запрыгивайте в кабину и покажите им всем, что такое настоящий дрифт на двух путях!

Примечания:

«Дрифт на двух путях» (Multitrack drifting) : Легендарный интернет-мем, зародившийся в манге о поездах Densha de D. Идея заключается в том, что поезд входит в крутой поворот, пуская переднюю тележку по одному пути, а заднюю — по соседнему параллельному. Это абсолютно невозможно физически, но выглядит невероятно круто и стало символом «экстремального железнодорожного дрифта».

: Легендарный интернет-мем, зародившийся в манге о поездах Densha de D. Идея заключается в том, что поезд входит в крутой поворот, пуская переднюю тележку по одному пути, а заднюю — по соседнему параллельному. Это абсолютно невозможно физически, но выглядит невероятно круто и стало символом «экстремального железнодорожного дрифта». Jet Set Radio : Культовая игра 2000 года от SEGA. В ней игроки катались на роликах по футуристическому Токио, рисовали граффити, убегали от полиции и слушали потрясающий фанк-саундтрек. Игра стала иконой молодежного бунтарского стиля (селл-шейдинговая графика, яркие цвета). Denshattack! явно вдохновлялась ее атмосферой.

: Культовая игра 2000 года от SEGA. В ней игроки катались на роликах по футуристическому Токио, рисовали граффити, убегали от полиции и слушали потрясающий фанк-саундтрек. Игра стала иконой молодежного бунтарского стиля (селл-шейдинговая графика, яркие цвета). Denshattack! явно вдохновлялась ее атмосферой. Tony Hawk’s Pro Skater: Легендарная серия видеоигр про скейтбординг, ставшая эталоном жанра аркадных спортивных игр с системой трюков и комбо.

По игровой терминологии:

«Дэнсяттакер» (Denshattacker) — авторский неологизм разработчиков игры, образованный от японского слова 電車 (densha — «поезд») и английского attack («атака»); обозначает игрового персонажа/фракцию, катающуюся на поездах в духе экстремального спорта.

— авторский неологизм разработчиков игры, образованный от японского слова 電車 (densha — «поезд») и английского attack («атака»); обозначает игрового персонажа/фракцию, катающуюся на поездах в духе экстремального спорта. Кикфлип (kickflip) — классический трюк в скейтбординге, при котором доска переворачивается вокруг своей продольной оси во время прыжка; уже прочно вошёл в русский язык как заимствование среди скейтбордистов и геймеров.

— классический трюк в скейтбординге, при котором доска переворачивается вокруг своей продольной оси во время прыжка; уже прочно вошёл в русский язык как заимствование среди скейтбордистов и геймеров. Ноузгринд (nosegrind) — ещё один скейтбордический трюк, при котором скольжение по бордюру/рельсу выполняется на переднем крае доски (носе); термин также используется без перевода в русскоязычной скейт-культуре.

— ещё один скейтбордический трюк, при котором скольжение по бордюру/рельсу выполняется на переднем крае доски (носе); термин также используется без перевода в русскоязычной скейт-культуре. Грайндинг (grinding) — скольжение по рельсам, бордюрам или другим поверхностям с использованием элементов скейтборда/роликов; устоявшийся термин экстремальных видов спорта и соответствующих видеоигр.

— скольжение по рельсам, бордюрам или другим поверхностям с использованием элементов скейтборда/роликов; устоявшийся термин экстремальных видов спорта и соответствующих видеоигр. On-rails platforming game — поджанр платформенных игр, где движение персонажа ограничено заранее заданной траекторией (в данном случае в буквальном смысле — железнодорожными рельсами), в отличие от свободного перемещения по открытому миру.

Культурные отсылки: