Тест-драйв Nano Banana 2 Lite от Google: Стоит ли переплачивать за старшую модель?

Самая дешевая и быстрая нейросеть от Google для генерации изображений — действительно рабочий инструмент. Ровно до тех пор, пока вам не понадобится шедевр.

На прошлой неделе компания Google представила Nano Banana 2 Lite (официально зарегистрированную как gemini-3.1-flash-lite-image) — младшую модель в своей линейке генераторов изображений, которая стоит на ступеньку ниже Nano Banana 2 и сильно уступает флагманской Nano Banana Pro. Новинка выдает готовые картинки по текстовому запросу примерно за четыре секунды — это в 2,7 раза быстрее, чем Nano Banana 2. Модель позиционируется как прямая замена оригинальной Nano Banana первой версии (gemini-2.5-flash-image). Главный посыл Google очевиден: та же экосистема, но дешевле и без лишнего ожидания.

Модель уже доступна в Google AI Studio, через Gemini API и на платформе Enterprise Agent Platform. Кроме того, она интегрирована в потребительские продукты компании: Поиск, приложение Gemini, NotebookLM и Google Фото. Благодаря Interactions API она может работать в связке с Gemini Omni Flash (новой моделью генерации видео от Google), что позволяет пользователям вносить до трех последовательных правок в рамках одной сессии. Теперь семейство Nano Banana имеет четкую трехэтапную структуру: версия Lite — для скорости и экономии, Nano Banana 2 — для оптимального баланса скорости и качества, и Nano Banana Pro — для сложных профессиональных задач.

При стоимости генерации около $0,034 за изображение в разрешении 1K, Nano Banana 2 Lite обходится примерно вдвое дешевле, чем Nano Banana 2 ($0,067 за картинку в том же разрешении). Это делает Lite-версию прямым конкурентом модели Seedream 5.0 Lite (цена которой колеблется в районе $0,031–0,035). Модель Reve 2.0 через API обходит их обеих по цене — всего $0,0067 за генерацию, — однако ей не хватает той масштабной инфраструктуры внедрения, которой обладает Google. Для стандартных задач также существует неплохой бесплатный инструмент с открытым исходным кодом — Qwen Image Edit.

Так насколько критично падение качества при переходе от Nano Banana 2 к версии Lite? Заметят ли это ваши клиенты или разница видна только под микроскопом?

Чтобы выяснить это, мы прогнали одинаковые промты через обе модели в пяти различных категориях. Результаты оказались весьма интригующими.

1. Фотореализм

Тест на фотореализм нагляднее всего иллюстрирует пропасть между Nano Banana 2 и ее Lite-версией. Обе модели получили сложный с технической точки зрения запрос на портрет:

«Кинематографичный снимок 32-летней женщины-архитектора на крыше на закате. На ней бежевый тренч и круглые очки. В левой руке она держит свернутые в рулон чертежи. На заднем плане — размытый силуэт города, мягкий контровой свет золотого часа. Малая глубина резкости, имитирующая 50-мм объектив. Вертикальный формат 4:5, реалистичная текстура кожи, легкое зерно, как на пленке».

Этот промт намеренно перегружен деталями, на любой из которых ИИ может легко споткнуться.

Nano Banana 2 Lite с базовой задачей справилась. Женщина одета и расположена правильно, на ней круглые очки, в руках чертежи, а позади — размытый город. Однако дьявол кроется в деталях, и именно здесь реализм дает трещину. На генерации у героини видна только одна рука, причем она выглядит неестественно огромной по сравнению с телом. Контровой свет едва уловим. Текстура кожи выглядит сносно на превью, но не выдерживает приближения. В итоге картинка кажется обычным добротным стоковым фото, а не художественным кинематографичным портретом.

Nano Banana 2 выдала результат совершенно иного уровня. Героиня стоит на фоне детализированного горизонта Нью-Йорка в режимное время, на заднем плане красиво расплываются огни боке, а вдали угадывается река. Глубина резкости передана великолепно. Теплый контровой свет четко отделяет силуэт женщины от фона. Чертежи, как и заказывали, лежат именно в левой руке.

Впрочем, обе модели до сих пор испытывают трудности с симметрией: при детальном рассмотрении пуговицы и ремешки на тренче выглядят слегка хаотично. Но это мелочи, заметные лишь при сильном приближении.

Вердикт: Для постов в соцсетях или быстрых визуальных набросков Lite-версия вполне сгодится — она отлично передает суть. Но если изображение является конечным продуктом (для портфолио, сайта или презентации клиенту), на разрешении выше миниатюры все швы Lite-модели полезут наружу. Фотореализм — это то, где младшая модель идет на самый большой и компромиссный шаг назад.

2. Точность следования промту (Prompt Adherence)

Для этого теста мы выбрали другую стратегию: перегруженную деталями сцену, где каждый элемент выступал в роли потенциальной точки отказа. Промт описывал стимпанк-город с высоты птичьего полета (а точнее — с высоты горгульи на карнизе):

«Стимпанк-пейзаж с высоты горгульи. В небе парит воздушный шар с надписью «Atlas & Sons Cartographers, Est. 1842». На улице виден трамвай с указанием маршрута, шестереночная часовая башня. Горгулья держит в лапах свиток с надписью «Sector 7 – Condemned». На переднем плане лежит газета с читаемым заголовком. Внизу кипит жизнь викторианской улицы».

Логика проста: если модель способна удержать в «памяти» 10 конкретных ограничений одновременно, ей можно доверять сложные творческие брифы.

Обе нейросети выдали визуально привлекательные стимпанк-арты. Обе правильно поняли композицию: горгулья на переднем плане, часы в центре, шар в небе и трамвай на улице. На первый взгляд отличия кажутся чисто косметическими: Lite-версия получилась более мрачной и атмосферной, а старшая модель — чистой и яркой.

Но детали расставили все по местам. На шаре у Lite-версии красуется надпись «Est. 1942» вместо 1842 года — классическая проблема ИИ с генерацией точных цифр. Название маршрута на трамвае слегка смазалось и превратилось в кашу. Заголовок газеты на переднем плане размылся по краям, потеряв читаемость именно там, где требовалась точность. В целом Lite-модель предпочла сфокусироваться на общей эстетике в ущерб тексту, что приемлемо для большинства рядовых задач.

Nano Banana 2 справилась практически идеально. На воздушном шаре четко читается: «Atlas & Sons Cartographers Est. 1842». Табличка на трамвае гласит: «Upper Vantis – 4 Stops». Горгулья держит свиток, хотя текст на нем разобрать сложно. Газета на переднем плане щеголяет аккуратным и легко читаемым заголовком: «Clocktower Falls Silent – City Mourns». Каждый элемент находится на своем месте и снабжен правильной надписью. Решение модели сделать освещение более ярким и «журнальным» здесь полностью оправдало себя — это помогло сохранить читаемость мелких деталей, которые иначе утонули бы в мрачной атмосфере.

Вердикт: Обычный пользователь не заметит подмены одной цифры в дате основания вымышленной лавки. Но для концепт-художников, создателей игровых миров и иллюстраторов, которым важно передать клиенту точную визуальную логику, эта разница критична. Склонность Lite-модели искажать текст не фатальна, но она заставляет тратить время на ручную доработку в фоторедакторах.

3. Пространственное мышление (Spatial Awareness)

В этом тесте мы проверяли, как модели справляются с многоплановой глубиной сцены: предметы на переднем плане, человек на среднем и уходящий во тьму задний план.

Промт описывал средневекового алхимика за захламленным столом:

«Средневековый алхимик за грубым деревянным столом. Вокруг него: армиллярная сфера, горящая свеча, песочные часы, череп, звездные карты и светящийся зеленым сосуд. На заднем плане в арочном окне виден силуэт черной кошки на фоне луны».

Для того чтобы сцена выглядела цельной, а не собранной из случайных аппликаций, модели должны были продемонстрировать правильное трехмерное наложение объектов друг на друга.

Обе модели отлично справились с пространственной геометрией сцены. Предметы на переднем плане имеют правильный масштаб и тени, алхимик органично вписан в средний план и частично перекрывается объектами на столе, а арочное окно создает убедительную глубину. Ни одна из нейросетей не запуталась в планах и не создала пространственных парадоксов. Архитектура кадра (передний, средний и задний планы) выдержана безупречно.

Разница оказалась тонкой. Версия от Nano Banana 2 обладает более богатым атмосферным градиентом: свет от свечи мягко и естественно угасает по мере приближения к каменным стенам, дымка на заднем плане кажется реальным воздухом, а не просто цифровым размытием, и вся сцена наполнена теплотой, создающей объем. В Lite-версии глубина передана верно, но сцена кажется слегка «плоской», будто задний план — это театральная декорация, а не глубокая комната.

Картинка Nano Banana 2 выглядит так, будто к базовой генерации Nano Banana 2 Lite применили качественную LoRA-модель (специальную надстройку для детализации) во время рендеринга.

Вердикт: В этой категории разрыв между моделями оказался самым минимальным. Для раскадровок, концептов игровых ассетов и журнальных иллюстраций пространственного мышления обеих моделей хватит с головой. Чуть более плоская картинка Lite-версии станет заметна только при высоком разрешении или профессиональном анализе композиции.

4. Генерация текста (Text Generation)

Здесь тест преподнес самый неожиданный и парадоксальный результат.

Мы составили промт, описывающий ночную улицу у магазина хозтоваров с огромным количеством вывесок, объявлений и стикеров разного масштаба и стиля:

«Ночной магазинчик хозтоваров. На фасаде — написанная от руки вывеска с названием магазина, годом основания и категориями товаров. На стене — граффити-тег. На витрине — наклейки с часами работы. Рядом висит концертная афиша с названием группы, датой, временем и ценой билетов. Также на стене висят объявление о пропаже кошки с номером телефона, листовка городского совета, а на телефонной будке наклеены политические стикеры».

Сложность теста в том, чтобы правильно отобразить тонну разного текста, сохранив при этом реалистичность самого снимка.

Nano Banana 2 Lite выдала потрясающий результат, особенно учитывая скорость ее работы. Вывеска «KELLERMAN’S HARDWARE & SUPPLY CO. – SINCE 1931 – TOOLS, ROPE, PAINT», граффити «STILL HERE», надписи на стекле «OPEN 7 DAYS / WE BUY SCRAP – ASK FOR RAY / CLOSED», афиша концерта «THE DREDGE PALE MOUTH / SUNDAY JUNE 4 / DOORS 9PM / THE ANCHOR CLUB / $12 ADV – $15 DOOR», стикеры «THIS MACHINE KILLS FASCISTS» и «JESUS SAVES», объявление о пропаже кота с разборчивым номером телефона — абсолютно все текстовые элементы были сгенерированы без ошибок и легко читались на одном изображении!

Единственный минус — пострадал общий фотореализм. Некоторые плакаты на телефонной будке выглядят так, словно их грубо наложили в Photoshop, а не наклеили в реальности (им не хватает текстуры, замятостей и следов износа). Тем не менее, для быстрой модели это выдающийся результат.

Версия от Nano Banana 2 тоже хороша, текст читается, а сама сцена выглядит более реалистично и атмосферно за счет ночных теней. Однако именно эта фирменная «кинематографичная» темнота сыграла со старшей моделью злую шутку: часть мелких стикеров ушла в тень и стала нечитаемой. В данном случае более «плоское» и яркое освещение Lite-версии, которое казалось минусом в портретах, стало ее главным преимуществом, когда критерием оценки выступила банальная читаемость букв.

Вердикт: Для работы с текстом (создание макетов вывесок, брендированной графики, инфографики или концептов упаковки) Nano Banana 2 Lite — отличный выбор. Проблема лишь в том, что иногда модель так сильно концентрируется на тексте, что само изображение вокруг него начинает выглядеть пластиковым и ненастоящим.

Выводы

Nano Banana 2 Lite — это не просто «урезанная» версия старшей модели. Это узкоспециализированный, быстрый инструмент со своим четко очерченным потолком возможностей. Этот потолок моментально дает о себе знать там, где во главу угла ставится безупречное качество фотографии, но во всех остальных сценариях Lite-версия держится на удивление уверенно.

Где Lite-версия уступает: Сложные портреты, кинематографичный свет, детальная текстура кожи и материалов, точное соответствие сложным художественным промтам без искажения мелких деталей.

Сложные портреты, кинематографичный свет, детальная текстура кожи и материалов, точное соответствие сложным художественным промтам без искажения мелких деталей. Где Lite-версия на высоте: Пространственная геометрия кадра, базовая композиция и, что самое удивительное, генерация текста. Если ваш пайплайн завязан на создании вывесок, макетов интерфейсов, упаковок или постеров с обилием надписей — смело выбирайте версию Lite. Ее яркая цветопередача и четкие контуры гарантируют отличную читаемость текста.

Что по деньгам?

При цене $0,034 за генерацию в 1K, Nano Banana 2 Lite ровно в два раза выгоднее старшей Nano Banana 2 ($0,067) и идет ноздря в ноздрю с Seedream 5.0 Lite ($0,031–0,035). Да, Reve 2.0 через API стоит копейки ($0,0067), но она лишена главного преимущества — глубокой интеграции в экосистему Google (Поиск, NotebookLM, Фото и Gemini).

Для тех, кто уже работает внутри инфраструктуры Google, эта бесшовная интеграция экономит кучу времени и избавляет от необходимости постоянно переключаться между вкладками и сервисами. Если перед вами не стоит задача выдать фотошедевр для глянцевого журнала, Nano Banana 2 Lite полностью оправдает каждую вложенную копейку и, возможно, станет для вас даже более удобным инструментом, чем ее «старший брат».

Примечания: