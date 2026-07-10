Как я перестал бояться K-pop и полюбил Чимина — лондонский концерт BTS

Масштабный мировой тур BTS «ARIRANG» в поддержку одноименного альбома проходит с апреля 2026 по март 2027 года. Группа выступает на стадионах 34 городов мира, включая выступления в Сеуле, Токио, США (Тампа, Лас-Вегас), а также европейских столицах (Мадрид, Брюссель, Лондон, Париж).

Фанатам и циникам не устоять перед обаянием бойбенда: ребята легко и непринужденно зажигают под треки, балансирующие на грани жесткого рэпа и приторно-сладкого поп-звучания.

Стадион «Тоттенхэм Хотспур», Лондон

В культовом фильме 2001 года «Джози и кошечки» высмеивалось то, как на рубеже тысячелетий американская индустрия развлечений превратила искусство в банальный потребительский продукт. Но с тем же успехом эта картина могла бы рассказывать о конвейере K-pop, который штампует одну группу за другой в надежде «нащупать золото» (порой совершенно не заботясь ни о творчестве, ни о самих артистах). Финал фильма достигает апогея, когда коварные боссы лейбла продают фанатам фирменные наушники, транслирующие скрытую рекламу прямо в мозг.

Именно этот фильм невольно вспоминается во время концерта BTS (Bangtan Sonyeondan, «Пуленепробиваемые бойскауты») — их первого британского шоу за последние семь лет. Это невероятно зрелищное шоу с пиротехникой и панорамной сценой, ставшее абсолютным воплощением концепции бойбенда, который был буквально «спроектирован» для завоевания девичьих сердец. BTS — самая популярная K-pop группа в мире. На их счету более 40 миллионов проданных альбомов и настолько преданная база фанатов, что ее называют не иначе как «Армией» (A.R.M.Y.). Текущее турне — первое после трехлетнего перерыва, во время которого каждый из участников прошел обязательную 18-месячную военную службу. Возвращение группы ознаменовалось выходом нового альбома «Arirang» и масштабными промо-акциями по всему Лондону, включая праздничную подсветку колеса обозрения London Eye.

Циник внутри меня мог бы подумать, что круговая сцена (in-the-round) — это лишь хитрый способ продать побольше дорогущих билетов в фан-зону. Тот же циник, заметив заклеенные логотипы на бутылках с водой на сцене, хмыкнул бы: «Ну да, бренд Fiji просто не занес денег за спонсорство». А глядя на светящиеся лайтстики в руках беснующейся толпы, этот циник непременно спросил бы себя: «Уж не устройства ли это для контроля разума?»

Однако тур в поддержку альбома «Arirang» устроен так, что оставаться циником на этом шоу практически невозможно (как невозможно и что-либо расслышать после двух часов оглушительного визга многотысячной «Армии»). Концерт начинается мощно и агрессивно: черные кожаные аутфиты, солнцезащитные очки и стена огня с первых секунд. Участники сурово хмурятся в камеры, транслирующие их лица на гигантские экраны над сценой. Поначалу они кажутся недосягаемыми карикатурными образами, почти не общающимися друг с другом. Но постепенно лед тает, уступая место душевной и непринужденной атмосфере: парни начинают дурачиться прямо на сцене, легко переходя от жесткого хип-хопа к нежному поп-звучанию.

Мы все прекрасно знаем, насколько жестко муштруют K-pop айдолов, но многогранность BTS все равно поражает воображение. Трибуны стадиона буквально ходят ходуном, когда группа взрывает зал мощным рэп-поп гибридом «Hooligan». А трек «Like Animals», явно вдохновленный психоделическим звучанием Tame Impala, окончательно закрепляет за ними статус мастеров лирической баллады — настолько мягкой и парящей, что кажется, будто песня поется лично каждому из 62 тысяч зрителей на стадионе. Ближе к середине шоу обоймы из стадионных хитов выдают невероятный заряд энергии, а редкие песни, обычно не входящие в треклист, судя по всему, доставляют кайф и самим музыкантам — они искренне улыбаются и подпевают партиям друг друга.

Радость, царящая на сцене, возвращается артистам примерно в миллионном эквиваленте. Она пульсирует сквозь оглушительный визг и море светящихся лайтстиков. У девушек в толпе фотографии любимых участников вплетены в волосы и свисают с сумочек. Финал шоу получается очень трогательным: парни жестами призывают друг друга вытащить ушные мониторы, чтобы вживую услышать, как многотысячный стадион поет им хором песню «Into the Sun».

Я пришел на этот концерт абсолютно равнодушным зрителем, а ушел с четким осознанием того, кто мой любимый участник (Чимин), и непреодолимым желанием выучить корейский язык. Мне захотелось поставить его фото на обои телефона и «случайно» встретить парней в модном лондонском ресторане Duck & Waffle. У меня даже не было светящегося лайтстика, так что если они и зомбировали меня, то какими-то иными путями. Что бы ни делали BTS, это чертовски мощная магия.

Примечания:

Армия (A.R.M.Y. — Adorable Representative M.C. for Youth) : Официальное название фэндома BTS. Это одна из самых организованных, преданных и влиятельных фан-баз в истории мировой музыки. Они способны за считанные минуты выводить треки группы на первые строчки мировых чартов.

: Официальное название фэндома BTS. Это одна из самых организованных, преданных и влиятельных фан-баз в истории мировой музыки. Они способны за считанные минуты выводить треки группы на первые строчки мировых чартов. Арми-бомбочки (Army Bomb sticks / Bomb sticks) : Официальный лайтстик группы BTS. В K-pop у каждой группы есть свой уникальный дизайн светящейся палочки. На концертах они синхронизируются по Bluetooth, и организаторы шоу могут централизованно менять их цвет, создавая на трибунах невероятные световые волны и рисунки.

: Официальный лайтстик группы BTS. В K-pop у каждой группы есть свой уникальный дизайн светящейся палочки. На концертах они синхронизируются по Bluetooth, и организаторы шоу могут централизованно менять их цвет, создавая на трибунах невероятные световые волны и рисунки. Обязательная военная служба : В Южной Корее все трудоспособные мужчины в возрасте от 18 до 28 лет (для звезд эстрады сделали отсрочку до 30) обязаны пройти службу в армии в течение 18–21 месяца. BTS уходили на службу постепенно, из-за чего группа находилась во временном «отпуске» как единое целое. Данный тур — их триумфальное воссоединение.

: В Южной Корее все трудоспособные мужчины в возрасте от 18 до 28 лет (для звезд эстрады сделали отсрочку до 30) обязаны пройти службу в армии в течение 18–21 месяца. BTS уходили на службу постепенно, из-за чего группа находилась во временном «отпуске» как единое целое. Данный тур — их триумфальное воссоединение. Айдолы (Idols) : Так в Южной Корее называют молодых поп-звезд. Их подготовка (трейни-период) включает многолетние изнурительные тренировки по вокалу, танцам, актерскому мастерству и иностранным языкам перед дебютом.

: Так в Южной Корее называют молодых поп-звезд. Их подготовка (трейни-период) включает многолетние изнурительные тренировки по вокалу, танцам, актерскому мастерству и иностранным языкам перед дебютом. Чимин (Jimin) : Пак Чимин — один из ведущих вокалистов и главных танцоров BTS. Известен своим невероятно пластичным стилем танца (у него классическое хореографическое образование) и нежным, высоким голосом.

: Пак Чимин — один из ведущих вокалистов и главных танцоров BTS. Известен своим невероятно пластичным стилем танца (у него классическое хореографическое образование) и нежным, высоким голосом. Duck & Waffle: Знаменитый круглосуточный ресторан изысканной кухни в Лондоне, расположенный на 40-м этаже небоскреба «Небоскреб Херон Тауэр». Популярное место среди знаменитостей.

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