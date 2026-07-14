Малышка на миллион в Адской кухне — фильм «Они сражаются» возрождает классику спортивного кино

Фильм, удерживаемый на плаву невероятной игрой Андре Холланда, находит место для нежности и тепла даже на суровых и пыльных улицах Вашингтона.

Вслед за «Кридом» и «Малышкой на миллион», драма «Они сражаются» (They Fight) вновь убедительно доказывает, почему бокс остается вечной аллегорией человеческого бытия. На этот раз в нокдауне и на грани полного поражения оказывается Уолт (Андре Холланд). Когда-то он был восходящей звездой вашингтонского бокса, но его многообещающую карьеру пустила под откос уличная наркоторговля. Отсидев приличный срок, он выходит по условно-досрочному, твердо намереваясь вернуть свою старую любовь (Самира Уайли) и их маленького сына.

Уолт бредет обратно в заброшенный школьный спортзал, где когда-то сам постигал «сладкую науку» бокса, надеясь начать жизнь с чистого листа. Там местный социальный работник Слим (Уэнделл Пирс) и троица рвущихся в бой мальчишек буквально затягивают его в возрождение секции. В итоге лучшие друзья Куинси (Туссен Франсуа Баттист) и Пинат (Энтони Би Дженкинс) выходят на финишную прямую в погоне за титулом национальных чемпионов. На карту поставлено всё: их будущее, возвращение Уолта в общество и судьба самого зала в стремительно меняющемся и джентрифицируемом 8-м округе Вашингтона.

Как и юные бойцы в его центре, фильм «Они сражаются» держится очень уверенно. В его 90-минутном хронометраже нет ни грамма лишнего жира. У картины изначально были сильные козыри: она адаптирована на основе культового документального фильма, вышедшего за восемь лет до того, как эта игровая версия дебютировала на фестивале «Трайбека». Кроме того, проект получил поддержку Andscape (дочерней платформы ESPN, посвященной черной культуре и спорту), которая славится умением улавливать тончайшие жизненные нюансы — даже когда фильм слегка злоупотребляет псевдорепортажами в стиле спортивных новостей для раскрытия сюжета. Вы также можете иронично закатить глаза, когда в одной из сцен жизнь Уолта сравнивают с «одним из тех документальных фильмов ESPN «30 событий за 30 лет»» — забавно, учитывая, что эта лента как раз и призвана исправить подобное упущение со стороны престижного спортивного канала.

Но в конечном счете «Они сражаются» выделяется тем, что не пытается победить нокаутом. Фильм выигрывает по очкам, раунд за раундом накапливая эмоциональные победы, пока темы искупления и прощения не заставят вас потянуться за бумажными платками. Режиссер Шелдон Кэндис умудряется выжать тепло и свет из истории, которая иначе могла бы стать мрачным реквиемом по ушедшим жизням и воспоминаниям, которые безжалостно сносят и застраивают новые инвесторы.

Трудности бьют по Куинси и Пинату наотмашь: уличное насилие, потеря родителей — все это удары судьбы, заставляющие детей взрослеть слишком рано. Но даже посреди этой боли Кэндис находит место для простых человеческих радостей: уютного семейного ужина, неуклюжего флирта мальчишек с одноклассницами у бассейна или сцены, где Уолт подшучивает над Слимом, который изрекает мудрые дзен-буддийские коаны, шумно прихлебывая рамэн. Именно такие моменты остаются в памяти после финального гонга, наглядно показывая, какова была реальная ставка в этом поединке.

Особая, тихая уверенность фильма «Они сражаются» заставляет сравнивать его не только с «Малышкой на миллион», но и с недавней драмой 2024 года «Внутренний огонь» о судьбе чемпионки мира Кларессы Шилдс. Баттист и Дженкинс наполняют экран такой искренностью и трогательностью, что невольно вспоминается молодой Майкл Б. Джордан времен культовой «Прослушки». Легко представить, как через десять лет мы будем пересматривать этот фильм со словами: «Именно здесь зажглись эти две потрясающие звезды».

Вообще, ассоциации с «Прослушкой» здесь неизбежны: Уэнделл Пирс снова выдает благороднейшую актерскую работу в роли защитника трещащей по швам общины, а Андре Ройо блистает в роли беспутного отца Пината. Майкелти Уильямсон выжимает максимум из своего скромного экранного времени, а женский состав во главе с Самирой Уайли (звездой сериала «Оранжевый — хит сезона») и Тинаше Кайесе-Болден обеспечивает фильму мощнейший эмоциональный противовес на фоне бесконечных жизненных потрясений героев.

Но главным украшением картины остается Андре Холланд. Он в очередной раз доказывает, что является одним из лучших ведущих актеров своего поколения, хотя критики незаслуженно обходят его вниманием со времен триумфального «Лунного света» — несмотря на великолепные роли в фильмах «Птица высокого полета» или «С любовью, Бруклин». Холланд невероятно тонок в передаче полутонов: всю боль и надлом своего героя он прячет за мягким взглядом и плотно сжатыми губами.

С каким же удовольствием зритель наблюдает за тем, как Уолт наконец отпускает свое прошлое и находит новый смысл жизни, гоняя пацанов на тренировках заднего двора с помощью обычных кирпичей и автомобильных покрышек. Эти олдскульные методы на самом деле скрывают почти математический подход к боксу. «Цифры — это код, — объясняет Уолт детям суть ударных комбинаций. — Освоите код — подчините себе соперника. Вы можете ненавидеть мои методы, но результат вам точно понравится».

В качестве финального красивого жеста создатели фильма пускают на титрах кадры, где исполнители главных ролей стоят бок о бок со своими реальными прототипами. Конечно, как и в любой хорошей боксерской истории, сам путь здесь гораздо важнее финального боя. Но это слияние художественного кино и документальной хроники дарит зрителю у ринга то самое долгожданное чувство катарсиса. Именно поэтому драма «Они сражаются» побеждает не просто судейским решением на бумаге. Она попадает прямо в сердце.

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