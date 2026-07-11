Кто научил Леннона и Маккартни первым аккордам? — BBC снимает сериал о гамбургских годах The Beatles
11.07.2026, 15:07, Культура
Теги: Кино, Музыка, Телевидение, Фильм
Шестисерийный телепроект расскажет о гамбургском периоде легендарной группы и раскроет недооцененное влияние Харольда Филлипса на их становление.
В 1960 году The Beatles прибыли в немецкий портовый город Гамбург. Неопытные, полные энтузиазма и — в случае с Джорджем Харрисоном — несовершеннолетние парни стояли у истоков двухлетнего марафона, которому суждено было стать ключевой главой в битловской мифологии. Именно в это время группа оттачивала свое мастерство, развлекая буйных матросов в местных кабаках.
Гамбургский период, за время которого группа отыграла более 250 концертов с 1960 по 1962 год, лег в основу новой драмы BBC под названием «Гамбургские дни» (Hamburg Days). Сериал расскажет о том, как суровая закалка выступлениями в окрестностях печально известного квартала Репербан превратила любительский коллектив в профессиональных музыкантов.
Джейми Каррагер, написавший сценарий к шестисерийному проекту, рассказал, что в шоу будет отражена несправедливо забытая деталь этой истории: роль Лорда Вудбайна — раннего соменеджера и наставника «ливерпульской четверки». Его роль исполнит звезда сериала «Шервуд» Джорден Майри.
— В истории он чаще всего упоминается просто как друг и партнер Аллана Уильямса [первого официального менеджера группы], — объясняет Каррагер. — Но Вудбайн был старше битлов и сам профессионально занимался музыкой. Он действительно в ней разбирался.
Лорд Вудбайн (настоящее имя — Харольд Адольфус Филлипс) был тринидадским исполнителем калипсо. Его связь с Ливерпулем началась в 1943 году, когда в разгар Второй мировой войны он прибыл в Великобританию в качестве бортинженера Королевских ВВС.
После окончания войны он ненадолго вернулся на Карибы, а затем снова прибыл в Великобританию на знаменитом корабле Empire Windrush. Филлипса можно увидеть на легендарных архивных кадрах: он стоит плечом к плечу с музыкантом Лордом Китченером, исполняющим песню «London Is The Place For Me» прямо на причале в Тилбери.
— Маккартни и Леннон уважали его как музыканта, — говорит Каррагер. — В тот период в их окружении почти не было людей, которые писали собственные песни, а Лорд Вудбайн делал это в лучших традициях жанра калипсо.
В то время как Китченер в итоге обосновался в Манчестере, Филлипс вернулся в Ливерпуль к своей возлюбленной военных лет, с которой они создали семью в мультикультурном районе Токстет.
Ученый и писатель Малик Аль Насир, исследовавший биографию Филлипса для выставки Британской библиотеки «Beyond the Bassline», подчеркивает, что его фигура — а вместе с ней и влияние темнокожего сообщества Ливерпуля на творчество группы — была попросту «вымарана» из официальной истории.
Филлипс управлял ливерпульским клубом Jacaranda и на раннем этапе карьеры группы делил обязанности менеджера с Алланом Уильямсом. «Они приходили к Вудбайну и предлагали убраться в клубе или собрать стаканы, — рассказывает Аль Насир о юных Ленноне и Маккартни. — Взамен Вудбайн подкармливал их и помогал осваивать гитарные аккорды».
Неслучайно одна из первых песен, написанных Джоном Ленноном, называлась «Calypso Rock».
Помимо музыки, Филлипс работал строителем и маляром в Мерсисайде, а также подрабатывал барменом в клубах Ливерпуля 8 (почтовый округ L8) — районе, где исторически проживала одна из старейших темнокожих общин в стране.
Некоторые историки утверждают, что именно Филлипс настоял на поездке в Германию и лично отвез The Beatles в Гамбург на стареньком фургоне Volkswagen.
— Я даже не знаю, был ли у Вудбайна официальный контракт с группой, — отмечает Аль Насир. — Но он совершенно точно поддержал их, когда до них никому не было дела. Он отвез их в Гамбург — место, о котором тогда вообще никто не думал.
Однако после того как делами группы занялся Брайан Эпстайн, имя Вудбайна и его вклад практически исчезли из официальной биографии The Beatles. Он лишь мельком появился в художественном фильме 1994 года «Пятый в квартете» (Backbeat), где его сыграл Чарли Кейн.
В 1992 году, придя на спектакль о The Beatles в Ливерпуле, Филлипс заметил на декорациях культовую архивную фотографию группы времен поездки в Гамбург, на которой его собственная фигура была грубо ретуширована.
— Когда я увидел это, мне стало очень больно, — вспоминал он в 2000 году. — В тот момент история The Beatles и моя история разошлись навсегда.
Харольд Филлипс трагически погиб во время пожара в собственном доме в 2000 году в возрасте 72 лет. Прошлым летом его семья открыла мемориальную доску фонда Windrush Foundation на фасаде клуба Jacaranda в Ливерпуле, тем самым официально увековечив его культурное наследие.
Сериал BBC, съемки которого проходят в Ливерпуле и Германии, вдохновлен мемуарами Клауса Формана — немецкого художника, который познакомился с музыкантами в Гамбурге, стал их близким другом и впоследствии оформил обложку их культового седьмого альбома Revolver (1966).
Параллельно в Голливуде готовится еще один масштабный проект о группе: в 2028 году режиссер Сэм Мендес выпустит четыре байопика, каждый из которых будет посвящен одному из участников группы. Пола Маккартни сыграет Пол Мескал, Джона Леннона — Харрис Дикинсон, Джорджа Харрисона — Джозеф Куинн, а Ринго Старра — Барри Кеоган.
Примечания:
- Empire Windrush и поколение «Виндраш»: В 1948 году этот корабль доставил в Великобританию первую крупную группу иммигрантов из Карибского бассейна. Это событие ознаменовало начало послевоенной иммиграции и формирование мультикультурной Британии. Лорд Вудбайн и Лорд Китченер были яркими представителями этого поколения.
- Калипсо (Calypso): Направление карибской музыки, зародившееся в Тринидаде и Тобаго. Для него характерны жизнерадостный ритм и остросоциальные, часто ироничные тексты, рассказывающие о повседневной жизни и политике.
- «Пятый в квартете» (Backbeat): Популярный фильм 1994 года о ранних годах The Beatles в Гамбурге, фокусирующийся на трагической судьбе оригинального басиста группы Стюарта Сатклиффа. Название фильма на русском языке часто переводят как «Бэкбит».
- Клаус Форман (Klaus Voormann): Немецкий художник, дизайнер и бас-гитарист. Он не только создал легендарный коллаж для обложки альбома Revolver (за что получил премию «Грэмми»), но и впоследствии играл на басу на сольных альбомах Леннона, Харрисона и Ринго Старра.
- Джейми Каррагер: Сценарист сериала. Важно не перепутать его с полным тезкой — известным экс-футболистом «Ливерпуля» Джейми Каррагером, который сейчас работает спортивным экспертом.
- Лорд Вудбайн (Lord Woodbine): Сценический псевдоним Гарольда Адольфуса Филлипса, тринидадского музыканта и предпринимателя, сыгравшего важную, но долгое время игнорируемую роль в ранней истории The Beatles. Псевдонимы в стиле «Лорд» (Lord) были распространённой традицией среди исполнителей калипсо (ср. упомянутый в статье «Лорд Китченер»).
- Репербан (Reeperbahn): Знаменитая улица в портовом районе Санкт-Паули в Гамбурге, известная своими барами, ночными клубами и увеселительными заведениями; именно там начинали свою концертную карьеру The Beatles.
- Ливерпуль-8 (Liverpool 8, район Токстет): Исторический район Ливерпуля, где сложилась одна из старейших чернокожих общин Великобритании, во многом сформировавшаяся благодаря морякам и портовым рабочим, приезжавшим из разных уголков Британской империи.