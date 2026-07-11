Кто научил Леннона и Маккартни первым аккордам? — BBC снимает сериал о гамбургских годах The Beatles

Шестисерийный телепроект расскажет о гамбургском периоде легендарной группы и раскроет недооцененное влияние Харольда Филлипса на их становление.

В 1960 году The Beatles прибыли в немецкий портовый город Гамбург. Неопытные, полные энтузиазма и — в случае с Джорджем Харрисоном — несовершеннолетние парни стояли у истоков двухлетнего марафона, которому суждено было стать ключевой главой в битловской мифологии. Именно в это время группа оттачивала свое мастерство, развлекая буйных матросов в местных кабаках.

Гамбургский период, за время которого группа отыграла более 250 концертов с 1960 по 1962 год, лег в основу новой драмы BBC под названием «Гамбургские дни» (Hamburg Days). Сериал расскажет о том, как суровая закалка выступлениями в окрестностях печально известного квартала Репербан превратила любительский коллектив в профессиональных музыкантов.

Джейми Каррагер, написавший сценарий к шестисерийному проекту, рассказал, что в шоу будет отражена несправедливо забытая деталь этой истории: роль Лорда Вудбайна — раннего соменеджера и наставника «ливерпульской четверки». Его роль исполнит звезда сериала «Шервуд» Джорден Майри.

— В истории он чаще всего упоминается просто как друг и партнер Аллана Уильямса [первого официального менеджера группы], — объясняет Каррагер. — Но Вудбайн был старше битлов и сам профессионально занимался музыкой. Он действительно в ней разбирался.

Лорд Вудбайн (настоящее имя — Харольд Адольфус Филлипс) был тринидадским исполнителем калипсо. Его связь с Ливерпулем началась в 1943 году, когда в разгар Второй мировой войны он прибыл в Великобританию в качестве бортинженера Королевских ВВС.

После окончания войны он ненадолго вернулся на Карибы, а затем снова прибыл в Великобританию на знаменитом корабле Empire Windrush. Филлипса можно увидеть на легендарных архивных кадрах: он стоит плечом к плечу с музыкантом Лордом Китченером, исполняющим песню «London Is The Place For Me» прямо на причале в Тилбери.

— Маккартни и Леннон уважали его как музыканта, — говорит Каррагер. — В тот период в их окружении почти не было людей, которые писали собственные песни, а Лорд Вудбайн делал это в лучших традициях жанра калипсо.

В то время как Китченер в итоге обосновался в Манчестере, Филлипс вернулся в Ливерпуль к своей возлюбленной военных лет, с которой они создали семью в мультикультурном районе Токстет.

Ученый и писатель Малик Аль Насир, исследовавший биографию Филлипса для выставки Британской библиотеки «Beyond the Bassline», подчеркивает, что его фигура — а вместе с ней и влияние темнокожего сообщества Ливерпуля на творчество группы — была попросту «вымарана» из официальной истории.

Филлипс управлял ливерпульским клубом Jacaranda и на раннем этапе карьеры группы делил обязанности менеджера с Алланом Уильямсом. «Они приходили к Вудбайну и предлагали убраться в клубе или собрать стаканы, — рассказывает Аль Насир о юных Ленноне и Маккартни. — Взамен Вудбайн подкармливал их и помогал осваивать гитарные аккорды».

Неслучайно одна из первых песен, написанных Джоном Ленноном, называлась «Calypso Rock».

Помимо музыки, Филлипс работал строителем и маляром в Мерсисайде, а также подрабатывал барменом в клубах Ливерпуля 8 (почтовый округ L8) — районе, где исторически проживала одна из старейших темнокожих общин в стране.

Некоторые историки утверждают, что именно Филлипс настоял на поездке в Германию и лично отвез The Beatles в Гамбург на стареньком фургоне Volkswagen.

— Я даже не знаю, был ли у Вудбайна официальный контракт с группой, — отмечает Аль Насир. — Но он совершенно точно поддержал их, когда до них никому не было дела. Он отвез их в Гамбург — место, о котором тогда вообще никто не думал.

Однако после того как делами группы занялся Брайан Эпстайн, имя Вудбайна и его вклад практически исчезли из официальной биографии The Beatles. Он лишь мельком появился в художественном фильме 1994 года «Пятый в квартете» (Backbeat), где его сыграл Чарли Кейн.

В 1992 году, придя на спектакль о The Beatles в Ливерпуле, Филлипс заметил на декорациях культовую архивную фотографию группы времен поездки в Гамбург, на которой его собственная фигура была грубо ретуширована.

— Когда я увидел это, мне стало очень больно, — вспоминал он в 2000 году. — В тот момент история The Beatles и моя история разошлись навсегда.

Харольд Филлипс трагически погиб во время пожара в собственном доме в 2000 году в возрасте 72 лет. Прошлым летом его семья открыла мемориальную доску фонда Windrush Foundation на фасаде клуба Jacaranda в Ливерпуле, тем самым официально увековечив его культурное наследие.

Сериал BBC, съемки которого проходят в Ливерпуле и Германии, вдохновлен мемуарами Клауса Формана — немецкого художника, который познакомился с музыкантами в Гамбурге, стал их близким другом и впоследствии оформил обложку их культового седьмого альбома Revolver (1966).

Параллельно в Голливуде готовится еще один масштабный проект о группе: в 2028 году режиссер Сэм Мендес выпустит четыре байопика, каждый из которых будет посвящен одному из участников группы. Пола Маккартни сыграет Пол Мескал, Джона Леннона — Харрис Дикинсон, Джорджа Харрисона — Джозеф Куинн, а Ринго Старра — Барри Кеоган.

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