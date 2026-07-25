Конец шуткам? Дэдпул планирует спасать Мультивселенную в новых «Мстителях»

Болтливый наемник в исполнении Райана Рейнольдса, по слухам, появится в фильме «Мстители: Судный день».

Но как он впишется в полноценную киновселенную Marvel, если весь свой предыдущий фильм он только и делал, что насмехался над ней?

Как решить проблему по имени Дэдпул в рамках киновселенной Marvel (MCU)? В фильме «Дэдпул и Росомаха» нашли элегантный выход: вместо того чтобы интегрировать кровожадного, постоянно пробивающего «четвертую стену» наемника в более стерильный и прилизаный мир Тора, Железного человека и Человека-паука, режиссер Шон Леви в 2024 году решил просто высмеять всю эту систему со стороны. Зачем пытаться вписать любимого всеми мутанта, уплетающего чимичанги, в чужие рамки, когда сам факт того, что он туда не вписывается, можно сделать главной шуткой фильма? Зачем становиться очередным винтиком в конвейере Marvel, если можно встать рядом, пальцем указывать на раскрутившиеся гайки и смотреть, как зеленые хрустящие бумажки стекаются в кассу, будто на дворе снова сытый 2019 год?

«Дэдпул и Росомаха» собрал в мировом прокате 1,3 миллиарда долларов, став самым кассовым фильмом с рейтингом R в истории и вторым по сборам релизом 2024 года. Однако этот фильм абсолютно ничего не сделал для того, чтобы полноценно встроить сквернословящего антигероя Райана Рейнольдса в основную каноническую структуру MCU — если только не считать интеграцией несколько тысяч шуток в адрес Кевина Файги. К финалу картины Дэдпул выглядит «спасителем Marvel» не больше, чем Хэппи Хоган — достойным поднять молот Мьёльнир. Он так и остался язвительным наблюдателем со скамейки запасных; не столько жизненно важным персонажем MCU, сколько ее штатным выкрикивателем колкостей из зала.

Именно поэтому новости о том, что Рейнольдс взялся за разработку продолжения, выглядят, мягко говоря, интригующе. Потому что возникает логичный вопрос: о чем вообще снимать? Как сделать еще один фильм Marvel, если вы до этого систематически и с особым цинизмом разобрали всё это предприятие на запчасти? Как Дэдпул может стать центральным героем в «Мстителях: Секретные войны» и, возможно, пожертвовать собой, чтобы помешать Доктору Думу превратить мультивселенную в один гигантский парк развлечений имени Латверии, если сам он до сих пор относился к канону Marvel как к мусорному баку, где можно порыться в поисках одноразовых камео?

Пока ни у кого нет четкого понимания, чем может обернуться очередной фильм о Дэдпуле в эпоху Marvel. Однако инсайдеры утверждают, что персонаж сыграет определенную роль в предстоящем блокбастере «Мстители: Судный день» — пусть и едва ли войдет в основной состав заглавной команды супергероев.

Новый трейлер «Судного дня», вышедший на этой неделе, ясности не добавил. Самого Рейнольдса в нем нет, зато на переднем плане красуется Гамбит в исполнении Ченнинга Татума, так незабываемо и абсурдно дебютировавший в «Дэдпуле и Росомахе». Профессор Икс (Патрик Стюарт) и Магнето (Иэн Маккеллен), похоже, снова оказались на траектории лобового мультивселенского столкновения, а Мистик (Ребекка Ромейн) опять щеголяет в синем боди-арте. Все они принадлежат к той самой разросшейся, безнадежно запутанной мутантской франшизе эпохи студии 20th Century Fox, которую Дэдпул считает своим родным домом. Несложно представить, что где-то неподалеку за кадром затаился Рейнольдс, готовый в любой момент выскочить из картонных декораций и начать громко жаловаться на гонорар Роберта Дауни-младшего.

И все же, если Уэйд Уилсон способен на что-то большее, чем просто орать шуточки с галерки, если его действительно планируют всерьез интегрировать в MCU, ему рано или поздно придется прекратить насмехаться над мутантами эпохи Fox, которые, на минуточку, заняты спасением всей известной нам мультивселенной. Рейнольдс не раз отмечал, что Дэдпул лучше всего раскрывается в ансамбле. Но ансамбль работает только тогда, когда окружающие персонажи представляют хоть какую-то ценность. Воссоединение с Гамбитом и остальными обитателями поместья Чарльза Ксавьера не должно превращаться в очередную вереницу эпизодических появок, созданнную лишь для того, чтобы их высмеяли, расчленили и выбросили на свалку. В какой-то момент Дэдпул должен перестать относиться к вселенной Fox как к коробке с комедийным реквизитом и допустить мысль, что её гибель может быть для него настоящей личной трагедией.

Это вовсе не означает, что нужно полностью сгладить весь непристойный юмор или заставить Уэйда произносить пафосные речи о «великой ответственности» под величавую музыку Алана Сильвестри. Первым двум фильмам о Дэдпуле периодически удавалось вызывать искренние, живые эмоции, не заставляя героя перестать быть полным клоуном. Но если он претендует на хоть сколько-нибудь значимую роль в финале мультивселенной, главной шуткой фильма не может постоянно оставаться мысль о том, что истории про супергероев — это глупость, а весь проект Marvel — лишь затянувшийся корпоративный бред.

Самый популярный фильм Marvel за последние четыре года изо всех сил пытался убедить нас в том, что нам вообще не стоит смотреть фильмы Marvel. Но Райан Рейнольдс не может бесконечно крутить один и тот же раздутый скетч в стиле Saturday Night Live о том, какие глупые эти ваши супергеройские боевики, и делать вид, будто он снял настоящие кино.

Рано или поздно Дэдпулу придется перестать ухмыляться при виде апокалипсиса — и попробовать сделать хоть что-то, чтобы его остановить.

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