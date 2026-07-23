Конец эпохи фотошопа? Новая Qwen Image 3.0 от Alibaba верстает инфографику и газеты за один клик

Нейросеть Qwen Image 3.0 способна за один проход верстать сложные газетные полосы и сетки инфографики, а также четко прорисовывать текст размером до 10 пикселей.

Но есть подвох: разработчики не опубликовали бенчмарки и закрыли исходный код.

Во вторник команда разработчиков Qwen из компании Alibaba представила новую модель Qwen Image 3.0. И ее главное позиционирование никак не связано с тем, насколько «красивыми» получаются картинки. Ставка сделана на то, способна ли модель приносить реальную пользу в работе.

Большинство современных ИИ-генераторов изображений — таких как Reve, Nano Banana или Seedream — создаются с прицелом на превосходство в конкретных творческих нишах: креативности, фотореализме или возможностях редактирования. Qwen Image 3.0 идет принципиально другим путем.

— Qwen-Image-3.0 стремится не просто к «красивой картинке» — модель нацелена на «полезность», превращая генерацию изображений в реально применимый инструмент для повышения продуктивности, — заявили разработчики в официальном релизе.

Главным козырем новой модели от китайского техногиганта стала работа с так называемым «насыщенным контентом» (rich content). Контекстное окно Qwen Image 3.0 способно вмещать до 4500 токенов, что в 4,5 раза превышает лимиты предыдущего поколения. Напомним, что токен — это базовая единица текста, которую считывает нейросеть (примерно равна одному слову или его части). Таким образом, 4500 токенов — это несколько страниц подробных, детально расписанных инструкций.

Этого объема достаточно, чтобы в рамках одного-единственного промпта пошагово описать девять отдельных блоков инфографики и получить их на выходе в виде единого, готового к работе изображения.

«Все это изображение было сгенерировано Qwen-Image-3.0 за один проход (single pass), а не склеено из нескольких разных картинок», — поясняет Alibaba в своем блоге. На демонстрационном примере каждый отдельный блок содержит собственные уникальные графики, формулы, подписи и мелкий шрифт. Все это создано единовременно, без какого-либо последующего монтажа в графических редакторах. На сегодняшний день это единственная ИИ-модель, способная справиться с подобным объемом верстки без грубых ошибок.

Второй важный аспект — «достоверность деталей» (authentic details). По заверениям Alibaba, модель «поддерживает точный рендеринг текста размером всего до 10 пикселей, а также детально воспроизводит поры кожи и отдельные волоски на микроуровне». Десять пикселей — это размер сверхмелкого шрифта (такой обычно используют на вкладышах к лекарствам или в юридических сносках). Кроме того, модель без труда справляется с языком разметки LaTeX (системой, которую ученые используют для записи сложных математических формул), аккуратно перенося их на макеты академических статей.

Обычно во время тестов мы даем моделям описание из нескольких предложений и смотрим, как они с ним справляются. Модели Qwen Image 3.0, судя по блогу Alibaba, удалось успешно сгенерировать сложное изображение.

Результат действительно впечатляет, хотя его и нельзя назвать абсолютно безупречным.

Третий столп, на котором держится Qwen Image 3.0 — «глубокие знания о мире» (deep knowledge). Как утверждает команда разработки, модель «из коробки поддерживает генерацию текста на 12 языках, умеет имитировать популярные цифровые интерфейсы (веб-страницы, игры, стриминговые платформы) и опирается на обширную базу знаний». Более того, нейросеть подключена к интернету для получения актуальных данных в реальном времени. Это значит, что если вы попросите ее нарисовать инфографику с прогнозом погоды для конкретного города на определенную дату, модель выдаст реальные синоптические данные, а не придумает цифры из головы.

В качестве примера Alibaba показала снимок насекомого на листе: модель смогла сгенерировать точный и научно достоверный сопроводительный текст, основываясь исключительно на визуальном анализе картинки.

Этой новинкой Alibaba надеется привлечь дизайн-студии, контент-мейкеров, e-commerce платформы и сферу образования — всех тех, кому регулярно требуются большие объемы готового к публикации визуального контента.

Однако стоит сделать важную оговорку. В собственном тесте компании Qwen-Image-Bench (который оценивает качество, эстетику и реалистичность изображений среди 18 различных моделей) предыдущий флагман Qwen Image 2.0 Pro занял лишь пятое место. Лидером рейтинга тогда стала модель GPT Image 2 от OpenAI. Новый релиз, возможно, покажет себя лучше, но сейчас подтвердить это независимыми тестами невозможно: модель вышла без сравнительных таблиц, технического отчета и без возможности скачать ее веса.

Для сравнения: первая версия Qwen Image 1.0 вышла с открытыми весами под лицензией Apache 2.0 и детальным техническим отчетом в день релиза. В этот раз все иначе. В рамках новой закрытой ИИ-стратегии Alibaba пользователям приходится верить на слово тщательно отобранным примерам, которые компания решила опубликовать в своем блоге.

Опробовать API модели можно на сайте chat.qwen.ai. Информация о ценах на коммерческое использование пока не раскрывается.

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