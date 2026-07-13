Баранина и хлеб в цене - Такое кино
 

Баранина и хлеб в цене

13.07.2026, 10:49, Общество
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По официальным данным в среднестатистической Ярославской области в июне 2026 года стоимость минимального набора продуктов питания составила 7409 рублей — рост за год на 0,7 процента (в июне 2025 года — 7355 рублей).

За год больше всего выросли цены баранину (+37,1%), на «чёрный» хлеб (+26,8%) и карамель (+18,8%). Наиболее заметно подешевел «борщевой набор» (без свёклы и мясопродуктов): картофель (-22,8%), морковь (-18,3%), капуста (-16,0%) и лук репчатый (-13,0%).

Сводный рост потребительских цен в июне этого года к предыдущему месяцу составил 0,8 процента, в том числе продовольственные товары +1,2%, непродовольственные -0,1%, платные услуги +1%.

С начала года рост потребительских цен составил 4,8 процента, в том числе на продовольственные товары +2%, непродовольственные +2,7%, платные услуги населению +10,2%.

Отметим, это официальные данные. Фактическая стоимость товара в магазинах может заметно отличаться. Кроме этого, необходимо учитывать сокращение ассортимента, прежде всего в части качественной импортной продукции.

В то же время средний размер пенсий, назначенных пенсионерам, состоящим на учёте в отделении Фонда пенсионного и социального страхования РФ по Ярославской области, в I квартале 2026 года составил 25 963 рубля.

Также обратите внимание на нормы потребления в месяц по версии правительства РФ. А это: 150 граммов сметаны, 210 граммов сыра, 330 граммов свинины, 150 граммов огурцов, 420 граммов риса и 500 граммов макарон…
 

Продукты питания, входящие в минимальный набор

Норма потребления в год

Норма потребления в месяц

Средняя цена единицы товара, рублей

Стоимость продуктов в расчете на одного человека в июне 2025 года, рублей

Стоимость продуктов в расчете на одного человека в июне 2026 года, рублей

Изменение стоимости за год

Говядина (кроме бескостного мяса), кг

15

1,25

762,56

886,06

953,20

7,6%

Свинина (кроме бескостного мяса), кг

4

0,33

367,82

118,59

122,61

3,4%

Куры охлажденные и мороженые, кг

14

1,17

224,48

247,89

261,89

5,6%

Баранина (кроме бескостного мяса), кг

1,8

0,15

1155,95

126,46

173,39

37,1%

Рыба мороженая неразделанная, кг

14

1,17

243,47

277,76

284,05

2,3%

Сельдь соленая, кг

0,7

0,06

376,30

23,12

21,95

-5,1%

Масло сливочное, кг

1,8

0,15

993,62

164,05

149,04

-9,1%

Масло подсолнечное, кг

7

0,58

145,18

83,64

84,69

1,3%

Маргарин, кг

6

0,5

271,11

134,16

135,56

1,0%

Сметана, кг

1,8

0,15

359,16

52,03

53,87

3,5%

Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности, л

110

9,17

82,36

704,09

754,97

7,2%

Творог нежирный, кг

10

0,83

427,11

338,99

355,93

5,0%

Сыры сычужные твердые и мягкие, кг

2,5

0,21

914,55

194,2

190,53

-1,9%

Яйца куриные, 10 шт,

18

1,5

95,68

133,55

143,52

7,5%

Сахар-песок, кг

20

1,67

67,87

112,15

113,12

0,9%

Печенье, кг

0,7

0,06

302,75

17,53

17,66

0,7%

Карамель, кг

0,7

0,06

378,89

18,6

22,10

18,8%

Чай черный байховый, кг

0,5

0,04

1488,56

64,07

62,02

-3,2%

Соль поваренная пищевая, кг

3,65

0,3

20,97

6,15

6,38

3,7%

Сухие приправы, специи, кг

0,73

0,06

2590,37

135,76

157,58

16,1%

Мука пшеничная, кг

20

1,67

52,56

85,92

87,60

2,0%

Хлеб ржаной, ржано-пшеничный, кг

115

9,58

82,16

621,19

787,37

26,8%

Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки, кг

75

6,25

111,99

659,75

699,94

6,1%

Рис шлифованный, кг

5

0,42

104,63

48,21

43,60

-9,6%

Пшено, кг

6

0,5

54,23

26,7

27,12

1,6%

Горох и фасоль, кг

7,3

0,61

57,77

37,71

35,14

-6,8%

Вермишель, кг

6

0,5

105,52

54,96

52,76

-4,0%

Картофель, кг

150

12,5

68,63

1111,38

857,88

-22,8%

Капуста белокочанная свежая, кг

35

2,92

58,71

203,82

171,24

-16,0%

Лук репчатый, кг

20

1,67

66,61

127,67

111,02

-13,0%

Морковь, кг

35

2,92

63,62

227,15

185,56

-18,3%

Огурцы свежие, кг

1,8

0,15

156,12

22,32

23,42

4,9%

Яблоки, кг

18,6

1,55

169,45

289,63

262,65

-9,3%

Стоимость набора, в расчете на месяц

7355,27

7409,33

0,7%

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