Баранина и хлеб в цене
13.07.2026, 10:49, Общество
Теги: Безработица, Бизнес, Война, Работа
По официальным данным в среднестатистической Ярославской области в июне 2026 года стоимость минимального набора продуктов питания составила 7409 рублей — рост за год на 0,7 процента (в июне 2025 года — 7355 рублей).
За год больше всего выросли цены баранину (+37,1%), на «чёрный» хлеб (+26,8%) и карамель (+18,8%). Наиболее заметно подешевел «борщевой набор» (без свёклы и мясопродуктов): картофель (-22,8%), морковь (-18,3%), капуста (-16,0%) и лук репчатый (-13,0%).
Сводный рост потребительских цен в июне этого года к предыдущему месяцу составил 0,8 процента, в том числе продовольственные товары +1,2%, непродовольственные -0,1%, платные услуги +1%.
С начала года рост потребительских цен составил 4,8 процента, в том числе на продовольственные товары +2%, непродовольственные +2,7%, платные услуги населению +10,2%.
Отметим, это официальные данные. Фактическая стоимость товара в магазинах может заметно отличаться. Кроме этого, необходимо учитывать сокращение ассортимента, прежде всего в части качественной импортной продукции.
В то же время средний размер пенсий, назначенных пенсионерам, состоящим на учёте в отделении Фонда пенсионного и социального страхования РФ по Ярославской области, в I квартале 2026 года составил 25 963 рубля.
Также обратите внимание на нормы потребления в месяц по версии правительства РФ. А это: 150 граммов сметаны, 210 граммов сыра, 330 граммов свинины, 150 граммов огурцов, 420 граммов риса и 500 граммов макарон…
|
Продукты питания, входящие в минимальный набор
|
Норма потребления в год
|
Норма потребления в месяц
|
Средняя цена единицы товара, рублей
|
Стоимость продуктов в расчете на одного человека в июне 2025 года, рублей
|
Стоимость продуктов в расчете на одного человека в июне 2026 года, рублей
|
Изменение стоимости за год
|
Говядина (кроме бескостного мяса), кг
|
15
|
1,25
|
762,56
|
886,06
|
953,20
|
7,6%
|
Свинина (кроме бескостного мяса), кг
|
4
|
0,33
|
367,82
|
118,59
|
122,61
|
3,4%
|
Куры охлажденные и мороженые, кг
|
14
|
1,17
|
224,48
|
247,89
|
261,89
|
5,6%
|
Баранина (кроме бескостного мяса), кг
|
1,8
|
0,15
|
1155,95
|
126,46
|
173,39
|
37,1%
|
Рыба мороженая неразделанная, кг
|
14
|
1,17
|
243,47
|
277,76
|
284,05
|
2,3%
|
Сельдь соленая, кг
|
0,7
|
0,06
|
376,30
|
23,12
|
21,95
|
-5,1%
|
Масло сливочное, кг
|
1,8
|
0,15
|
993,62
|
164,05
|
149,04
|
-9,1%
|
Масло подсолнечное, кг
|
7
|
0,58
|
145,18
|
83,64
|
84,69
|
1,3%
|
Маргарин, кг
|
6
|
0,5
|
271,11
|
134,16
|
135,56
|
1,0%
|
Сметана, кг
|
1,8
|
0,15
|
359,16
|
52,03
|
53,87
|
3,5%
|
Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности, л
|
110
|
9,17
|
82,36
|
704,09
|
754,97
|
7,2%
|
Творог нежирный, кг
|
10
|
0,83
|
427,11
|
338,99
|
355,93
|
5,0%
|
Сыры сычужные твердые и мягкие, кг
|
2,5
|
0,21
|
914,55
|
194,2
|
190,53
|
-1,9%
|
Яйца куриные, 10 шт,
|
18
|
1,5
|
95,68
|
133,55
|
143,52
|
7,5%
|
Сахар-песок, кг
|
20
|
1,67
|
67,87
|
112,15
|
113,12
|
0,9%
|
Печенье, кг
|
0,7
|
0,06
|
302,75
|
17,53
|
17,66
|
0,7%
|
Карамель, кг
|
0,7
|
0,06
|
378,89
|
18,6
|
22,10
|
18,8%
|
Чай черный байховый, кг
|
0,5
|
0,04
|
1488,56
|
64,07
|
62,02
|
-3,2%
|
Соль поваренная пищевая, кг
|
3,65
|
0,3
|
20,97
|
6,15
|
6,38
|
3,7%
|
Сухие приправы, специи, кг
|
0,73
|
0,06
|
2590,37
|
135,76
|
157,58
|
16,1%
|
Мука пшеничная, кг
|
20
|
1,67
|
52,56
|
85,92
|
87,60
|
2,0%
|
Хлеб ржаной, ржано-пшеничный, кг
|
115
|
9,58
|
82,16
|
621,19
|
787,37
|
26,8%
|
Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки, кг
|
75
|
6,25
|
111,99
|
659,75
|
699,94
|
6,1%
|
Рис шлифованный, кг
|
5
|
0,42
|
104,63
|
48,21
|
43,60
|
-9,6%
|
Пшено, кг
|
6
|
0,5
|
54,23
|
26,7
|
27,12
|
1,6%
|
Горох и фасоль, кг
|
7,3
|
0,61
|
57,77
|
37,71
|
35,14
|
-6,8%
|
Вермишель, кг
|
6
|
0,5
|
105,52
|
54,96
|
52,76
|
-4,0%
|
Картофель, кг
|
150
|
12,5
|
68,63
|
1111,38
|
857,88
|
-22,8%
|
Капуста белокочанная свежая, кг
|
35
|
2,92
|
58,71
|
203,82
|
171,24
|
-16,0%
|
Лук репчатый, кг
|
20
|
1,67
|
66,61
|
127,67
|
111,02
|
-13,0%
|
Морковь, кг
|
35
|
2,92
|
63,62
|
227,15
|
185,56
|
-18,3%
|
Огурцы свежие, кг
|
1,8
|
0,15
|
156,12
|
22,32
|
23,42
|
4,9%
|
Яблоки, кг
|
18,6
|
1,55
|
169,45
|
289,63
|
262,65
|
-9,3%
|
Стоимость набора, в расчете на месяц
|
7355,27
|
7409,33
|
0,7%