Баранина и хлеб в цене

По официальным данным в среднестатистической Ярославской области в июне 2026 года стоимость минимального набора продуктов питания составила 7409 рублей — рост за год на 0,7 процента (в июне 2025 года — 7355 рублей).

За год больше всего выросли цены баранину (+37,1%), на «чёрный» хлеб (+26,8%) и карамель (+18,8%). Наиболее заметно подешевел «борщевой набор» (без свёклы и мясопродуктов): картофель (-22,8%), морковь (-18,3%), капуста (-16,0%) и лук репчатый (-13,0%).

Сводный рост потребительских цен в июне этого года к предыдущему месяцу составил 0,8 процента, в том числе продовольственные товары +1,2%, непродовольственные -0,1%, платные услуги +1%.

С начала года рост потребительских цен составил 4,8 процента, в том числе на продовольственные товары +2%, непродовольственные +2,7%, платные услуги населению +10,2%.

Отметим, это официальные данные. Фактическая стоимость товара в магазинах может заметно отличаться. Кроме этого, необходимо учитывать сокращение ассортимента, прежде всего в части качественной импортной продукции.

В то же время средний размер пенсий, назначенных пенсионерам, состоящим на учёте в отделении Фонда пенсионного и социального страхования РФ по Ярославской области, в I квартале 2026 года составил 25 963 рубля.

Также обратите внимание на нормы потребления в месяц по версии правительства РФ. А это: 150 граммов сметаны, 210 граммов сыра, 330 граммов свинины, 150 граммов огурцов, 420 граммов риса и 500 граммов макарон…

