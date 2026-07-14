Культурный код ИИ: почему Claude на русском требует пруфы, а на арабском — вежливо соглашается
14.07.2026, 4:47, Технологии
Теги: Бизнес, Образование, Работа
Новое исследование компании Anthropic показало, что нейросеть Claude демонстрирует разные ценности в зависимости от выбранной языковой модели и используемого языка.
ИИ-помощник Claude ведет себя неодинаково от беседы к беседе. Согласно результатам исследования, опубликованным технологическим гигантом Anthropic, поведение и выражаемые ценности ассистента напрямую зависят как от конкретной версии модели, так и от языка общения.
В своем отчете исследователи Anthropic проанализировали 309 815 анонимизированных диалогов пользователей с Claude. Для анализа отбирались субъективные задачи — например, запросы на получение совета или содержательной обратной связи. Специалисты компании обобщили более 3300 выявленных паттернов поведения в четыре основные шкалы: «уступчивость — осторожность», «теплота — строгость», «глубина — лаконичность» и «искренность — исполнительность». Эти параметры наглядно описывают, как меняются ответы Claude в различных ситуациях.
— Чтобы оценивать именно те ценности, которые выражает сама Claude, а не списывать различия на особенности пользовательских запросов, мы ввели строгий контроль по типу задачи, теме обсуждения и ценностям, которые изначально транслировал сам пользователь, — пояснили исследователи.
Как выяснилось, каждая версия Claude обладает уникальным «поведенческим профилем».
Так, модель Sonnet 4.6 делает упор на теплоту, уступчивость и лаконичность: она часто соглашается с пользователем, подбадривает его и охотно шутит. В то же время Opus 4.7 демонстрирует строгость, осторожность, искренность и глубину: эта модель чаще подвергает сомнению утверждения собеседника, подробно объясняет свою логику, указывает на возможные риски и прямо заявляет о границах собственной компетентности. Предыдущая версия, Opus 4.6, оказалась более лаконичной и ориентированной на быстрое решение задач, хотя и сохранила присущую линейке Opus строгость в сравнении с Sonnet.
— Эти выводы полностью совпадают с тем, как модели воспринимаются внутри Anthropic и в интернет-сообществе. Пользователи веб-версии Claude.ai уже давно замечали, что Opus 4.7 гораздо чаще других версий перестраховывается и уклоняется от однозначных ответов, — отмечают авторы отчета.
Кроме того, характер Claude разительно меняется в зависимости от языка общения.
На арабском языке ответы нейросети оказались наиболее уважительными и уступчивыми, в то время как на английском модель вела себя гораздо осторожнее. Самой теплой и дружелюбной Claude оказалась в диалогах на хинди и арабском — там она чаще использует вежливые обороты, шутит и выражает поддержку. При этом на английском и русском языках модель общается максимально строго: она регулярно ставит под сомнение гипотезы пользователя, исправляет мелкие неточности в его запросах и требует предоставить доказательства.
Англоязычные ответы также отличаются наибольшей детализацией и глубиной объяснений, тогда как ответы на арабском обычно гораздо лаконичнее. Самой искренней Claude оказалась при общении на нидерландском языке — здесь она охотнее всего признает свои ошибки и указывает на неопределенность в данных. Индонезийская же версия модели проявила себя как самая исполнительная, ориентированная исключительно на сухое выполнение инструкций пользователя.
В Anthropic подчеркивают: результаты исследования не означают, что у Claude есть собственные убеждения или личность. В компании пока не знают, какими именно техническими причинами обусловлены эти поведенческие различия (и полезны ли они для конечного пользователя), но верят, что разработанная ими методология поможет эффективнее тестировать будущие модели и вовремя выявлять нежелательные изменения в их «поведении».
Эта работа дополнила серию исследований Anthropic, направленных на изучение «внутреннего мира» Claude.
Так, в октябре прошлого года компания сообщила, что ее модели начали демонстрировать ранние признаки так называемого «функционального интроспективного самосознания» — способности распознавать и описывать особенности собственных внутренних процессов вычислений. А в апреле Anthropic опубликовала работу, в которой описала внутренние «векторы эмоций», влияющие на поведение Claude, при этом отдельно подчеркнув, что данные механизмы не являются доказательством наличия у ИИ чувств или сознания.
Примечания:
- Модели Sonnet vs. Opus: Продуктовая линейка Anthropic делится на три уровня: Haiku (самая быстрая и простая), Sonnet (сбалансированная, «рабочая лошадка») и Opus (самая большая, умная и дорогая). Тот факт, что Opus ведет себя более «строго» и «осторожно», объясняется ее мощностью: она способна просчитывать больше рисков и выдавать глубокий аналитический материал.
- «Искренность — исполнительность» (Candor vs. execution): Очень интересный параметр. Модель с высоким показателем candor (искренность/прямота) честно скажет: «Я не уверена в этом ответе, так как данные противоречивы». Модель с упором на execution (исполнительность) просто выдаст наиболее вероятный вариант решения, замаскировав свои сомнения, чтобы угодить пользователю.
- Почему язык меняет поведение? Нейросети обучаются на гигантских массивах текстов из интернета. Язык определяет культурный контекст. Русскоязычный и англоязычный сегменты сети (научные статьи, Википедия, форумы) исторически более склонны к фактчекингу, спорам и требованию пруфов (доказательств). Арабская и индийская культуры общения в текстах более вежливы, метафоричны и ориентированы на статус собеседника. Claude просто перенимает эти социокультурные особенности вместе с языком.
- Emotion vectors («векторы эмоций»): Специфический термин из области интерпретируемости ИИ (AI interpretability), обозначающий внутренние численные представления в нейросети, коррелирующие с определённым эмоциональным тоном или стилем ответа; важно, что сама Anthropic подчёркивает — речь идёт о технических паттернах в архитектуре модели, а не о подлинных эмоциональных переживаниях.
- Functional introspective awareness («функциональная интроспективная осознанность»): Термин, введённый самой Anthropic для описания способности модели в определённой степени «отслеживать» и описывать собственные внутренние вычислительные процессы; компания намеренно использует осторожную формулировку «функциональная», чтобы избежать неоднозначных трактовок о наличии у ИИ настоящего самосознания.
- Подобные исследования Anthropic вписываются в более широкое направление работы компании по так называемой интерпретируемости ИИ (AI interpretability) — попыткам понять, как именно «думают» большие языковые модели изнутри, а не только оценивать их по конечным результатам работы. Это направление считается особенно важным для вопросов безопасности и предсказуемости поведения ИИ-систем.
- Различия в поведении модели в зависимости от языка общения (в данном случае — между арабским, английским, хинди, русским, нидерландским и индонезийским) могут быть связаны с особенностями обучающих данных для каждого языка, культурными нормами общения, отражёнными в этих данных, а также техническими артефактами перевода и токенизации — сама Anthropic пока не даёт окончательного объяснения причин.