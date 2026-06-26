Давайте совершим чудо! Малыши из «Верности» ищут семью

Благотворительная организация «Верность» уже много лет занимается спасением животных, оказавшихся на улице. Причина их бед, как правило, одна — людское равнодушие.

Наши сотрудники ежедневно сталкиваются с тяжелыми историями: кого-то вывезли за город и оставили выживать на холоде, а кого-то просто подкинули прямо к воротам центра.

Такие поступки невозможно оправдать. Поэтому «Верность» уделяет огромное внимание просвещению: мы рассказываем о гуманном отношении к животным и учим людей заботиться о тех, кто нуждается в помощи, но не может об этом попросить.

Вот лишь несколько наших подопечных. Эти хвостики попали к нам совсем несмышлеными, почти слепыми крохами. Так и не узнав материнской ласки, они выросли в приюте. Знакомьтесь:

Гай Этот мальчик — настоящий герой, хотя сам даже не догадывается об этом. Он попал к нам беззащитным малышом, не умеющим ничего, кроме как верить в чудо. Сегодня Гай — воплощение жизнелюбия. Он обожает людей, виляет хвостом при любом появлении человека, любит играть с мячиком и исследовать мир.

Грэм Весёлый и игривый, он никогда не даст вам заскучать. Грэм обожает приносить игрушки, носиться по двору и тут же падать на спинку, требуя почесать животик. Очень контактный парень: всегда бежит к человеку первым, заглядывает в глаза и как будто спрашивает: «Ну что, поиграем?». А после активных забегов обязательно заберётся к вам на колени, чтобы сладко поспать.

Виктор Весёлый проказник, который уже понял, что игрушки — это здорово, и теперь готов посвящать этому весь день. Он не сидит на месте ни минуты! Его интересует абсолютно всё вокруг. Нередко, увидев что-то новое, Виктор замирает с видом великого первооткрывателя, который очень гордится своей находкой.

Софья Софья — это нежность, которую нужно беречь. Ей нужны самые надёжные и заботливые руки, ведь малышка ещё только учится доверять. Но когда она привыкнет к вам, то станет самым преданным другом. Будет тихо лежать рядом, смотреть доверчивыми глазками и ждать, когда её погладят.

Катрин Нежная, ранимая, но очень добрая девочка. Она только учится не бояться и очень надеется найти семью, где не нужно будет защищаться, где будут только любовь и безопасность. Ей нужно время и терпение. Но поверьте, это того стоит: в ней столько скрытой нежности и благодарности! Когда она раскроется, вы не поверите своему счастью.

Лесёна Очень осторожная и пугливая девочка, которая только привыкает к новой жизни. Ей нужны терпеливые люди, которые научат её верить в добро. Если дать Лесёне шанс, она станет самым верным другом — робким, но безгранично любящим.

🙏 Все эти малыши сейчас находятся под опекой «Верности». Каждый из них заслуживает стать домашним. Присмотритесь к ним — быть может, это именно тот верный друг, которого вы так давно искали?

Узнать больше о деятельности благотворительной организации «Верность» и познакомиться с другими нашими подопечными можно в группе ВКонтакте: vk.com/spasibozavernost .