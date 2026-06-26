Давайте совершим чудо! Малыши из «Верности» ищут семью - Такое кино
 

Давайте совершим чудо! Малыши из «Верности» ищут семью

26.06.2026, 13:22, Общество
Теги: ,

Благотворительная организация «Верность» уже много лет занимается спасением животных, оказавшихся на улице. Причина их бед, как правило, одна — людское равнодушие.

Наши сотрудники ежедневно сталкиваются с тяжелыми историями: кого-то вывезли за город и оставили выживать на холоде, а кого-то просто подкинули прямо к воротам центра.

Такие поступки невозможно оправдать. Поэтому «Верность» уделяет огромное внимание просвещению: мы рассказываем о гуманном отношении к животным и учим людей заботиться о тех, кто нуждается в помощи, но не может об этом попросить.

Вот лишь несколько наших подопечных. Эти хвостики попали к нам совсем несмышлеными, почти слепыми крохами. Так и не узнав материнской ласки, они выросли в приюте. Знакомьтесь:

Гай

Этот мальчик — настоящий герой, хотя сам даже не догадывается об этом. Он попал к нам беззащитным малышом, не умеющим ничего, кроме как верить в чудо. Сегодня Гай — воплощение жизнелюбия. Он обожает людей, виляет хвостом при любом появлении человека, любит играть с мячиком и исследовать мир.
Грэм

Весёлый и игривый, он никогда не даст вам заскучать. Грэм обожает приносить игрушки, носиться по двору и тут же падать на спинку, требуя почесать животик. Очень контактный парень: всегда бежит к человеку первым, заглядывает в глаза и как будто спрашивает: «Ну что, поиграем?». А после активных забегов обязательно заберётся к вам на колени, чтобы сладко поспать.
Виктор

Весёлый проказник, который уже понял, что игрушки — это здорово, и теперь готов посвящать этому весь день. Он не сидит на месте ни минуты! Его интересует абсолютно всё вокруг. Нередко, увидев что-то новое, Виктор замирает с видом великого первооткрывателя, который очень гордится своей находкой.
Софья

Софья — это нежность, которую нужно беречь. Ей нужны самые надёжные и заботливые руки, ведь малышка ещё только учится доверять. Но когда она привыкнет к вам, то станет самым преданным другом. Будет тихо лежать рядом, смотреть доверчивыми глазками и ждать, когда её погладят.
Катрин

Нежная, ранимая, но очень добрая девочка. Она только учится не бояться и очень надеется найти семью, где не нужно будет защищаться, где будут только любовь и безопасность. Ей нужно время и терпение. Но поверьте, это того стоит: в ней столько скрытой нежности и благодарности! Когда она раскроется, вы не поверите своему счастью.
Лесёна

Очень осторожная и пугливая девочка, которая только привыкает к новой жизни. Ей нужны терпеливые люди, которые научат её верить в добро. Если дать Лесёне шанс, она станет самым верным другом — робким, но безгранично любящим.

🙏 Все эти малыши сейчас находятся под опекой «Верности». Каждый из них заслуживает стать домашним. Присмотритесь к ним — быть может, это именно тот верный друг, которого вы так давно искали?

Узнать больше о деятельности благотворительной организации «Верность» и познакомиться с другими нашими подопечными можно в группе ВКонтакте: vk.com/spasibozavernost.

Помочь можно по ссылке https://spasibozavernost.ru/help.


Смотреть комментарии → Комментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

РЕКОМЕНДУЕМ

22.06 / Угроза национального масштаба — спецслужбы призвали бизнес готовиться к атакам нейросетей»

20.06 / Цифровая колония США… Как вирусный прогноз о крахе Европы заставил политиков ЕС поверить в ИИ-апокалипсис

13.06 / Эпоха триллионеров — SpaceX совершила крупнейший в истории дебют на бирже, сделав Илона Маска богатейшим человеком планеты

11.06 / Картошка и капуста подешевели в два раза

11.06 / Глава Anthropic предупреждает об опасной мощи ИИ — и тут же выпускает новую сверхмощную модель

09.06 / OpenAI готовится «убить» созданного ею чат-бота, чтобы превратить его в суперприложение

08.06 / Обзор Claude Opus 4.8: стал лучше в том, что умел, и хуже в том, что не умел

06.06 / От «Эйфории» до «У Марго проблемы с деньгами»: вебкам стал новой любимой профессией на телевидении

05.06 / Вполне возможно, что SpaceX ждет грандиозный крах

05.06 / Эпоха сингулярности: ИИ начинает создавать сам себя, пока человечество приближается к AGI

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: rybinskonline@gmail.com

Поддержать проект:
PayPal — paypal.me/takoekino
Tether Wallet — yuri76@tether.me
WebMoney — Z399334682366

18+ © Такое кино: Самое интересное о культуре, технологиях, бизнесе и политике