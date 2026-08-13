Баранина и хлеб ставят рекорды
13.08.2026, 9:34, Общество
Теги: Безработица, Бизнес, Война, Работа
По официальным данным в среднестатистической Ярославской области в июле 2026 года стоимость минимального набора продуктов питания составила 7514 рублей — рост за год на 8,7 процента (в июле 2025 года — 6914 рублей).
За год больше всего выросли цены баранину (+37,1%) и «чёрный» хлеб (+33,3%). Наиболее заметно подешевел рис (-11,1%).
Сводный рост потребительских цен в июне этого года к предыдущему месяцу составил 0,1 процента, в том числе продовольственные товары +0,7%, непродовольственные — 0%, платные услуги -0,5%.
С начала года потребительские цены выросли на 4,9 процента.
Отметим, это официальные данные. Фактическая стоимость товара в магазинах может заметно отличаться. Кроме этого, необходимо учитывать сокращение ассортимента, прежде всего в части качественной импортной продукции.
В то же время средний размер пенсий, назначенных пенсионерам, состоящим на учёте в отделении Фонда пенсионного и социального страхования РФ по Ярославской области, в I квартале 2026 года составил всего 25 963 рубля.
Кстати, с начала 2025 года данные о численности населения засекречены. Однако из ранее опубликованной статистики можно уверено предположить, что смертность в Ярославской области превышает рождаемость в 2,5 раза.
Также обратите внимание на нормы потребления в месяц по версии правительства РФ. А это: 150 граммов сметаны, 210 граммов сыра, 330 граммов свинины, 150 граммов огурцов, 420 граммов риса и 500 граммов макарон…
|
Продукты питания, входящие в минимальный набор
|
Норма потребления в год
|
Норма потребления в месяц
|
Средняя цена единицы товара, рублей
|
Стоимость продуктов в расчете на одного человека в июле 2025 года, рублей
|
Стоимость продуктов в расчете на одного человека в июле 2026 года, рублей
|
Изменение стоимости за год
|
Говядина (кроме бескостного мяса), кг
|
15
|
1,25
|
760,79
|
902,21
|
950,99
|
5,4%
|
Свинина (кроме бескостного мяса), кг
|
4
|
0,33
|
373,26
|
118,96
|
124,42
|
4,6%
|
Куры охлажденные и мороженые, кг
|
14
|
1,17
|
242,15
|
241,52
|
282,51
|
17,0%
|
Баранина (кроме бескостного мяса), кг
|
1,8
|
0,15
|
1155,95
|
126,46
|
173,39
|
37,1%
|
Рыба мороженая неразделанная, кг
|
14
|
1,17
|
247,65
|
276,75
|
288,93
|
4,4%
|
Сельдь соленая, кг
|
0,7
|
0,06
|
376,57
|
21,48
|
21,97
|
2,3%
|
Масло сливочное, кг
|
1,8
|
0,15
|
945,62
|
156,42
|
141,84
|
-9,3%
|
Масло подсолнечное, кг
|
7
|
0,58
|
148,78
|
82,41
|
86,79
|
5,3%
|
Маргарин, кг
|
6
|
0,5
|
272,51
|
134,09
|
136,26
|
1,6%
|
Сметана, кг
|
1,8
|
0,15
|
360,30
|
51,78
|
54,05
|
4,4%
|
Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности, л
|
110
|
9,17
|
83,08
|
711,15
|
761,57
|
7,1%
|
Творог нежирный, кг
|
10
|
0,83
|
418,94
|
342,25
|
349,12
|
2,0%
|
Сыры сычужные твердые и мягкие, кг
|
2,5
|
0,21
|
894,57
|
187,23
|
186,37
|
-0,5%
|
Яйца куриные, 10 шт,
|
18
|
1,5
|
94,96
|
122,81
|
142,44
|
16,0%
|
Сахар-песок, кг
|
20
|
1,67
|
75,25
|
107,12
|
125,42
|
17,1%
|
Печенье, кг
|
0,7
|
0,06
|
318,74
|
18,29
|
18,59
|
1,6%
|
Карамель, кг
|
0,7
|
0,06
|
369,67
|
19,45
|
21,56
|
10,8%
|
Чай черный байховый, кг
|
0,5
|
0,04
|
1514,02
|
63,67
|
63,08
|
-0,9%
|
Соль поваренная пищевая, кг
|
3,65
|
0,3
|
21,13
|
6,44
|
6,43
|
-0,2%
|
Сухие приправы, специи, кг
|
0,73
|
0,06
|
2542,59
|
134,11
|
154,67
|
15,3%
|
Мука пшеничная, кг
|
20
|
1,67
|
52,67
|
87,05
|
87,78
|
0,8%
|
Хлеб ржаной, ржано-пшеничный, кг
|
115
|
9,58
|
85,08
|
611,7
|
815,35
|
33,3%
|
Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки, кг
|
75
|
6,25
|
115,55
|
673,44
|
722,19
|
7,2%
|
Рис шлифованный, кг
|
5
|
0,42
|
103,72
|
48,9
|
43,22
|
-11,6%
|
Пшено, кг
|
6
|
0,5
|
53,32
|
26,3
|
26,66
|
1,4%
|
Горох и фасоль, кг
|
7,3
|
0,61
|
59,36
|
37,41
|
36,11
|
-3,5%
|
Вермишель, кг
|
6
|
0,5
|
105,01
|
52,36
|
52,51
|
0,3%
|
Картофель, кг
|
150
|
12,5
|
70,40
|
787,5
|
880,00
|
11,7%
|
Капуста белокочанная свежая, кг
|
35
|
2,92
|
56,77
|
140,58
|
165,58
|
17,8%
|
Лук репчатый, кг
|
20
|
1,67
|
66,98
|
103,92
|
111,63
|
7,4%
|
Морковь, кг
|
35
|
2,92
|
66,27
|
209,68
|
193,29
|
-7,8%
|
Огурцы свежие, кг
|
1,8
|
0,15
|
126,35
|
17,36
|
18,95
|
9,2%
|
Яблоки, кг
|
18,6
|
1,55
|
174,67
|
293,23
|
270,74
|
-7,7%
|
Стоимость набора, в расчете на месяц
|
6914,03
|
7514,39
|
8,7%