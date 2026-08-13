Баранина и хлеб ставят рекорды - Такое кино
 

Баранина и хлеб ставят рекорды

13.08.2026, 9:34, Общество
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По официальным данным в среднестатистической Ярославской области в июле 2026 года стоимость минимального набора продуктов питания составила 7514 рублей — рост за год на 8,7 процента (в июле 2025 года — 6914 рублей).

За год больше всего выросли цены баранину (+37,1%) и «чёрный» хлеб (+33,3%). Наиболее заметно подешевел рис (-11,1%).

Сводный рост потребительских цен в июне этого года к предыдущему месяцу составил 0,1 процента, в том числе продовольственные товары +0,7%, непродовольственные — 0%, платные услуги -0,5%.

С начала года потребительские цены выросли на 4,9 процента.

Отметим, это официальные данные. Фактическая стоимость товара в магазинах может заметно отличаться. Кроме этого, необходимо учитывать сокращение ассортимента, прежде всего в части качественной импортной продукции.

В то же время средний размер пенсий, назначенных пенсионерам, состоящим на учёте в отделении Фонда пенсионного и социального страхования РФ по Ярославской области, в I квартале 2026 года составил всего 25 963 рубля.

Кстати, с начала 2025 года данные о численности населения засекречены. Однако из ранее опубликованной статистики можно уверено предположить, что смертность в Ярославской области превышает рождаемость в 2,5 раза.

Также обратите внимание на нормы потребления в месяц по версии правительства РФ. А это: 150 граммов сметаны, 210 граммов сыра, 330 граммов свинины, 150 граммов огурцов, 420 граммов риса и 500 граммов макарон…
 

Продукты питания, входящие в минимальный набор

Норма потребления в год

Норма потребления в месяц

Средняя цена единицы товара, рублей

Стоимость продуктов в расчете на одного человека в июле 2025 года, рублей

Стоимость продуктов в расчете на одного человека в июле 2026 года, рублей

Изменение стоимости за год

Говядина (кроме бескостного мяса), кг

15

1,25

760,79

902,21

950,99

5,4%

Свинина (кроме бескостного мяса), кг

4

0,33

373,26

118,96

124,42

4,6%

Куры охлажденные и мороженые, кг

14

1,17

242,15

241,52

282,51

17,0%

Баранина (кроме бескостного мяса), кг

1,8

0,15

1155,95

126,46

173,39

37,1%

Рыба мороженая неразделанная, кг

14

1,17

247,65

276,75

288,93

4,4%

Сельдь соленая, кг

0,7

0,06

376,57

21,48

21,97

2,3%

Масло сливочное, кг

1,8

0,15

945,62

156,42

141,84

-9,3%

Масло подсолнечное, кг

7

0,58

148,78

82,41

86,79

5,3%

Маргарин, кг

6

0,5

272,51

134,09

136,26

1,6%

Сметана, кг

1,8

0,15

360,30

51,78

54,05

4,4%

Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности, л

110

9,17

83,08

711,15

761,57

7,1%

Творог нежирный, кг

10

0,83

418,94

342,25

349,12

2,0%

Сыры сычужные твердые и мягкие, кг

2,5

0,21

894,57

187,23

186,37

-0,5%

Яйца куриные, 10 шт,

18

1,5

94,96

122,81

142,44

16,0%

Сахар-песок, кг

20

1,67

75,25

107,12

125,42

17,1%

Печенье, кг

0,7

0,06

318,74

18,29

18,59

1,6%

Карамель, кг

0,7

0,06

369,67

19,45

21,56

10,8%

Чай черный байховый, кг

0,5

0,04

1514,02

63,67

63,08

-0,9%

Соль поваренная пищевая, кг

3,65

0,3

21,13

6,44

6,43

-0,2%

Сухие приправы, специи, кг

0,73

0,06

2542,59

134,11

154,67

15,3%

Мука пшеничная, кг

20

1,67

52,67

87,05

87,78

0,8%

Хлеб ржаной, ржано-пшеничный, кг

115

9,58

85,08

611,7

815,35

33,3%

Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки, кг

75

6,25

115,55

673,44

722,19

7,2%

Рис шлифованный, кг

5

0,42

103,72

48,9

43,22

-11,6%

Пшено, кг

6

0,5

53,32

26,3

26,66

1,4%

Горох и фасоль, кг

7,3

0,61

59,36

37,41

36,11

-3,5%

Вермишель, кг

6

0,5

105,01

52,36

52,51

0,3%

Картофель, кг

150

12,5

70,40

787,5

880,00

11,7%

Капуста белокочанная свежая, кг

35

2,92

56,77

140,58

165,58

17,8%

Лук репчатый, кг

20

1,67

66,98

103,92

111,63

7,4%

Морковь, кг

35

2,92

66,27

209,68

193,29

-7,8%

Огурцы свежие, кг

1,8

0,15

126,35

17,36

18,95

9,2%

Яблоки, кг

18,6

1,55

174,67

293,23

270,74

-7,7%

Стоимость набора, в расчете на месяц

6914,03

7514,39

8,7%

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