Баранина и хлеб ставят рекорды

По официальным данным в среднестатистической Ярославской области в июле 2026 года стоимость минимального набора продуктов питания составила 7514 рублей — рост за год на 8,7 процента (в июле 2025 года — 6914 рублей).

За год больше всего выросли цены баранину (+37,1%) и «чёрный» хлеб (+33,3%). Наиболее заметно подешевел рис (-11,1%).

Сводный рост потребительских цен в июне этого года к предыдущему месяцу составил 0,1 процента, в том числе продовольственные товары +0,7%, непродовольственные — 0%, платные услуги -0,5%.

С начала года потребительские цены выросли на 4,9 процента.

Отметим, это официальные данные. Фактическая стоимость товара в магазинах может заметно отличаться. Кроме этого, необходимо учитывать сокращение ассортимента, прежде всего в части качественной импортной продукции.

В то же время средний размер пенсий, назначенных пенсионерам, состоящим на учёте в отделении Фонда пенсионного и социального страхования РФ по Ярославской области, в I квартале 2026 года составил всего 25 963 рубля.

Кстати, с начала 2025 года данные о численности населения засекречены. Однако из ранее опубликованной статистики можно уверено предположить, что смертность в Ярославской области превышает рождаемость в 2,5 раза.

Также обратите внимание на нормы потребления в месяц по версии правительства РФ. А это: 150 граммов сметаны, 210 граммов сыра, 330 граммов свинины, 150 граммов огурцов, 420 граммов риса и 500 граммов макарон…

