«Аватар» без Кэмерона — Катастрофа или единственный шанс спасти франшизу?

Как гром с синего неба: Почему неожиданный уход Джеймса Кэмерона пойдёт «Аватару» на пользу.

Режиссёр в очередной раз намекнул, что может покинуть проект. Но если он действительно передаст штурвал, франшиза от этого только выиграет.

Сняв самую кассовую кинотрилогию в истории и потратив более двух десятилетий на то, чтобы подчинить своей воле технологический прогресс, студийных боссов и сотни миллионов долларов, ушедших на подводный захват движения, Джеймс Кэмерон на этой неделе дал понять: возможно, он готов передать будущее франшизы «Аватар» в чужие руки. В свое время он прогнул Голливуд под себя настолько безапелляционно, что в начале 2010-х стало буквально невозможно посмотреть ни один блокбастер без неудобных пластиковых очков и без того, чтобы с экрана в зрителя бессмысленно не летели всякие предметы. И вот теперь канадский мегаломан, похоже, всерьёз раздумывает над тем, чтобы доверить кому-то другому любимый всеми миллиардный биолюминесцентный космо-заповедник.

— Импульс во вселенной «Аватара» сохраняется вот уже 21 год — мы ведь начали еще в 2005-м, — заявил Кэмерон в интервью Дениз Донлон по случаю вручения Премии Генерал-губернатора Канады в области исполнительских искусств. — Это был непрерывный процесс. И сейчас я смотрю по сторонам и задаюсь вопросами: «Какие еще истории я хочу рассказать? Сколько из них я должен снять сам, а где мне стоит ограничиться сценарием или продюсированием в соавторстве с другими режиссёрами?»

Он добавил:

— Я пока не принял окончательного решения. Я всё ещё нахожусь в этом лиминальном состоянии, намечая, так сказать, финальный акт. И я не знаю, затянется ли этот финал на один год или на двадцать лет.

Кэмерон уже не впервые грозится бросить свои грандиозные планы на Пандору. Когда он впервые обмолвился об этой возможности в 2022 году, с учетом тогдашних темпов производства сиквелов, к премьере «Аватара 5» режиссеру исполнилось бы 106 лет — и для завершения работы ему пришлось бы загрузить собственное сознание в тело На’ви. Впрочем, всего два года спустя он уже божился, что любому, кто попытается вырвать у него из рук оставшиеся фильмы, придется сначала переехать его автобусом. Поэтому его очередное философствование о жизни за пределами Пандоры выглядит весьма неожиданно.

Часть проблемы заключается в том, что послужной список Кэмерона по передаче лелеемых им проектов другим постановщикам (с сохранением за собой продюсерского кресла) выглядит, мягко говоря, неоднозначно. «Странные дни» (1995) Кэтрин Бигелоу, которые Кэмерон придумал, сонаписал и спродюсировал, стали скорее культовым раритетом, чем кассовым хитом. «Солярис» (2002) Стивена Содерберга, где Кэмерон выступал продюсером, превратил космическую тайну в два часа печальных взглядов Джорджа Клуни на иллюминатор орбитальной станции. «Алита: Боевой ангел» (2019) Роберта Родригеса, которую Кэмерон годами пестовал как свой режиссёрский проект, принесла приличные деньги, но так и не смогла превратить огромные аниме-глаза и кибер-моторбол в новую мировую религию.

А затем случился «Терминатор: Тёмные судьбы» (2019), где Кэмерон числился продюсером и крестным отцом сюжета при режиссёре Тиме Миллере. В итоге франшиза выяснила: даже воскрешения Линды Хэмилтон, Арнольда Шварценеггера и львиной доли сюжета первого «Терминатора» недостаточно, чтобы убедить зрителей в необходимости шестой по счёту попытки спасти человечество от роботов-убийц из будущего. Позже Кэмерон назвал финальный монтаж «кровавой бойней» творческих разногласий, а Миллер (режиссёр «Дэдпула») заявил, что после такого опыта у него нет ни малейшего желания снова работать с легендарно въедливым продюсером.

И всё же есть веские аргументы в пользу того, что «Аватару» свежий взгляд может пойти только на пользу. Прошлогодний «Аватар: Огонь и пепел» самоповторами ключевых сюжетных ходов наглядно намекнул, что запасы неизведанных территорий на Пандоре начинают иссякать. Фильм, конечно, собрал свои полтора миллиарда долларов по миру, но затем испарился из культурного поля со всей грацией и незаметностью трехметрового флуоресцентного кота. Возникло стойкое ощущение, что некогда самая новаторская кинофраншиза превратилась в кинематографический эквивалент группы Oasis образца альбома Be Here Now. Перед нами был все такой же размашистый, роскошный и узнаваемый продукт, который, однако, тратил невиданные прежде деньги и усилия лишь на то, чтобы продать воспоминания о прошлой революции, а не совершить новую.

Едва ли у Кэмерона совсем кончились идеи, но один человек просто не может зайти слишком далеко, если весь его драматический инструментарий состоит из трёхметровых синих котов-инопланетян, которые летают на космических драконах и обсуждают духовную ауру деревьев. Сам Толкин поджал бы лапки, столкнись он с перспективой возвращения полковника Куоритча из мёртвых в энный раз и с тем, что семья Салли снова находит ранее не упоминавшееся племя На’ви со своим особым акцентом, ритуальными нарядами и специализированным транспортом.

Возможно, нам стоит просто отпустить Кэмерона и дать ему заняться чем-нибудь другим. За всё, что он сделал для жанрового кинематографа почти за полвека, он наверняка заслужил право снять хотя бы один фильм, где Сигурни Уивер не играет 14-летнюю дочь собственного мертвого персонажа, а актерам не нужно учиться задерживать дыхание под водой на семь минут. В конце концов, даже Пандоре нужен кто-то новый — хотя бы для того, чтобы решить, ради чего на самом деле нужно всё это фосфоресцирующее великолепие.

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