«Тед Лассо» возвращается! 4-й сезон плевать хотел на логику, но это всё равно работает

Казалось, шоу ушло навсегда, но суперпопулярный сериал Джейсона Судейкиса возвращается с завязкой, полон абсолютной и умильной ахинеи. Если вы скучали по гимнам позитиву и всеобщему единению — вы будете в полном восторге.

Протащив тонущий ФК «Ричмонд» в верхнюю часть таблицы Премьер-лиги благодаря своему душевному, народному и изобилующему метафорами стилю руководства, наш заглавный тренер в финале третьего сезона отправился обратно в США — проводить больше времени с сыном в Канзасе. Тогда, в 2023 году, казалось, что мы прощаемся с ним навсегда. Но мог ли этот до мозга костей американский герой поступить по-настоящему «по-британски» и уйти не прощаясь на самом пике популярности ситкома? Как бы не так! В прошлом году было объявлено, что звезда и соавтор сериала Джейсон Судейкис прогнулся под законы рынка и возвращается к своему колоссально популярному альтер-эго.

Это был вполне логичный шаг: шоу, взявшее 11 премий «Эмми», стало самым просматриваемым оригинальным проектом на стримингах в 2023 году. Впрочем, с логикой у четвёртого сезона не задалось с самого начала. Прежде чем мы узнаем, как Теда заманили обратно на юго-запад Лондона, нам показывают, чем он занимался всё это время. Конвертировал ли он свой успех в работу в американском MLS? Триумфально вернулся в студенческий футбол? Уселся на миллионах и почивает на лаврах? Нет, нет и ещё раз нет. Вместо этого он работает в местном супермаркете, душевнейше приветствует покупателей по имени, даёт мудрые житейские советы молодым коллегам и вообще источает своё фирменное приторно-добродушное обаяние. Почему? Да потому что он прекрасный человек без грамма эгоизма, который просто хочет помогать людям и нести добро! Мы же о Теде Лассо говорим, в конце концов!

Но вернёмся к главной загадке. Тед уехал из Великобритании на вершине успеха, предпочтя отцовство богатству, профессиональному триумфу и любимым коллегам. Что вообще могло заставить его передумать? Владелица «Ричмонда» Ребекка (Ханна Уэддингхэм, всё так же величественно-властная), её заместитель Хиггинс (Джереми Свифт, всё такой же забавно-правильный) и директор по маркетингу Кили (Джуно Темпл, всё так же смущающе инфантильная) считают, что нашли решение: они летят в Канзас и предлагают ему возглавить женскую команду клуба, которая плетется во втором дивизионе. Разумеется, Тед отказывается. Но тут его мать — та самая, что в прошлом сезоне убедила его вернуться домой, — вдруг подталкивает его обратно. Тогда он спрашивает сына и бывшую жену, не хотят ли они поехать с ним. И они — практически без лишних объяснений — соглашаются.

Если вы ярый фанат «Теда Лассо», вы, скорее всего, закроете глаза на всю наивную бессмыслицу этой завязки и с удовольствием погрузитесь в безобидную, убаюкивающую атмосферу сериала, которая строится на идеях позитива, общности и на том, как здорово, когда твоя футбольная команда побеждает. Но если от столь откровенной манипуляции чувствами вас коробит, вы придёте к иному выводу: «Тед Лассо» — это фальшивка и фальшь (пользуясь американскими словечками, которые сериал так любит вкладывать в уста британских персонажей; ну кто в Англии назовет культовую рождественскую рекламу John Lewis «коммерческим роликом»?!). От невнятного трансатлантического колорита и сказочного Лондона до нелепых ляпов в футболе и натянутой нереалистичности — «Тед Лассо» практически не имеет отношения к действительности. Этот сериал точно не для педантов.

Впрочем, смещение акцента на женский футбол хотя бы заставляет столкнуться с суровой реальностью. Новая помощница Теда, Элис Чилтон (Таня Рейнольдс из «Полового воспитания»), — суровый тренер-деспот, которая находится в бешенстве от того, что её обошли с назначением ради мужчины. И хотя Тед быстро принимается за дело в своём фирменном стиле — поднимает дух, копаясь в психологии игроков, — его усилия сталкиваются с хроническим недофинансированием женского спорта, травмами, беременностями, материнством и тем фактом, что из соображений приличия его едва пускают в раздевалку.

И всё же в четырёх эпизодах, предоставленных критикам, напряжение так и не нарастает по-настоящему. Тед видит заботу и трудолюбие за суровой маской Элис, которая вот-вот должна дать трещину. Вместо того чтобы раскрывать новую команду как личностей (за исключением непробиваемой вратарши и двух постоянно ссорящихся ирландских сестёр), сериал часто сбивается на привычные уютные шаблоны — например, на романтическую неопределённость между Роем Кентом, остающимся тренером мужской команды, и его бывшей Кили.

При всей своей раздражающей эрзац-природе очарование «Теда Лассо» работает как часы: заранее просчитанные комедийные паузы, предсказуемые порывы к доброте и примирению, яркие цвета, выверенная картинка. От всего этого хорошо смазанного механизма всё ещё веет качественным развлечением. Считайте это телевизионным эквивалентом Тейлор Свифт: беспощадно эффективным, умилительно-неклюжим, откровенно базовым и настолько монокультурным, насколько вообще может быть продукт Apple TV. Хотя я подозреваю, что четвёртый сезон потеряет часть аудитории (прежде всего тех, кто предпочитает гламур мужского футбола разговорам о социальной несправедливости в женском), фанаты с облегчением узнают, что сериал вовсе не скатился в мрачный реализм. «Тед Лассо» — это всё та же привычная слащавая история, которая, без сомнения, по-прежнему найдёт своего зрителя.

Примечания: