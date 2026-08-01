Дракула, Ведьма и Тейлор Свифт: как пиарщики находят у звезд нужных предков

Мода на поиск знаменитых предков берет свое начало от Роберта Паттинсона, ведущего свой род от Дракулы, и Бенедикта Камбербэтча, который приходится родственником вообще буквально всем.

К 100-летию со дня рождения Мерилин Монро на Венецианском кинофестивале состоится премьера короткометражного фильма «Удар по плоти» (Flesh Impact). Сценаристом и режиссером картины выступила Мэгги Джилленхол, а саму Монро сыграют сразу две актрисы. Эллен Бёрстин воплотит образ «такой Монро, которую мир еще никогда не видел», а Дакота Джонсон сыграет легенду в самом расцвете ее славы.

Накануне премьеры был опубликован кадр с Джонсон в образе дивы. И надо признать, сходство действительно поразительное. Этому есть два логичных объяснения. Первая причина: Монро настолько иконична, что если нацепить светлый парик и мушку даже на брутального Фила Митчелла из сериала «Жители Ист-Энда», вы сразу поймете, кого он пытается изобразить. Вторая причина: Дакота Джонсон и Мерилин Монро — буквально родная кровь.

Нет, правда! В свежем пресс-релизе генеалогического сервиса MyHeritage торжественно заявляется, что Мерилин Монро приходится Дакоте Джонсон «троюродной племянницей в девятом колене» (ninth cousin three times removed). В документе указано: «Их общий предок восходит к Ричарду и Чарити Тайдингсам — английским переселенцам XVII века в штате Мэриленд. Мерилин ведет свой род от их дочери Претиции, а Дакота и ее отец Дон Джонсон — от ее младшей сестры Мэри».

Потрясающие новости! Какой сенсационный кастинговый ход: взять на роль Мерилин Монро ее собственную «близкую» родственницу. Троюродная племянница в девятом колене — вы укусите себя за локти, все те, кто приходится Мерилин лишь четвероюродным племянником в двенадцатом колене! Вот она, настоящая семейная связь.

Впрочем, какими бы удивительными ни казались эти цифры, Джонсон и Монро далеко не единственные «чудесные родственники» в Голливуде.

Взять хотя бы сериал BBC 2017 года «Порох». Кит Харингтон сыграл в нем Роберта Кейтсби — лидера католического заговора 1605 года, пытавшегося взорвать парламент. Отличный, мрачный персонаж (спойлер: в финале его голова оказывается на колу), но главным инфоповодом вокруг сериала стало то, что Харингтон — прямой потомок Кейтсби. Сайт Famouskin утверждает, что Харингтон приходится ему «шестиюродным внуком в одиннадцатом колене». Правда, стоит добавить, что семья самого Харингтона настолько аристократична, что его прапрадед в десятом колене — это сам король Яков I. То есть Кит Харингтон одновременно состоит в родстве и с незадачливым киллером, и с его потенциальной коронованной жертвой.

Еще один актер, не вылезающий из королевских генеалогических древьев — Бенедикт Камбербэтч. В 2016 году он сыграл Ричарда III в сериале «Пустая корона» — ровно через год после того, как генеалоги выяснили, что актер является троюродным племянником Ричарда в шестнадцатом колене. Впрочем, позже выяснилось, что Камбербэтч приводится родственником вообще абсолютно каждому персонажу, которого он когда-либо играл.

После выхода «Шерлока» сервис Ancestry раскопал, что Камбербэтч — 16-юродный племянник сэра Артура Конан Дойла. Когда в 2014 году на экраны вышла драма «Игра в имитацию», тот же Ancestry снова включился в работу, объявив, что Камбербэтч и математик Алан Тьюринг — 17-юродные братья, имеющие общего предка в лице первого графа Сомерсета. Возможно, вы также помните, что Камбербэтч снялся в драме «12 лет рабства». И хотя он не состоял в родстве со своим персонажем, его прапрадед в пятом колене Абрахам Камбербэтч действительно был рабовладельцем, владевшим сахарной плантацией на Барбадосе.

Как видите, сервисы вроде Ancestry чувствуют себя в подобных делах как рыба в воде. К примеру, всего через месяц после того, как Тейлор Свифт анонсировала в 2024 году свой альбом The Tortured Poets Department («Отдел замученных поэтов»), сайт внезапно выяснил, что певица состоит в родстве с самой знаменитой замученной поэтессой в истории — Эмили Дикинсон (приходясь ей троюродной племянницей в шестом колене). А в прошлом году утверждалось, что Свифт — 8-юродная племянница французского «Короля-Солнца» Луи XIV. Возможно, этой теме будет посвящен ее будущий альбом The Hubristic Monarchs Department («Отдел высокомерных монархов»).

Но быть родственником монархов — это скучно. Куда веселее состоять в родстве с чем-то потусторонним!

Именно так в 2009 году выяснилось, что Эмма Уотсон, прославившаяся ролью колдуньи в фильмах о Гарри Поттере, в реальности является родственницей настоящей ведьмы. Новость родилась из очередного расследования Ancestry, показавшего, что далекой предницей Уотсон была Джоан Плейл — женщина, осужденная за колдовство в 1592 году. И хотя ее не казнили, от церкви все же отлучили. Правда, стоит уточнить, что все «доказательства» ее колдовства сводились исключительно к тому факту, что она не была замужем.

Ну и наконец, главный генеалогический джекпот в истории кино. Незадолго до премьеры фильма «Сумерки. Сага. Затмение» сервис Ancestry умудрился вычислить, что Роберт Паттинсон, сыгравший в фильме вампира Эдварда, состоит в дальнем родстве с Владом III Цепешем, более известным как Влад Дракула. Сыграть экранного вампира, будучи кровным родственником самого Дракулы — это мощный понтовский ход. Хотя стоит добавить, что среди других потомков Дракулы числятся принц Уильям, принц Гарри и Джордж Буш-младший. Так что если Голливуд решит снять продолжение «Сумерек», каст уже практически собран!

Примечания:

Коммерческие сервисы Ancestry и MyHeritage: Сервисы ДНК-тестирования и поиска предков (Ancestry.com, MyHeritage) превратили поиск генеалогии в агрессивный маркетинг. Каждый раз перед выходом крупного фильма (Шерлок, Порох, Сумерки, Мерилин Монро) их PR-отделы находят у исполнителей главных ролей подходящих предков, создавая вирусные инфоповоды для СМИ.

Сервисы ДНК-тестирования и поиска предков (Ancestry.com, MyHeritage) превратили поиск генеалогии в агрессивный маркетинг. Каждый раз перед выходом крупного фильма (Шерлок, Порох, Сумерки, Мерилин Монро) их PR-отделы находят у исполнителей главных ролей подходящих предков, создавая вирусные инфоповоды для СМИ. Кто такой Фил Митчелл (Phil Mitchell)? Персонаж культовой британской мыльной оперы «Жители Ист-Энда» (EastEnders), которую крутят по BBC с 1985 года. Его играет актер Стив Макфэдден — брутальный, лысый, грузный мужчина среднего возраста. Это классический британский абсурдистский юмор.

Персонаж культовой британской мыльной оперы «Жители Ист-Энда» (EastEnders), которую крутят по BBC с 1985 года. Его играет актер Стив Макфэдден — брутальный, лысый, грузный мужчина среднего возраста. Это классический британский абсурдистский юмор. Кит Харингтон и Пороховой заговор: Кит Харингтон (Джон Сноу из «Игры престолов») действительно принадлежит к старинному баронетскому роду Харингтонов. Его полное имя — Кристофер Кейтсби Харингтон. Актер сам выступил продюсером и исполнителем главной роли в сериале «Порох» (Gunpowder).

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