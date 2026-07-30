Halo: Campaign Evolved — Умные враги и утерянная магия 2000-х

Современное переосмысление культовой игры Halo напоминает новому поколению обо всем, за что мы любили шутеры 2000-х. А для тех из нас, кто застал ту эпоху — это долгожданное и очень теплое возвращение в прошлое.

Этот ремейк, приуроченный к 25-летию самого знакового шутера для платформы Xbox, буквально пропитан символизмом. Он выходит в момент, когда игровое подразделение Xbox (да и весь игровой бизнес в целом) переживает не лучшие времена. За разработку отвечает Halo Studios — команда, которая, будем честны, так и не смогла в полной мере повторить магию, созданную авторами оригинальной Halo: Combat Evolved из студии Bungie (которая сегодня, вот ирония, принадлежит их прямому конкуренту — Sony).

Игру отполировали и украсили с помощью движка Unreal Engine 5. Она стала выглядеть и ощущаться гораздо современнее, но… потеряла визуальную ультимативность. Сегодняшняя Halo похожа на сотни других проектов, собранных на этом же движке, в то время как оригинал Bungie 2001 года, созданный на собственном уникальном коде, до сих пор смотрится аскетично, но невероятно самобытно. Я никогда не хотела превращаться в брюзжащего олдфага, но поневоле ловишь себя на мысли: а ведь раньше и правда было лучше?

Смутные сомнения закрались еще на вводном уровне, где свежеразмороженный суперсолдат Мастер Чиф отбивает атаку пришельцев на тонущем в огне космическом корабле. В оригинале это был эталонный мастер-класс по динамичному входу в игру: ты просыпаешься, оглядываешься по сторонам (что в 2001 году было изящным способом настроить инверсию обзора) и сразу бросаешься в бой, поливая из лучшего пистолета в истории видеоигр пищащих инопланетных Грантов, рассыпающихся в панике.

Теперь же этот лаконичный вводный эпизод оброс раздутыми кат-сценами и лишними объяснениями. Там, где Halo Studios попыталась вмешаться в идеальный темп оригинальной Combat Evolved, эти швы ощущаются очень болезненно.

Однако стоит пройти завязку, как о переделках думаешь все меньше, а вот о том, что осталось нетронутым — все больше. Сегодня одиночных шутеров, подобных Halo — напряженных, вариативных, бросающих честный вызов — не делает вообще никто. В 2026 году у нас есть сетевые шутеры на любой вкус и цвет. В создании умного ИИ для компьютерных врагов больше нет рыночной необходимости: мы в основном воюем с живыми людьми, а они обеспечивают бесконечное разнообразие ситуаций.

Чего нам катастрофически не хватает в 2026 году — так это атмосферных однопользовательских шутеров старой школы, таких как Halo, Half-Life или System Shock 2. Одиночные кампании в современных Call of Duty превратились в глянцевые, но бессмысленные тиры с «кинематографичными» эффектами. Halo: Campaign Evolved напомнила мне, чего именно мы лишились.

Заносчивые и величественные Элиты по-прежнему остаются, пожалуй, самыми умными противниками, с которыми мне приходилось сражаться за всю жизнь — а ведь прошло уже 25 лет! Они выкрикивают приказы, уклоняются от моего огня, умеют заходить с флангов, вовремя идут на таран и мгновенно адаптируются к моей тактике. Каждый раз, когда ты погибаешь в этой игре, ты возвращаешься в слегка измененный перестрелкой бой, что делает игру бесконечно реиграбельной. Я ни разу не пожалела о возвращении к контрольной точке, потому что бой никогда не ощущается рутиной. В других шутерах ты просто заучиваешь число врагов и их позиции, но здесь приходится постоянно импровизировать — особенно на высоких уровнях сложности «Герой» или «Легенда».

А еще я почему-то совершенно забыла про Охотников. Когда передо мной впервые возникла парочка этих бронированных гигантов с шипами, сработала мышечная память 20-летней давности: я просто развернулась и дала деру.

К сожалению, нам все еще приходится терпеть Потоп (Flood). После нескольких потрясающих уровней с открытыми боями против умных пришельцев под чужим солнцем, игра внезапно превращает нас в участников скучного, клаустрофобного зомби-тирa. Я настаиваю: эти серединные уровни объективно ужасны. Отстреливать из дробовика 400 одинаковых паразитов, пока ты ждешь, когда летающий робот соизволит открыть дверь — это никогда не было моим представлением об интересном досуге. Мое мнение может показаться крамольным, но я искренне благодарна разработчикам за новые маркеры маршрута, которые четко указывают дорогу в лабиринте коридоров «Библиотеки». Благодаря им худшая часть игры закончилась намного быстрее.

В кооперативном режиме Halo становится чуть менее тактической и серьезной, но в разы более хаотичной и веселой. Особенно когда в дело вступает техника: благодаря открытому дизайну уровней и адаптивным врагам игра с добавлением второго игрока преображается до неузнаваемости.

Я прошла большую часть ремейка на одном экране в режиме сплит-скрина вместе со своим партнером (я до сих пор считаю, что играть в Combat Evolved вчетвером — это какое-то святотатство) и снова вспомнила, почему в подростковые годы мы с друзьями просиживали за этой игрой сотни часов. Halo по-прежнему остается лучшим кооперативным шутером для хорошей компании.

Campaign Evolved — это хороший ремейк гениальной игры. В нем есть вещи, которые стали хуже: мне искренне не хватает оригинального «дерганного» управления джипом «Уортхог» и той эстетики научной фантастики начала 2000-х, которую просто невозможно воспроизвести современной фотореалистичной графикой.

Несмотря на всю свою красоту, ремейк местами заметно подтормаживает — особенно в режиме сплит-скрина фреймрейт порой падает до черепашьего шага (и да, в 2001 году нам не нужно было привязывать три разных онлайн-аккаунта и подключаться к серверам, чтобы просто побегать в Halo со сплит-скрином).

И все же, испортить само ядро этой игры невозможно. Для миллионов молодых игроков Campaign Evolved станет идеальным, современным пропуском в мир всего лучшего, что было в шутерах 2000-х. А для тех из нас, кто был там с самого начала — это замечательный билет в детство.

Примечания:

История Halo и студии Bungie: Оригинальная Halo: Combat Evolved вышла в 2001 году и стала главным «систем-селлером» (игрой, ради которой покупали консоль) для первой Microsoft Xbox.

Студия Bungie создала серии Halo и Destiny. Позднее Bungie обрела независимость от Microsoft, а в 2022 году была куплена компанией Sony (главным конкурентом Xbox).

Halo Studios (ранее известная как 343 Industries) — внутреннее подразделение Microsoft, созданное для продолжения франшизы Halo. В 2024–2025 годах студия провела ребрендинг и официально перевела все будущие игры на движок Unreal Engine 5. Особенности геймдизайна Halo: Элиты (Elites): Высшие инопланетные воины Ковенанта. До сих пор считаются эталоном работы искусственного интеллекта в видеоиграх.

Потоп (The Flood) и Библиотека (The Library): Знаменитый сюжетный поворот в середине оригинальной игры, когда космическая опера превращается в зомби-хоррор. Уровень «Библиотека» вошел в историю как один из самых затянутых, однообразных и запутанных уровней в истории видеоигр.

Сплит-скрин (Split-screen): Режим игры вдвоем на одном телевизоре, когда экран делится пополам. В 2000-х именно так миллионы подростков проходили Halo на диване. Сравнение с современными шутерами: В последних Call of Duty враги просто выбегают из-за угла по триггеру и стоят за укрытиями, в то время как в Halo 2001 года враги координировали атаки, отступали при потере лидера и реагировали на гранаты.

Рекомендации: