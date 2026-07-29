Голова собаки и кровавый теннис — 6 самых диких и гениальных фильмов фестиваля в Локарно»

Две сказки и драмеди с минимумом диалогов, вдохновленная воспоминаниями о падении Берлинской стены — представляем обзор самых неординарных и диких новинок швейцарского смотра.

Международный кинофестиваль в Локарно, 79-й сезон которого пройдет с 5 по 15 августа, традиционно привлекает киноманов мировыми премьерами от признанных классиков и перспективных дебютантов, скрытыми жемчужинами авторского кино и проверенными хитами фестивального сезона.

Но в Локарно зрителям стоит быть готовыми к абсолютно непредсказуемым поворотам. В конце концов, этот швейцарский фестиваль славится своей любовью к странному, дерзкому и радикальному кино, которое только и ждет момента, чтобы взорвать экраны.

Так что пристегните ремни: мы отправляемся в путешествие по самым диким и неортодоксальным закоулкам кинематографа. The Hollywood Reporter представляет гид по самым необычным и сносящим крышу фильмам Локарно-79.

«Блуждающие деревья» (Alberi erranti / Wandering Trees)

Режиссер: Сальваторе Мереу

Сальваторе Мереу Секция: Международный конкурс

Жили-были на Сардинии Пьеро и его сын Джулиано. Они обитали в одиноком фермерском доме, выхаживая раненых диких животных. Но местная знать вознамерилась выгнать их прочь, считая бродягами. Однажды выпал снег: Пьеро бесследно исчез, а животных жестоко перебили. Джулиано не оставалось ничего другого, как отправиться на поиски отца. В этом странствии он встречает Маддалену, и между ними мгновенно вспыхивает любовь.

Сновидческий поиск Джулиано сквозь искалеченные ландшафты исследует чудо детского восприятия — того единственного времени в жизни, которое дает человеку силу противостоять насилию взрослого мира.

Режиссер облекает эту притчу в поэтические визуальные и словесные образы. «Чтобы рассказать историю любви, нельзя бояться эмоциональной обнаженности, — говорит Мереу, написавший сценарий совместно с Альберто Капиттoй. — Но если ты берешься за сказку, тебе придется рискнуть всем. Принимая ее правила, ты должен принять всё — даже немыслимое».

«Объект А» (Objet A)

Режиссер: Энн Орен

Энн Орен Секция: Международный конкурс

Готовы к смелому, игривому и ультрастильному исследованию хрупкости человеческих отношений, интимности, вожделения, идентичности… и клептомании, где главным языком кинематографа становится человеческое тело? Если да, то фильм «Объект А» готов перевернуть ваше сознание и выбить почву из-под ног!

«Ингеборг и Адам — гениальные кистевые хирурги, которых связывают любовь, жажда контроля и непреодолимые фиксации, — гласит синопсис. — Но есть деталь: она испытывает непреодолимую тягу к воровству вещей, а он страстно мечтает сам превратиться в неодушевленный предмет. Когда случайная авария приводит в их жизнь загадочную Гайю, между ними вспыхивают непредсказуемые желания, разрушающие хрупкий баланс их союза».

Берлинская художница и режиссер Энн Орен («Пиаффе») возвращается в Локарно с картиной, написанной совместно с Жоффруа Гризоном. За операторскую работу отвечает Хуан Сармиенто Г. («Голос Хинд Раджаб»), за монтаж — Хансйорг Вайссбрих («Поздняя смена»). Главные роли исполнили Энне Шварц («Все хорошо»), Луис Хофманн (звезда сериала «Тьма») и Симона Бучио.

«Меня интересует человеческое вожделение и то, как оно связывает нас с другими биологическими видами, — поясняет Орен. — Человеческое тело — отправная точка моего киноязыка: чем больше мы пытаемся его контролировать, тем сильнее отдаляемся от природы».

«Кровавый теннис» (Bloody Tennis)

Режиссер: Никиас Хриссос

Никиас Хриссос Секция: Вне конкурса

Мир спорта высоких достижений возводится в степень пугающего, кровавого абсурда в новом фильме Никиаса Хриссоса («Бункер», «Абсолютно чистое место»). «Софи поступает в элитную теннисную академию, где жестокость спортивной конкуренции доведена до крайности, а выживают только самые голодные и беспощадные», — предупреждает синопсис.

В главных ролях снялись Сандра Гульдберг Кампп («Ассасин: Кред очужеземца»), Хелена Ценгель («Новости со всего света», «Разрушительница системы»), Элина Лёвенсон («Список Шиндлера») и Златко Бурич («Треугольник печали»). Оригинальный саундтрек написал Джим Уильямс («Титан», «Сырое»).

Если этого вам мало, пресс-релиз обещает (или, точнее, угрожает!): «кровожадные пиявки, зубодробительные подачи и восхитительные кошмары». Игра началась!

«Бакма» (Bakma)

Режиссер: Абдельхамид Бушнак

Абдельхамид Бушнак Секция: Вне конкурса

Таким Тунис вы еще точно не видели. И уж тем более вы не видели такого тунисского кино. То, что Бушнак спускает на зрителей в Локарно — это мрачный урбанистический хоррор-триллер, в котором режиссер сам выступил сценаристом и монтажером.

Понятие «звериная жестокость» приобретает в этом фильме буквальный смысл. Комиссар Али и его напарник Халед расследуют ритуальное убийство молодой девушки. Звучит жутко, но дальше — больше: «Ей отрубили конечности и отрезали голову, а на её место убийца гротескно пришил голову собаки».

Художественный руководитель фестиваля в Локарно Джона А. Наццаро на презентации программы отдельно отметил «Бакму»: «Этот фильм абсолютно бескомпромиссно высказывается о политической коррупции в современном Тунисе. Это невероятно горький комментарий к тому, что осталось от так называемой «Арабской весны», которая когда-то зажгла волну свержения режимов — и, как вы помните, началась именно в Тунисе».

«Завтра много лет назад» (Morgen vor langer Zeit / Tomorrow a Long Time Ago)

Режиссер: Луиза Доншен

Луиза Доншен Секция: Конкурс «Режиссеры настоящего»

В новом фильме Доншен («Генотип Казановы») с Герти Драссль и Мануэлой Бидерманн диалогов почти нет — да они и не нужны. В конце концов, действия и сама жизнь говорят куда громче слов.

В 1990 году, в разгар падения Берлинской стены и объединения Германии, 50-летняя Патти сначала теряет работу, а затем — подругу Елену. «В маленьком городке на востоке Германии она начинает собирать выброшенные людьми вещи и знакомится с молодым парнем Францем, — гласит синопсис. — Когда ее квартира переполняется хламом настолько, что в нее больше невозможно войти, Патти отправляется в сказочный яркий лес. Начинается путешествие сквозь ландшафты и историю, которое уносит за собой нечто большее, чем просто вещи».

Фильм имеет глубоко личное измерение для постановщицы, выросшей в ГДР. «Вдохновленный моими детскими воспоминаниями о падении стены, фильм фиксирует тот самый хрупкий миг, когда настоящее раскалывается на «до» и «после», — говорит Доншен. — Момент, когда всё вокруг кажется абсолютно незнакомым и одновременно до боли родным».

«Принцесса Осел» (Princesa Burro / Donkey Princess)

Режиссеры: Кристобаль Леон и Хоакин Косинья

Кристобаль Леон и Хоакин Косинья Секция: Международный конкурс

«Жили-были…» Постойте, разве не с этого мы начинали наш гид по дебрям авторского кино Локарно-79?! Но подождите, этот фильм совсем другой, хотя любовь снова играет в нем ключевую роль.

Диана — принцесса древнего королевства. Ее отец, король Артур, под страхом смерти запретил любовь. Поэтому, когда Диана влюбляется в парня по имени Лало, король изгоняет юношу. «Используя волшебный браслет, Диана отправляется в путешествие по параллельным мирам на поиски возлюбленного. Обнаружив, что отец манипулирует каждым ее решением, она должна встретиться со своими страхами и переписать собственную судьбу».

Странствия героини позволили дуэту режиссеров поиграть с визуальной эстетикой. «Диана путешествует по параллельным вселенным, и каждый новый мир полностью меняет жанр самого фильма, — объясняют Леон и Косинья. — Мы перенесли эту постоянную мутацию реальности в формат «живого кино» (live-action), где чистая фантазия меняет всё вокруг».

Ну что, кто готов к самому дикому киновояжу года?!

Примечания:

Специфика фестиваля в Локарно (Locarno Film Festival): Локарно — один из старейших фестивалей Европы (основан в 1946 году), входящий в «категорию А». В отличие от Канн или Венеции, упор здесь делается не на голливудский гламур, а на радикальные формы кино, смелые экспериментальные высказывания, гибридные жанры (смесь анимации и live-action) и поиск новых языков в кинематографе.

Локарно — один из старейших фестивалей Европы (основан в 1946 году), входящий в «категорию А». В отличие от Канн или Венеции, упор здесь делается не на голливудский гламур, а на радикальные формы кино, смелые экспериментальные высказывания, гибридные жанры (смесь анимации и live-action) и поиск новых языков в кинематографе. Объект А (Objet A) и Лакановский психоанализ: Название фильма Objet A — прямое заимствование из психоанализа Жака Лакана (Objet petit a — «объект-причина желания»). Это неосязаемый объект, который мы тщетно пытаемся найти, чтобы заполнить внутреннюю пустоту. В контексте фильма про хирурга-клептомана и ее мужа, мечтающего стать вещью, это глубочайшая психоаналитическая метафора.

Название фильма Objet A — прямое заимствование из психоанализа Жака Лакана (Objet petit a — «объект-причина желания»). Это неосязаемый объект, который мы тщетно пытаемся найти, чтобы заполнить внутреннюю пустоту. В контексте фильма про хирурга-клептомана и ее мужа, мечтающего стать вещью, это глубочайшая психоаналитическая метафора. Дуэт Кристобаль Леон и Хоакин Косинья: Леон и Косинья — знаменитые чилийские аниматоры и художники, создавшие потрясающий хоррор-мультфильм «Дом волчицы» (La Casa Lobo, 2018), а также анимационные вставки к фильму Ари Астера «Все страхи Бо» (Beau Is Afraid). Их новый фильм «Принцесса Осел» — долгожданный переход в формат игрового кино с анимационными элементами.

Леон и Косинья — знаменитые чилийские аниматоры и художники, создавшие потрясающий хоррор-мультфильм «Дом волчицы» (La Casa Lobo, 2018), а также анимационные вставки к фильму Ари Астера «Все страхи Бо» (Beau Is Afraid). Их новый фильм «Принцесса Осел» — долгожданный переход в формат игрового кино с анимационными элементами. Арабская весна и Тунис (Контекст фильма «Бакма»): Именно в Тунисе в конце 2010 года началась «Жасминовая революция», давшая старт «Арабской весне» по всему Ближнему Востоку. Режиссер Абдельхамид Бушнак использует жанр боди-хоррора (человек с собачьей головой) как метафору политического деградирования и зверства, охвативших страну после рухнувших надежд на демократию.

Именно в Тунисе в конце 2010 года началась «Жасминовая революция», давшая старт «Арабской весне» по всему Ближнему Востоку. Режиссер Абдельхамид Бушнак использует жанр боди-хоррора (человек с собачьей головой) как метафору политического деградирования и зверства, охвативших страну после рухнувших надежд на демократию. Плайя / Силлабус жанров: Обратите внимание на дуэт режиссера Никиаса Хриссоса и композитора Джима Уильямса в «Кровавом теннисе». Джим Уильямс писал музыку к экстремальным французским боди-хоррорам Джулии Дюкорно («Титан», «Сырое»), что гарантирует фильму «Кровавый теннис» невероятно висцеральную и жуть нагоняющую атмосферу.

Рекомендации: