Не только «Челюсти»: Amazon снял старомодный, но рабочий B-movie про акулу-убийцу

Группа друзей на отдыхе оказывается запертой в системе пещер вместе с бычьей акулой. Крепкий, развлекательный B-movie, который вытягивает на себе история токсичной дружбы.

В этом году мы, похоже, официально достигли лимита по фильмам про акул: на экраны уже вышло около шести лент, и еще больше на подходе. Так что появление очередного триллера в разгар «Недели акул» (Shark Week) вызывает логичные вопросы: есть ли в нем хоть какая-то ценность? Сможет ли кто-нибудь хотя бы приблизиться к тому, что сделал Стивен Спилберг в «Челюстях» или, если брать более реалистичные ориентиры, Ренни Харлин в «Глубоком синем море»? Насколько дешево выглядят спецэффекты с акулой? И самое главное для тех из нас, кто смотрит эти фильмы пачками: перед нами очередная штамповка или авторы хотя бы попытались освежить заезженную формулу «плыви, выслеживай, жри»?

Попытки придумать что-то оригинальное в этом жанре — сами по себе лотерея. Если в прошлом году отличный триллер «Опасные животные» заслуженно хвалили за умный ход со внедрением в сюжет серийного убийцы, то добавление урагана в однозвездочный мусорный хит от Netflix «Трэш» привело лишь к тому, что фильм вышел паршивым и как хоррор про акул, и как фильм-катастрофа. В последние месяцы Ренни Харлин вернулся в жанр с картиной «Глубоководье», припутав к акулам авиакатастрофу, а на днях вышел фильм «Наверху и внизу» с Антонио Бандерасом, куда приплели еще и наркокартель.

На этом фоне новый молодежный триллер от Amazon «Пасть Дьявола» (The Devil’s Mouth) выглядит даже как-то по-хорошему старомодно. Его секретный ингредиент куда скромнее, но потенциально интригующе: это токсичная дружба. Фильм задает редкий для жанра вопрос: что, если ты наконец осознаешь, насколько ужасна твоя лучшая подруга, ровно в тот момент, когда вас по очереди начинает сожрать бычья акула?

Не скажу, что сценарий из знаменитого «Черного списка» незадействованных скриптов, написанный ТВ-сценаристками Аджей Гейбел и Мён Чжо Веснер, идеально справляется с этой задачей (как портрет распадающейся женской дружбы это, конечно, не сериал «Сексуальная жизнь студенток» и не четвертый сезон «Белой вороны»). И все же эта психологическая линия добавляет нерва в типичный, скроенный по лекалам жанровый фильм.

Действие разворачивается в Таиланде, переживающем серию разрушительных штормов, меняющих экосистему. Группа американских студентов приезжает на отдых перед тем, как окончательно шагнуть во взрослую рабочую жизнь. В центре внимания — две лучшие подруги: избалованная и привыкшая всё контролировать Макс (звезда ромкома «Всем парням, которых я любила» Лана Кондор) и более мягкая, ведомая Сара (Кэтрин Ньютон, известная по «Дичи» и «Яду в крови»). Девушки спорят о будущем (Нью-Йорк или Лос-Анджелес?), пока глупая ошибка не добавляет трения — и ожогов от медуз — в их и без того натянутые отношения. Покорный парень Макс по имени Джеймс (харизматичный Нико Хирага) и гиперактивная парочка (Гевин Касаленьо и Томми Роуз) пытаются выступать миротворцами, но на экскурсию по пещерам компания отправляется с грузом неразрешенных обид.

Успокоенные гидом (Тайме Таптимтонг, заблестевший в последнем сезоне «Белого лотоса»), заверившим их, что в пресноводных пещерах акул не бывает, герои быстро выясняют: недавний шторм загнал в пещерную систему крайне агрессивную бычью акулу. Кто бы мог подумать, что отправляться в пещеру с названием «Пасть Дьявола» — плохая идея?..

Для настоящих фанатов акульего синематографа завязка сильно напоминает стильный сиквел «47 метров вниз» 2019 года, где дайверы-подростки сражались с акулой в затопленных пещерах майя. А для каждого, кто хотя бы поверхностно знаком со штампами современных триллеров о выживании, здесь все до боли знакомо. К сожалению, не обошлось и без набившего оскомину штампа: обеим главным героиням прописали трагическое прошлое для душещипательных монологов (Макс и Сара обе состоят в пресловутом «клубе сирот»).

Режиссер Джефф Уодлоу, чья фильмография варьируется от терпимого («Правда или действие») до откровенно ужасающего («Воображаемый проклятый друг»), достаточно умело дирижирует хаосом. И хотя он не заставляет нас сжимать кулаки от ужаса, в фильме достаточно сочных и жестких моментов, чтобы не дать зрителю заснуть (здешняя бычья акула одинаково эффективно крушит и камни, и человеческие кости).

Но больше всего фильм оживляет то, как смертельная опасность вскрывает трещины в дружбе героинь. Попытки командовать в обычной жизни на суше превращаются в агрессивную борьбу за власть при принятии решений между жизнью и смертью в пещере. И пусть сценарию не хватает остроты и последовательности (Макс одновременно рулит каждой мелочью и признается, что ненавидеть логистику), это добавляет перца к финалу. Лана Кондор вполне убедительно играет стервозную богатую девчонку, но настоящий украшением фильма становится Кэтрин Ньютон. Профессионально вырастая над уровнем стандартного B-movie, она крадет каждую сцену, находя в себе силы дать отпор как акуле, так и своей токсичной подруге.

Токсичность их отношений, возможно, выражена не настолько остро, чтобы дать «Пасти Дьявола» настоящие острые зубы. И все же эта драма добавляет в воду не только отрубленные конечности, но и глубокие эмоции — что для нынешнего перенасыщенного акульего жанра уже само по себе немалое достижение.

Примечания:

Бычья акула (Bull Shark) и ее особенности: Выбор бычьей (тупорылой) акулы в качестве злодея биологически очень точен. В отличие от большой белой или тигровой акулы, бычья акула обладает уникальной способностью осморегуляции: она может свободно заплывать в пресные реки и затопленные пещеры и жить там годами. Кроме того, бычьи акулы считаются самыми агрессивными и непредсказуемыми акулами на планете.

Выбор бычьей (тупорылой) акулы в качестве злодея биологически очень точен. В отличие от большой белой или тигровой акулы, бычья акула обладает уникальной способностью осморегуляции: она может свободно заплывать в пресные реки и затопленные пещеры и жить там годами. Кроме того, бычьи акулы считаются самыми агрессивными и непредсказуемыми акулами на планете. «Черный список» (The Black List): В Голливуде «Черный список» — это ежегодный авторитетный опрос среди топовых продюсеров, где выбираются лучшие нененаписанные/нерализованные сценарии года. Попадание туда — знак качества для драматургии.

В Голливуде «Черный список» — это ежегодный авторитетный опрос среди топовых продюсеров, где выбираются лучшие нененаписанные/нерализованные сценарии года. Попадание туда — знак качества для драматургии. Shark Week («Неделя акул»): Ежегодный телемарафон на канале Discovery, когда всю неделю крутят документалки и художественные фильмы про акул. В это время стриминги традиционно выпускают свои акульи триллеры.

Ежегодный телемарафон на канале Discovery, когда всю неделю крутят документалки и художественные фильмы про акул. В это время стриминги традиционно выпускают свои акульи триллеры. Лана Кондор: Звезда главной молодежной романтической франшизы Netflix «Всем парням, которых я любила».

Звезда главной молодежной романтической франшизы Netflix «Всем парням, которых я любила». Кэтрин Ньютон: Одна из главных молодых «королев крика» в Голливуде (сыграла в комедийном хорроре «Дичь» / Freaky, комедии «M3GAN» и фильме «Человек-муравей и Оса: Квантомания»).

Одна из главных молодых «королев крика» в Голливуде (сыграла в комедийном хорроре «Дичь» / Freaky, комедии «M3GAN» и фильме «Человек-муравей и Оса: Квантомания»). Режиссер Джефф Уодлоу: Известный голливудский ремесленник, работающий с продюсером Джейсоном Блумом (Blumhouse). Специализируется на недорогих молодежных хоррорах («Правда или действие», «Остров фантазий», «Воображаемый» / Imaginary).

Рекомендации: