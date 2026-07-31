«Взрыв рейса Пан Американ 103» — сдержанная драма Netflix о трагедии Локерби, которой не хватает глубины

Коннор Свиндлз, Патрик Джей Адамс и Мерритт Уивер возглавили актерский ансамбль 6-серийного мини-сериала о крупнейшем теракте 1988 года и последующих поисках правды.

— Если само слово «Локерби» навсегда будет ассоциироваться с этой ужасной трагедией, — произносит священник на поминальной службе, — возможно, в будущем его также будут произносить с восхищением — благодаря примеру, который явили миру его жители.

Именно под этим девизом выстроена «Взрыв рейса Pan Am 103» — новая драма Netflix, хроника теракта 1988 года, унесшего жизни 270 человек.

Драматург Джонатан Ли с первых кадров дает понять: именно простые жители этого крошечного шотландского городка первыми бросились на помощь друг другу в момент катастрофы, именно они неустанно добивались ответов и принимали в свои дома безутешных родственников со всего мира. Как дань уважения их состраданию и стойкости перед лицом кошмара, этот шестисерийный мини-сериал безупречен — он исполнен глубочайшего почтения, достоинства и похвалы.

Однако как художественное произведение, пытающееся выдержать испытание временем, сериал оставляет желать лучшего. Проект, которому гораздо лучше удается скрупулезно копаться в архивных деталях прошлого, чем размышлять о его долгосрочном значении, предлагает зрителям довольно блеклый портрет неизгладимого исторического события.

Напомним краткую хронологию для тех, кто не помнит самих событий (или выходившего в 2025 году сериала «Локерби: В поисках правды»): вечером 21 декабря пассажирский лайнер, следовавший по маршруту Лондон — Нью-Йорк, взорвался в небе в 100 километрах от Глазго. Погибли все находящиеся на борту, а также несколько жителей городка на земле.

И если точная картина произошедшего прояснилась далеко не сразу — в пилотном эпизоде режиссера Майкла Киллора правоохранительным органам и спецслужбам требуется больше половины серии, чтобы вообще констатировать факт подрыва, и еще четыре часа, чтобы выйти на след исполнителей — то масштаб разрушений становится очевиден мгновенно.

Обломки самолета были рассеяны по гигантской площади почти в 2000 квадратных километров. Эмоциональные и политические последствия катастрофы оказались еще шире: среди жертв были граждане 21 страны (включая 179 американцев, что мгновенно подключило к делу ФБР), сотни скорбящих семей, а также неисчислимое количество свидетелей, детективов и юристов.

Справиться с настолько неподъемным масштабом автор сценария Джонатан Ли пытается единственным доступным способом: он сжимает драму до человеческих масштабов, делая ее максимально сдержанной и эмпатичной.

Из огромного числа людей, затронутых трагедией, он фокусирует внимание на нескольких ключевых фигурах: упрямом шотландском полицейском Эде Маккаскере (Коннор Свинделлс) и скользком агенте ФБР Дике Маркизе (Патрик Джей Адамс).

Показывая невообразимый масштаб разрушений, Ли сознательно избегает сенсационности и смакования ужасов. В кадре нет графического насилия или крови; даже сама катастрофа показана не через страх пассажиров в падающем самолете, а через шок жителей Локерби, которые выбегают из своих домов и видят, что их привычный мир в одночасье превратился в пылающие руины.

В свои лучшие моменты эта сдержанность идеально работает на сюжет. Шотландские и американские следователи кропотливо собирают улики по крупицам, изучая обожженные обрывки одежды с ярлыками и согласовывая каждый шаг со своими коллегами по другую сторону океана. Подобно им, Ли собирает свое повествование из мелких, но врезающихся в память деталей: зловещего оранжевого зарева ночного неба, ярко-красных головок булавок на доске улик и детского ботинка, затерявшегося в траве.

Однако необходимость уместить столь масштабное событие в рамки хронометража приводит к уплощению именно тех элементов, которые должны придавать истории глубину и объем — а именно, живых людей. Маккаскер и Маркиз, выполняющие здесь роли главных героев, практически лишены личных мотивов и характера. Вместо этого они превращены в застывшие символы: шотландец олицетворяет благородство и дотошность местных ищейщиков, а американец — благие намерений, но ошибочную торопливость своих коллег из ФБР.

Лишь нескольким актерам второго плана удается пробить стену этих клише — в частности, Питеру Муллану в роли великолепно ворчливого суперинтенданта полиции, Мерритт Уивер в роли неутомимой защитницы прав семей погибших и, менее удачно, Эдди Марсану, который изображает эксперта ФБР по взрывчатке с крайне странным южным акцентом. Но по большей части, чем дальше повествование уходит от самого расследования, тем более неуклюжими становятся попытки авторов говорить языком обобщений.

Ничем не примечательный полицейский (Джеймс Харкнесс) прописывается как человек с «хорошей памятью» только для того, чтобы позже он мог с болью пожаловаться на это качество — став символом всех спасателей, травмированных воспоминаниями о той ночи. Местная жительница (Филлис Логан), организующая сбор и отправку вещей погибших их семьям, сыплет банальностями вроде: «Мы просто увидели работу, которую нужно было сделать, и сделали её» — чтобы зритель сделал вывод о великодушии абсолютно всех жителей Локерби.

Вдобавок, при всей дотошности в вопросах «кто и как взрывал», сериал абсолютно не заинтересован в ответе на вопрос «что все это значило в глобальном контексте?». Нам говорят, что трагедия привела к масштабным реформам в сфере авиабезопасности, но не объясняют, в чем они заключались. Нам сообщают, что геополитические последствия были колоссальными, но не показывают, что именно изменилось на международной арене.

Сам факт появления этого сериала доказывает, что взрыв над Локерби оставил незаживающий шрам в национальном сознании Шотландии. Но точные контуры этой травмы так и остаются неисследованными. Если логика авторов сводилась к тому, что тем, кто жил в те годы, ничего объяснять не нужно, то ошибка очевидна: спустя сорок лет сменилось не одно поколение, и доля тех, кто помнит Локерби, с каждым годом стремительно тает.

Впрочем, возможно, отсутствие глубоких ответов — это просто признание того факта, что их не существует в природе. Никакой исторический контекст не способен унять боль осиротевшего родителя. Никакой геополитический анализ не оправдает трагедию целого города. Никакой приговор не вернет утерянные жизни.

И в этом свете сам голый факт того, что в тот день были жестоко убиты сотни людей, и что еще сотни встали на защиту их памяти, чтобы утешить близких и добиться справедливости — уже достоин того, чтобы о нем помнили. Пусть даже и в форме такого, не во всем идеального, но искреннего и глубоко гуманного телемемориала.

Примечания:

Трагедия над Локерби (1988): Крупнейший теракт в истории Великобритании. 21 декабря 1988 года Боинг-747 авиакомпании Pan American (рейс 103, Лондон — Нью-Йорк) был взорван в воздухе над шотландским городком Локерби пластиковой взрывчаткой Semtex, спрятанной в радиоприемнике в багажном отсеке. Погибли все 259 человек на борту и 11 жителей на земле. В теракте обвинили ливийские спецслужбы и лично Муаммара Каддафи. Актерский состав: Коннор Свинделлс (Connor Swindells): Звезда сериала «Половое воспитание» (Sex Education) и экшена «САС: Неизвестные герои» (SAS: Rogue Heroes).

Патрик Джей Адамс (Patrick J. Adams): Исполнитель роли Майка Росса в культовом юридическом сериале «Форс-мажоры» (Suits).

Питер Муллан (Peter Mullan): Легендарный шотландский актер («На игле», «Магдалинские сестры», «Властелин колец: Кольца власти»). Синекдоха (Synecdoche) в драматургии: Литературоведческий термин «синекдоха» (когда часть используется для обозначения целого). Это критика сценариста за то, что тот вместо глубоких индивидуальных характеров создал безымянные схемы: один полицейский символизирует «всех травмированных копов», одна женщина — «всех добрых жителей городка». Двойная экранизация (Lockerbie 2025 vs 2026): Сериал 2025 года Lockerbie: A Search for Truth с Колином Фёртом. В реальном мире над темой Локерби действительно одновременно работали две крупные платформы: BBC/Netflix и Peacock/Sky. Из-за этого сравнение двух версий одного события неизбежно.

Рекомендации: