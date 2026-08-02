«Книга гениальна, но мы её отзываем» — скандал вокруг романа Джерри Фаладе сотрясает книжный рынок

Литературные агенты отозвали рукопись многообещающего дебютанта Джерри Фаладе, заявив, что больше не могут «подтвердить аутентичность процесса создания книги».

Громкая сделка на авторитетном книжном рынке по продаже прав на дебютный детективный роман закончилась скандалом и отменяется: возникли серьезные сомнения в том, что книга не была написана с помощью искусственного интеллекта.

Высокооцениваемая рукопись романа «Позвони мне, я спрячу труп» (Call Me, I’ll Hide the Body) автора Джерри Фаладе была официально отозвана с аукциона его собственным литературным агентом. И это несмотря на то, что издательство Minotaur (принадлежащее гиганту Macmillan US) в ходе жесткой конкурентной борьбы между 14 издательствами уже предложило за книгу сумасшедшие $2 миллиона. Выход романа планировался на 2028 год.

В электронном письме, расписанном агентами Фаладе по крупнейшим издательствам (текст письма имеется в распоряжении The Guardian), говорится:

— Джерри Фаладе создал невероятную рукопись, которая ошеломила нас и ведущих профессионалов издательского дела по всему миру. К сожалению, на сегодняшний день мы больше не можем подтвердить аутентичность того, как именно эта рукопись эволюционировала от идеи до финального черновика.

В письме продолжается:

— На этапе подготовки к торгам мы отдельно проверяли рукопись вместе с Джерри на предмет использования ИИ. Мы доверились его заверениям в том, что книга была написана без привлечения ИИ как ресурса для написания или редактирования. Сегодня мы больше не можем этого гарантировать и официально отзываем книгу с рынка.

Американский аукцион проводил агент автора Марк Джеральд из агентства Europa Content. В Великобритании Сэнди Ходжман из Hodgman Literary, по сообщениям источников, успела получить несколько шестизначных предложений в ходе аналогичных торгов. Журналисты The Guardian обратились к обоим агентам за официальными комментариями.

Джеральд рассказал изданию The Bookseller, что впервые прочитал рукопись в июне:

— Она была невероятно хороша, абсолютно все в нее влюбились. Это книга, которая способна зацепить любого читателя.

Однако, по словам Джеральда, на середине процесса торгов один из редакторов выразил опасение, что в тексте прослеживаются характерные признаки использования нейросетей. Агентство Europa изначально решило не использовать программы-детекторы ИИ, поверив «четким и убедительным» объяснениям самого Фаладе.

Однако после личной встречи 29 июля, в ходе которой «некоторые детали версии автора изменились», агентство принято решение разорвать контракт с писателем, сославшись на «необходимость абсолютного доверия».

— Нам ужасно стыдно за то, что мы выпустили эту историю в свет, и за тот пожар, который она вызвала, — добавил Джеральд. — Сама книга — гениальна. Как бы она ни была написана, результат потрясающий.

Случай с Фаладе — лишь последний в цепочке громких скандалов, сотрясающих издательский мир в этом году. Писатели, агенты и издатели тщетно пытаются выработать этические нормы работы с подозрениями в использовании ИИ. Ранее в этом году издательство Hachette отменило американский релиз хоррор-романа Мии Баллард «Застенчивая девчонка» (Shy Girl) после того, как в сети поползли слухи об использовании автором нейросетей (сама Баллард все отрицает).

В официальном заявлении для The Guardian Джерри Фаладе категорически отверг обвинения в использовании ИИ, заявив, что реакция агентства продиктована расовыми предрассудками в издательской индустрии.

— В этом году три чернокожих автора получили крупные контракты с издательствами, и у всех троих сделки были отменены или заблокированы из-за подозрений в использовании ИИ, — заявил он. — Складывается тревожное ощущение: когда темнокожий писатель создает произведение, привлекающее колоссальное внимание, индустрия априори считает, что он не мог написать его сам. В то же время популярные белые авторы публично признаются, что используют ИИ в своей работе, и продолжают успешно издаваться.

Фаладе не назвал конкретных имен, однако в этом году с аналогичными обвинениями в США столкнулись еще две чернокожие писательницы — упоминавшаяся Миа Баллард и Х.М. Вулф, автор вирусного любовного романа «Даггермут» (Daggermouth). Вулф также полностью отрицает использование нейросетей.

— В моем случае слухи начали ходить по рынку, и уже через шесть часов агентство разорвало со мной контракт, сделки были заморожены, а в прессу пошли релизы, — добавил Фаладе. — При этом всем известно, что детекторы ИИ постоянно дают ложноположительные результаты. Рукопись прошла через первых ридеров, вторых ридеров, редакторов и группы отбора в десятках издательств… Если бы в тексте действительно были явные следы работы нейросети, трудно поверить, что ни один из этих опытнейших профессионалов ничего бы не заметил.

Примечания:

Технологический контекст (AI-detection false positives): Обвинение автором детекторов ИИ в «ложноположительных результатах» (false positives) абсолютно обосновано. Все современные программы-детекторы текстов (вроде Turnitin, ZeroGPT, CopyLeaks) работают на основе вероятностного анализа сухости текста и предсказуемости слов (перплексии). Многочисленные исследования ученых из Стэнфорда доказали, что эти сервисы частые «подозревают» в использовании ИИ тексты людей, для которых английский не является родным, а также авторов с богатым академическим или подчеркнуто академичным стилем письма.

Обвинение автором детекторов ИИ в «ложноположительных результатах» (false positives) абсолютно обосновано. Все современные программы-детекторы текстов (вроде Turnitin, ZeroGPT, CopyLeaks) работают на основе вероятностного анализа сухости текста и предсказуемости слов (перплексии). Многочисленные исследования ученых из Стэнфорда доказали, что эти сервисы частые «подозревают» в использовании ИИ тексты людей, для которых английский не является родным, а также авторов с богатым академическим или подчеркнуто академичным стилем письма. Аукцион на 14 издательств (14-way auction) и суммы: В книжном бизнесе аванс в $2 миллиона за дебютный роман — это астрономическая сумма (обычно авансы дебютантов составляют от $5,000 до $50,000). Торги с участием 14 крупнейших издательских домов означают, что рукопись считалась потенциальным главным мировым бестселлером уровня «Девушки в поезде» или «Кода да Винчи».

В книжном бизнесе аванс в $2 миллиона за дебютный роман — это астрономическая сумма (обычно авансы дебютантов составляют от $5,000 до $50,000). Торги с участием 14 крупнейших издательских домов означают, что рукопись считалась потенциальным главным мировым бестселлером уровня «Девушки в поезде» или «Кода да Винчи». Расовый контекст и скандалы с авторами: Заявление Фаладе поднимает острейшую тему равенства в индустрии. В США и Великобритании издательский бизнес исторически на 80-85% состоит из белых сотрудников средний и высшей категории. Ситуация, когда успешные черные авторы сталкиваются с предвзятой проверкой «а точно ли ты сам это написал?», стала острой социальной проблемой 2024–2026 годов.

Заявление Фаладе поднимает острейшую тему равенства в индустрии. В США и Великобритании издательский бизнес исторически на 80-85% состоит из белых сотрудников средний и высшей категории. Ситуация, когда успешные черные авторы сталкиваются с предвзятой проверкой «а точно ли ты сам это написал?», стала острой социальной проблемой 2024–2026 годов. Проблема прозрачности процесса создания: Фраза агента «на личной встрече аспекты истории автора изменились» означает, что автор не смог показать промежуточные черновики, заметки, старые версии файлов или историю правок (например, в Google Docs или Scrivener), которые бы доказывали, что роман писался человеком шаг за шагом на протяжении месяцев или лет.

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