Миллиард на мемах: как криптоимперия Трампа затмила его недвижимость

Криптопроекты президента по доходности затмили большую часть его империи недвижимости, которую он создавал десятилетиями.

Согласно федеральной декларации, опубликованной в понедельник, в прошлом году Дональд Трамп заработал более 1 миллиарда долларов на своих криптовалютных предприятиях, что существенно увеличило его годовой доход.

Во время своего второго президентского срока Трамп и его семья начали активно инвестировать в цифровые активы и различные криптокомпании. Еще в начале 2025 года президент заявил о намерении превратить США в «криптостолицу мира». Доходы от криптовалюты пополнили бюджет Трампа наряду с прибылью от судебных урегулирований, операций с недвижимостью и роялти.

Многие из криптопроектов президента на момент его инаугурации были лишь скромными стартапами, однако сегодня их доходность затмила большую часть его колоссальной империи недвижимости, собиравшейся десятилетиями. Этому взлету способствовали финансовые вливания от инвесторов-миллиардеров, а также шаги самого Трампа по сворачиванию федерального давления на криптоиндустрию.

Согласно обязательной ежегодной декларации, поданной в Управление по правительственной этике за 2025 год, Трамп получил более 500 миллионов долларов от своего флагманского проекта World Liberty Financial, продававшего новые криптопродукты, включая «токены управления» (governance tokens). В отчете также фигурирует другая криптокомпания, CIC Digital LLC, которая выручила более 600 миллионов долларов от продажи сувенирных «мем-коинов» с изображением Трампа, запущенных всего за несколько дней до его инаугурации.

— Ни президент, ни его семья никогда не допускали — и не допустят — конфликта интересов, — заявила пресс-секретарь Белого дома Анна Келли. — Президент Трамп с гордостью превратил Соединенные Штаты в мировую криптостолицу с помощью указов, поддержки таких законопроектов, как Закон GENIUS, и других разумных мер, направленных на стимулирование инноваций и создание экономических возможностей для всех американцев.

Келли добавила, что «все действия президента Трампа и его администрации предпринимаются исключительно в интересах американского народа, а любые так называемые «репортеры», утверждающие обратное, лишь тиражируют старые, избитые и лживые нарративы, которые демократы и традиционные СМИ продвигают уже целое десятилетие».

При этом стоит отметить, что стоимость криптоактивов Трампа, включая его токены и монеты, резко упала с момента начала их продаж.

Помимо этого, в прошлом году Трамп заработал миллионы долларов на продаже брендированных Библий, кроссовок и других сувениров, что стало еще одним беспрецедентным шагом для действующего президента. Только в категории часов под брендом Trump президент заработал 4,7 миллиона долларов.

Стремительный рост доходов от криптовалюты на фоне традиционной недвижимости выглядит особенно примечательно, учитывая, что Трамп также получил десятки миллионов долларов в виде гонораров и лицензионных отчислений от целой череды сделок по строительству новых отелей, курортов и кондоминиумов за рубежом. Примечательно, что многие из стран, где реализуются эти проекты, в тот момент вели переговоры с США по вопросам пошлин, военной помощи и другим ключевым темам.

Так, объект недвижимости в Объединенных Арабских Эмиратах принес ему 10,4 миллиона долларов. Проект в Саудовской Аравии, возводимый застройщиком, близким к королевской семье, пополнил счета компании президента на 9 миллионов долларов. Еще по 5 миллионов долларов Трамп получил от проектов в Бухаресте (Румыния) и Катаре.

В декларации также подробно описывается доход президента в размере более 86 миллионов долларов, полученный в результате пяти отдельных судебных урегулирований с медиакомпаниями и социальными сетями, включая ABC, CBS, YouTube, Meta (признана в РФ экстремисткой организацией) и X (бывший Twitter).

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