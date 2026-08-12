Вейпы вместо сигар и TikTok вместо жизни: Каким получился новый фильм «Момо» по сказке Михаэля Энде

Свежая экранизация романа Михаэля Энде 1973 года предлагает меткие притчи о нашей эпохе цифрового нигилизма, однако даже мистическая черепаха не спасает картину от тоскливого однообразия.

«Момо» — сказочный роман немецкого писателя Михаэля Энде (автора «Бесконечной истории»), выбравшийся в свет в 1973 году, — уже переносили на экраны: в 1986 году вышло игровое кино, а в 2001-м — анимация. Новейшая адаптация формально тоже снята с живыми актерами, но визуальных эффектов здесь состряпано столько, что картину с тем же успехом можно считать мультфильмом. И все же живое присутствие актеров кажется необходимым: как-никак, история рассказывает об опасности капитализма, высасывающего из нас саму способность наслаждаться моментом.

За прошедшие десятилетия читатели предлагали самые разные метафорические трактовки сюжета, в центре которого — появление Серых господ. Эти существа обманом заставляют людей в буквальном смысле «инвестировать» свое время в банк, чтобы затем присвоить его себе. Спасти мир под силу только сироте Момо, которую здесь играет юная актриса Алекса Гудолл (а ее ослепительная копна рыжих кудрей воспринимается практически как отдельный персонаж картины).

В этой итерации «вселенной Момо» Серые господа дымят не сжигающими время сигарами из оригинальной книги, а гаджетами вроде вейпов. Они жадно затягиваются ими, будто Фрэнк Бут в сказочном ремейке «Синего бархата». Их жертвы — обычные жители пряничного, слегка китчевого городка с итальянским колоритом — экономят время с помощью умных браслетов с приложениями. Это, очевидно, укол в сторону нашей культуры, помешанной на экранах и пожирании времени. Как удачно, что фильм выходит именно сейчас, когда мировые дискуссии о запрете доступа к соцсетям для детей достигли кипения!

Впрочем, сами дети едва ли будут в восторге от просмотра — полистать TikTok им явно интереснее: фильм куда длиннее среднестатистического мема с котиками и далеко не так развлекает. В сценарии режиссера Кристиана Диттера мало шуток, а развязка всех проблем выглядит слишком уж простой и сваливается как «бог из машины» — с помощью волшебных цветов и весьма фальшиво выглядящей кукольной черепахи, на панцире которой магическим образом появляются пророчества. Мартин Фриман ходит по экрану как сомнамбула в образе эдакого Волшебника страны Оз и явно не получает от процесса никакого удовольствия — в отличие от Класа Банга, сыгравшего лидера Серых, который сегодня стал главным «наемным злодеем» мирового кинематографа.

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