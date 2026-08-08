Уличный футбол, умные трансферы и взрослый рейтинг: Первые впечатления от EA Sports FC 27

EA Sports FC 27: Чего ждать от новой части главного футбольного симулятора планеты?

Масштабная переработка механик тотально меняет игру, трансферы стали как никогда близкие к реальности, а новый социальный хаб дворового футбола оказался неожиданно увлекательным.

Как будто миру мало его традиционной футбольной одержимости — пришло время готовиться к релизу главного виртуального футсима. Игра EA Sports FC 27 (франшиза, прежде известная как FIFA — и как же удачно они сбросили бренд ФИФА!) выходит в свет 25 сентября. Я только что провёл два насыщенных дня в Ванкувере — «родном доме» серии EA FC, — где успел опробовать FC 27 и пообщаться с её разработчиками.

Для ежегодных франшиз вроде EA FC жизненно важно находить новые завлекалочки для фанатов. В FC 27 таким главным нововведением стал режим The Grounds («Площадка»). Это полноценный физический хаб, напоминающий The City из последних баскетбольных симуляторов серии NBA 2K, но куда более приятный для тусовок. Он разделен на тематические зоны, вдохновлённые культурой уличного футбола Великобритании, Франции и Аргентины.

The Grounds стал новым «домом» для уже знакомого игрокам режима Clubs — локального онлайнового формата, где вы управляете одним конкретным футболистом, а сами матчи больше похожи на дворовый «дворобол», чем на официальные встречи. Впрочем, одним только футболом активности в хабе не ограничиваются.

Прогулка по «Площадке»

Автор провёл в The Grounds около часа и получил от этого куда больше удовольствия, чем ожидал. Между зданиями расположились игровые зоны, входы в которые работают как лобби: там можно сходу заскочить в матч со случайными игроками или собрать закрытую тусовку с друзьями. Каждая зона заточена под определенный тип мини-игр, а для удобства перемещения по карте The Grounds есть мгновенный телепорт.

Исследовать этот мир действительно интересно. Мне, например, попадались мишени, которые нужно было сбивать, спавня мяч прямо из воздуха и выбивая его с лёту — некоторые из них даже объединены в отдельные забавные испытания. Местные игры предлагают остроумные вариации на тему классического режима Clubs. В матче 3х3 на поле на короткое время появлялись специальные бонусные зоны: забив гол из такой зоны, моя команда получала сразу два очка. А в другой мини-игре, вдохновленной выбивалами (dodgeball), у игроков было по три жизни, которые отнимались каждый раз, когда в тебя сходу попадали мячом.

Режим The Grounds обречён на популярность: он сделан с большим вкусом и умом, и со временем наверняка будет обрастать новым контентом. Вполне можно представить, как в будущих выпусках серии на этой базе построят полноценный сюжетный режим — в духе культовой трилогии The Journey («История») из Fifa 17–19.

Тотальная перестройка геймплея

В прошлый раз, в FC 26, разработчики из EA Sports поставили перед собой цель сделать управление более отзывчивым, внеся массу изменений в базовую физику. В FC 27 этот процесс вышел на принципиально новый уровень.

Впрочем, любой, кто играл в FC 26, подтвердит: те реформы породили кучу новых проблем — вроде бесячей физики перехватов, когда мяч от защитника рикошетил прямо в ноги нападающему соперника. По словам ведущего геймдизайнера Кантчо Доскова, команда пошла на радикальные меры для устранения этого бага: «Нам пришлось полностью вырезать старую систему перехватов и пересобрать её с нуля. На это ушло полгода».

Опробовав специальную демо-версию с матчами Лиги чемпионов между ограниченным числом клубов, я убедился, что полгода прошли не впустую: аномальные «магнитные» рикошеты у защитников наконец-то полностью исчезли. Но переработкой перехватов дело не ограничилось.

Как ни парадоксально для эпохи, когда искусственный интеллект проникает во все сферы жизни, разработчики FC 27 решили… существенно урезать влияние ИИ на поле. Особенно это касается игры в обороне. Если раньше защитники под управлением ИИ сами опрометчиво бросались на мяч, ломая линию и оставляя дыры в обороне, то теперь FC 27 отдаёт борьбу, выбор позиции и отбор в руки самого игрока.

На навесах, где раньше тоже рулил ИИ-ассистент, теперь также сделан акцент на ручное управление: отмерить силу и направление паса предстоит самому игроку, но взамен игра дает куда больше возможностей правильно подстроить форварда под удар. При этом ИИ, отвечающий за атакующих игроков без мяча, наоборот, прокачали: напарники стали умнее открываться под передачи в касание и научились филигранно избегать офсайдов.

Меня также впечатлила обновленная двухэтапная система розыгрыша угловых и штрафных. В геймплейном плане FC 27 наконец-то добивается того, к чему стремилась FC 26, но уже без багов и с безупречной отзывчивостью на каждое нажатие кнопок.

Трансферы как в жизни

Режим карьеры (Career Mode), где можно примерять на себя роль менеджера любимого клуба, тоже подвергся масштабной реконструкции. Главная цель — приблизить трансферный рынок к суровой реальности и заставить вас занимать не только сделками, но и реальным менеджментом.

Главное нововведение здесь — система Dynamic OVR. На сленге OVR (Overall) — это ключевой общий рейтинг игрока. Если раньше этот показатель был статичным, то в FC 27 общий рейтинг футболиста будет постоянно колебаться в зависимости от его формы, физической кондиции и даже эмоционального настроя. Теперь в течение долгого сезона вам придется давать отдых лидерам команды, но зато появится возможность по дешевке урвать топ-игрока со сбитым рейтингом — например, если тот только восстанавливается после тяжелой травмы.

Пит О’Доннелл, геймдиректор режима карьеры, рассказывает о модернизации трансферов: «Раньше сделки проворачивались мгновенно. Для видеоигры это было удобно, но абсолютно нереалистично. Мы изучили, как клубы общаются между собой, как проводятся переговоры, пообщались с реальными скаутами и спортивными директорами. Нашей задачей было вычленить из их работы самый интересный функционал».

Новая система подкинет игрокам больше аналитики: у каждого футболиста появится показатель xTV (Expected Transfer Value — ожидаемая трансферная стоимость), что ускорит переговоры. Кроме того, по словам О’Доннелла, FC 27 станет лучше отражать трансферную политику конкретных клубов: совет директоров будет выдвигать четкие требования по покупке определенных игроков. Пресс-конференции превратятся в арену непростых решений (одно ваше слово может порадовать одних игроков и взбесить других), а в сам режим Карьеры добавили 20 случайных форс-мажорных событий.

Ultimate Transfer: Новая витрина для любителей карточек

В режиме Ultimate Transfer (FUT) — том самом хардкорном карточном режиме с лутбоксами, приносящем EA главную выручку, — появится витрина под названием «Галерея». В ней можно будет похвастаться перед другими игроками всей своей коллекцией карточек, а не только стартовым составом из 11 человек.

В EA Sports также заявляют, что «упростили» прежде монструозный режим Испытаний подбора команды (SBC), и внесли изменения, призванные избавить режим от тупиковых затяжных матчей: количество доступных стилей игры (PlayStyles) для топ-карточек урезали с пяти до трех. Впрочем, специфику режимов вроде FUT можно оценить только на дистанции, так что эффективность этих правок станет понятна лишь спустя время после релиза.

Теперь с рейтингом 16+

Ещё одно важнейшее изменение FC 27 вообще не касается геймплея: из-за наличия микротранзакций игра получила возрастной рейтинг «16+» вместо привычного «3+». Это произошло из-за ужесточения правил европейской рейтинговой комиссии PEGI. Учитывая огромную подростковую аудиторию серии, мы попросили боссов EA Sports прокомментировать эту ситуацию, но в ответ получили сухую отписку: «Хотя сама игра функционально не изменилась, это привело к обновлению рейтинга PEGI. Для нас это лишь новый способ информирования игроков и их родителей».

За пределами юрисдикции европейской PEGI игра сохранит мягкий рейтинг E for Everyone («Для всех»). Однако родителям стоит трижды подумать, прежде чем покупать 16+ игру детям. Если вы боитесь, что ребенок спустит целое состояние на карточки в FUT, у EA есть «хорошая» новость: в продажу поступит новое издание Ultimate Plus Edition, куда входит куча внутриигрового контента. Правда, стоит оно солидные 190 долларов и доступно только по предзаказу до 31 августа.

Примечания: