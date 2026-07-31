Шахтеры, мехи и наброски углем: A Line Held Tight — самая необычная инди-игра о правах рабочих

Глубоко под землей игрок присоединяется к колонии жестоко эксплуатируемых шахтеров, готовых бросить вызов руководству. Чем закончится эта бунт — зависит только от вас.

Тема профсоюзов и рабочих забастовок крайне редко становится центральной мейнстримной темой в видеоиграх. Впрочем, редкие исключения все же есть: вспомнить хотя бы мутный Профсоюз докеров в Disco Elysium, Профсоюз орбитальных рабочих в космической научпоп-драме Tacoma или Lynx — зловещую корпорацию-штрейкбрехера из симулятора утилизатора кораблей Hardspace: Shipbreaker.

Вскоре к этому списку добавится A Line Held Tight («Затянутый узел» / «Держать строй») — визуальная новелла, которая ставит права трудящихся (и их жизни) в самый центр своего повествования.

В далеком будущем колония шахтеров въедается в недра изолированной планеты в поисках жил экзотической руды, спасаясь от ядовитой атмосферы внутри гигантских мехов-экзоскелетов. Но условия труда ужасают. Когда в забое назревает забастовка, непопулярный среди рабочих сотрудник по прозвищу Канарейка должен решить: встать ли ему плечом к плечу с коллегами в борьбе против угнетения или остаться в стороне. Игроку, разумеется, достается роль Канарейки — ему предстоит маневрировать между личными и политическими конфликтами в мире, нарисованном суровыми монохромными красками.

И хотя в игре прослеживаются четкие параллели с легендарной забастовкой британских шахтеров 1980-х годов, инди-студия Humble Grove, состоящая всего из трех человек, черпала вдохновение из ситуации, гораздо более близкой к нашей реальности.

— Мой интерес к истории о профсоюзах продиктован тем, что происходит в нашей собственной игровой индустрии — бурным ростом интереса к профсоюзному движению на фоне волны массовых увольнений, — говорит сооснователь студии Сел Дэвисон. — Писатели-фантасты обычно делятся на два лагеря: одни увлечены конструированием гипотетического будущего, а другие используют футуристический сеттинг как зеркало, отражающее проблемы нашего настоящего. Мы однозначно относимся ко второму лагерю.

Используя гибкий нарративный движок Narrat, авторы создали динамичную историю, которая адаптируется под выбор игрока. У Канарейки непростые, закрученные личные отношения с шахтой, профсоюзом и его лидерами — и игроку придется в этом разобраться.

— Нам очень интересна внутренняя кухня и скрытые конфликты внутри любого коллектива — то, как они могут сплотить или, наоборот, разрушить политическое движение. Наш главный герой Канарейка начинает путь как человек абсолютно аполитичный, но попадает в ситуации, где ему приходится четко определить, что и кто для него действительно важно. За кулисами игры работает множество переменных, отслеживающих, как жители шахты относятся к Канарейке и принятым им решениям.

Хотя действие игры разворачивается в далеком будущем на чужой планете, визуальные и звуковые элементы проекта тесно уходят корнями в историю Великобритании. Для игры записан аутентичный фолк-саундтрек: его исполнили двое участников Humble Grove — сам Дэвисон и Бек Михалак, которые регулярно участвуют в фолк-сейшнах в Йоркшире, где песни о шахтерском труде и профсоюзных маршах — привычное дело.

Визуально игра напоминает угольные наброски на плотной бумаге, создавая суровое, почти викторианское ощущение.

— Идея родилась, когда мы увидели потрясающие рисунки углем в Музее угольной промышленности в Уэйкфилде, — вспоминает Дэвисон. — Уголь как материал дает потрясающую, осязаемую фактуру руды. Но когда мы начали с ним работать, выяснилось, что он способен создавать очень полупрозрачные, призрачные образы. Это идеально отражает то, как Канарейка воспринимает мир — как человек, запертый в собственной голове, особенно в самом начале игры.

Дебютная игра студии Humble Grove — No Longer Home — была трогательной медитацией на тему переезда и прощания с прошлым. Похоже, что A Line Held Tight предложит зрителям столь же глубокий и задумчивый подход. Однако на этот раз поднимаемые темы оказались куда более злободневными, чем думали сами авторы.

— Я надеюсь, эта игра поможет людям задуматься о том, как их повседневные поступки могут иметь политические последствия, — резюмирует Дэвисон. — А если говорить совсем честно… Я надеюсь, она убедит кого-то вступить в реальный профсоюз.

Примечания:

Контекст увольнений в ИТ и геймдеве (Mass Layoffs): В 2023–2026 годах мировая индустрия видеоигр пережила крупнейший кризис в своей истории: гиганты вроде Embracer Group, Microsoft, Sony, EA и Riot Games уволили десятки тысяч разработчиков и закрыли сотни студий. Это подтолкнуло разработчиков к массовому созданию профсоюзов (например, CODE-CWA в США или профсоюзов в Великобритании), чтобы защитить себя от внезапных сокращений.

В 2023–2026 годах мировая индустрия видеоигр пережила крупнейший кризис в своей истории: гиганты вроде Embracer Group, Microsoft, Sony, EA и Riot Games уволили десятки тысяч разработчиков и закрыли сотни студий. Это подтолкнуло разработчиков к массовому созданию профсоюзов (например, CODE-CWA в США или профсоюзов в Великобритании), чтобы защитить себя от внезапных сокращений. Забастовка британских шахтеров 1984–1985 годов: Знаковое событие в истории Великобритании. Премьер-министр Маргарет Тэтчер решила закрыть убыточные государственные угольные шахты, что вызвало крупнейшую годовую забастовку Нацсоюза горняков. Забастовка сопровождалась жесткими столкновениями с полицией, разделением общества и привела к окончательному разгрому влиятельных британских профсоюзов.

Знаковое событие в истории Великобритании. Премьер-министр Маргарет Тэтчер решила закрыть убыточные государственные угольные шахты, что вызвало крупнейшую годовую забастовку Нацсоюза горняков. Забастовка сопровождалась жесткими столкновениями с полицией, разделением общества и привела к окончательному разгрому влиятельных британских профсоюзов. Почему главного героя зовут «Канарейка» (The Canary)? Раньше шахтеры всегда брали с собой в забой клетку с канарейкой. Эти птицы невероятно чувствительны к метану и угарному газу. Если канарейка переставала петь или падала без чувств, шахтеры понимали, что воздух ядовит, и нужно срочно бежать. В игре персонаж с таким именем — это индикатор опасности для всего коллектива.

Раньше шахтеры всегда брали с собой в забой клетку с канарейкой. Эти птицы невероятно чувствительны к метану и угарному газу. Если канарейка переставала петь или падала без чувств, шахтеры понимали, что воздух ядовит, и нужно срочно бежать. В игре персонаж с таким именем — это индикатор опасности для всего коллектива. Движок Narrat: Бесплатный с открытым исходным кодом (Open Source) движок для создания текстовых квестов и визуальных новелл с элементами RPG (как в Disco Elysium), идеально подходящий для небольших инди-команд.

Рекомендации: