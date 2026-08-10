Брэд Питт о будущем нейросетей в Голливуде, паранойе из-за 3D-сканов и новом проекте Финчера

«ИИ способен спасти среднебюджетное кино, если грамотно его использовать. Нас ждет крайне интересный эксперимент»

Брэд Питт относится к развитию искусственного интеллекта в кинематографе без предубеждений. По его мнению, технологии могут дать второй шанс проектам со средним бюджетом.

Своими мыслями оскароносный актер поделился в интервью для обложки свежего номера журнала Esquire. Особый акцент он сделал на создании визуальных эффектов, которые в противном случае обходятся студиям в астрономические суммы.

— Сейчас вокруг ИИ много негатива, но именно он — если относиться к нему как к инструменту — поможет запускать в производство среднебюджетные картины с бюджетом от 40 до 90 миллионов долларов, — отметил Питт.

Впрочем, к идее замены реальных актеров нейросетями Питт относится куда более неоднозначно. На вопрос о том, сможет ли ИИ достоверно воссоздать его актерскую игру, он ответил:

— Знаете, всё зависит от того, кто стоит за процессом. Кто рассказывает историю? Кто говорит: «Я хочу увидеть от него вот эту эмоцию», а потом пробирается сквозь то, что сгенерировал ИИ, и направляет: «Нет, давай качни вот в эту сторону» — и подгоняет результат под свой замысел? Так что да, сгенерировать они смогут, но итоговый продукт едва ли будет отражать мой личный выбор и то, что я сам нащупал и открыл в этой роли.

Питт добавил, что внедрение ИИ в кино станет «крайне любопытным экспериментом». Он также затронул спорную тему 3D-сканирования тела. Эта технология часто применяется для дублирования трюков, создания массовки в батальных фильмах или для омоложения актеров (de-aging), однако вызывает серьезные опасения из-за вопросов правообладания и того, как цифровые слепки могут быть использованы в будущем.

— Нас всех буквально заставляют… сканироваться, — рассказал Питт. — Меня сканируют последние лет двадцать, но я всегда прописывал в контракте: цифровые копии принадлежат мне и подлежат уничтожению. Эх, а ведь надо было сохранить! Но я все эти годы требовал их уничтожения — проснулась во мне паранойя провинциала из Озарка.

Актер также признался, что недавно слышал песню, созданную нейросетью, и она оказалась «чертовски хороша». Однако тут же добавил: «Но в ней чувствовалась какая-то цикличность, механика. Это никогда не сравнится с живым голосом — голосом женщины, голосом настоящего человека».

Следующим проектом Брэда Питта станет лента «Сердце зверя» (Heart of the Beast) о бойце спецназа, выжившем вместе со своей собакой после авиакатастрофы. Затем актер вернется к своей оскароносной роли Клиффа Бута в проекте во вселенной фильма Квентина Тарантино «Однажды в… Голливуде». Режиссерское кресло займет Дэвид Финчер.

Картина под названием «Приключения Клиффа Бута» (The Adventures of Cliff Booth), как отмечает Esquire, будет не столько прямым сиквелом, сколько «стилизацией под эпизодическое телевидение прошлого века, на котором, по признанию Тарантино, он вырос: с персонажами, кочующими из одного приключения в другое, где каждая серия представляет собой законченную историю».

Питт поделился подробностями того, как проект сменил постановщика. Тарантино написал сценарий к «Приключениям Клиффа Бута», но решил, что этот фильм не должен становиться его десятой, финальной режиссерской работой. Тогда Питт спросил разрешения показать текст Дэвиду Финчеру, с которым они вместе работали над «Бойцовским клубом».

— Квентин дал свое благословение, — вспоминает Питт. — Мы летели в самолете с Финчем, я дал ему сценарий, и еще до того, как мы приземлились, он сказал: «Я в деле».

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