«Принцесса-Ослица»: Сюрреалистический побег от патриархата в новом фильме авторов «Дома волка»

«Принцесса-Ослица»: Из королевства — под власть патриархата. Изобретательная сказка-формация от чилийских мастеров.

Режиссёры «Дома волка» Кристобаль Леон и Хоакин Косинья смешивают техники, стили и сюжетные миры, создавая внешне причудливое, но всё более мрачное и трезвое высказывание.

Чилийский дуэт Кристобаля Леона и Хоакина Косиньи дебютировал кошмарно-завораживающей картиной «Дом волка» — кукольным фэнтези, покорившим зрителей абсолютно оригинальным дизайном. Используя пластилиновую и кукольную анимацию, а также папье-маше, авторы добились ощутимого эффекта «ручной работы», погружающего в сюрреалистический транс. История, начинавшаяся как детская сказка, стремительно уводила в самые взрослые и жуткие глубины травмы и хоррора. Вторая работа дуэта, «Гиперборейцы» (2024), привлекла меньше внимания из-за слишком плотного и нарративно запутанного винегрета из истории, психологии и политической теории, хотя всё так же ошеломляла техникой, добавив к визуальному лоскутному одеялу авторов полноценную живую съёмку. В своём чарующем третьем полном метре «Принцесса-Ослица» (Donkey Princess) Леон и Косинья находят идеальный баланс: они продолжают гибридные эксперименты с игровым кино, но плодотворно возвращаются на территорию сказок для взрослых.

Премьера картины состоялась в международном конкурсе фестиваля в Локарно. Это самобытное, эстетически безупречное кино, запечатывающее за авторами статус истинных визионеров. В нём выдержан идеальный баланс между доступностью и авангардом, гарантирующий фильму жизнь и за пределами фестивальной орбиты — пусть даже содержательно сюжет задерживается в памяти чуть меньше, чем его грандиозная визуальная форма. По мрачной, обволакивающей атмосфере и въедливому эмоциональному воздействию «Принцесса-Ослица» слегка уступает «Дому волка» (впрочем, с ним мало что способно сравниться). И всё же история мифической принцессы, чья мучительная психологическая травма, вызванная отцом, преследует её даже после побега в реальный мир, выстраивается в трогательный и одновременно тревожный финал.

Как подсказывает название, сценарий (написанный режиссёрами в соавторстве с романисткой Алехандрой Моффат) обыгрывает сказку Шарля Перро XVII века «Ослиная шкура» — сюжет, за который студия Disney никогда бы не отважилась взяться из-за дискомфортного инцестуального подтекста (впрочем, Жак Деми ещё в 1970 году превратил его в восхитительно-эксцентричный фильм). «Принцесса-Ослица», выдержанная в более пессимистично-причудливом тоне, вращается вокруг принцессы Дианы (в исполнении звезды «Гиперборейцев» Антонии Гисен). С известной британской тёзкой её не связывает ничего, кроме одного: она так же задыхается под гнетом требований своего патриархального королевства.

Упомянутое королевство соткано из смеси анимации и очаровательно-кустарного художника-постановщика Наталии Гейссе: башни замка в форме мухоморов вылеплены будто из кондитерской глазури, горные массивы сделаны из стеклопластика, а леса сплетены из сухих веток и украшены редкими вспышками 2D-бабочек и птиц. (Фанаты пластилиновой вставки Леона и Косиньи в фильме Ари Астера «Все страхи Бо» узнают знакомые фактуры пейзажей). Окрашенный в болезненные бирюзовые и красновато-бурые тона, этот мир не выглядит долговечным — и для Дианы он таковым и не является. Находясь под гиперопекой отца (Франсиско Мело) после преждевременной смерти матери, она жаждет вырваться из его цепких лап. Встретив обаятельного простолюдина Лало (Эндрю Баргстед), девушка мгновенно влюбляется — как в него самого, так и в перспективу жизни за пределами королевского двора.

Для Короля, который крайне тяжело переживает вдовство и успел внести любовь в список внезаконных вещей по всей стране, такой расклад неприемлем. Лало мгновенно изгоняют в адовы земли с оранжевым небом, усыпанные терновником и стервятниками — остроумный гибрид силуэтной анимации и осязаемых декораций. Однако перед уходом парень дарит Диане браслет, способный исполнять желания сквозь пространство и время; и вскоре героиня переносится в городскую суету современного Чили. Там они с Лало живут как параллельные версии самих себя, вместе работая в службе по уничтожению вредителей. И если такой «хэппи-энд» выглядит весьма компромиссным, ситуацией усугубляет то факт, что её отец тоже телепортировался в этот новый мир: теперь он дряхлый инвалид, лишенный власти, но всё ещё остающийся неподъёмной обузой.

Это не сдвиг измерений в фильме: Дина (Диана) кочует через разные жизни и личности, но ни в одной из них не обретает полной свободы или счастья. На ум приходит наивная, но полная отчаяния механика путешествий во времени из недавней «Твари» Бертрана Бонелло: временны́е линии в итоге сходятся в единую, кульминационную трагедию, оставляя лишь приоткрытую дверь к свободе. Сценарический стиль Леона и Косиньи может казаться туманным (особенно сумбурным выглядит вступительный аккорд фильма), но постепенно он обретает изящество и ясность, совершая в финале поворот в сторону почти тотального реализма. И это главный сюрприз от постановщиков, привыкших к лихорадочному конструированию сюрреалистичных миров. Пусть «Принцесса-Ослица» и не обладает той связующей силой мысли, что была у «Дома волка», она остаётся интригующим, транзитным произведением в фильмографии авторов, от которых теперь можно ждать абсолютно чего угодно.

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