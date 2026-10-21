Панталоны долой, шокер к бою: спин-офф «Призраков» — смешное и уютное зрелище осени - Такое кино
 

Панталоны долой, шокер к бою: спин-офф «Призраков» — смешное и уютное зрелище осени

21.10.2026, 13:31, Культура
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«Призраки: Одержимость Боттон-хауса» — уморительный спин-офф выходит на новый уровень чистого озорства.

События стартуют вскоре после финала культового ситкома BBC: новая полнометражная лента получилась столь же теплой, комфортной и душевной, как и оригинальный сериал.

Что, во имя всего святого, творится в Боттон-хаусе? Китти только что вырубила офицера полиции выстрелом из электрошокера. Леди Фанни задирает свои необъятные викторианские панталоны, демонстрируя окружающим филейную часть. А пещерный человек Робин по уши втрескался в неопрятную экоактивистку (справедливости ради, барышня и лицом, и повадками чертовски смахивает на неандертальца).

Если вы никогда в жизни не смотрели комедию BBC «Призраки» о поместье с потусторонними жильцами — пожалуй, один из лучших семейных телесериалов последних лет, — ни единое слово из написанного выше не покажется вам осмысленным. Впрочем, как и этот восхитительный новый фильм, который подхватывает историю привидений аккурат там, где ее оставил финальный эпизод 2023 года.

Обычно, когда британские ситкомы выходят в формат полного метра, с ними случается беда: плотность шуток на минуту хронометража резко падает. Но освобождение от рамок строгого получасового эпизода, похоже, лишь развязало сценаристам руки, позволив им выплеснуть на экран невиданные доселе запасы ребяческого задора и щедрые пригоршни чистого дуракаваляния. Гэги сыплются один за другим, а сама картина сохраняет ту же фирменную ламповую теплоту, за которую мы полюбили оригинал на малых экранах.

С момента, как Элисон и Майк (Шарлотта Ричи и Киелл Смит-Байно) покинули Боттон-хаус, продав полуразрушенное родовое дворянское гнездо сети отелей, прошло несколько месяцев. Однако ремонтные работы заглохли, а привидения истосковались по Элисон — единственному живому существу, способному их видеть (долгая история).

Главное сокровище «Призраков» — это неистовая энергетика солирующего персонажа, исходящая абсолютно от каждого покойного обитателя дома, безупречно сыгранного неподражаемой актерской труппой. Тут вам и скользкий депутат от партии тори без штанов Джулиан Фосетт (Саймон Фарнэби), навечно застрявший в позе пойманного с поличным развратника времен скандалов девяностых. И скаутмастер Пэт (Джим Ховик) с охотничьей стрелой, навеки торчащей из шеи. Нечестно было бы обойти вниманием остальных: абсолютно каждый местный фантом обладает такой мощной харизмой, что в одиночку мог бы вытянуть собственный полуторачасовой фильм.

Пытаться пересказывать сюжет — значит совершить преступление против зрителя (я смотрел фильм вместе с девятилетним ребенком, и тот хохотал в голос на протяжении всего сеанса). Это чистый, концентрированный восторг.

Единственная моя претензия — выбор даты премьеры: если бы руководство BBC действительно заботилось об общественном благе, они приберегли бы релиз на пару месяцев и выпустили его под Рождество, подарив нации порцию настоящего праздничного тепла.

Примечания:

  1. Труппа «Them There» (Создатели «Призраков»):
    • Вся банда призраков сыграна и придумана творческим объединением из шести британских актеров и сценаристов: Мэтью Бэйнтон, Саймон Фарнэби, Марта Хоу-Дуглас, Джим Ховик, Лоренс Рикард и Бен Уиллбонд.
    • До «Призраков» они прославились легендарным детским просветительским скетч-шоу «Ужасные истории» (Horrible Histories) и фэнтези-ситкомом Yonderland. Саймон Фарнэби также известен как соавтор сценария мировых кинохитов «Приключения Паддингтона 2» и «Вонка».
  2. Кто есть кто в Боттон-хаусе (для тех, кто забыл лор):
    • Китти (Лолли Адефопе): Простодушная, гиперактивная и наивная темнокожая дворянка георгианской эпохи, обожающая сплетни и балы.
    • Леди Фанни Боттон (Марта Хоу-Дуглас): Чопорная викторианская аристократка, которую собственный муж-изменник столкнул из окна третьего этажа в 1912 году. Каждое утро в точное время смерти она механически вываливается из окна с душераздирающим криком.
    • Робин (Лоренс Рикард): Неандерталец каменного века, погибший от удара молнии на этой земле миллионы лет назад. За тысячелетия стал мудрецом, обожает шахматы, луну и умеет управлять домашним электричеством.
    • Джулиан Фосетт (Саймон Фарнэби): Коррумпированный член парламента от консерваторов, умерший от сердечного приступа во время секс-скандала в 1993 году, поэтому вечно бродит по дому в одном пиджаке и трусах. Обладает способностью с колоссальным трудом двигать мелкие материальные предметы одним пальцем.
    • Пэт Батчер (Джим Ховик): Добрейший вожатый бойскаутов 1980-х, погибший из-за нелепой случайности: юный подопечный случайно прострелил ему шею из лука на глазах у всего отряда.
    • Капитан (Бен Уиллбонд): Скрытый гей, офицер времен Второй мировой войны, помешанный на воинской дисциплине и картах наступлений.
    • Томас Торн (Мэтью Бэйнтон): Неудачливый романтический поэт эпохи Регентства, смертельно раненный на дуэли из-за подставы кузена, вечно драматично вздыхающий и влюбленный в живую хозяйку дома Элисон.
    • Хамфри (Лоренс Рикард): Обезглавленный дворянин эпохи Тюдоров, чье тело регулярно теряет голову в самых неподходящих комнатах.
  3. Оригинал BBC против американского ремейка CBS:
    • В 2021 году американский канал CBS запустил одноименный ремейк «Призраки» (Ghosts USA), адаптировав реалии под историю США (викинг, хиппи, индеец-ленапе, офицер Войны за независимость). Этот фильм — прямое продолжение именно оригинальной, канонической британской версии, завершившейся 5-м сезоном в декабре 2023 года.
  4. Контекст финала сериала (2023):
    • В финале пятого сезона живая хозяйка дома Элисон и ее муж Майк родили ребенка. Поняв, что растить дочь в аварийном историческом памятнике без отопления невозможно, пара со слезами на глазах продала Боттон-хаус гостиничной корпорации, переехав в обычный современный дом, но пообещав навещать потустороннюю «семью».

Рекомендации:

  • Кому зайдет: Поклонникам классического британского юмора, фанатам «Черной гадюки», «Дряни» и «Паддингтона», а также всем, кто ищет идеальное, уютное семейное кино (comfort-watching) для поднятия настроения пасмурным вечером.
  • Главный совет: Если вы не видели сериал, перед просмотром фильма стоит потратить выходные на оригинальные 5 сезонов (они короткие — всего по 6 серий). Эмоциональная отдача от фильма вырастет в десять раз.

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