Ты видишь абсолютно всё, но не понимаешь ничего: сенсационный док-хоррор с Элизабет Холмс и Амандой Сайфред

«Ты видишь абсолютно всё»: как Натан Филдер и Элизабет Холмс превратили крах Theranos в великий готический хоррор.

Главный мистификатор современного телевидения и создатель «Репетиции» провел три года взаперти с самой известной аферисткой Кремниевой долины накануне ее отправки в тюрьму. Получился трехчасовой гибрид мокьюментари, «Малхолланд Драйв» и викторианского психологического кошмара, который навсегда изменит законы документального кино.

Последние недели в мире кино и медиа обсуждали один-единственный минутный промо-ролик, вызвавший коллективное оцепенение: Натан Филдер — комик-абсурдист, чей проект «Репетиция» на HBO возвел жанр документального реалити в статус высокого авторского искусства, — в упор смотрит в огромные синие глаза Элизабет Холмс. Не моргая, на расстоянии считанных сантиметров друг от друга, пророк мучительной неловкости и осужденная мошенница сошлись в немой дуэли воль. «Ты сейчас настоящая?» — тихо спрашивает Филдер.

Сама идея экранного столкновения главного иллюзиониста американского ТВ и эталонной «герлбосс»-аферистки, создавшей мыльный пузырь стартапа Theranos на 9 миллиардов долларов, казалась слишком безумной, чтобы быть правдой. Но премьера картины «Ты видишь абсолютно всё» (You Can See Everything / YCSE), снятой Филдером в тандеме с молодым гением документалистики Лэнсом Оппенгеймом на Нью-Йоркском кинофестивале, доказала: перед нами не просто сенсация, а один из самых головокружительных, тревожных и монументальных фильмов десятилетия.

Многие ждали от картины банального процедурного разоблачения: искренне ли Холмс верила в свои приборы или хладнокровно шла по головам инвесторов? Однако авторы совершили нечто куда более грандиозное. «Ты видишь абсолютно всё» — это не журналистское расследование. Это полноправный, шедевральный вход в пантеон психологической готической драмы, который в киношколах будущего непременно будут изучать в одном ряду с «Ребеккой» Хичкока, «Газовым светом» Джорджа Кьюкора, «Персоной» Ингмара Бергмана и «Малхолланд Драйвом» Дэвида Линча.

Замок на песке и разделенное безумие

События стартуют в 2023 году. Приговоренная к 11 годам федеральной тюрьмы за мошенничество и сговор Элизабет Холмс отсчитывает последние недели на свободе перед отправкой за решетку. Вместе с молодым супругом — наследником гостиничной империи Билли Эвансом — и двумя крошечными детьми она арендует тесный пляжный коттедж в Сан-Диего. Пара ищет съемочную группу, чтобы задокументировать свой быт, наивно пытаясь доказать общественности свою невинность и, возможно, провернуть редизайн бренда для «Theranos 2.0».

Их выбор падает на гремучий дуэт: Лэнса Оппенгейма, чья манера съемки (сверхнасыщенные цвета, клаустрофобические крупные планы, хищно наезжающая камера) умеет обнажать жуть посреди обыденности, и Натана Филдера. В кадре Натан задает логичный вопрос: «Вам не кажется странным звать комика, сделавшего имя на высмеивании бизнес-афер, чтобы он очистил вашу репутацию после главного мошенничества XXI века?». Но Эванс и Холмс уверены в своем поле искажения реальности: «Чтобы люди поняли, кто она, нужно дать им максимальный доступ».

Так банальное жилье превращается в пыточную камеру человеческой психики. Холмс идеально примеряет на себя классический архетип готической героини: внешне хрупкая, кроткая, ускользающая и, возможно, абсолютно лживая. Рядом с ней — верный, но пугающий супруг, бродящий по дому с пистолетом за поясом. Их союз напоминает клинический случай folie à deux — индуцированного помешательства на двоих. Они оба не моргают, непрерывно транслируют медовую нежность и, кажется, врут даже во сне. Зрителю остается лишь гадать: манипулирует ли она им, использует ли он ее всемирный позор ради нарциссического куража, или же они заключили взаимовыгодный темный пакт?

Двойники, голограммы и призрак Аманды Сайфред

Филдер выступает здесь одновременно взломщиком, недоверчивым исповедником и опасным чужаком, сдирающим с четы Холмс защитные социальные фильтры с хирургической бестактностью. Но подлинный морок начинается во второй половине трехчасового хронометража.

Когда реальная Элизабет Холмс наконец отправляется отбывать срок в техасскую колонию, пространство фильма не схлопывается — оно мутирует в линчевский спиритический сеанс. На сцене появляется Аманда Сайфред — актриса, получившая премии «Эмми» и «Золотой глобус» за роль Холмс в сериале Hulu «Выбывшая» (The Dropout).

Сайфред материализуется в опустевшем доме в Сан-Диего, а затем переезжает в новое поместье Эванса в Техасе в качестве буквального, осязаемого доппельгангера Элизабет! Она воспроизводит повадки опальной основательницы, участвует в психотерапевтических реконструкциях разговоров и даже взаимодействует с детьми четы. В одном из самых жутких эпизодов фильма обезумевший от одиночества Эванс проецирует посреди комнаты цифровую голограмму жены под тревожные струнные партитуры, вдохновленные «Головокружением» Бернарда Херрманна.

В этой точке фильм окончательно сбрасывает оковы документалистики, превращаясь в призрачный квартет (Холмс, Эванс, Филдер, Сайфред), где каждый из участников подвергает сомнению подлинность намерений другого. Это грандиозная деконструкция актерства, где грань между живым человеком, его экранным аватаром и мифом стирается в пыль.

Логика кошмара: увидеть всё и не понять ничего

«Ты видишь абсолютно всё» действует по законам дурного сна. Камера Оппенгейма буквально ввинчивается в поры лиц героев с лазерной назойливостью, выхватывая малейшие микромимические судороги. Филдер, которого раньше упрекали в том, что он самоутверждается за счет наивности обычных людей, наконец-то нашел противника равной весовой категории: непробиваемая броня безмятежной теплоты Холмс выдерживает любые провокации.

Фильм затягивает зрителя в кроличью нору соучастия. Нам показывают беспрецедентную изнанку этой семьи — вплоть до неловких откровений о супружеских свиданиях в техасской тюрьме, — но чем ближе вы вглядываетесь в экран, тем меньше ответов получаете.

Парадокс шедевра Филдера и Оппенгейма формулируется предельно просто: перед вашими глазами разворачивается абсолютная, тотальная прозрачность, за которой не остается ничего. Вы действительно видите абсолютно всё. Но разгадать тайну чужой души вам так и не суждено.

Примечания:

Кто такие Элизабет Холмс и Theranos: Студентка Стэнфорда, бросившая учебу в 19 лет, чтобы основать стартап Theranos (2003). Она обещала совершить революцию в медицине, создав портативный анализатор крови «Эдисон», способный выполнять сотни тестов по одной капле из пальца.

Холмс копировала Стива Джобса: носила черные водолазки, говорила неестественно низким баритоном и не моргала на камеру. В 2015 году расследование The Wall Street Journal доказало, что технология не работает, а анализы делались на чужих коммерческих аппаратах Siemens. В ноябре 2022 года Холмс приговорили к 11 годам и 3 месяцам лишения свободы. Кто такой Билли Эванс (Billy Evans): Наследник многомиллионной сети отелей Evans Hotel Group в Калифорнии, младше Холмс на восемь лет. Они познакомились в 2017 году на вечеринке, когда Theranos уже шел ко дну. Несмотря на токсичный статус Элизабет, Эванс женился на ней в 2019 году; у пары родилось двое детей прямо во время судебных процессов, что многие расценили как циничную попытку смягчить приговор. Метод Натана Филдера (Nathan Fielder): Канадский комик, выпускник бизнес-школы. Прославился шоу «Натан спешит на выручку» (Nathan for You), где предлагал малым бизнесам абсурдные схемы продвижения (например, кофейню Dumb Starbucks).

В 2022 году выпустил мета-шедевр «Репетиция» (The Rehearsal), где строил полноразмерные реплики баров и домов, нанимая актеров, чтобы обычные люди могли «отрепетировать» сложные моменты жизни. В сериале «Проклятие» (The Curse, 2023) с Эммой Стоун деконструировал жанр реалити-шоу о благотворительности. Филдер довел концепцию размытия реальности до абсолюта. Режиссер Лэнс Оппенгейм (Lance Oppenheim): 28-летний документалист-вундеркинд. Стал известен фильмом «Небесное прибежище» (Some Kind of Heaven, 2020) о пенсионерах-эскапистах во Флориде и мини-сериалом HBO «Ренессанс» (Ren Faire, 2024). Его стиль — превращение документальной хроники в неоновое, гиперреалистичное сюрреалистическое кино. Фильмы, упомянутые в сравнениях: «Ребекка» (1940) и «Газовый свет» (1944) — классические образцы готического триллера о женщинах, запертых в богатых особняках под психологическим гнетом мужчин и призраков прошлого.

«Персона» (1966) Ингмара Бергмана — экзистенциальный шедевр о медсестре и замолчавшей актрисе, чьи личности начинают сливаться в изоляции на острове (прямая параллель с дуэтом Элизабет Холмс и Аманды Сайфред).

«Малхолланд Драйв» (2001) Дэвида Линча — фильм об иллюзорности Голливуда, распаде идентичности и актрисах-двойниках.

Рекомендации: