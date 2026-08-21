Свидание с трупом и пулемет вместо руки: Превью безумного зомби-экшена Stupid Never Dies

Освободившись от диктата крупных брендов и чужих ожиданий, новая студия GPTrack50 в своей дебютной игре устроила дикий, полный экшена погром в мире, кишащем монстрами.

Любовь слепа . А в «Глупость никогда не умирает» (Stupid Never Dies) она к тому же намертво заморожена и технически мертва. Дэви — самое ничтожное и слабое зомби в иерархии мира монстров — находит в заброшенном торговом центре тело человеческой девушки по имени Джулия и влюбляется с первого взгляда. Его цель проста: вернуть возлюбленную к жизни и пригласить ее на свидание. Вот только ради этого придется сокрушить Короля Монстров (KOM) и, так уж вышло, попутно спасти жалкие остатки человечества.

Такова упоительно абсурдная завязка грядущей экшен-RPG от студии GPTrack50, основанной бывшим продюсером Capcom Хироюки Кобаяси. Мир игры очень похож на наш, с той лишь разницей, что нечисть всегда была частью здешней повседневности: там, где мы рискуем встретить медведя в горах или бродячую собаку в лесу, местные жители запросто натыкаются на оборотней и живых мертвецов.

Это шаткое статус-кво рушится в момент, когда Король Монстров стирает цивилизацию с лица земли, оставив в живых лишь 2% человечества. Дэви находится на самом дне этой постапокалиптической пищевой цепи. Зомби, по выражению Кобаяси, здесь «слабейшие из слабейших». Однако, проглотив загадочное яйцо, этот совершенно невзрачный ходячий труп внезапно обретает силу давать сдачи.

Поскольку Дэви уже мертв, боевая система начисто отметает необходимость заботиться о самосохранении. Забудьте об обороне: блоки и уклонения отправлены на помойку ради принципа «атаковать, атаковать и еще раз атаковать». Кобаяси описывает свое детище как игру, созданную «фанатом экшенов для истинных ценителей жанра».

Две ключевые механики выжимают максимум из хлипкой и податливой анатомии Дэви. Во-первых, он может пожирать поверженных противников, перенимать их навыки и трансформироваться в других существ — например, в оборотня, вампира или гарпию. Во-вторых, механика «боди-хакинга» идет еще дальше, позволяя заменять голову, руки и ноги героя полезным лутом. Прикрутите к культе меч — и Дэви освоит фехтовальные комбо; приделайте пулемет — начнется ураганная стрельба. Статус нежити еще никогда не был столь практичным!

Кобаяси называет получившийся жанр «фанк-зомби-экшеном» (funky zombie action) — этот слоган помог команде сфокусироваться на общем настроении проекта: бешеном, кислотно-ярком и пропитанном черным юмором. Он также отражает творческую свободу, которую Кобаяси обрел после долгих десятилетий работы над суперхитами Capcom вроде Resident Evil и Devil May Cry.

Работа над культовыми франшизами всегда скована грузом колоссальных ожиданий фанатов. У новой студии с оригинальной интеллектуальной собственностью (IP) таких проблем нет. Как честно признает сам Кобаяси: «У нас пока попросту нет фан-базы». Это развязало руки команде из 30 разработчиков (многих из которых переманили из Capcom, Konami и Square Enix), позволив им использовать куда более дикие гэги и рискованный черный юмор, о котором на прошлых местах работы нельзя было и помыслить.

Сама студия начинала свой путь столь же неуклюже и задорно, как и ее главный герой-зомби. В первые месяцы в штате GPTrack50 были программисты и геймдизайнеры, но не было штатных художников, поэтому базовые прототипы собирали буквально «на коленке» из готовых покупных ассетов. В итоге к трехлетней разработке подключились около 20 сторонних компаний, привлеченных, по словам Кобаяси, редким шансом собрать оригинальную вселенную с чистого листа. Разработчик надеется, что после финальных титров игроки скажут себе: «Это именно тот опыт, которого я так долго ждал. Это нечто совершенно свежее».

За пожиранием чудовищ и привинчиванием дробовиков вместо рук скрывается классическая история обаятельного неудачника. Дэви поднимается с самых низов общества монстров, чтобы бросить вызов верховному тирану, но им движет вовсе не жажда славы. Спасение людей для него — чистая случайность. Как объясняет Кобаяси: «Он просто хочет пойти на свидание с этой замороженной девчонкой».

Романтика не умерла — ее просто нужно хорошенько разморозить.

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