Эрин Брокович с динамитом: Комедия «Койот против Acme»

«Койот против Acme»: эксцентричная комедия восстает из мертвых, чтобы перевернуть безумный мир Вайла И. Койота

Фильм, похороненный студией ради налоговых списаний, переосмысляет незадачливого мультяшного охотника как Эрин Брокович в мире анимации.

Перед нами эксцентричный, причудливый, но на удивление занятный гибрид игрового кино и анимации — из той редкой породы, что не заглядывала в кинотеатры уже очень давно. Картина предлагает свежий взгляд на сюрреалистичную бесконечную войну между Койотом Вайлом и неуловимым Дорожным Бегуном (с его фирменным звуком «бип-бип», звучащим скорее как «мип-мип»). Музыка на финальных титрах, к слову, наверняка слегка разочарует хардкорных фанатов: авторы выбрали панк-гимн I Fought the Law группы The Clash, хотя куда уместнее был бы трек Roadrunner от Джонатана Ричмана и группы The Modern Lovers.

«Койот против Acme» — это комедия, чье навязчивое, гиперактивное буквоедство под конец утомляет, хотя в этом-то и кроется замысел: фильм метит в сутяжническую культуру Америки, корпоративное чванство и монополистический капитализм. Поэтому решение боссов Warner Bros. изначально отправить готовую картину на полку ради списания налогов должно было ощущаться режиссером Дэйвом Грином как удар ироничной мультяшной наковальней прямо по кумполу. Что ж, фильм чудом спасли, и было бы здорово обнаружить, что перед нами шедевр. Увы, это не так. Но здесь определенно есть над чем посмеяться, а самозабвенная эксцентричность происходящего делает зрелище вполне увлекательным.

В основе сюжета лежит юмореска Иэна Фрейзера 1990 года из колонки Shouts and Murmurs в журнале The New Yorker. В ней Койот подает в суд на корпорацию Acme за то, что все их диковинные гаджеты, купленные для поимки Бегуна (вроде реактивных ботинок и взрывчатки), вечно работают с фатальным браком и калечат покупателя. Разумеется, действие разворачивается в гиперактивном, гротескно-жестоком мире классических мультфильмов: сам Койот, Дорожный Бегун и другие звезды Looney Tunes (включая анимационную карикатуру на актера Питера Лорре) предстают в своем каноничном рисованном 2D-виде. А вот в суде к ним подключаются живые актеры: Уилл Форте играет жалкого адвоката-неудачника, взявшегося защищать права Койота, а Джон Сина — лощеного и зловещего юриста корпорации Acme.

Выходит занятная рокировка классического образа Койота. Некогда маниакальный хищник-психопат, теперь он превратился в этакую Эрин Брокович анимационного мира, а корпорация Acme — в настоящих злодеев, скрывающих заговор бракоделов. Справедливости ради, «Би Муви: Медовый заговор» Джерри Сайнфелда был куда более остроумной и изобретательной комедией о судебном иске мультяшек к корпоративным титанам. Но день, когда Койот наконец-то устроил разборки в суде, определенно обладает своим неповторимым шармом.

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