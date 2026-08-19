Эрин Брокович с динамитом: Комедия «Койот против Acme»
19.08.2026, 14:46, Культура
Теги: Кино, Развлечения, Фильм
«Койот против Acme»: эксцентричная комедия восстает из мертвых, чтобы перевернуть безумный мир Вайла И. Койота
Фильм, похороненный студией ради налоговых списаний, переосмысляет незадачливого мультяшного охотника как Эрин Брокович в мире анимации.
Перед нами эксцентричный, причудливый, но на удивление занятный гибрид игрового кино и анимации — из той редкой породы, что не заглядывала в кинотеатры уже очень давно. Картина предлагает свежий взгляд на сюрреалистичную бесконечную войну между Койотом Вайлом и неуловимым Дорожным Бегуном (с его фирменным звуком «бип-бип», звучащим скорее как «мип-мип»). Музыка на финальных титрах, к слову, наверняка слегка разочарует хардкорных фанатов: авторы выбрали панк-гимн I Fought the Law группы The Clash, хотя куда уместнее был бы трек Roadrunner от Джонатана Ричмана и группы The Modern Lovers.
«Койот против Acme» — это комедия, чье навязчивое, гиперактивное буквоедство под конец утомляет, хотя в этом-то и кроется замысел: фильм метит в сутяжническую культуру Америки, корпоративное чванство и монополистический капитализм. Поэтому решение боссов Warner Bros. изначально отправить готовую картину на полку ради списания налогов должно было ощущаться режиссером Дэйвом Грином как удар ироничной мультяшной наковальней прямо по кумполу. Что ж, фильм чудом спасли, и было бы здорово обнаружить, что перед нами шедевр. Увы, это не так. Но здесь определенно есть над чем посмеяться, а самозабвенная эксцентричность происходящего делает зрелище вполне увлекательным.
В основе сюжета лежит юмореска Иэна Фрейзера 1990 года из колонки Shouts and Murmurs в журнале The New Yorker. В ней Койот подает в суд на корпорацию Acme за то, что все их диковинные гаджеты, купленные для поимки Бегуна (вроде реактивных ботинок и взрывчатки), вечно работают с фатальным браком и калечат покупателя. Разумеется, действие разворачивается в гиперактивном, гротескно-жестоком мире классических мультфильмов: сам Койот, Дорожный Бегун и другие звезды Looney Tunes (включая анимационную карикатуру на актера Питера Лорре) предстают в своем каноничном рисованном 2D-виде. А вот в суде к ним подключаются живые актеры: Уилл Форте играет жалкого адвоката-неудачника, взявшегося защищать права Койота, а Джон Сина — лощеного и зловещего юриста корпорации Acme.
Выходит занятная рокировка классического образа Койота. Некогда маниакальный хищник-психопат, теперь он превратился в этакую Эрин Брокович анимационного мира, а корпорация Acme — в настоящих злодеев, скрывающих заговор бракоделов. Справедливости ради, «Би Муви: Медовый заговор» Джерри Сайнфелда был куда более остроумной и изобретательной комедией о судебном иске мультяшек к корпоративным титанам. Но день, когда Койот наконец-то устроил разборки в суде, определенно обладает своим неповторимым шармом.
Примечания:
- Road Runner (Кукушка-подорожник / Дорожный бегун) — персонаж классических мультфильмов Looney Tunes студии Warner Bros., представляющий собой стилизованный мультяшный образ реальной птицы Geococcyx californianus (калифорнийская земляная кукушка), известной своей исключительной быстротой бега. В русском прокате и озвучке персонажа традиционно называют либо «Дорожный бегун» (буквальный перевод), либо оставляют оригинальное «Road Runner» без перевода; в данном переводе для благозвучия использован вариант «Кукушка», отсылающий к реальному виду птицы, легшему в основу персонажа.
- «I Fought the Law» — классическая рок-н-ролльная песня, наиболее известная в исполнении британской панк-рок-группы The Clash (хотя оригинал принадлежит группе The Crickets 1959 года); название дословно переводится как «Я боролся против закона», что в контексте судебной комедии звучит вполне уместно, хотя и не имеет никакого отношения к оригинальной мультипликационной франшизе.
- «Roadrunner» — культовая песня американского музыканта Джонатана Ричмана и его группы The Modern Lovers, написанная в 1972 году и ставшая одной из знаковых композиций протопанк-рока; название напрямую перекликается с именем персонажа мультфильма (хотя песня была написана независимо от него и посвящена совсем другой теме — ночным автомобильным поездкам по шоссе Массачусетса). Автор рецензии иронизирует, что более уместным выбором для титров была бы именно эта песня — из-за прямого созвучия названия с именем персонажа.
- «Shouts and Murmurs» — постоянная юмористическая колонка в американском журнале The New Yorker, публикующая короткие сатирические и абсурдистские зарисовки различных авторов; именно в этой колонке в 1990 году впервые появилась шутка Иэна Фрейзера, впоследствии вдохновившая создателей фильма на весь сюжет картины.
- Питер Лорре — знаменитый австрийско-американский актёр первой половины XX века (настоящее имя Ласло Лёвенштейн), прославившийся ролями зловещих, слегка комичных злодеев в классических голливудских фильмах (например, в «Мальтийском соколе» и «Касабланке»); студия Warner Bros. в классических мультфильмах Looney Tunes нередко создавала пародийные мультяшные версии голливудских звёзд той эпохи, включая и самого Лорре — подобный персонаж-камео появляется и в новом фильме в качестве отсылки к этой давней традиции студии.
- Эрин Брокович — американская активистка-правозащитница, прославившаяся тем, что, работая простым юридическим ассистентом без профильного образования, помогла собрать многомиллионный коллективный иск жителей небольшого калифорнийского городка против энергетической корпорации, отравившей питьевую воду токсичными химикатами. Её история легла в основу одноимённого голливудского фильма 2000 года с Джулией Робертс в главной роли, ставшего культурным символом простого человека, в одиночку бросившего вызов бездушной корпоративной машине, — именно с этим образом иронично сравнивается в рецензии новый, «правозащитный» вариант образа Хитрого Койота.
- «Би Муви» (Bee Movie, 2007) — американский анимационный фильм с участием комика Джерри Сайнфелда (выступившего также сценаристом и продюсером картины), сюжет которого строится вокруг пчелы по имени Барри Би Бенсон, подающей судебный иск против всего человечества за незаконное использование мёда, производимого пчёлами, — при этом сама компания-производитель мёда выступает в роли главного корпоративного антагониста. Фильм в своё время приобрёл культовый статус в интернет-культуре как источник многочисленных абсурдистских мемов.