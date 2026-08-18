Наши сердца. Глава шестнадцатая. Траектория цели

Зной над базой стоял неподвижный, густой и вязкий, словно неотстоянное пальмовое масло, в котором тонули и крики птиц, и далёкий гул грузовиков с рудника Като-Томбе. Воздух пах озоном, прелой банановой листвой и сырым цементом.

Илунга стоял у ржавой цистерны для дождевой воды, прислонившись плечом к шершавому железу. На его тёмных пальцах, привыкших к маслянистому холоду затворной рамы «калашникова», прилипла щепотка сухих табачных крошек. Он не сводил глаз с Имани.

Она сидела на перевёрнутом деревянном ящике из-под чехословацких гранат. Её нагота уже была скрыта простой хлопковой рубашкой, но на тонких ключицах и темной, гладкой коже шеи всё ещё чувствовались свежие, невидимые для его глаз, налитые кровью полумесяцы — отпечатки укусов и ногтей Лео. И от неё веяло тем едва уловимым, горьковатым запахом тропического леса и жжёного сахара, который Илунга помнил ещё по их первой совместной ночи в деревне у реки Луалаба — восемь лет назад, до того, как очередная война сожгла их дом, до того, как обычное право droit coutumier превратилось в бессильный шёпот стариков.

Илунга смотрел на неё не с мужской обидой и не с ревностью — в джунглях Катанги эти чувства выгорали первыми, уступая место чистому инстинкту выживания. Он смотрел на неё как на пророчицу, которая только что принесла жертву богам, о чьих именах запрещено говорить вслух.

— Почему он? — спросил Илунга.

Голос его был приглушённым, низким, ровным, как удары деревянного песта по сухой кассаве. В нём звучал сухой прагматизм человека, оценивающего неожиданную брешь в обороне.

Имани не подняла головы. Её пальцы медленно поглаживали тонкий медный браслет на левом запястье — древнее плетение семьи её матери, где каждая засечка что-то значила.

— Наверное, только он может остановить всё это, — ответила она.

Разговор между ними всегда строился не из слов, а из пауз между ними. Из того, как шуршит листва под босой ногой, как смещается тень от пальмы, как замирает сердце перед первым выстрелом.

— Как? — Илунга скрестил руки на груди. Тёмные жилы на его предплечьях натянулись, как сухие лианы.

Имани на мгновение закрыла глаза. За её закрытыми веками всё ещё вращались бешеные целлулоидные бобины из его бреда, шумел бостонский снег и бились о стены бетонного бункера чёрные, вылупившиеся из его вен крыланы.

— Я не знаю, — тихо сказала она. — Но земля приняла его. А он принял её.

Тяжёлая деревянная дверь бункера, обшитая листами кровельного железа, с протяжным, сухим стоном отошла в сторону.

Илунга мгновенно повернул голову. Из дверного проёма на раскалённую глину двора шагнул Лео.

Партизан отточенным глазом отметил всё: исчезла та нервная, сутулая угловатость белого человека, который панически боится наступить на ядовитую змею или вдохнуть заражённый воздух. Лео ступал босыми ногами по горячей пыли уверенно, слитно, тяжело, будто вес его тела изменился, обретя новую плотность. Под расстёгнутой воротником камуфляжной рубашки на его груди виднелась розовая сеть свежих рубцов, а на правом запястье отсвечивала чистая, полированная медь.

Лео остановился, щурясь от слепящего тропического солнца. Имани поднялась с ящика, подошла к плоскому пню, на котором стоял закопчённый чайник, и налила в эмалированную кружку густой чёрный отвар.

— На, выпей, — сказала она, протягивая ему посуду.

Лео взял кружку. Пальцы его были тверды, ногти перестали синеть от гипоксии. Он сделал долгий, жадный глоток. Горькая, жгучая жидкость прошлась по пищеводу, и на мгновение ему показалось, что он пьёт не робусту, а жидкую, растворенную землю этого края. Что он не просто слышит шум джунглей — он ощущает вибрацию земли за сотни метров, словно его кровеносная система стала работать как низкочастотный сейсмограф.

— Сколько я был в отключке? — спросил Лео. Слова прозвучали непривычно глубоко, без прежней одышки.

— Почти два дня, — ответила Имани.

Лео вздрогнул. Кружка замерла у его губ. Двое суток. Двое суток вычли из календаря, из жизни, растворив их в бреду, где Алан Паркер нарезал свет в старом кинотеатре, а его собственная венозная система распускалась радиоактивными гардениями.

— И что… что это было? — Лео посмотрел Имани прямо в глаза, пытаясь зацепиться за понятную систему координат — за вирусологию, за иммуноферментный анализ, за шаманизм, за что угодно, что имело имя.

— Лео, подожди, — Имани мягко, но непреклонно поднесла ладонь к его груди, едва касаясь ткани рубашки. — Сейчас это не важно.

Она перевела строгий, требовательный взгляд на Илунгу. Не тяни. Говори.

Илунга тяжело вздохнул, отлип от цистерны и подошёл ближе. Лицо его снова превратилось в застывшую маску из сухой Катангской глины.

— Мбул Бенга мёртв, — ровно сказал партизан.

Лео медленно опустил кружку.

— Шахтёр? Но Реми говорил… Сара писала в рапорте, что его состояние стабилизировалось. Динамика была положительной. Он ведь уже вставал?

— Выходил из палатки вчера во второй половине дня, — подтвердил Илунга. — Сам видел. Пил кассавовый отвар. Говорил с людьми. А сегодня ночью… Неожиданно умер. Просто истёк кровью. За десять минут.

Илунга сделал паузу, глядя куда-то поверх головы Лео, в густую зелень джунглей:

— Дежурный санитар выскочил из палатки в слезах. К утру от внутренних органов Бенги осталась только тёмная слизь. Вся койка была пропитана чёрной, не сворачивающейся жижей. У него кровь шла даже из-под ногтей.

Он сунул руку в боковой карман своего потёртого жилета и вытащил плотный файл формата А4, сложенный вчетверо. Документы слегка пропитались запахом оружейного масла и почему-то сушёного перца.

— Это просила передать тебе доктор Хёйбрехтс.

Лео выхватил бумаги, мгновенно разворачивая их. Глаза профессионала бегло пробежали по первому листу: гематологические показатели, графики концентрации D-димера, результаты экспресс-ПЦР.

— А девочки? — Лео резко поднял голову. — Сёстры из деревни?

— С ними всё в порядке, — ответил Илунга. — Температуры нет, синяков нет. Но на всякий случай Хёйбрехтс переместила их в жёсткий карантин. В отдельный изоляционный бокс под замком.

Лео пробежал глазами по второму листу. Данные Сары были безупречны и ужасающи. Графики лизиса эритроцитов не описывались ни одной стандартной кривой.

— Побудьте здесь, — бросил Лео, разворачиваясь на толстой подошве армейских ботинок. — Мне надо кое-что проверить.

— Лео, тебе надо сначала поесть! — крикнула ему вслед Имани, сделав шаг вперёд. — Ты двое суток ничего не ел!

— Потом. Позже, — не оборачиваясь, ответил он.

Дверь бункера захлопнулась, глухо отрезов шум тропического дня.

В импровизированной лаборатории пахло изопропиловым спиртом, едким фенолом и нагретым озоном от портативного геномного секвенатора MinION, тихо жужжавшего на краю дубового стола. Сизый свет люминесцентной лампы разрезал полумрак.

Лео сел на деревянный стул. Его движения были экономичными и сверхточными, будто ими управлял чужой, идеальный механизм.

Жгут на левое предплечье. Холодный щелчок стерильной иглы. Венозная кровь быстро заполнила вакутейнер.

Лео поднял пробирку к свету. Кровь была тёмно-рубиновой, естественной плотности. Никакой дегтярной густоты, никакой черной киновари. Он нанес каплю на предметное стекло, накрыл покровным и вставил в световой микроскоп.

В окуляре открылся идеальный космос: двояковогнутые диски эритроцитов плавали в прозрачной плазме, как ровные золотистые монеты. Никаких перламутровых структур. Никаких микрокристаллов тория. Лейкоциты были спокойны.

Затем он запустил экспресс-тест ПЦР на MinION. Спустя двадцать минут монитор выдал результат: Ebola Filovirus Katanga strain — undetectable. Вирусная нагрузка опустилась ниже порога детекции.

Лео разложил на столе все имеющиеся у него данные, превратив дубовую столешницу в сложную семиотическую карту катастрофы, в палимпсест из медицинских показателей и шпионских отчётов.

Слева — дневниковые записи погибшего бельгийского биолога Мориса и протоколы вскрытия охотника Касонго Мпала (из 3-й главы). В центре — медицинские карты шахтёра Мбул Бенги и сестёр из деревни, присланные Сарой Хёйбрехтс. Справа — его собственные анализы и геномные карты филовируса, выделенного из крыланов из лагеря наёмников Southbridge Security.

Лео начал выстраивать филогенетическое древо патогена, читая симптомы как знаки древнего, полузабытого алфавита.

Касонго Мпала (охотник): Нашёл Мориса в лесу. Заразился диким штаммом. Вирус действовал как классический, топорный убийца. Нулевой геномный сдвиг. Молниеносный распад сосудистого русла. Смерть за 48 часов. Морис Брюне (биолог): Где заразился неизвестно. У него вирус вступил в реакцию с высокой радиацией Катангской урановой смолки. Произошла первая мутация — вирус попытался перестроить аорту Мориса, создать перламутровые узелки для аккумуляции изотопов, но человеческий организм не выдержал такой нагрузки. Морис умер от системного гидравлического удара. Крыланы из лагеря Southbridge: Стабильный, многовековой симбиоз. Бессмертные биореакторы. Вирус живёт в их тканях, не убивая хозяина, используя их как идеальный резервуар. Мбул Бенга (шахтёр): Самый страшный вариант. Заразился от охотника. У него вирус попытался пойти по пути «симбиоза» — замедлил пульс, снизил температуру, дал человеку ложную ремиссию. Вирус «тестировал» хозяина, пытаясь встроиться в его ДНК (геномный сдвиг 0,4%). Но когда иммунная система Бенги попыталась отторгнуть чужеродный материал, патоген мгновенно сбросил адаптивные настройки. Произошёл реверсивный взрыв к первородной, геморрагической форме. Сверхэкспрессия ферментов лизиса — и человек буквально растворился изнутри за считанные минуты. Сёстры из Бата Колé: Полная, мгновенная интеграция. Геномный сдвиг 0,3%. Вирус не убил их и не затаился — он растворился в их метаболизме, сделав их бессимптомными носителями. Он сам (Лео Гонзалес): Стабильная интеграция через алхимический и биологический шок. Геномный сдвиг 0,2%. Вирус перестроил его сердечно-сосудистую систему, словно слив два сердца в одно, и уснул, превратив Лео в такой же идеальный, бессмертный резервуар, как и крыланы.

Лео откинулся на спинку стула и зажмурился.

Картина сложилась с леденящей, математической чёткостью.

Этот штамм Эболы был не просто патогеном. Это была живая эволюционная машина, обладавшая странной, почти осознанной гибкостью. Он искал выход. Он тестировал человеческий материал. Если организм был слаб или сопротивлялся — вирус превращался в абсолютное геморрагическое оружие со 100-процентной летальностью, разрывая носителя на части, чтобы вырваться в окружающую среду в виде аэрозоля и кровавой пыли.

И все эти нити, все эти мутировавшие цепочки РНК вели в одну-единственную географическую точку.

В закрытую штольню на территории лагеря Southbridge Security. К той самой багровой, радиоактивной луже киновари, сочащейся из-под завала.

Когда Лео вышел из бункера, солнце уже перевалило за зенит, отбрасывая длинные, хищные тени от деревьев.

На вкопанном в землю деревянном столе уже стояла тарелка. Имани молча наблюдала за ним. В миске: горячий рис, куски тушёного мяса дикого кабана в густом арахисовом соусе и жареные зелёные бананы.

— Ешь, — коротко сказала Имани, подвигая к нему миску и армейскую алюминиевую ложку.

Илунга сидел напротив на табурете, неторопливо протирая ветошью затворную раму своего автомата.

Лео сел. Он взял ложку и начал есть. Первые два куска он проглотил не чувствуя вкуса — желудок, мучимый двухдневным голодом, сжимался в судороге. Но с каждым новым глотком к нему возвращалась холодная, выверенная ясность ума.

Он прожевал очередной кусок мяса, запил его водой из глиняного кувшина, положил ложку на край тарелки и поднял глаза.

— Мы должны всё уничтожить, — произнёс Лео. Его голос прозвучал ровно, без эмоций, как у хирурга, зачитывающего диагноз. — Всё сжечь.

Имани замерла с кувшином в руках.

— Что? — тихо спросила она.

— Лагерь Southbridge Security, — Лео перевёл взгляд с неё на Илунгу. — Источник вируса там. В той штольне. В бараке. И он ведёт себя не так, как обычная Эбола. Он тестирует носителей. Понимаете? Если он поймёт, что не может создать стабильный симбиоз с большинством людей — он сбросит настройки. Он превратится в супер-патоген. В воздушно-капельную геморрагическую лихорадку. Он вырвется наружу, как Covid, только убивать будет каждого первого.

Илунга медленно отложил ветошь, взял затвор и со щелчком вставил его в ствольную коробку.

— Это опасно? — спросил партизан.

— Это конец, — ответил Лео. — Сначала вымрет Бата Колé и все шахтёры Като-Томбе. Потом Лубумбаши. А через пару недель вирус на рейсовом самолёте из Киншасы улетит в Брюссель и Париж. Погибнут миллионы.

Илунга сузившимися глазами посмотрел на американца.

— И как ты предлагаешь «всё сжечь», доктор? — в голосе партизана проскользнула сухая, горькая ирония. — Мои люди — это четырнадцать человек с ржавыми «калашами» и двумя гранатометами РПГ-7. У наёмников Southbridge тридцать профессионалов в тяжёлой броне, укреплённые ДОТы, крупнокалиберные пулемёты и тепловизоры. Мы не подойдём к их забору даже на бросок гранаты.

Лео отправил в рот ещё ложку риса, медленно прожевал и вытер губы тыльной стороной ладони.

— Не мы, — сказал он. — «Компания».

Илунга нахмурился, в его глазах отразилось неведение. Он явно не понял термина.

Имани опустила кувшин на стол. Медный браслет на её запястье тихо звякнул об эмаль. Она посмотрела на мужа, а затем перевела долгий, тяжёлый взгляд на Лео.

— ЦРУ, — тихо и отчётливо произнесла Имани.

Илунга замер. Его пальцы, лежавшие на деревянном ложе автомата, мгновенно напряглись.

Имани слегка запнулась, её взгляд на мгновение затуманился, словно она снова всматривалась в лихорадочный морок из далёкого прошлого:

— Я виде… Я всё слышала, когда ты бредил, Лео. Голоса. Полигон в Вирджинии. Выстрелы. Про твоего отца.

Илунга медленно подался вперёд. Его смуглое лицо, изрезанное мелкими шрамами, стало непроницаемым, как базальт.

— Значит, ты работаешь на ЦРУ… доктор? — голос партизана опустился до опасного, рычащего шёпота.

Лео утвердительно кивнул головой, продолжая жевать и смотреть партизану прямо в зрачки. Ни страха, ни попытки оправдаться в его поведении не было.

— Они имеют отношение к вирусу? — спросил Илунга, и в его руке слегка качнулся ствол автомата. — Это они привезли его сюда?

Лео прекратил жевать. Он отложил ложку, выпрямил спину и положил обе ладони на стол.

— Нет, — твёрдо сказал Лео. — В Лэнгли понятия не имеют о том, что нашли в шахте Като-Томбе. Управление интересует совсем другое. Контрабанда. IC Waze и их подставные структуры подозреваются в незаконной добыче и незаконном вывозе неочищенного урана в промышленных масштабах. Они продают его в третьи страны — в Иран или в Северную Корею. Моя задача была одна: найти и зафиксировать доказательства.

— И что сделает твоя «Компания», если ты дашь им доказательства? — спросил Илунга.

— Они нанесут удар, — ответил Лео.

— Удар? Сюда? — Имани вплеснула руками.

— Недалеко от побережья, в международных водах Гвинейского залива, дрейфует ракетный эсминец ВМС США типа «Арли Бёрк», — Лео говорил сухим, протокольным языком инструктажей Лэнгли. — На его борту — крылатые ракеты «Томагавк» с бетонобойными и термическими боеголовками. Если я передам точные координаты и подтверждение наличия руды с высоким содержанием урана, они нанесут точечный удар.

И в этот момент он вновь ощутил на губах знакомый вкус вирджинской гари. Качественная американская сталь, летящая на бреющем полёте над Гвинейским заливом, должна была стать единственным скальпелем, способным прижечь эту древнюю язву. Это была холодная математика Пентагона, в которой не оставалось места для поэзии.

Лео обвёл их обоих взглядом:

— Ракеты уничтожат штаб Southbridge, запечатают и завалят штольню сотнями тонн породы, а термический взрыв выжжет всё внутри при температуре в три тысячи градусов. Вирус будет уничтожен физически.

— Но ведь погибнут люди? — тихо, с болью спросила Имани. — Там рабочие. Там простые конголезцы из низовых смен…

— Погибнут только те, кто будет непосредственно на территории базы в момент удара, — спокойно ответил Лео. Но в его голосе на секунду прорезался голос его отца-инструктора с полигона Кэмп-Пири. — Удары будут высокоточными. Гражданских из окрестных деревень и сам рудник это не затронет.

Сделав паузу, он выдержал тяжёлое молчание и добавил:

— Иначе, Имани, через месяц вымрет половина Африки. Погибнут миллионы.

Илунга долго смотрел на Лео. В его глазах отражалась сложная, мучительная работа мысли. Партизан, всю жизнь воевавший ржавым железом в грязи и джунглях, пытался осмыслить эту пугающую, божественную лёгкость, с которой белые люди могли вызвать огонь с небес из океана за тысячи километров отсюда. Он посмотрел на свои руки, перебиравшие затворную раму. Рядом с тем, что предлагал американец, его автомат казался не страшнее детской рогатки.

Илунга поднял взгляд на Имани. Сказался тот самый бессловесный, многолетний опыт понимания друг друга: она едва заметно кивнула.

Партизан опёрся локтями о стол, приблизив своё лицо к Лео.

— Лео, — произнёс Илунга. — А какие нужны доказательства? Чтобы твой эсминец выстрелил?

— Руда, — Лео вытащил из кармана рубашки сложенную страницу из дневника Мориса. — Руда с аномально высоким содержанием урана-235 и специфическими изотопами тория. Мне нужен физический образец из жилы. Фотография спектрального анализа и точные GPS-координаты выхода пласта. И эта жила где-то здесь есть. Не в самой шахте, рядом.

Илунга и Имани снова переглянулись.

— Надо поговорить с Муленгой, — сказал Илунга, обращаясь к жене.

— С кем? — нахмурился Лео.

— Капья Муленга, — ответила Имани. — Старый шаман. Тот самый колдун, что проклинал тебя у маисовых полей, когда мы вернулись.

— Старик помнит эти холмы ещё до того, как сюда пришли израильтяне с геологическими картами, — добавил Илунга, щелчком загоняя патрон в патронник и ставя автомат на предохранитель. — Он знает, где старые отвалы. Он знает, где земля «светится по ночам» и где у людей выпадают зубы. Если где-то на поверхности есть выход смолки — Муленга о нём знает.

— Его отец работал с моим прадедом, — добавила Имани.

Лео посмотрел на них, на эту пару, связанную местом и общим прошлым, и поднялся из-за стола. Еда была доедена. Внутри его груди мерно, глубоко и мощно, перегоняя обогащённую кровь по обновлённым сосудам, бился единый, несгибаемый поршень нового сердца.

— Хорошо, — сказал Лео, застёгивая пуговицы защитного цвета рубашки. — Значит, едем к нему.