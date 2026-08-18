Труп нефтяника в багажнике — самая радикальная эко-RPG «Итака»

В новой работе студии The Pixel Hunt, создающей игры на основе реальных событий, вам предстоит перевозить в багажнике опасный живой груз — и решать его дальнейшую судьбу.

Завязка «Итаки» бьет наотмашь: Пенелопа, разочаровавшаяся в профессии юрист по экологическому праву, останавливает машину на заправке. Вернувшись, она обнаруживает шокирующую картину: в ее багажнике лежит тело генерального директора нефтяной корпорации без сознания. Его руки и ноги связаны за спиной, а тело безжизненно свисает к номерному знаку автомобиля.

Эта интригующая экспозиция в стиле эко-триллера бесконечно далека от привычных замков и рыцарей большинства ролевых игр: происходящее больше напоминает манифест «Как взорвать трубопровод», чем очередную Dragon Quest. Впрочем, дорожная RPG «Итака» создается удивительно самобытной французской командой The Pixel Hunt, специализирующейся на том, что сами разработчики называют играми, «вдохновленными реальностью».

За последние годы студия выпустила целый ряд пронзительных работ: одна рассказывала о семейной паре сирийских беженцев, совершающих смертельно опасный путь через всю Европу (Bury me, my Love); другая исследовала разрушительные последствия сексуализированного насилия над детьми (The Wreck). Мысль о климатическом кризисе всегда сидела на подкорке у основателя The Pixel Hunt и сценариста «Итаки» Флорана Морена. В конце концов, по его словам, это сверхпроблема нашей эпохи — кризис, который так или иначе затрагивает абсолютно всё. Вопрос был лишь в том, когда за нее взяться и, главное, «что именно мы хотим об этом сказать?».

Ответ пришел летним днем несколько лет назад, когда во время обеда в средневековом французском городке Клюни жена задала Морену вопрос: «Учитывая все научные данные о надвигающейся климатической катастрофе, как мы объясним нашим дочерям, почему мы не проводили каждые выходные на маршах и протестах, требуя от властей решительных действий?». Морен опешил: «Я понятия не имел, черт побери, что ей ответить. У меня не было никаких оправданий».

В итоге Морен решил ответить так, как умел лучше всего — создать видеоигру. В «Итаке» вы ведете автомобиль по процедурно генерируемой трассе, созерцая бескрайние поля ветрогенераторов, горные перевалы и ущелья, наполненные чистой лазурной водой. Вы общаетесь с семьей и друзьями по телефону, и каждый ваш выбор влияет как на маршрут движения по асфальтовому шоссе, так и на развитие ветвящегося сюжета.

Постепенно вы выясняете, что именно радикальная эко-группировка «Ассоциация защиты Земли», в рядах которой оказалась Пенелопа, на самом деле планирует сделать с нефтяным магнатом в багажнике — этим зловещим воплощением «нефтекапитализма». Отпустят ли его на свободу? Заставят расплатиться за грехи против климата планеты сполна? Или финал окажется совершенно непредсказуемым?

Острые этические дилеммы, которые ставит «Итака», навеяны тектоническими сдвигами в реальном мире. Морена поразило то, как стремительно меняется отношение общества к политическому насилию. Он вспоминает громкие недавние покушения, включая убийство главы страхового гиганта UnitedHealthcare Брайана Томпсона и покушение на правого активиста Чарли Кёрка. «Можно было ожидать, что люди осудят это, скажут, что никто не имеет права вершить такой самосуд. Но на деле значительная часть общества в США буквально ликовала в соцсетях, заявляя: „Так ему и надо. Он это заслужил“».

Дорога, по которой мчит Пенелопа, — это своего рода метафора того, «куда мы все несемся», считает Морен. Итака — мифическая родина Одиссея и финальная точка маршрута Пенелопы — была выбрана не случайно: по замыслу Морена, это аллегория, дающая повод переосмыслить само понятие «дома» в более широком, планетарном масштабе. Он видит в сегодняшнем дне переломный момент, когда «мы как биологический вид мучительно пытаемся понять, куда хотим прийти сообща».

Этот экзистенциальный вопрос органично переплетается с напряженным сюжетом «Итаки» и с тем, что Морен ежедневно видит вокруг себя в Бургундии, в самом сердце Франции. Когда он переехал туда 10 лет назад, регион утопал в буйной, ошеломляющей зелени. «Казалось, что вода буквально пропитывает каждый сантиметр ландшафта», — вспоминает он. Теперь каждое лето наступает жестокая засуха, убивающая любые деревья, не приспособленные к аномальной жаре и жажде. Склоны холмов усеяны их серыми и желтыми мертвыми остовами.

«Каждый раз, глядя в окно, я думаю: „Мы должны говорить об этом, причем немедленно“, — говорит Морен. — Потому что мир меняется слишком быстро — природа просто не успевает адаптироваться».

Примечания:

«Как взорвать нефтепровод» (How to Blow Up a Pipeline) — фильм 2022 года режиссёра Дэниела Голдхабера, основанный на одноимённой нехудожественной книге шведского эколога и активиста Андреаса Мальма. Фильм рассказывает о группе молодых экоактивистов, которые решаются на радикальный акт саботажа — взрыв нефтепровода — в качестве протеста против бездействия властей в вопросах климатического кризиса. Картина вызвала широкий резонанс именно благодаря неоднозначной, провокационной постановке вопроса об этической приемлемости насильственных методов экологического активизма — тема, напрямую перекликающаяся с сюжетом описываемой в статье игры.

— фильм 2022 года режиссёра Дэниела Голдхабера, основанный на одноимённой нехудожественной книге шведского эколога и активиста Андреаса Мальма. Фильм рассказывает о группе молодых экоактивистов, которые решаются на радикальный акт саботажа — взрыв нефтепровода — в качестве протеста против бездействия властей в вопросах климатического кризиса. Картина вызвала широкий резонанс именно благодаря неоднозначной, провокационной постановке вопроса об этической приемлемости насильственных методов экологического активизма — тема, напрямую перекликающаяся с сюжетом описываемой в статье игры. Petro-capitalism (Нефтекапитализм) — социологический и экономический термин, описывающий глобальную экономическую систему, завязанную на непрерывном потреблении и лоббировании ископаемого топлива (нефть, газ, уголь), несмотря на угрозу экоцида.

— социологический и экономический термин, описывающий глобальную экономическую систему, завязанную на непрерывном потреблении и лоббировании ископаемого топлива (нефть, газ, уголь), несмотря на угрозу экоцида. Луиджи Манджоне и убийство Брайана Томпсона — резонансное дело декабря 2024 года, когда генеральный директор крупной американской страховой компании UnitedHealthcare Брайан Томпсон был застрелен на улице Нью-Йорка. Подозреваемый в убийстве, Луиджи Манджоне, стал неожиданным объектом широкой общественной симпатии со стороны части американского населения, недовольного деятельностью частных страховых компаний в системе здравоохранения США — многие увидели в его поступке акт мести системе, регулярно отказывающей рядовым гражданам в оплате необходимого лечения.

— резонансное дело декабря 2024 года, когда генеральный директор крупной американской страховой компании UnitedHealthcare Брайан Томпсон был застрелен на улице Нью-Йорка. Подозреваемый в убийстве, Луиджи Манджоне, стал неожиданным объектом широкой общественной симпатии со стороны части американского населения, недовольного деятельностью частных страховых компаний в системе здравоохранения США — многие увидели в его поступке акт мести системе, регулярно отказывающей рядовым гражданам в оплате необходимого лечения. Убийство Чарли Кирка — Чарли Кирк — известный американский консервативный политический активист и комментатор, основатель организации Turning Point USA. Его убийство, ставшее ещё одним резонансным примером роста политического насилия в американском обществе.

— Чарли Кирк — известный американский консервативный политический активист и комментатор, основатель организации Turning Point USA. Его убийство, ставшее ещё одним резонансным примером роста политического насилия в американском обществе. Итака и миф об Одиссее — Итака — реально существующий греческий остров в Ионическом море, в древнегреческой мифологии считающийся родиной легендарного героя Одиссея, царя Итаки. Согласно поэме Гомера «Одиссея», главный герой на протяжении десяти лет пытается вернуться домой на Итаку после окончания Троянской войны, преодолевая по пути множество опасных испытаний — при этом его верная жена Пенелопа терпеливо ждёт его возвращения. Примечательно, что главную героиню игры разработчики также назвали Пенелопой — это прямая и вполне осознанная литературная отсылка к образу верной, терпеливой жены Одиссея, ожидающей возвращения мужа домой, что придаёт дополнительный смысловой пласт всей истории об «Итаке» как метафорическом доме — не только личном, но и общепланетарном.

Контекст:

Французская независимая студия Pixel Hunt специализируется на создании так называемых «reality-inspired games» — игр, основанных на реальных социальных и политических проблемах современности, поданных через призму личных, эмоционально насыщенных историй отдельных персонажей. Среди наиболее известных предыдущих проектов студии — игра Bury Me, My Love (2017), рассказывающая от лица мужа историю сирийской беженки, пытающейся добраться до Европы, и The Cat Lady-подобная (по эмоциональному воздействию) игра о детской травме Un Pas Fragile / That Dragon, Cancer-подобные проекты о тяжёлых личных переживаниях. Подобный подход роднит студию с так называемым жанром «игр-высказываний» (games as commentary) — направлением, в котором интерактивное медиа используется не столько для развлечения, сколько для глубокого эмоционального и этического осмысления острых социальных проблем современности.