Перезапуск «Людей Икс» в MCU: Спасет ли молодежный каст главную франшизу Marvel?

После появления ключевой героини в фильме «Человек-паук: Совершенно новый день» Marvel возвращает одну из своих самых любимых франшиз. Однако этот камбэк происходит в весьма непростое время.

Поздние фильмы Marvel все чаще прибегают к сказочным приемам — параллельным вселенным и путешествиям во времени, — пытаясь повысить ставки в своей и без того переусложненной, перенаселенной супергероями киновселенной. После картины «Человек-паук: Совершенно новый день» (совместного проекта Marvel и Sony, метящего в статус самого кассового фильма всех времен) кажется, что эти сюжетные механизмы вторглись в реальный мир и пошатнули «священную временную линию» самой киноиндустрии.

«Совершенно новый день» подхлестнул волну слухов о предстоящем перезапуске «Людей Икс» в рамках MCU, заложив для него основу через появление могущественного мутанта-телепата Джин Грей (в исполнении Сэди Синк). Все это напоминает зеркальное отражение супергеройского бума начала 2000-х: тогда первые «Люди Икс» стали неожиданным триумфом летом 2000 года, подготовив почву для рекордного дебюта «Человека-паука» двумя годами позже.

Единственный намек на Человека-паука в «Людях Икс» 2000 года прятался на DVD в разделе смешных дублей: там кто-то в костюме Паучка (вовсе не Тоби Магуайр) шутки ради вбегал в кадр. В те времена Marvel Studios еще не снимала собственные фильмы, а ее супергерои находились на милости сторонних студий, раскупавших лицензии. Студия 20th Century Fox владела правами на Людей Икс и превратила их в франшизу из 13 фильмов, растянувшуюся на 20 лет. Sony же достался Человек-паук, про которого они сняли пять картин (три с Магуайром и две с Эндрю Гарфилдом), прежде чем заключить сделку с набиравшей силу Marvel Studios. По договору Marvel занялась продюсированием последующих лент внутри MCU, хотя формально права на киноадаптации остались за Sony.

Теперь Люди Икс вернулись под крыло Marvel — после того как Disney в 2019 году поглотила Fox. Поскольку сделка совпала с громкими провалами оригинальной серии («Тёмный Феникс» 2019 года и «Новые мутанты», ставшие жертвой пандемийных переносов 2020-го), шансов на то, что старые экранные воплощения с их диковатой хронологией и парадоксами путешествий во времени перенесут в MCU целиком, практически не было.

Вместо этого Marvel Studios решила действовать точечно: они вернули Росомаху Хью Джекмана с помощью уличной магии альтернативных временных линий и беззастенчивого фан-сервиса, а также вплели отдельных классических персонажей вроде Циклопа (Джеймс Марсден), Зверя (Келси Грэммер) и Профессора Икс (Патрик Стюарт) в грядущий блокбастер «Мстители: Судный день».

Впрочем, «Совершенно новый день» отчетливо дает понять: полноценный, «чистый» перезапуск «Людей Икс» уже не за горами (премьера, судя по всему, намечена на май 2028 года, а кресло режиссера займет Джейк Шрейер, снявший для MCU «Громовержцев»). За громким анонсом участия Сэди Синк последовала серия менее официальных инсайдов: Самара Уивинг, скорее всего, сыграет Эмму Фрост — мутанта, которая в комиксах не раз переходила из стана врагов в ряды Людей Икс и обратно; а Кит Коннор считается «главным кандидатом» на роль Циклопа — лидера команды, стреляющего лучами из глаз, у которого в комиксах были романы и с Эммой, и с Джин. Disney пока не подтвердила ни одну из этих кандидатур, кроме Синк, но более конкретных новостей ждут уже на этой неделе на фанатском фестивале D23.

Первые кастинговые решения намекают на то, что команда будет заметно моложе, чем в оригинальных фильмах, где большинство центральных героев были уже зрелыми людьми. Впрочем, Fox в свое время тоже пыталась омолодить франшизу, запустив серию приквелов, начиная с «Людей Икс: Первый класс» (2011). Юные версии Циклопа, Джин, Ночного Змея и Шторм появились в «Апокалипсисе» (2016), а затем возглавили многострадальный «Тёмный Феникс».

Те картины выглядели как две болезненные крайности былой франшизы. События «Апокалипсиса», разворачивавшиеся в 1980-х, снимал взбалмошный и впоследствии попавший в опалу Брайан Сингер; фильм был перегружен излишествами той эпохи: пестротой костюмов, обилием персонажей и сомнительной графикой. Вышедший вслед за ним «Тёмный Феникс» (действие которого происходило в 90-х) попытался приземлить историю, уйдя в мрачную драму, но в итоге воспринимался лишь как угрюмое послесловие к приквелам. Судя по работе Шрейера над «Громовержцами», от новых «Людей Икс» стоит ждать полукомичных перепалок внутри команды, понятных неврозов подросткового и юношеского возраста, а также упора на «мыльные», мелодраматические элементы, всегда присущие этому уголку комиксов Marvel.

Не стоит ждать путешествий во времени, Древнего Египта, космических сущностей и прочей экзотической дичи, характерной для поздних комиксов — по крайней мере, на первых порах. Все эти элементы активно используются в популярном мультсериале «Люди Икс ’97» (продолжении шоу 90-х), и хотя соблазн перенести этот драйв в игровое кино велик, фирменный стиль MCU обычно куда более сдержан — даже когда дело касается космоса. С большей вероятностью новые «Люди Икс» пойдут по стопам той же серии о Человеке-пауке, где дебютировала Джин Грей: герои будут моложе среднестатистического персонажа MCU, а их межличностные отношения окажутся не менее увлекательными, чем масштабные угрозы, с которыми им предстоит столкнуться.

Вопрос в другом: если вынести возраст за скобки, как Marvel сможет выделить эту команду на фоне… да буквально всех остальных супергеройских отрядов, собранных студией за последние годы? В 2012 году «Мстители» казались абсолютной невидалью. При всей любви к первым двум частям «Людей Икс» (а они по праву считаются классикой жанра), надо признать, что первые два фильма о Мстителях куда лучше балансировали ансамбль из полудюжины ярких эгоцентричных сверхлюдей.

С тех пор Marvel породила бесконечный калейдоскоп вариаций этой формулы: от доведенного до абсурда склочного юмора («Стражи Галактики») и компактного трио героинь с разным жизненным опытом («Капитан Марвел 2») до акцента на персонажах с темным прошлым («Громовержцы»), привлечения гостей из других вселенных («Дэдпул и Росомаха») и объявления Мстителем абсолютно каждого, кто попался под руку («Мстители: Финал»). На этом фоне фильму «Люди Икс» 2000 года — из соображений бюджета и драматургии — присуща почти спартанская скромность. Но именно эта прямота и собранность позволяют ему свежо смотреться и сегодня.

Новому фильму о Людях Икс — осознанно или нет — не помешало бы вернуть то самое ощущение предвкушения и надежды, исходившее от картины 2000 года, пусть даже сейчас у авторов куда больше денег на раздувание актерского состава. В этом и заключается главная миссия Людей Икс: вернуть зрителям азарт и веру в то, что Marvel способна предложить (относительно) свежих героев, а не просто потчевать нас «объедками со стола», как в грядущем «Судном дне». Конечно, у старых «Людей Икс» было огромное преимущество: над ними не довлели жесткие правила единой киновселенной. Весьма показательно, что современной MCU приходится конструировать монструозный кроссовер уровня «Судного дня» лишь для того, чтобы хоть как-то логично вписать появление мутантов в свой лор.

Требование «показать всё и сразу» может еще сильнее сковать авторов. Пока фанаты мечтают о том, что мутантов наконец-то экранизируют «как надо», кинематографисты из Fox в свое время пользовались вальяжной свободой. Отсюда и появились легкий перезапуск «Первый класс», и сольные боевики про Росомаху или Дэдпула. Не все они были шедеврами, и многим персонажам так и не дали раскрыться, но сегодня, когда Marvel пытается удержать под контролем гигантскую вселенную и сместить фокус с количества на качество, трудно представить, чтобы MCU родила что-то столь же цельное и камерное, как «Росомаха: Бессмертный» — отличный нуарный триллер в стилистике «палп», где герой Хью Джекмана оказывается втянут в разборки японской якудза.

Да что там: сегодня сложно вообразить даже нечто столь пестрое, неоновое и стилистически избыточное, как «Люди Икс: Апокалипсис». У оригинальной франшизы Fox была роскошь искать свой путь методом проб, ошибок и творческих кризисов на собственных условиях.

Эта обособленность порой раздражала хардкорных гиков, но именно она позволяла франшизе оставаться одной ногой в реальности, похожей на наш настоящий мир. Фильмы-приквелы задорно обыгрывали дух 60-х, 70-х и 80-х годов, а два фильма Джеймса Мэнголда о Росомахе умело использовали эхо Второй мировой и мрачные картины дистопичного будущего. Прошло уже почти десять лет с тех пор, как MCU в последний раз соприкасалась с реальной историей, а не пережевывала собственный лор.

Разумеется, переписывание истории США не станет главной задачей новых «Людей Икс» (и слава богу: фильмам точно не помешает избавиться от упрощенных параллелей между соперничеством Профессора Икс и Магнето и идеологическим противостоянием Мартина Лютера Кинга и Малкольма Икса). И все же новые Люди Икс не должны быть для Marvel лишь удобным ностальгическим трюком для быстрой откачки фанатского восторга. Они дают крупнейшей кинофраншизе планеты редкий шанс выбраться из плена собственного эго и наконец-то «проветрить мозги».

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