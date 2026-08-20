Старый пес на новом сухогрузе: Каким получился фильм «Мятеж» от режиссера «Крушения»?

Рецензия на фильм «Мятеж»: боевик со Джейсоном Стэтхэмом, скроенный строго по лекалам, едва держится на плаву

Главный трудяга жанра экшен выдает ровно то, чего от него ждут (а порой и жаждут) в этом кондовом морском боевике на борту грузового сухогруза.

«Собачьи дни» августовского затишья уже выкатили на суд зрителей привычный набор сомнительных релизов: от копеечного хоррора Элая Рота и запоздалого ностальгического комедийного сиквела до драмы о Рональде Рейгане, одобренной лично Майком Пенсом. На этих выходных в кинозалах раздадутся новые стоны — туда вывалили второсортный ужастик и еще более убогую комедию про девичник в отпуске. Все это складывается в довольно мусорный финал на удивление мощного лета (безусловно, самого кассового со времен пандемии), где безраздельно властвовал «Человек-паук», пока сентябрь не начнет неторопливо возвращать киноиндустрию из категории «D» обратно в высшую лигу «A».

И все же в августе еще можно урвать скромные попкорновые радости. На прошлых выходных ностальгический би-муви про динозавров «Конец Оук-стрит» (The End of Oak Street) идеально нащупал баланс между серьезной миной и дуракавалянием, а в прошлом году Зак Креггер подарил нам «Оружие» (Weapons) — редкий жанровый фильм, сумевший добраться до «Оскара». Другому среднебюджетному релизу этого уик-энда — боевику «Мятеж» (Mutiny) — награды точно не светят (разве что возродилась бы премия Blockbuster Entertainment Awards, канувшая в лету в начале нулевых). Но если словосочетание «фильм со Стэтхэмом» действует на вас успокаивающе и гарантирует стабильность, то есть способы провести вечер субботы куда хуже.

Стэтхэм занимает уникальную нишу в жанре, который сегодня практически вытеснен с больших экранов в современный эквивалент корзин с уцененными DVD. За пределами супергероики и фэнтези классический маскулинный боевик с трудом собирает кассу — как минимум в американском прокате (на зарубежных рынках он по-прежнему продается на ура). Поскольку молодое поколение звезд не торопится браться за «невыполнимые миссии», раздавать тумаки, стрелять наотмашь и стараться не скопытиться приходится старой гвардии. Этот стремительно редеющий отряд сегодня возглавляют Джерард Батлер и Стэтхэм (у Лиама Нисона случился такой передоз однотипными боевиками, что его фильмы теперь почти не доходят до кинотеатров). Обоим удается держаться на плаву над океаном копеечного стримингового ширпотреба и стабильно собирать приличную кассу — как правило, в январе или августе, законных королях «месяцев киносвалки».

Для своего нового проекта Стэтхэм одолжил Жана-Франсуа Рише — французского режиссера, снявшего кассовый хит Батлера «Крушение» (Plane, 2023) — фильм, который лично меня разочаровал непростительно малым количеством собственно самолета в кадре. Следом за ним должен был выйти фильм «Корабль» (Ship — и нет, я не шучу), но, по слухам, Батлер выбыл из проекта всего за две недели до съемок, и лавочку прикрыли. Видимо, задаток за аренду судна возвращать не стали, потому что сложно не заметить: «Мятеж» — это именно то, во что в итоге мутировал несостоявшийся сиквел: еще одна прямолинейная басня о герое-одиночке, карающем негодяев (у фильмов даже один из сценаристов общий). Но если «Крушение» страдало от нехватки самолета, то «Мятеж» честно отрабатывает морскую тему от звонка до звонка: персонаж Стэтхэма — бывший коп, ставший телохранителем, — хитростью проникает на борт сухогруза, чтобы выяснить, кто стоит за убийством его босса-миллиардера.

Пожалуй, в самом факте существования такого кондового, незамысловатого и шаблонного боевика, как «Мятеж», есть свое очарование — просто потому, что в 2026 году подобные фильмы добираются до кинотеатров всё реже. Спасает и то, что Стэтхэм хотя и действует по накатанной, пока еще не выглядит окончательно спящим на ходу. Он подает свои реплики с фирменной деревянной невозмутимостью и легким переигрыванием, но это лишь добавляет обаяния, а в экшен-сценах он, как и прежде, физически безупречен и убедителен.

Рише отрабатывает режиссуру ровно настолько, насколько того требует жанр: бодро ставит рукопашные схватки в тесных проходах между грузовыми контейнерами и с удовольствием добавляет сочного мясного ультранасилия (кто бы мог подумать, что навесным замком можно калечить людей с такой изобретательной жестокостью!). Но в целом режиссура прямолинейна и ремесленна — в качестве постановщика для Стэтхэма Рише, мягко говоря, далеко не Гай Ричи. В итоге «Мятеж» дает зрителю ровно то, чего от него ждут, без единой лишней специи: ни одна эмоция, ни один сюжетный твист или мотив героя не заведут вас туда, где вы еще не бывали.

А это значит, что Стэтхэм, ясное дело, берет в напарницы привлекательную блондинку в исполнении Аннабель Уоллис — мать-одиночку и по совместительству боевого третьего помощника капитана (у ее героини, само собой, в анамнезе «бывший-раздолбай и самая чудесная дочурка на свете»). И разумеется, попутно они спасают запертый контейнер с тайскими беженцами (для максимальной концентрации благородства), а личность главного злодея просчитывается еще на десятой секунде фильма. (Хотя, признаться, к камео парочки актеров из третьего сезона «Белого лотоса» я готов не был — жаль только, без Паркер Поузи).

Возникает стойкое ощущение, будто вы уже смотрели этот фильм вполглаза когда-то раньше, и, скорее всего, еще не раз пересмотрите вполглаза когда-нибудь потом. Жанру боевика отчаянно требуются свежие трюки, но пока они не изобретены, «Мятеж» служит вполне сносным и зрелищным напоминанием о том, на что все еще способны старые дворовые псы.

Примечания:

Майк Пенс — американский политик-республиканец, вице-президент США в первой администрации Дональда Трампа (2017–2021), известный своими консервативными взглядами; упоминание «одобренной лично Майком Пенсом» драмы про Рональда Рейгана — ироничная отсылка к тому, что подобные патриотические байопики о культовых республиканских политиках традиционно ассоциируются именно с консервативной аудиторией США.

— американский политик-республиканец, вице-президент США в первой администрации Дональда Трампа (2017–2021), известный своими консервативными взглядами; упоминание «одобренной лично Майком Пенсом» драмы про Рональда Рейгана — ироничная отсылка к тому, что подобные патриотические байопики о культовых республиканских политиках традиционно ассоциируются именно с консервативной аудиторией США. Blockbuster Entertainment Awards — существовавшая с 1995 по 2001 год американская премия, вручаемая на основе зрительского голосования и приуроченная к сети видеопрокатов Blockbuster; в отличие от более престижных наград вроде «Оскара», ориентировалась в первую очередь на массово популярные, кассовые жанровые фильмы — то есть именно на то, к какой категории кино, по мнению автора рецензии, идеально подошёл бы фильм «Мятеж».

— существовавшая с 1995 по 2001 год американская премия, вручаемая на основе зрительского голосования и приуроченная к сети видеопрокатов Blockbuster; в отличие от более престижных наград вроде «Оскара», ориентировалась в первую очередь на массово популярные, кассовые жанровые фильмы — то есть именно на то, к какой категории кино, по мнению автора рецензии, идеально подошёл бы фильм «Мятеж». Жан-Франсуа Рише — французский кинорежиссёр, известный по франкоязычным криминальным драмам (в частности, дилогии о французском преступнике Жаке Мениоле «Меснин: Враг государства № 1»), в последние годы активно работающий и в голливудской индустрии боевиков.

— французский кинорежиссёр, известный по франкоязычным криминальным драмам (в частности, дилогии о французском преступнике Жаке Мениоле «Меснин: Враг государства № 1»), в последние годы активно работающий и в голливудской индустрии боевиков. «Белый лотос» (The White Lotus) — популярный американский телесериал-антология канала HBO о постояльцах фешенебельного курортного отеля, каждый сезон которого разворачивается в новой локации с новым составом действующих лиц; упоминание Паркер Поузи отсылает к её заметной роли именно в третьем сезоне сериала, действие которого происходило в Таиланде — что, судя по всему, служит дополнительным ироничным мостиком к сюжетной линии с тайскими беженцами в самом «Мятеже».

Контекст:

Стоит отметить общий тренд: жанр классического, «немудрёного» боевика с участием одного главного героя-одиночки (в противовес супергеройским блокбастерам с огромными командами персонажей и масштабными спецэффектами) в последние годы действительно переживает заметный кризис в прокате США, всё чаще уходя в формат недорогих фильмов, выпускаемых сразу на стриминговые платформы, минуя большой экран. Джейсон Стэйтем и Джерард Батлер в этом смысле остаются одними из последних по-настоящему кассовых звёзд «старой школы» боевика, всё ещё способных вывести подобные фильмы в кинотеатральный прокат, — во многом благодаря сложившейся десятилетиями репутации и узнаваемому образу «крутого парня», не требующему сложной актёрской подготовки от зрителя для того, чтобы просто приятно провести вечер за просмотром динамичного, не отягощённого глубоким смыслом действия.