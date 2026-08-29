Покой нам только снится: CD Projekt Red отправляет Геральта на родину Лютика в новом DLC

Пока фанаты ждут «Ведьмака 4», релиз которого намечен на 2028 год, CD Projekt Red готовит последнюю вылазку в мир культовой третьей части. Похоже, «ветер все еще воет».

Игра, подарившая миру легендарный мем с Геральтом в деревянной бадье, — «Ведьмак 3: Дикая Охота» — вышла более десяти лет назад. Тем неожиданнее прозвучал летний анонс студии CD Projekt Red: в следующем году это почтенное приключение получит совершенно новое сюжетное дополнение под названием «Песни прошлого» (Songs of the Past). Релиз DLC состоится одновременно с масштабным ремастером оригинальной игры, который будет абсолютно бесплатным для всех обладателей оригинала 2015 года. (Параллельно студия вовсю трудится над полноценным продолжением — «Ведьмаком 4», но его выход состоится не раньше 2028 года).

Как выяснилось, этот проект стал возможен благодаря тесному сотрудничеству с польской студией Fool’s Theory, основанной ветеранами CD Projekt Red, — именно она взяла на себя основную тяжесть разработки.

— Этот сценарий много лет пылился у нас в столе, — объясняет Марчин Блаха, вице-президент и нарративный директор CD Projekt Red. — Разумеется, в свое время мы полностью переключились на Cyberpunk 2077, а теперь бросили силы на «Ведьмака 4» и другие проекты. Но понимая, что разработка четвертой части займет немало времени, мы обнаружили в нашем релизном календаре идеальное окно для «Песен прошлого». К счастью, нам удалось найти правильных партнеров, способных безупречно воплотить эту задумку в жизнь.

Однако здесь возникает резонный вопрос: вышедшее в 2016 году дополнение «Кровь и вино» казалось идеальной и окончательной точкой в истории Геральта. Проведя десятилетия по колено во внутренностях чудовищ, легендарный мясник повесил мечи на гвоздь ради заслуженного покоя и бокала вина в собственном туссентском поместье Корво Бьянко. Что вообще может заставить его вернуться на большак?

— Мы, безусловно, очень долго размышляли над этим, — признается Блаха. — Геральт ушел на покой в Туссенте, но внезапно на пороге появляется его лучший друг с просьбой о помощи. Вряд ли кто-то из нас смог бы захлопнуть дверь перед носом старого товарища.

Так франтоватый любимец публики, бард Лютик, вновь втягивает ведьмака в опасную авантюру, умоляя выручить его на исторической родине — в графстве Леттен. На первый взгляд эти края кажутся безмятежной идиллией с богатыми урожаями и шумными ярмарками, однако за пасторальным фасадом кроются зловещие и мрачные тайны.

— Это было одновременно волнительно и ностальгически. Мы провели с Геральтом столько лет, но и многому научились за те десять с лишним лет, что не прикасались к его истории, — делится Блаха. — В «Песнях прошлого» мы страстно хотели вернуться к корням «Ведьмака». А это значит: вновь опереться на древние верования и славянский фольклор, вернуться к меланхоличным пейзажам, вдохновленным польской историей и деревней, и сохранить фирменную традицию серии — мучительный выбор между меньшим и большим злом. Возвращаться ко всему этому было чистым удовольствием.

Разработчики также поспешили развеять слухи о том, что грядущее DLC якобы станет прологом к «Ведьмаку 4». Сюжет «Песен прошлого» целиком сфокусирован на знакомом нам хмуром седовласом ведьмаке, а не на Цири — молодой героине следующей номерной части саги. Дополнение сохранит все ключевые черты, за которые фанаты полюбили серию: глубокое, морально неоднозначное повествование, оживленное голосами бессменных актеров озвучки — Дага Кокла и Джона Шваба, которые вновь вернулись к ролям Геральта и Лютика.

Впрочем, без геймплейных новшеств не обойдется: CD Projekt доработала боевую систему и деревья навыков Геральта. Теперь в арсенале Белого Волка появится новое оружие — боевой цеп / цепи, дополняющие привычный дуэт стального и серебряного клинков. Кроме того, игроков ждут новые мутагены, глубже трансформирующие биологию ведьмака и открывающие доступ к невиданным ранее сверхъестественным боевым умениям.

«Ведьмак 3» — это признанная современная классика, получившая образцовый и эмоциональный финал. Выдергивать Геральта с заслуженной пенсии — шаг рискованный. Но когда серебряный медальон на груди начинает тревожно вибрировать, Белый Волк по-прежнему без колебаний готов ответить на зов.

Примечания:

Fool’s Theory — польская студия, которую основали бывшие сотрудники CD Projekt Red. Они уже делали «The Thaumaturge» (отличная игра про варшавских магов 1905 года) и явно чувствуют славянский фольклор так же хорошо, как материнская студия. По сути, это почти внутренний проект CDPR, просто под другой вывеской.

— польская студия, которую основали бывшие сотрудники CD Projekt Red. Они уже делали «The Thaumaturge» (отличная игра про варшавских магов 1905 года) и явно чувствуют славянский фольклор так же хорошо, как материнская студия. По сути, это почти внутренний проект CDPR, просто под другой вывеской. «Кровь и вино» как идеальный финал. Многие фанаты до сих пор считают, что Геральт в Туссенте с Йеннифэр (или Трисс), виноградом и Корво Бьянко — лучшее, что могло случиться с этим персонажем. Возвращать его в седло — всегда риск разрушить эту идиллию. Блаха это прекрасно понимает и сразу оправдывается «другом». Классический ход: «ну Лютик же попросил».

Многие фанаты до сих пор считают, что Геральт в Туссенте с Йеннифэр (или Трисс), виноградом и Корво Бьянко — лучшее, что могло случиться с этим персонажем. Возвращать его в седло — всегда риск разрушить эту идиллию. Блаха это прекрасно понимает и сразу оправдывается «другом». Классический ход: «ну Лютик же попросил». Леттен — судя по всему, совершенно новая локация, которой не было ни в книгах Сапковского, ни в предыдущих играх. Название звучит довольно славянски/балтийски. Скорее всего, это будет что-то вроде смеси польской деревенской идиллии с тёмным фольклором (упыри, полудницы, полевики и прочая нечисть, которую CDPR умеет делать лучше всех).

— судя по всему, совершенно новая локация, которой не было ни в книгах Сапковского, ни в предыдущих играх. Название звучит довольно славянски/балтийски. Скорее всего, это будет что-то вроде смеси польской деревенской идиллии с тёмным фольклором (упыри, полудницы, полевики и прочая нечисть, которую CDPR умеет делать лучше всех). Цепное оружие и новые мутагены. Геральт в книгах и играх почти никогда не пользовался чем-то кроме двух мечей и знаков. Цепь — довольно неожиданное дополнение (кистень или боевой цеп?). Новые мутагены логично продолжают тему ведьмачьих экспериментов. Надеюсь, не превратят его в киборга.

Геральт в книгах и играх почти никогда не пользовался чем-то кроме двух мечей и знаков. Цепь — довольно неожиданное дополнение (кистень или боевой цеп?). Новые мутагены логично продолжают тему ведьмачьих экспериментов. Надеюсь, не превратят его в киборга. Ремастер 2015 года бесплатно — очень правильный и щедрый ход. «Ведьмак 3» и так до сих пор выглядит достойно, но текущее поколение консолей и ПК всё-таки требует обновления освещения, текстур и, возможно, некоторых анимаций.

— очень правильный и щедрый ход. «Ведьмак 3» и так до сих пор выглядит достойно, но текущее поколение консолей и ПК всё-таки требует обновления освещения, текстур и, возможно, некоторых анимаций. Ведьмак 4 в 2028-м с Цири. Это уже официально: следующая основная игра будет про Цири, а не про Геральта. Поэтому «Песни прошлого» — действительно последняя большая история Белого Волка. После этого он, скорее всего, окончательно уйдёт на покой (или умрёт, как в книгах, но это уже спойлер).

Рекомендации: